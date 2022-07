Po roční odmlce se festival Zahrádkyfest vrací na festivalovou scénu a jelikož byli návštěvníci o rok ochuzeni, rozhodli se pořadatelé, že tento ročník bude tak nabitý, jako nebyl nikdy před tím. Čeká na Vás dvoudenní akce, která bude první večer zaměřená na rockové kapely z okolí České Lípy a na elektronickou scénu za podpory přátel z CL sound a dalších Djs. V sobotu pak na scénu nastoupí headlineři Cocotte Minute a RedZed, ale i další kapely - Acid Row, Mad Rabbits, The VIV, Area Core a CzechOut. Více ZDE: ZahrádkyFest se vrací na scénu. S nejvíce nadupaným programem v historii!

Padayatra

KDY: Pátek 22. července v 18 hodin

KDE: areál Kulturního domu Zákupy

ZA KOLIK: vstup zdarma



Putující festival zavítá do Zákup. Čeká vás dynamická meditační hudba, povídání o smyslu festivalu, tanec, divadlo, soutěž o ceny, malování na obličej, prohlídka vozu a kartáčování volků.

Královnina touha

KDY: Pátek 22. července v 19 hodin

KDE: Lesní divadlo Sloup v Čechách

ZA KOLIK: 50/100 Kč

Příběh na motivy Boženy němcové o touze, která dokáže člověka dovést až k ďáblu, ale láska a přátelství dokáže být silnější. Hraje NOPOĎ.

Dny lidové architektury

KDY: Sobota 23. a neděle 24. července v 9 hodin

KDE: Liberecký kraj

ZA KOLIK: vstup zdarma



O víkendu 23. a 24. července se konají již tradiční Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezka. Letošní ročník vás opět zavede do často veřejnosti nepřístupných objektů v Libereckém kraji, které můžete zdarma navštívit jen v tomto víkendu. Připojí se k nim i Památník Karla Hynka Máchy v Doksech a Vísecká rychta v Kravařích, obojí pobočky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Po celý víkend do nich bude vstup zdarma. Sobota přinese kulturní program. Slunnou Itálii v Lužických horách vám přiblíží Führichův dům v Chrastavě, s pověstným učitelem Igorem Hnízdem a Prasečím cirkusem v podání Bratrů v tricku se setkáte ve staré škole v Křižanech a folklorní soubor Horačky to s vámi roztočí v Beranově hostinci v Trávníčku. Seznam otevřených objektů najdete na webových stránkách kultura.kraj-lbc.cz.

Festival na kopališti

KDY: Sobota 23. července od 13 hodin

KDE: koupaliště Kravaře

ZA KOLIK: 250 Kč

4. ročník festivalu, který podporuje Centrum zdravotně postižených nabídne spoustu hudebních hostů (TV Šlágr, Vladimír Hron, The Tap Tap, En.dru, Aneta a the soul uncles, DJ Luky), ale také doprovodný program jako je jízda na koních, atrakce pro děti, simulátor nárazu při nehodě, soutěže a ukázky s Českým červeným křížem a mnoho dalšího. Výtěžek bude použit na koupi sociálního automobilu.

T´N´T´

KDY: Sobota 23. července v 19 hodin

KDE: Hrad Sloup v Čechách

ZA KOLIK: 150 Kč



Setkání se spirituálem Antonína Dvořáka. Spirituály, které ovlivnily českého skladatele během jeho pobytu v Americe a gospely, které potom vznikly a vznikají dodnes. Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček tvoří vokální duo, které interpretuje tyto duchovní písně originálním a zároveň autentickým způsobem plným energie. Jejich dvojhlas zní buď a capella nebo za doprovodu kytary.

FOTO, VIDEO: Bohemia Rally je za námi. Motory burácely i v Libereckém kraji

Taneční večery

KDY: Sobota 23. července od 19 hodin

KDE: Autokemp Nedamov

Přijďte si zatancovat a poslechnout kapelu Dodo band a strávit tak příjemně sobotní večer.

Letní kino – Thor: Láska jako hrom

KDY: Sobota 23. července ve 21:15

KDE: Letní kino, Horovy sady Nový Bor

ZA KOLIK: 140 Kč



Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr, který usiluje o zánik bohů. Thor se společně s valkýrou, Korgem a Jane Foster vydávají na vesmírné dobrodružství, aby Gorra zastavili dříve než bude pozdě.

Letní kino – Poslední závod

KDY: Sobota 23. července ve 21:15

KDE: letní kino Cvikov

ZA KOLIK: 100 Kč

Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál. Výpravné filmové drama Poslední závod režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha.

Letní kino – Mimořádná událost

KDY: Sobota 23. července ve 21:30

KDE: zámecký park Doksy

ZA KOLIK: 120 Kč



Mobilní letní kino promítne v zámeckém parku úspěšnou českou komedii Mimořádná událost režiséra a herce Jiřího Havelky o jedné ne úplně povedené a plánované jízdě vlakem. Občerstvení v prodeji na místě. S sebou si nezapomeňte vzít něco na sezení, deku či židličku.

Balónková Adélka

KDY: Neděle 24. července v 16 hodin

KDE: bývalé letní kino Mimoň

ZA KOLIK: vstup zdarma

Velká balónková show zpestří vašim dětem prázdninovou neděli.

Princezna ze mlejna

KDY: neděle 24. července v 17 hodin

KDE: Vodní had Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: 100 Kč



Muzikálová pohádka Princezna ze mlejna vznikla podle oblíbené filmové předlohy Zdeňka Trošky. Pohádka přináší dětem poučení, že lásku nejde koupit ani nejkrásnějšími dary světa. A to, že laskavé chování jeden k druhému se vždy v dobrém několikanásobně vrátí.