Křišťálový hrad

KDY: Pátek 24 září od 18:30 (do 23. října)

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

Vodní hrad Lipý ve spolupráci s věhlasným sklářským mistrem Jiřím Pačinkem hostí jedinečnou výstavu skleněných děl z jeho dílny, které jsou dokonale zakomponované do historických interiérů hradu. Celý měsíc tak budete moci při prohlídce hradu obdivovat cenné skleněné plastiky, z nichž většina byla vyrobena přímo pro hrad.

Jarmark – vepřové hody

KDY: Sobota 25. září v 9 hodin

KDE: náměstí Osvobození Cvikov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Na tradiční městské akci nebude chybět spousta hudby a zábavy, ale v hlavní roli je vynikající jídlo a pití. Hlavním hudebním lákadlem je populární kapela Laura a její tygři a zpěvák, kterého rovněž netřeba příliš představovat – Vilém Čok.

Zpřístupnění středověké věže

KDY: Sobota 25. a neděle 26. září od 9 do 16 hodin

KDE: zámek Lemberk

ZA KOLIK: 60 Kč

Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk. Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.00 hodin.

Historické klání

KDY: Sobota 25 září od 10 hodin

KDE: hrad Houska



Po celý den šermíři a šermířské souboje, ukázky zbraní a v 15 hodin před poslední prohlídkou speciální překvapení.

Rock koncert

KDY: Sobota 25. září v 16 hodin

KDE: koupaliště Mimoň

ZA KOLIK:

Kultura Mimoň zve na koncert v rockovém duchu. Zahrají F. A. King, Area Core, Booters a Plexis.

Koncert na záchranu varhan

KDY: Sobota 25. září v 17 hodin

KDE: Kostel sv. Bartoloměje a Panny Marie Montserratské Doksy



Staré kostelní varhany v Doksech potřebují rekonstrukci. To není levná záležitost. Proto římskokatolická farnost v Doksech pořádá řetěz koncertů za účelem získání finančních prostředků na jejich opravu. Při této příležitosti jsou zváni do zdejšího kostela sv. Bartoloměje a Panny Marie Montserratské nejen příznivci varhanní hudby, ale i všichni, kteří se rádi zaposlouchají do majestátních zvuků varhan v krasném duchovním prostředí. Na varhany bude preludovat hudební virtuos a koncertní mistr Pavel Hrubeš.

Tak já letim!

KDY: Sobota 25. září v 19 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 290 Kč

Neuvěřitelně upovídaná výstřední pětačtyřicátnice Susan v podání Anny Polívkové se rozhodne oslavit své narozeniny cestou do Austrálie. Snaží se tak zopakovat výlet, který podnikla se svými kamarádkami před čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje sama, sice se stejným očekáváním a sny, ale s pětadvacetiletou zátěží zkušeností. Její důvtip, šarm i chaos ji přimějí bilancovat – ironicky a hořkosměšně se zamýšlí nad přátelstvím, láskou, osamělostí a nástrahami i radostmi života.

S loutnou při svíčkách

KDY: Sobota 25. září v 19 hodin

KDE: kostel sv. Barbory Zahrádky

ZA KOLIK: 300 Kč



Loutna, rytířský nástroj doby trubadúrů, truvérů a minnesängerů, se stala bezesporu nejoblíbenějším nástrojem evropského měšťanstva i šlechty 16. a 17. století a zanechala výrazné stopy i v Praze za vlády císaře Rudolfa II., kdy zněla v ulicích, krčmách, v palácích i na univerzitě. Rukopis loutnových tabulatur známý pod názvem Codex Jacobides patrně sepsal právě hudebně nadaný student pražské univerzity počátkem 17. století. Najdeme v něm zápisy dobových tanců, intabulace písní a světských i duchovních vokálních vícehlasů, skladby Praetoria, Regnarta, Dowlanda či Jacobidese, zkrátka melodie z celé Evropy. Jako Písničky z roku raz dva je částečně zpopularizoval už Jiří Tichota se svým Spirituál kvintetem, nyní však ožívají pod prsty loutnového experta a světově vyhledávaného sólisty Jana Čižmáře, který je provede na celou paletu loutnových nástrojů rozličné velikosti a ladění. Připravena je degustace hudebního světa rudolfinské Prahy za svitu svíček, skutečná hudební delikatesa nejen pro znalce.

Mo-Fo Cat Clarion

KDY: Sobota 25. září od 21 hodin

KDE: U bílýho černocha Česká Lípa

Evropský a velmi moderní přístup k blues, který se neptá a na okamžik neváhá využít tradičních prvků, jazzu, nebo dokonce progresivního rocku v propracovaných skladbách co do délky a kompozice, které zdobí pauzy, předěly a další změny tonality, kdy překvapí a přimějí posluchače, aby si je žádali znovu a více. Trio, jež má velký potenciál, který uvážlivě využívá.

Pavel Haas Quartet II: 4+1

KDY: Neděle 26. září v 17 hodin

KDE: bazilika všech svatých Česká Lípa

ZA KOLIK: 250 - 450 Kč



Druhý díl série jménem Pavel Haas Quartet představí letošního uměleckého garanta festivalu v dialogu s klavírem. Pavel Haas Quartet, který se rychle etabloval mezi nejvýraznější světové komorní soubory současnosti, často a rád spolupracuje s izraelským klavíristou Borisem Giltburgem, mimo jiné vítězem prestižní Soutěže královny Alžběty. Společně je pojí ryzí vášeň pro hudbu, preciznost i niterné umělecké souznění, které prýští z každého tónu a povyšuje společné muzicírování k výšinám dokonalosti.