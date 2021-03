Koncert skupiny Big Balls

KDY: Sobota 27. února v 19 hodin

KDE: facebook Kultura Česká Lípa

ZA KOLIK: zdarma

Českolipská kapela předvede svůj on line koncert napříč žánry a generacemi. Živák se natáčel v KD Crystal, ale kapela nehrála na pódiu… Však uvidíte.

Zřícenina hradu Starý Berštejn

KDY: celoročně

KDE: Vrchovany u Dubé

ZA KOLIK: zdarma



Na Starý Berštejn se dostanete z obce Vrchovany u Dubé po žluté turistické značce. Cca 200 metrů za posledním domem odbočíte doleva a stoupáte lesem ke zřícenině, která se vypíná na čedičové skále. Výlet na zříceninu není vhodný pro kočárky a malé děti. Od hradu je nádherný výhled a když tu narazíte na majitele, je možné domluvit si prohlídku. Starý Berštejn patří mezi mladé hrady, protože jeho založení spadá až do počátku 15. století, a náleží tak mezi nemnoho hradů vzniklých v průběhu husitských válek.

Výtvarná výzva Libertinu

KDY: do 14. března

KDE: libertin.cz

ZA KOLIK: zdarma



Českolipský DDM Libertin má ve svém logu sovu a ta by si zasloužila vlastní minigalerii. A tak se můžete zúčastnit výzvy k výtvarnému tvoření. Malujte, stříhejte, lepte, modelujte jak dané soví téma zpracujete je pouze na vás, fantazii a kreativitě se meze nekladou. Svá umělecká díla noste každý den mezi 8 a 14 hodinou přímo do Libertinu. Z těch nejzajímavějších udělají v Libertinu výzdobu, ale odměnu si zaslouží každá práce.

Budulínkovo sobotní ráno

KDY: Sobota 27. února od 10 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Loutka Budulínka zpříjemní vám a hlavně vašim dětem sobotní dopoledne. Krátká upoutávka je k dispozici na facebooku divadla.

Moje kino live – kino Máj Doksy

KDY: každý den od 20.30 hodin

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK:

Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream.

Program:

Čtvrtek 25. 2. ve 20:30: Malé zvíře Live z Aera

Pátek 26. 2. ve 20:30: Proxima

Sobota 27. 2. ve 20:30: Havel

Neděle 28. 2. ve 20:30: Bílý bíly den

Požár České Lípy z roku 1820 popisuje po výstavě i kniha

TIP NA KNIHU

KDE: k dostání v RTIC Česká Lípa

ZA KOLIK: 462 Kč



Loni byla v ulicích České Lípy k vidění výstava s názvem Zrcadla do historie, která představovala místa nenávratně změněná po celoměstském požáru v roce 1820. Na ni navazuje kniha Požár města Česká Lípa v roce 1820, Kromě kompletního zachycení výstavy v tištěné podobě nabízí kniha podrobný popis osudného požáru z 12. 5. 1820, a to z různých úhlů pohledu. Knihu vydal Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci městem Česká Lípa a Regionálním turistickým informačním centrem, kde je nyní ke koupi.

Za zvířaty k Hanychovské jeskyni

KDY: celoročně

KDE: Horní Hanychov, Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Trasa začíná v Horním Hanychově. Pěší tůra měří 4 kilometry. Hanychovská jeskyně je nejznámější ještědskou jeskyní a i když není veřejnosti zpřístupněna, procházku k ní nám zpestří řada zajímavých informací. Na odpočívadle Panský lom nás totiž čekají infotabule, makety stop lesní zvěře a především dva totemy s krásně vyřezávanými zvířaty.

Postavte a rozvíjejte vesnici

TIP NA HRU

KDE: www. travain.cz

ZA KOLIK: zdarma



Pokud máte rádi budovatelské strategie, můžete si zcela zdarma zahrát hru Travian. V této internetové prohlížečové hře stavíte a následně rozvíjíte vesnici. Hned na začátku si zvolíte, zda chcete hrát za Římany, Galy nebo Germány. Každý národ má své výhody a nevýhody. Zaregistrovat se do hry můžete na internetové stránce www. travain.cz.