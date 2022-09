Přijměte pozvání do českolipského kostela Mistra Jana Husa na slavnost spojenou s vernisáží výstavy fotografií Roberta Mekiše. O hudební doprovod se postará Big Band Česká Lípa pod vedením Josefa Pelze.

Jan Katzer - Všední radosti

KDY: Pátek 23. září (do 31. prosince)

KDE: galerie Jídelna, Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa



Poslední letošní výstava v galerii Jídelna, prostoru bývalého refektáře augustiniánského kláštera, začne symbolicky o prvním podzimním dni. Fotograf Jan Katzer zde představí své černobílé snímky z cyklu Všední radosti. Fotografii se věnuje od 12 let, kdy pomáhal svému otci s vyvoláváním rodinných fotografií. Prostor pro focení se během dospělosti téměř vytratil, až nástup digitální techniky se autorovi stal impulsem k návratu do světa, kde vše je možné. Jeho místem jsou severní Čechy, konkrétně Kamenický Šenov a okolí. Soubor černobílých fotografií Všední radosti vznikal v průběhu zhruba 8 let a vlastně stále není uzavřen. Za každým snímkem se odvíjí jiný příběh a autor nechává prostor divákovi, aby jej sám dokončil.

Řízkobraní na farmářských a řemeslných trzích

KDY: Sobota 24. září v 8 hodin

KDE: náměstí Dr. E. Beneše Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

Pravidelné sobotní farmářské trhy tentokrát rozšíří a obohatí řízkobraní – můžete se těšit na čerstvé vepřové i kuřecí řízky připravované přímo na místě a trh provoní také grilované ryby a sýry. Nebude chybět pestrý výběr české zeleniny, ovoce, květin a dýní a rozšířená nabídka řemeslných výrobků.

Zpřístupnění Bredovského letohrádku

KDY: Sobota 24. a neděle 25. září od 10 do 16 hodin

KDE: Zámek Lemberk

ZA KOLIK: 50 Kč



Mimořádné zpřístupnění Bredovského letohrádku s panelovou výstavou "Lemberk v proměnách času" včetně barokní zahrady.

Historické klání

KDY: Sobota 24. září od 10:45

KDE: Hrad Houska

Čekají vás šermířská vystoupení, ukázky zbraní a speciální překvapení v 15 hodin před poslední prohlídkou. V průběhu dne hraje skupina Subulcus a probíhá výstava zbraní.

Koncert na podporu záchrany varhan

KDY: Sobota 24. září v 11 hodin

KDE: Kostel sv. Bartoloměje a Panny Marie Montseratské Doksy



Římskokatolická farnost Doksy zve na varhanní improvizace Pavla Hrubeše.

Lípák fest

KDY: Sobota 24. září ve 12 hodin

KDE: klášterní zahrady Česká Lípa

ZA KOLIK: 150 Kč

Spoustu dobrého piva, jídla a hudby nabízí festival, který už po třetí pořádá českolipský pivovar Lípák. Připraven je i zábavný program a atrakce pro děti.

Wenzel Bergner z Rumburku v Rio de Janeiru

KDY: Sobota 24. září ve 14 hodin

KDE: Villa Hrdlička Česká Lípa



Přednáška Petra Polakoviče proběhne v rámci cyklu Naši krajané v Jižní Americe.

Vernisáž výstavy - obnova náměstí, budovy kláštera a Orlíku

KDY: Sobota 24. září v 15 hodin

KDE: budova Orlíku, Zákupy

Na vernisáž výstavy studentských návrhů na obnovu a vizualizaci budovy bývalého kláštera na náměstí, Orlíku a samotného prostoru náměstí Svobody zve město Zákupy a ateliér obnovy památek Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně. Součástí výstavy bude i anketa o nejlepší studentský návrh.

Řízená degustace rumů

KDY: Sobota 24. září v 19 hodin

KDE: koupaliště Kravaře

ZA KOLIK: 590 Kč



K degustaci bude připraveno šest prémiových rumů. Degustaci provede Lukáš Hanzl.

Stabat Mater

KDY: Sobota 24. září v 19 hodin

KDE: Kostel sv. Petra a Pavla

ZA KOLIK: 300 Kč

21. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica vstupuje do své poloviny a v sobotu 24. září nabídne svým návštěvníkům tradiční koncert v malebném Prysku v Lužických horách. Tamní barokní kostel sv. Petra a Pavla se stane svědky světové premiéry uvedení díla Stabat Mater soudobého italského skladatele Marca Rosana v úpravě pro vokální duo a s doprovodem violoncella. Protagonistou bude vokální duo Kchun Martina Prokeše a Marka Šulce, které si ke spolupráci přizvalo violoncellistu známého především z České filharmonie Eduarda Šístka. Program dotvoří ukázky z violoncellového díla Johanna Sebastiana Bacha a duchovní chvalozpěv ze druhé poloviny 13. století či latinský hymnus Ave Generosam od německé křesťanské mystičky, hudebnice a benediktinky Hildegardy z Bingenu. Vstupenky na tento koncert jsou ještě v prodeji.

Světla nad bunkry

KDY: Sobota 24 září ve 20:30

KDE: Heřmanický bunkr – Muzeum československého opevnění, Heřmanice v Podještědí



7. ročník akce Světla nad bunkry k výročí 84. let od mobilizace naší armády v roce 1938. Objekty opevnění, o které se někdo zajímá budou ten večer nasvíceny a vytvoří tak z výšky viditelný řetěz světel po obvodu celé republiky. Heřmanické muzeum se bude této akce účastnit podruhé, na první výročí svého otevření.