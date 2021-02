Rozluštěte Šifru sklářského mistra

KDY: po celý únor

KDE: Kamenický Šenov

ZA KOLIK: zdarma

Dobrodružná, téměř by se dalo říci detektivní hra určené pro rodiny i jednotlivce každého věku, kteří mají chuť objevovat nová místa a něco se dovědět o jednom městě. To je hra s názvem Šifra sklářského města, kterou na únorové dny připravili v Kamenickém Šenově. Cílem je podle indicií navštívit všechna místa, získat písmenka a podle symbolů rozluštit šifru. Indicie budou k dispozici v únorových Šenovských listech, na webu města i na facebooku, v tištěné podobě v Městské knihovně a ve vestibulu radnice. Každý, kdo vyluští šifru a pošle ji do 28. února na e-mail kultura@kamenicky-senov.cz, bude zařazen do slosování o ceny.

Vyběhněte na Lužickou magistrálu

KDY: kdykoli

KDE: Českolipsko

ZA KOLIK: zdarma



Lužická magistrála je páteřní trasa v Lužických horách, která propojuje místní běžkařské okruhy v okolí obcí Polevsko, Prysk, Prácheň, Kamenický Šenov, Nový Oldřichov, Kytlice, Svor, Nový Bor, Cvikov a Horní Světlá. Více informace na www.bilestopy.cz. Aktuální nfo u stavu tratí najdete na facebooku SKI Polevsko.

Virtuální prohlídka Vodního hradu Lipý

KDY: kdykoli

KDE: Facebook Kultura Česká Lípa

ZA KOLIK: zdarma



Možnost nahlédnout do historických interiérů českolipského Vodního hradu Lipý mají zájemci díky online prohlídce, kterou v lednu živě vysílala příspěvková organizace Kultura Česká Lípa na svém Facebooku. Asi dvanáctiminutové video je na profilu stále k dispozici. Jednou online prohlídkou to však neskončí, připravují se další díly, které představí další části hradního komplexu i Centrum textilního tisku.

Podívejte se na Dolský Mlýn

KDY: celoročně

KDE: Jetřichovice, Děčínsko

ZA KOLIK: zdarma



Jednou z důležitých staveb Českosaského Švýcarska je Dolský Mlýn. Vydat se k němu můžete například z Jetřichovic, kam z České Lípy dojedete za zhruba 45 minut. Čeká na vás zhruba šest kilometrů dlouhá trasa, která je převážně rovinatá, místy mírně kopcovitá. První zmínky o tomto mlýnu pochází z šestnáctého století. Současná ruina stojí na tomto místě od roku 1727.

Kvíz pro milovníky regionální literatury

KDY: kdykoli

KDE: www.kvkli.cz

ZA KOLIK: zdarma



Prověřte své znalosti regionální literatury v online kvízu, který připravila Krajská vědecká knihovna Liberec. Pokud na konci dotazníku sdělíte svůj e-mail, zařadí vás knihovna do slosování o ceny. Tři z vás obdrží antologii Ještědské květy, která je plná zajímavostí o regionální literatuře. Další vylosovaní získají sadu upomínkových předmětů z knihovny, knihovní kávu nebo reprezentativní blok.

Pohádka o Raškovi

KDY: Sobota 6. února od 10 do 12 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Další z již pravidelných sobotních on line pohádek bude Pohádka o Raškovi. Záznam tentokrát nebude ani archivní ani vypůjčený z České televize, ale bude to první divadelní profesionální záznam. Na facebooku se podívejte na krátké bonusové video, které zachycuje přípravy.

Moje kino live - Kino Máj Doksy

KDY: čtvrtek 4. února - neděle 7. února

KDE: www.kulturadoksy.cz a kinodoksy.cz

ZA KOLIK: 110 Kč za projekci



Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Čtvrtek 4. 2. ve 20:30: Palm Springs

Pátek 5. 2. ve 20:30: Výjimeční

Sobota 6. 2. ve 20:30: Operace Entebbe

Neděle 7. 2. ve 20:30: Westwood: Punk, Icon, Activist

Lockdown - Útěk z výhně

TIP NA KNIHU

KDE: např. na heureka.cz

ZA KOLIK: za 289 Kč



Pod nebem je peklo. Pod peklem je výheň. To je motto knihy, Lockdown Útěk z výhně Alexandera Gordona Smitha, která se v nejbližších dnech objeví v prodeji. Třináctiletý Alex je křivě obviněn z vraždy a jeho život se navždy změní. Ocitne se ve Výhni vězení pro mladé delikventy, nejtvrdším na světě. Jde o rozlehlé prostory hluboko pod zemí, kam vede jen jedna cesta a ven žádná. Alex se tam setkává s opravdovými darebáky a sadistickými strážemi, ale to zdaleka není všechno, co ho trápí.