Hrady CZ Light

KDY: Pátek 27. a sobota 28. srpna

KDE: louka pod hradem Bezděz

ZA KOLIK: 750 - 4600 Kč

Festival Hrady.cz patří k největším festivalům v Čechách. Propojení hudebního festivalu s návštěvou kulturní památky si rok co rok nenechaly ujít deseti tisíce lidi, na festivalu vystupují ty nejpopulárnější české kapely a interpreti. Festival, stejně jako veškerý kulturní život, poznamenala pandemie covidu-19. Vloni se nekonal vůbec, letos se podařilo pořadatelům zorganizovat jakousi okleštěnou variantu – light - v podobě pouze dvou zastávek. A jedna z nich je právě na Bezdězu. Nenechte si ujít hvězdy jako Divokej Bill, Tomáš Klus, No Name, Mig 21, Mirai, Visací zámek, Support Lesbiens, Sebastian nebo Rybičky 48. Více ZDE: Divokej Bill, Mig 21, Mirai. Festival Hrady CZ startuje pod Bezdězem v pátek

Sportovní den mládeže s TAJV

KDY: Pátek 27. srpna od 14 hodin

KDE: multifunkční hřiště za autobusovým nádražím, Dubá



Konec prázdnin můžete s dětmi oslavit třeba sportovně. Všechny děti a mládež jsou zváni na sportovní odpoledne pod vedením profesionálních trenérů. Přihlášení: www.tajv.cz.

Labutí princezna

KDY: Pátek 27. srpna v 19 hodin

KDE: Lesní divadlo Sloup v Čechách

ZA KOLIK: 50 - 100 Kč

Hudební pohádka na slavné klasické téma o zlém čaroději Rudovousovi, který promění princeznu Odettu a její přátele v labutě. Princ by ji sice mohl vysvobodit, ale nesměl by si ji splést s jinou dívkou.

Farmářské trhy s řemesly a švestkami

KDY: Sobota 28. srpna v 8 hodin

KDE: náměstí Dr. E. Beneše Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma



Sobotní trh na pěší zóně u Andy nabídne velký výběr farmářských a řemeslných stánků od keramiky před šperky až po výrobky ze dřeva, švestky v tuhém, tekutém i mazacím stavu. To vše spolu s ochutnávkami dobrot z grilu i na čepu. Chybět nebude doprovodný hudební program, dílničky a historický kolotoč pro děti.

Koncert na záchranu varhan

KDY: sSobota 28. srpna v 11 hodn

KDE: Kostel sv. Bartoloměje a Panny Marie Montserratské Doksy

Staré kostelní varhany v Doksech potřebují rekonstrukci. To není levná záležitost. Proto římskokatolická farnost v Doksech pořádá řetěz koncertů za účelem získání finančních prostředků na jejich opravu. Při této příležitosti jsou zváni do zdejšího kostela sv. Bartoloměje a Panny Marie Montserratské nejen příznivci varhanní hudby, ale i všichni, kteří se rádi zaposlouchají do majestátních zvuků varhan v krasném duchovním prostředí. Na varhany bude preludovat hudební virtuos a koncertní mistr PhDr. Pavel Hrubeš.

Loučení s prázdninami

KDY: Sobota 28. srpna od 14 hodin

KDE: areál základní školy Kamenický Šenov



Přijďte prožít příjemné odpoledne s dětmi. Vaše ratolesti čeká spousta her, skákací hrad, výtvarné dílny, malování na obličej, projížďky na koni, střelba na cíl a mnoho dalšího.

Kozí mektání

KDY: Sobota 28. srpna od 15 hodin

KDE: statek u Komínků Mimoň

ZA KOLIK: 70 Kč

Country festiválek u Komínků. Přijďte se pobavit s přáteli a poslechnout si dobrou muziku. Zahrají kapely: Honza band, Kotelna Děčín, Sebranky a další. Připraveno je bohaté občerstvení a program pro děti – skákací hrad, jízdy na koních.

Říkání o Jonášovi a jiných velrybářských výpravách

KDY: Sobota 28. srpna od 17 hodin

KDE: Kulturní sál Stvolínky

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Prázdninové zpracování biblických příběhů v podání čtyř kočovných herců, jedné tahací harmoniky, klarinetu a pořádné velryby.

Prohlídka s kastelánem

KDY: Neděle 29. srpna v 10:40 a 14:40 hodin

KDE: Státní zámek Zákupy

ZA KOLIK: 300 Kč

Prohlídka obou prohlídkových tras "Zámek za císaře Ferdinanda Dobrotivého" a "Zámek za císaře Františka Josefa I." s výkladem od kastelána zámku.

Vinobraní u Máchova jezera

KDY: Neděle 29. srpna od 13 hodin

KDE: Hotel Port Doksy

ZA KOLIK: vstup zdarma



Jste zváni na 9. ročník Vinobraní do hotelu Port. Hlavní partner akce, Chateau Valtice - Vinné sklepy Valtice, bude opět prodávat bílý i růžový burčák a hezký výběr vín z vlastní produkce, ale i z Vinařství Kovács. Atmosféru zpříjemní moravská cimbálová muzika Fjertůšek, kterou bude pravidelně střídat místní skupina Vosty Band, a to až do večerních hodin. Skvělé občerstvení bude jako vždy zajišťovat tým kuchařů a číšníků hotelu a tentokrát i zemědělská společnost ZOD Brniště, která zpestří nabídku jídla na akci svými krůtími specialitami.

Skleněná hudební zahrada

KDY: Neděle 29. srpna od 18 hodin

KDE: Sklárna Pačinek Kunratice u Cvikova

ZA KOLIK: 180 Kč

Třetí a speciální koncert Skleněné hudební zahrady nabídne klenot české i světové opery – Rusalku. Ve společnosti skleněných květin, stromů, ptáků a dalších objektů se tak znovu setkáte s významnými představiteli české operní scény. V případě nepříznivého počasí nezoufejte ! Akce se pak automaticky přesune do Křišťálového chrámu.

Krajské dožínky 2021

KDY: Sobota 28. srpna od 10 hodin

KDE: Rekreačně-sportovní areál Vesec, Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma



Tržnice regionálních výrobků, ukázky tradičních řemesel, výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky a doprovodný program:

10:00 Dechová hudba Táboranka

12:00 Díkůvzdání za úrodu

12:45 Dožínkový průvod

13:00 Slavnostní zahájení dožínek a předání dožínkových věnců

13:15 Předání ocenění "Výrobek roku Libereckého kraje"

14:00 Folklórní soubor Furiant

14:30 Adam Malík se skupinou Barock

16:00 Big´O´Band Liberec

17:45 The Beatles Revival Band