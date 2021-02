Zapomenuté příběhy: Taneční pořádky

KDY: do 31. ledna

KDE: www.muzeumcl.cz

Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa připravilo další díl cyklu Zapomenuté příběhy. Tentokrát s plesovou tématikou. Důvod je jasný. Za normálních okolností by tento čas patřil plesům a právě s těmi souvisí celá řada tradic a zásad, mimo jiné taneční pořádky, jakési pořadníky tanečníků pro dámy. Populární byly především v 19. století a na stránkách muzea se o nich nejen mnohé dočtete, ale také si prohlédnete taneční pořádky manželů Karla a Mützi Löwe z České Lípy.

Po stopách Karoliny Světlé

KDY: celoročně

KDE: Světlá pod Ještědem

Nejen pro milovníky literatury a děl Karolíny Světlé je určena naučná stezka v okolí Světlé pod Ještědem. Seznamuje s inspirativní krajinou Podještědí, dílem této romantické autorky a hrdiny jejich knih. Návštěvníci se mohou zaposlouchat do audio ukázek a kochat se výhledy do kraje u jednotlivých zastavení. Trasa naučné stezky je dlouhá 7,5 kilometru a čeká na ní 12 zastavení. Vytváří kruh, to znamená, že procházku mohou zájemci začít u zastavení č. 1 u kostela ve Světlé, vydat se k dalším panelům a skončit u zastavení č. 12 na druhé straně kostela. Každý panel se zaměřuje na důležitý aspekt týkající se Karolíny Světlé a rozvíjí ho jak textově, tak obrazově. Naučná stezka je vedená převážně po malém okruhu zelené turistické trasy známé z map jako Cesta Karolíny Světlé. Na dvou místech je však trasa zcela nově přeznačena: došlo k propojení Jiříčkova a Světlé přes hřbitov úsekem se žlutým značením a od Kříže u potoka se k Sedmi javorům pokračuje malebnou cestou mezi domky v Rozstání. Na dvou zastaveních byly vytvořeny originální odpočinkové lavičky. Pro příznivce geocachingu je tu v terénu umístěno 5 „keší“, vztahujících se k tématu Karoliny Světlé.

Moje kino live – kino Máj

KDY: Čtvrtek 28. ledna - neděle 31. ledn

KDE: www.kulturadoksy.cz a kinodoksy.cz

ZA KOLIK: 110 Kč za projekci



Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Čtvrtek 28. 1. ve 20:30: 3 Bobule

Pátek 29. 1. ve 20:30: Corpus Christi

Sobota 30. 1. ve 20:30: Bolest a sláva

Neděle 31. 1. ve 18:00: Psí život+ Cirkus+ workshop žonglování s Adamem Jarchovským

Bezhlavý rytíř

KDY: Sobota 30. ledna od 10 do 12 hodin

KDE: YouTube kanál Naivní divadlo Liberec dětem

ZA KOLIK: zdarma



Naivní divadlo Liberec alespoň virtuální formou obnovuje svá pravidelná sobotní představení. Diváci z řad veřejnosti si každou sobotu v předem stanovený čas mohou „zajít“ na představení oNDLine prostřednictvím YouTube kanálu Naivní divadlo Liberec dětem. Tento týden to bude marionetová komedie na motivy českých lidových loutkářů Bezhlavý rytíř. Stejně jako při návštěvě divadla je potřeba na představení přijít včas, tedy si pohádku na YouTube včas pustit, neboť link s představením bude přístupný pouze v sobotu od 10:00 do 12:00 hodin.

Dobrodružná cesta na Hubertově naučné stezce

TIP NA PROCHÁZKU

KDE: Česká Lípa, Svárov

ZA KOLIK: zdarma



Připojte se k sově Rozárce a objevte krásy přírody. Českolipský DDM Libertin připravili dobrodružný program s úkoly a odměnou. Zavede vás na Hubertovu naučnou stezku. Je pro vás připraveno 8 zastávek se 6 úkoly, které zvládnou i ty nejmenší. Za správně vyplněnou soutěžní kartičku (nebo papír se správným řešením), kterou odevzdáte v DDM Libertin nebo zašlete na mail schiffner@libertin.cz dostanete odměnu. Soutěžní kartičku naleznete v vitrínce na Škroupově náměstí a nebo si ji můžete stáhnout na webu Libertinu. Na stejném místě najdete i mapu, kudy naučná stezka startující na Svárově vede.

Kolem světa online: Madeira (aneb dá se cestovat i v době koronaviru)

KDY: Neděle 31. ledna ve 20 hodin

KDE: facebook Kulturního centra Vratislavice 101010

ZA KOLIK: 97 Kč



Vydejte se na ostrov věčného jara. Dozvíte se, co se dá na Madeiře podniknout a co vše je tam nesmírně zajímavé. Během přednášky projdete ostrov křížem krážem.

Můj laskavý objektiv

TIP NA KNIHU

KDE: např. na knihydobrovsky.cz

ZA KOLIK: 178 Kč



Jiří Vondrák (Jiří Vondráček), autor, muzikant i režisér desítek úspěšných dokumentů České televize, se narodil v roce 1954 v Litoměřicích; od 60. let žije v Brně. V malé knížce Můj laskavý objektiv se ohlíží za svými zážitky ze setkání s hudebníky Suchým, Mayallem, Donovanem, hercem Hugo Haasem a dalšími osobnostmi kultury, které měl tu radost potkat při psaní knih či natáčení dokumentů, nezřídka kritikou velmi ceněných. Kniha vyšla loni a lze ji koupit na internetu za 157 Kč.

Ubongo, zábava pro celou rodinu

TIP NA DESKOVOU HRU

KDE: např. na mall.cz

ZA KOLIK: 779 Kč



Jedna z možností jak strávit příjemný podvečer je užít si zábavu u deskových her. Vypravte se do pravěku třeba s hrou Ubongo. Hra je určená pro dva až čtyři hráče a není nijak náročná. Hráči si postupně vezmou jednu kartu a 12 barevných dílků. Jeden z hráčů hodí kostkou a otočí přesýpací hodiny. Symbol na kostce určuje, které dílky se smějí používat. Pohybuje se s figurkami na herním plánu a získávají se drahokamy. Hru vyhraje ten hráč, který během hry získá nejvíce drahokamů jedné barvy.