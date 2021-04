Naučná stezka Tajemství Velikonoc

KDY: od 2. do 12. dubna

KDE: Mimoň, start Zámecký most

ZA KOLIK: zdarma

V Mimoni pro vás připravili naučné stezky s názvem Tajemství Velikonoc. Jednu pro mrňousky – oranžové karty a druhou zelenožlutou pro mladší školní věk a všechny ostatní děti (i dospělé). Čeká vás 14 a 14 stanovišť různých obtížností, na kterých budete plnit úkoly a správné odpovědi zapisovat do hrací karty. Zahrajete si hru, vyluštíte tajenku, vhodíte hrací kartu do poštovní schránky Infocentra a poštou obdržíte diplom. Pokud nechcete jen hrát, ale chcete se i vzdělávat, nezapomeňte si před začátkem nainstalovat čtečku QR kódů, díky které získáte kompletní informace o jednotlivých zastaveních. Stezky povedou od Zámeckého mostu k Infocentru. Mapy a návody na obě trasy, budou umístěny u prvního stanoviště na Zámeckém mostě. Všechny potřebné dokumenty jsou ke stažení na stránkách města v odkazu Kultura.

Zřícenina hradu Děvín

TIP NA VÝLET

KDE: Hamr na Jezeře

ZA KOLIK: zdarma



Děvín se nachází jen 2 kilometry od centra Hamru na Jezeře. Vrch, na jehož hřebeni dosud stojí zbytky kdysi pevného hradu, je součástí zalesněné Ralské pahorkatiny. Hradní areál neměl příkopy, dostatečnou ochranu mu poskytovaly strmé srázy. Dolní předhradí bylo dřevěné. Podél zdi od něj vedla cesta k druhé bráně do horního předhradí, které bylo již kamenné. Třetí branou se procházelo do horní části, kterou chránily bašty. Do dnešních dob se dochovalo poměrně rozsáhlé zdivo, sklepy a hradní studna. V podzemí hradu byla objevena tzv. Děvínská štola, kde se těžila železná ruda pro zdejší pece.

Velikonoční koncert on line

KDY: neděle 4. dubna v 17 hodin

KDE: web, facebook a YouTube kanál Kultury Nový Bor

ZA KOLIK: zdarma



Mimořádný hudební zážitek slibuje on line Velikonoční koncert z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru. Na Boží hod Velikonoční v neděli 4. dubna zazní Missa in simplicate od Jeana Langlaise v podání významné české mezzosopranistky Hannah Esther Minutillo, kterou na varhany doprovodí Vladimír Heuler. Farář Pavel Morávek koncert uvede velikonočním poselstvím. V době, kdy křesťané nemohou společně slavit velikonoční liturgii, tak může jedno z nejznámějších duchovních děl doplnit prožití letošních Velikonoc.

Jak chodil Kuba za Markytkou a Tři přadleny

KDY: Sobota 3. dubna od 10 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Protože jsou Velikonoce, nabízí Naivní divadlo v obvyklém čase hned dvě pohádky.

Moje kino live – kino Máj

KDY: každý den od 20:30 hodn

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Čtvrtek 1. 4. ve 20:30: Víkend na chatě

Sobota 3. 4. ve 20:30: K2 vlastní cestou

Neděle 4. 4. ve 20:30: Proxima

Čtvrtek 8. 4. ve 20:30: Festival otrlého diváka uvádí: Mauzoleum

Příběhy českolipských hostinců

KDY: kdykoli

KDE: www.muzeumcl.cz

ZA KOLIK: zdarma



Proč sledovat: Restaurační zařízení jsou zavřená již tak dlouho, že se po nich stýská i lidem, kteří normálně nepatří mezi pravidelné štamgasty. Českolipské muzeum tak přináší další díl ze série Zapomenuté příběhy právě na téma pohostinství. Text vychází z deset let staré knihy Jaroslava Panáčka a Jiřího Kratochvíla s názvem Pohostinná Česká Lípa, která podrobně mapuje historii hostinců v České Lípě. Pod textem jako vždy nechybí dobové obrázky a fotografie.