Prodloužený víkend nabídne otevření středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk. Věž bude otevřena po celý den od 9 do 15 hodin.

Veřejné setkání k 28. říjnu

KDY: Pátek 28. října ve 13:30

KDE: Lípy svobody na Slovance, Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma



Setkání občanů u Lípy svobody na Slovance pořádá Město Česká Lípa u příležitosti státního svátku, kdy si připomínáme 104. výročí vzniku samostatného československého státu.

Dušičkový lampionový průvod

KDY: Pátek 28. října od 18 hodin

KDE: náměstí Dubá

ZA KOLIK: vstup zdarma

Na noční pochod vás zve Klub malých Dubáčků. S sebou si děti mohou vzít masky, lampiony a jiný nástroje k svícení a také buřty, které si společně upečete na závěr akce.

Arta Jekabsone Quartet

KDY: Pátek 28. října ve 21 hodin

KDE: klub U bílýho černocha Česká Lípa



Majitelka doslova sametového hlasu, jazzová zpěvačka, skladatelka a aranžérka Arta Jekabsone sice pochází z Pobaltí, konkrétně z Lotyšska, ale již léta žije v New Yorku. V rodném Lotyšsku absolvovala konzervatoř. V USA pak následně vystudovala obor Jazz and Contemporary Music na The School of Jazz and Contemporary Music.a poté obor Arts Management na The New School v New Yorku (2018-2020). Kormě jazzu se věnuje i interpretaci lotyšských lidových písní, kromě zpěvu hraje i na housle. Spolu s ní v klubu vystoupí W. Phisbacher, který zpěvačku doprovodí na piano, Jan Kořínek na basu a Joris Dudli na bubny.

Strašidla na zámku

KDY: Sobota 29. října od 13 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: 110/90 Kč

Tradiční podzimní akce se letos koná již po desáté. Od 13 do 17 hodin můžete navštívit zámek, ve kterém kromě strašidel uvidíte i nevšední prohlídku přestavěnou právě pro tuto akci. V tomto čase také můžete navštívit stezku strašidel plnou úkolů, vedoucí zámeckým lesoparkem. V 15:15 začíná pohádka, která pobaví malé i velké návštěvníky. Chybět nebudou animační programy s Bílou Paní, Pánem Podzemí a dalšími strašidly a program v dětské tvůrčí dílně. Navštívit můžete rovněž střelnici, abyste se naučili, jak se chránit před bubáky a nebo si můžete nechat něco namalovat na obličej. Od 18 hodin do 20:30 budou probíhat strašidelné prohlídky vedoucí sklepením. V tuto dobu vás nemine ani dlouhá stezka odvahy. Čím pozdější čas, tím strašidelnější zážitky.

Bludičková noc

KDY: Sobota 29. října v 17 hodin

KDE: Zámecký park Mimoň



18. ročník tradiční halloweenské akce. Opět je pro vás připraveno strašidelné putování zámeckým parkem a plnění různých úkolů. Start a registrace od 17 do 18 hodin.

Filmová místa: Na gotickém hradě Kost najdete Máchalovo okénko

Mig 21 – Podzim 22 tour

KDY: Sobota 29. října ve 20 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 400 Kč

Skupina s frontmanem hercem Jiřím Macháčkem udělá v rámci své podzimní tour zastávku i v České Lípě. Těšit se můžete na písničky z nejnovějšího, loni vydaného alba, Džus noci, ale i na největší hity, které za svou dlouholetou existenci stačili MIG 21 vypustit do éteru.

Noční bojovka

KDY: Sobota 29. října ve 20 hodin

KDE: start u základní školy, Kravaře

ZA KOLIK: 100 Kč



Stezky odvahy jsou obvykle chystány pro děti, tahle hororová stezka bude ale adrenalinovým zážitkem pro dospělé.

Darja Kuncová

KDY: Sobota 29. října ve 20 hodin

KDE: Hudební klub Píchlá Nota, Doksy

Stálice českého swingového nebe a sólistka mnoha jazzových formací Darja Kuncová se tentokrát představí v doprovodu skvělého jazzového pianisty Luďka Havla. Zazní klasické standardy, které nestárnou. Sametový hlas paní Darjy a citlivé piano pana Luďka jsou příslibem skutečného hudebního zážitku.

Motobál

KDY: Sobota 29. října od 20 hodin

KDE: hotel Bezděz, Staré Splavy

ZA KOLIK: 100 Kč



Motoklub Kocheři Doksy zvou na tradiční Motobál s bohatou tombolou a zajímavým doprovodným programem. K tanci a poslech hraje skupina Noční můry.

Halloween s Honzou Popletou

KDY: Neděle 30. října v 15 hodin

KDE: Dům kultury Stráž pod Ralskem

ZA KOLIK: 60 Kč

Oblíbený dětský bavič připravil pro děti veselé odpoledne plné masek, soutěží, dýní, tance a zpěvu.

Klaun Jéčko a jeho halloweenská diskotéka

KDY: Neděle 30. října od 15:30

KDE: DK Ralsko Mimoň

ZA KOLIK: 50 Kč



Již tradičně den po Bludičkové noci je pro vás připravena halloweenská diskotéka. Kartička se všemi razítky z Bludičkové noci slouží jako volná vstupenka na diskotéku.