Farmářské a Africké trhy

KDY: Sobota 24. dubna od 8 hodin

KDE: náměstí Dr. E. Beneše Česká Lípa

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Po delší pauze se v České Lípě rozjíždí i sobotní farmářské trhy, které nabídnou vždy něco speciálního a tentokrát to budou africké i asijské dobroty, především ovoce, ale také kvalitní káva, čaj, marmelády nebo kakaové boby.

Barokní zahrada je otevřena

TIP NA VÝLET

KDY: každý den od 8 do 19 hodin

KDE: zahrada u kostela Nalezení sv. Kříže Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Až do konce října si můžete denně prohlédnout nejkrásnější barokní památku v Liberci – zahradu u kostela Nalezení sv. Kříže. Přímo v zahradě se tyčí zrestaurovaný Mariánský sloup s postavami světců a Pannou Marií z dílny významného sochaře Matyáše Bernarda Brauna, postavený jako poděkování za záchranu před morem roku 1680. Najdete tu také Křížovou cestu, kterou tvoří čtrnáct výklenkových kapliček. V rohu zahrady je umístěna Kaple Božího hrobu z roku 1772 jako kopie kaple stojící uprostřed Chrámu Božího hrobu Jeruzalémě. Kaple byla dlouhá léta v havarijním stavu, ale v minulém roce prošla kompletní přestavbou a vy tak nyní můžete obdivovat její původní krásu. Zahrada je otevřena od dubna do října každý den od 8:00 do 19:00 hodin. Kostel Nalezení sv. Kříže i barokní zahrada jsou součástí mezinárodní poutní stezky Via Sacra, která propojuje jedinečná sakrální díla v celém Trojzemí.

Cyklistická výzva - poznávej Českolipsko

KDY: do 30. června

KDE: info na www.libertin.cz

ZA KOLIK: zdarma



Udělejte něco pro sebe a zapojte se do cyklistické výzvy. Jak na to? Vyberte si 5 z 15 výletů, které pokoříte do konce června. Výlety se ukrývají pod QR kódy, jejich seznam pak na webu Libertinu. Některé jsou snadné a jiné mají trochu vyšší obtížnost.

Výstava za sklem

KDY: do konce dubna

KDE: Galerie Kulturního centra Sever Cvikov

ZA KOLIK: zdarma



Výstava za sklem je příležitost pro všechny fotografy, které už nebaví jen čekat, až se otevřou galerie a výstavní síně. Kdo má chuť zase něco dělat, kdo chce být vidět, kdo už nechce čekat až… Galerie Kulturního centra Sever ve Cvikově se do tohoto projektu také zapojila. Do konce dubna ve městě vystavují dva fotografové. Snímky Ivana Brabce jsou k vidění v oknech galerie tak, aby byly dobře přístupna kolemjdoucím a udělaly všem radost. Druhou výstavou tohoto projektu jsou fotografie Zdeňka Nigrina a ty jsou k vidění ve výloze Řeznictví Neckař.

Moje kino live – kino Máj

KDY: každý den od 20:30 hodin

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Čtvrtek 22. 4. ve 20:30: Corpus Christi

Pátek 23. 4. ve 20:30: Až vyjde měsíc

Sobota 24. 4. ve 20:30: Šarlatán

Neděle 25. 4. ve 20:30: Westwood: Punk, Icon, Activist

Den Země trochu jinak

KDY: Sobota 24. dubna

KDE: u bašty u Novozámeckého rybníka Zahrádky

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční akce, konaná ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny, tentokrát nebude vzhledem k epidemické situaci nijak hromadná, volně příchozí budou vyzváni k dodržování všech platných nařízení. Budou nachystána jednotlivá informační stanoviště, výstava obrázků dětí k tématu, připravena naučná stezka a drobné občerstvení. Můžete využít Pytlomatu, který bude umístěn u Hostince, nebo se jen projít v překrásné přírodní rezervaci Novozámeckého rybníka.

Medová královna

KDY: Sobota 24. dubna od 8 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Poslední dubnový on line víkend bude patřit divadlu Drak a jeho inscenaci. Videozáznam pohádky pro děti od tří let o tom, že na cestě ke sladkému pokladu je leckdy třeba překonat řadu překážek, naučit se pokoře a trpělivosti, můžete sledovat od sobotního rána až do nedělního večera.

Šenovská on line čarodějnice

KDY: do 5. května

KDE: web a facebook města Kamenický Šenov

ZA KOLIK: zdarma



Město Kamenický Šenov ani letos nemůže připravit a uspořádat tradiční pálení čarodějnic a tak vyhlašuje výzvu pro všechny šenovské čarodějnice a čaroděje, aby se podělili o to, jak poslední dubnový den slaví a jak vyrábí čarodějnici. Stačí své výtvory jen vyfotit a poslat na kultura@kamenicky-senov.cz do 5. května. Z došlých fotek bude vytvořeno video a umístěno na facebook města.