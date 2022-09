Řezbářství patří mezi umělecká řemesla, která si v posledních letech získávají četné příznivce a obdivovatele. Také pro ně je určen již 37. ročník řezbářského sympozia. Na zahradě nejstaršího dochovaného stavení v Doksech představí svoji tvorbu umělci z různých koutů Čech, profesionálové i amatéři všech věkových kategorií. V pátek 2. září od 17 hodin v rámci sympozia vystoupí známý provodínský písničkář Petr Bratršovský. Sympozium, které není tematicky nijak omezeno, nechává autorům prostor pro vlastní invenci. Návštěvníci mohou nahlédnout řezbářům přímo pod ruce a sledovat, jak se kus hrubě tesaného dřeva mění v umělecké dílo, nebo si některé techniky pod dohledem umělců vyzkoušet. Z těchto důvodů je akce oblíbená také u žáků základních i středních škol.

Festival Hrady CZ na Bezdězu

KDY: Pátek 2. a sobota 3. září

KDE: louka pod hradem Bezděz

ZA KOLIK: od 800 Kč



Festival, který spojuje koncerty s návštěvami kulturních památek se naplno vrací po covidových pauzách. Jeho poslední zastávkou je královský hrad Bezděz a každý majitel vstupenky (pásky) na festival si může v sobotu zdarma prohlédnout hrad. Během dvou festivalových dnů vystoupí známá česká jména – Chinaski, Divokej Bill, Rybičky 48, Mirai, Tomáš Klus, Vypsaná fixa a plno dalších. Více ZDE: Festival Hrady CZ rozezní Bezděz. Zahrají Chinaski, Mirai nebo Klus

Jan Saudek

KDY: Pátek 2. září v 18 hodin (do 23. října)

KDE: infocentrum Kravaře

ZA KOLIK: vstup zdarma

Vernisáže výstavy své tvorby se sám autor také zúčastní. Na webu www.kravare.cl najdete informace k rezervaci míst na vernisáž, kapacita infocentra je omezena.

Noc pro netopýry

KDY: Pátek 2. září ve 20 hodin

KDE: úpatí Suchého vrchu, přehrada Naděje

ZA KOLIK: vstup zdarma



Čekají váz ukázky metod výzkumu netopýrů, máte jedinečnou možnost setkat se s živými netopýry a seznámit se z důvody a způsoby jejich ochrany. S sebou potřebujete baterku, která vydrží svítit dostatečně dlouho, hrneček na čaj či kávu. Více ZDE: Mezinárodní noc pro netopýry v Lužických horách se chystá na pátek 2. září

Kino pod hvězdami

KDY: Pátek 2. září ve 20:30

KDE: areál dolního koupaliště Kamenický Šenov

ZA KOLIK: 50 Kč

Putovní letní kino má tentokrát na programu animovanou komedii Ušák Chicky a Zlokřeček. V případě nepříznivého počasí se představení odehraje ve 20 hodin v kině Hvězda.

Máchovi v patách

KDY: Sobota 3. září v 9 hodin

KDE: odjezd z AN v Doksech, putování začíná v 9:30 v Autokempu Nedamov

ZA KOLIK: 200 Kč



Po dvouleté odmlce se opět vrací oblíbené putování „Máchovi v patách“, které začalo prvním pochodem v roce 2004. Nejprve mířilo do míst, která básník K. H. Mácha opravdu navštívil. Poté kroky putování směřovaly tam, kam by se byl býval rád podíval, ale čas žití mu byl vyměřen velice krátce. Následně byly voleny cíle, které vedly i mimo Máchův kraj. V letošním roce se putování vrací do našeho kraje, a můžete obdivovat místa, jež máte doslova na dosah ruky. Sobotní trasa povede na Kamenný vrch a Velký beškovský vrch na Dubsku. Z Doks odjíždí autobus v 9 hodin.

Netradiční sportovní klání

KDY: Sobota 3. září v 10 hodin

KDE: park u tenisu, Doksy

Sportovní klub dětí i dospělých v Doksech ve spolupráci s Osadním výborem Zbyny, Místní organizací Svazu tělesně postižených v Doksech a za podpory grantového fondu města Doksy a Městských lesů Doksy zvou na 12. ročník her Netradiční sportovní klání pro děti i dospělé všech věkových kategorií. Drobné občerstvení pro závodníky zajištěno.

Hledání pokladu a prohlídky s princeznou. Památky v kraji zvou k návštěvě

Staré gardy

KDY: Sobota 3. září ve 13 hodin

KDE: hřiště Kravaře



Zábavné fotbalové utkání těch, kteří v minulosti oblékali dres kravařského fotbalového klubu či klubu z blízkých Blíževedel. Pro fanoušky je zajištěno občerstvení.

Ahoj léto

KDY: Sobota 3. září od 14 hodin

KDE: koupaliště Nový Bor

ZA KOLIK: vstup zdarma

Novoborské loučení s prázdninami má připravený bohatý program. Připravené jsou tvořivé dílny a pohybové aktivity, akrobatická a taneční vystoupení, projížďky na lodích. V podvečer proběhne koncert kapely Lithium a liberecké hiphop – popové skupiny Atmos music. Tečkou za programem bude tradiční ohňostroj.

Brniště se baví!

KDY: Sobota 3. září od 14 hodin

KDE: Lesní zátiší Brniště

ZA KOLIK: 190 – 1190 Kč



Na konec prázdnin se v Brništi chystá velký mejdan. Akce s názvem Brniště se baví! nabídne v sobotu 3. září bohatý doprovodný program pro děti i dospělé a jejím vrcholem bude megakoncert Michala Davida s kapelou Kvatro. Vše odstartuje ve 14 hodin, dětem zahrají a zazpívají Gábina a Katka a se svou kouzelnickou show dorazí Pavel Kožíšek. V 18 hodin začne program pro dospělé. Návštěvníci se mohou těšit na Jiřího Krampola, zahrají kapely Precedens a Dilated nebo DJ LuiJack. Hlavní hvězdou bude Michal David, který přiveze své největší hity jako Diskopříběh, Nonstop nebo Největší z nálezů a ztrát. Celým dnem bude provázet Roman Ondráček, který přiveze i svou kapelu Rakeťáci. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji v síti Ticketstream nebo na obecním úřadě obce Brniště.

Benefiční koncert na podporu záchrany varhan

KDY: Sobota 3. září v 18 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje Doksy

Vstoupí Markéta Halířová Bechyňová (soprán), Jitka Zajkrová (housle), Jiří Kudrmann (saxofon), Pavel Hrubeš (varhany). V programu zazní slavné muzikálové a filmové melodie doplněné hudbou starých mistrů (J.S. Bach, A. Scarlatti, B. Smetana, L. Janáček, A. L. Weber, J. Williams, H. Mancini, H. Arlen a E. Morricone).

Živly – koncert při svíčkách

KDY: Sobota 3. září v 19 hodin

KDE: kostel sv. Barbory Zahrádky

ZA KOLIK: 350 Kč



V zahrádeckém kostele není elektřina,zato úžasná akustika, takže se tu v rámci festivalu Lípa Musica odehraje koncert při svíčkách v podání německých gambistek Hille a Marthe Perl. Oheň, voda, vzduch a země ve skladbách Padre Antonia Solera, Georga Philippa Telemanna, Tobiase Huma, Johna Dowlanda, Mons. de Sainte Colomba, Marina Maraise, Francise Poulenca, Michela Farinela, v irských lidových melodiích a kompozicích interpretek.

Cvikohrátky s Míšou Růžičkovou

KDY: Neděle 4. září od 14 hodin

KDE: letní kino Cvikov

ZA KOLIK: vstup zdarma

Petr Svoboda vás provede dnem plný zábavy především pro děti, které se mohou těšit na svou oblíbenou Míšu Růžičkovou, která nejen děti pobaví svým vystoupením, ale uspořádá též autogramiádu. Chybět nebudou atrakce, pěna, dětská tvořivá dílna nebo třeba vystoupení novoborských mažoretek.

Pohádkové rozloučení s prázdninami

KDY: Neděle 4. září od 15:30

KDE: koupaliště Mimoň

ZA KOLIK: vstup zdarma



Přijďte se, nejlépe v maskách, na mimoňské koupaliště rozloučit s prázdninami a vstoupit vesele do nového školního roku. Čekají vás tvořivé dílny, malování na obličej, lukostřelba a další zábava pro děti. Vyhlášeny a oceněny budou nejlepší zúčastněné masky.