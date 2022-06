Celostátní akce, kdy veřejnost může ve večerních hodinách zdarma navštívit kostely a modlitebny. V České Lípě se otevře kostel Mistra Jana Husa, kde je připraven třeba koncert na schodech. Bohatý program připravil také poutní areál v Horní Polici, Křišťálový chrám v Kunraticích nebo kostel sv. Barbory v Zahrádkách. Komentovaná prohlídka kostela a varhan se chystá v kostele sv. Petra a Pavla v Mimoni nebo v Zákupech. Seznam kostelů, které se v Libereckém kraji zapojí, a program najdete na webu nockostelu.cz.

Zpřístupnění Bredovské letohrádku se zahradou

KDY: Do neděle 12. června od 10 do 16 hodin

KDE: zámek Lemberk



Až do konce týdne je mimořádně přístupný Bredovský letohrádek u zámku Lemberk, a to včetně barokní zahrady. V letohrádku je k vidění výstava Lemberk v proměnách času, která pojednává nejen o samotné historii letohrádku se zahradou, ale také např. o rostlinách pěstovaných v zámeckém zahradnictví, o historickém vodovodním systému či stavbách v zámeckém okolí. V rámci Víkendu otevřených zahrad proběhnou v sobotu a v neděli komentované prohlídky zahrady s průvodcem, a to v 11 a 14 hodin.

Barabanfest 2022

KDY: Pátek 10. června od 16 hodin a sobota 11. června od 13 hodin

KDE: pátek – MKC Sever a kostel sv. Alžběty Uherské, sobota – zahrada ZUŠ a Niessnerova vila

Po mnoha letech se letos ve Cvikobvě spojí Noc kostelů a tradiční festival etnické hudby Barabanfest. Ve cvikovském kostele tak uvítá pořádající Lusatia consort čtyři další hosty – smyčcový soubor Laudes z České Lípy, Fiedler ze Žitavy, Tutte citadelle z Nového Boru a konečně polského hráče na violu da gamba Radoslawa Dembiňskiho, který předvede jak barokní hudbu, tak i své autorské skladby. V sobotu se představí Slovenský dřevní folklór, flétnový soubor z Orlických hor Polští historičtí hudci a další. Program najdete na facebooku akce

Motobraní

KDY: pátek 10. června od 17 hodin a sobota 11. června od 9 hodin

KDE: kemp Bílý Kámen, Doksy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Pátý sraz motorek, čtyřkolek, tříkolek, veteránů, limuzín, tuningových vozů, vojenské techniky, off roadů a všeho co má motor. Celá akce je věnována dívce Dominičce,která je po následcích dopravní nehody upoutána na vozíčku, ale pomalu se částečně navrací do normálního života. Čeká vás bohatý doprovodný program zakončený večerním rockovým koncertem. Samozřejmostí je také tradiční spanilá jízda Máchovým krajem. Více čtěte ZDE: Motorkáři budou v Doksech opět pomáhat. Dorazí i krampusáci

XIX. hornická muzejní noc

KDY: Pátek 10. června v 18 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum a galerie, Městský park Česká Lípa

ZA KOLIK: 10-20 Kč

Muzejní noc se po dvou ročnících vrací v červnovém termínu a do celého klášterního areálu. Devatenáctý ročník naváže na nově otevřenou stálou expozici Těžba uranu na Českolipsku a ponese se v duchu hornictví. Celá akce bude zahájena průvodem, který v 18 hodin vyrazí z městského parku před radnici na náměstí T. G. M., kde starostka České Lípy Jitka Volfová předá hornickému procesí klíč od města. Následně se průvod se zástupci cechu hornického a s koňmi taženým kočárem vydá do muzea a přilehlých klášterních zahrad. Kromě nevšedního pohledu do všech muzejních expozic bude pro návštěvníky připraven bohatý kulturní program ve spolupráci s agenturou Merlet, z části se dotýkající právě tradicemi opředeného hornictví, dále ukázka slavnostního pasování do cechu hornického, tzv. skok přes kůži, ukázky báňské záchranné techniky a možnost vyzkoušet si praktické dovednosti báňských záchranářů. Dětem na míru bude nachystána „tovaryšská stezka“ na Rajském dvoře se čtyřmi stanovišti (kovář, mincířka, rýžování zlata a jízda s tratárkem). Hudebního programu se zhostí dechová hudba Mostečanka se svým hornickým repertoárem a Jazzová farma českolipské ZUŠ. Dvě loutkové pohádky a jedna interaktivní pohádka potěší děti i dospělé. Závěr večera vyvrcholí ohňovou a světelnou show. I letos bude připraveno pestré občerstvení. Můžete se těšit na pražené mandle, sýrové pochoutky, sladké i slané palačinky, valašské frgále a staročeskou kuchyni a v přízemí hlavní budovy najdete ochutnávky hornické kuchyně. Medovina, dobrá káva a míchané alko i nealko koktejly též nebudou chybět.

Noc kostelů a Muzejní noc

KDY: Pátek 10. června od 18 hodin

KDE: Kostel svatého Jana Křtitele, kostel sv. Vavřince Prácheň, Sklářské muzeum Kamenický Šenov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Můžete se těšit na bohatý nejen hudební program, kdy velkým lákadlem bude bezesporu koncert kapely NEŘEŽ. Akce začne vyzváněním zvonů v 18 hodin, v kostele bude probíhat výstava uměleckých děl a bude zpřístupněna věž kostela na komentovaných prohlídkách. V kostele na Práchni vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Prácheň, učitelský sbor Gáudí a proběhne zde přednáška o opravě kazatelny spojená s výstavou fotografií. Akce bude spojena s Muzejní nocí, při níž se zdarma můžete vydat do Sklářského muzea.

Richard Müller

KDY: Pátek 10. června od 19 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 690 Kč

Richard Müller je jednou z největších osobností české a slovenské hudební scény. Získal osmnáct ocenění a sedm nominací v hudební anketě Aurel, čtyři ceny v rozhlasové anketě Grand Prix, dvanáctinásobné umístění mezi nejlepšími zpěváky v anketě Slavík, cenu Crystal Wing za album roku. Výjimečný talent, osobní charisma, nezapomenutelný hlas, více než milion prodaných alb v Česku a na Slovensku a desítky skvělých koncertů ročně. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka živou hudební legendu. Richard Müller vydal více než 20 alb. Jeho nejnovějším dílem je album vydané v roce 2020, Hodina mezi psem a vlkem.

Hůlko – dancemánie

KDY: Sobota 11. června v 8 hodin

KDE: zimní stadion Sportareálu Česká Lípa



V. ročník nepostupové mezinárodní taneční a mažoretkové soutěže. Ojedinělá podívaná malých i velkých tanečnic různých stylů z celé ČR i Slovenska. Těšit se můžete na mažoretky, roztleskávačky, výrazový tanec, hiphop, disco dance, latino a mnohé další disciplíny.

Parkurové závody

KDY: Sobota 11. června od 9 hodin

KDE: kolbiště Vrchovany

Jezdecké závody v parkurovém skákání se odehrají již tradičně na krásném kolbišti ve Vrchovanech u Doks umístěným přímo pod zříceninou Starý Bernštejn. Na akci bude k vidění sportovní disciplína parkur. Tato disciplína je jedna z nejtradičnějších olympijských disciplín vůbec. K vidění budou závody od úrovně 80 cm až do úrovně 130 cm. Tato akce je vhodná pro jednotlivce i rodiny s dětmi, přístup mají i psi, ale pouze na vodítku. Po celou dobu je zajištěno občerstvení.

Komiksová výstava v České Lípě představí život a dílo J. A. Komenského

Víkend otevřených zahrad

KDY: Sobota 11. června

KDE: zahrada Levandule, Dřevčice



Bylinková zahrada Levandule s trvalkovými záhony, koupacím jezírkem, ovčí pastvinou a ovocným sadem se otevře veřejnosti v komentovaných prohlídkách v 11 a ve 13 hodin.

Varhanní improvizace Pavla Hrubeše na podporu záchrany varhan

KDY: Sobota 11. června od 11 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje Doksy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Třetí ze série varhanních improvizací na varhany v kostele sv. Bartoloměje. Hraje hudební skladatel a vynikající varhaník Pavel Hrubeš a hosté. Výtěžek je určen pro sbírku na záchranu varhan v Doksech. Vstupné dobrovolné.

Stromy jako domy

KDY: Sobota 11. června (do 4. září)

KDE: Městské muzeum Mimoň



Rozsáhlá výstava pro celou rodinu. Interaktivní výstava s přírodovědnou tématikou. Stromy jsou domovem, útočištěm a mnohdy i zdrojem potravy celé řadě živočichů od hmyzu po savce. Na stromy je vázána řada hub i rostlin. Přijďte se podívat, jak si s přírodovědnou tématikou poradili v Mimoni a poučit sebe i své děti.

Pivní slavnosti

KDY: Sobota 11. června od 11 hodin

KDE: Pivovar Cvikov

ZA KOLIK: vstup zdarma

Přijďte si užít rodinné odpoledne do cvikovského pivovaru. Těšit se můžete na spoustu zábavy pro děti i dospělé, skvělé jídlo, výborné pivo za zvýhodněnou cenu a tombolu. Dnem vás provede skvělý bavič a moderátor Evropy 2 Arnošt "ARNY" Frauenberg. Dorazí zahrát James Harries, MAREKs, Dresden a Body Bag.

Červen – měsíc myslivosti

KDY: Sobota 11. června od 11 hodin

KDE: areál kulturního domu a zámecký park Zákupy



Akce se koná u příležitosti měsíce myslivosti a nabídne bohatý doprovodný program. Probíhat budou odborné přednášky s prezentací a výstavou trofejí, ukázky loveckých dravců, naučná stezka pro děti, soutěže pro malé i velké návštěvníky.

Ronovské noty

KDY: Sobota 11. června v 13 hodin

KDE: koupaliště Kravaře

ZA KOLIK: 200 Kč

Tradiční country festival zahajuje v Kravařích každoročně letní sezonu. Ani letos nepřijdete o příjemnou hudbu a dobré občerstvení. Vystoupí kapely: Camna, Bandit, Flastr, Brzdaři, Náplava, Porcelán a mnozí další.

Slavnostní otevření pumptrackové dráhy

KDY: Sobota 11. června ve 13 hodin

KDE: Pumptracková dráha Stráž pod Ralskem



Na slavnostním zahájení areálu nebudou chybět odvážné sportovní exhibice, závody na koloběžkách a celodenní hudební program.

155. výročí SDH Postřelná

KDY: Sobota 11. června ve 14 hodin

KDE: náves v Postřelné

Svou práci v ukázkách předvedou hasiči a záchranáři v simulovaném požárním útoku. Pro děti bude připraven skákací hrad, malování na obličej a soutěže o ceny. Večer zahraje k tanci a poslechu kapela Noční můry.

Muzejní noc

KDY: Sobota 11. června v 17 hodin

KDE: Městské muzeum Mimoň



Čeká vás divadelní představení Princezna Čokoláda, tvořivé dílny a soutěž s přírodovědnou tématikou, koncert pěveckého sboru Zpěvandule a od 21:30 stezka odvahy pro děti.