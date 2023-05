Víte už, jak strávíte první květnový víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám pár tipů na zajímavé víkendové akce na Českolipsku i na dalších místech v Libereckém kraji.

Obecní a sklářská slavnost v Kunraticích u Cvikova | Foto: Jiří Čejka

ČESKOLIPSKO

Česká Lípa židovská

Kdy: pátek 5. května v 15.00

Kde: ZŠ Špičák, Židovský hřbitov, Česká Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Česká Lípa vás zve na další ročník akce Česká Lípa židovská, která se koná po několikaleté pauze a jejíž součástí je pietní akt u pomníku obětem pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide. Během pietního aktu od, který začne v 15 hodin, vystoupí žáci ze Základní umělecké školy a na památku obětem budou k pomníku položeny kamínky. V 16 hodin je na programu komentovaná prohlídka starého židovského hřbitova na Střelnici a odhalení nové informační desky. Přijďte vzpomenout na původní židovské obyvatele města.

Židovské památky v Libereckém kraji

Kdy: pátek 5. května (do 21. května)

Kde: DK Ralsko, Mimoň

Proč přijít: Jste zváni na výstavu fotografií židovských památek. Výstava je naistalovaná v prvním patře Domu kultury Ralsko a přístupna třicet minut před projekcí filmových představení. Skupiny o čtyřech a více zájemcích se mohou objednat na telefonním čísle 724 864 412.

Obecní a sklářská slavnost

Kdy: sobota 6. května od 8.00

Kde: Kunratice u Cvikova

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Centrum Kunratic u Cvikova bude v sobotu patřit Obecní a sklářské slavnosti, která odstartuje ve 13.00. Už od rána ale bude probíhat den otevřených dveří v Pačinek Glass. Návštěvníci se mohou těšit na kapely Nešlapeto, Queteez, Strahov, Veras Band a na závěr programu Katapult revival. V kostele Povýšení sv. Kříže bude probíhat výstava děl sklářského mistra Jiřího Pačinka a připraven je i doprovodný program pro děti s názvem Český venkov nebo jízdy na koni.

Vítání ptačího zpěvu

Kdy: sobota 6. května ve 8.30

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již čtyřicet let chodí lidé v Evropě na jarní vycházky s ornitology. V Čechách se začátek tradice datuje až do raných 90. let. Kouzlo jarních procházek s odborníky láká stále více lidí, a není se co divit. Letos vás pracovníci ekoporadny Orsej vezmou do ptačího parku Mnišské louky, který od roku 2020 budují ornitologové v mokřadech kolem Šporky a Ploučnice, na území, které se dříve nazývalo Na Bídě. Mnoho místních netuší, jak unikátní ekologický projekt vzniká v podstatě pár minut od jejich domu, proto se letošní Vítání vydá trochu jinou cestou než v minulých letech. Sraz pro pěší bude v 8:30 u muzea. Půjde se kolem Holého vrchu. Komu se nechce pěšky, může na devátou přijet autem a zaparkovat na silnici před vchodem do ptačího parku. Martin Bacílek z České společnosti ornitologické představí fungování ptačího parku a jeho obyvatele, návštěvníky provede a zodpoví jejich otázky. Ukázku odchytu, určování druhů a kroužkování zajistí ornitolog Josef Rutterle. O doprovodný program pro děti se postará Ekoporadna Orsej. Pro účastníky budou připraveny informační materiály o ochraně ptáků. Akce je zdarma a není potřeba se na ni hlásit předem.

Zpřístupnění středověké věže

Kdy: sobota 6. - pondělí 8. května v 9.00

Kde: Státní zámek Lemberk, Jablonné v Podještědí

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk. Věž bude otevřena po celý den od 9do 16 hodin.

Večer s karaoke

Kdy: sobota 6. května ve 20.00

Kde: Hudební klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Přes dvě stě cizích i českých otextovaných hitů, písně a evergreeny které znáte. To vše v profesionální kvalitě a na velkém plátně. Karaoke večer, při kterém se všichni náramně pobavíte a vypnete se z denního shonu. Pro nejlepší zpěváky drinky zdarma, pro všechny ostatní skvělá zábava.

Běh zámeckým parkem

Kdy: pondělí 8. května v 9.00

Kde: zámecký park, Zákupy

Proč přijít: Sváteční pondělí si můžete zpestřit pohybem. 61. ročník zákupského běžeckého závodu se jako vždy odehraje v zámeckém parku a zúčastnit se může každý bez ohledu na věk a kondici. Sraz závodníků je u domečku při vchodu do parku od autobusové zastávky. V 10 hodin odstartují běžci v první kategorii.

LIBERECKO

Anifilm

Kdy: do neděle 7. května

Kde: Liberec

Proč přijít: Mezinárodní soutěž představí nejnovější animovanou tvorbu, v soutěži celovečerních animovaných filmů se představí 10 snímků. Letošní soutěžní výběr 36 krátkých filmů zahrnuje nejen kandidáty na Oscary, klasiky a známé mistry, ale také nadějné mladé tvůrce. Milovníci videoklipů a abstraktní a nenarativní tvorby se mohou těšit na soutěž 22 videoklipů a 23 nenarativních filmů. Národní soutěž Český obzor umožňuje tuzemským tvůrcům změřit síly mezi sebou, ale i načerpat inspiraci a to hned v několika kategoriích. Již počtvrté proběhne soutěž filmů virtuální reality. Mezinárodní soutěže počítačových her představí patnáct titulů. Kompletní program najdete na webu festivalu.

Ukrajinská tragédie

Kdy: pátek 5. května v 18.00

Kde: Klášter Hejnice, Hejnice

Proč přijít: O ruské barbarské agresi, jejích příčinách a důsledcích bude přednášet a s hosty diskutovat Vladimír Votápek - analytik mezinárodních vztahů a bývalý generální konzul v Petrohradu.

Marie Antoinetta

Kdy: pátek 5. května v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 150 - 380 korun

Proč přijít: Osud poslední francouzské královny stále přitahuje střetem velkých světodějných událostí s jedním lidským životem. Nelítostný chod dějin vstoupí do života dospívající dívky, aniž by mohla cokoli změnit. Ve čtrnácti ji z Rakouska poslali do Francie, aby si vzala korunního prince, v necelých dvaceti se stala francouzskou královnou po boku Ludvíka XVI., dynastii dala čtyři děti. Oslňovala fantastickými kostýmy a výstředními parukami obřích rozměrů. Patnáct let žila v nablýskaném přepychu Versailles, než vládu jejího manžela smetla revoluce. Ztratila dvě děti. Pokusila se utéct z vězení. Zemřela ve třiceti sedmi. Jaká byla a proč byla potrestána za okázalost celého dvora? Americký autor David Adjmi ji ve své hře líčí jako současnou dívku v zajetí spotřebního kolotoče. Nepřeberná hojnost nabídek, zábavy a požitků ji zaměstnává stejně jako dnešní blahobyt nás. Zapomínáme, že bohatá společnost žije na dluh, který kdesi v podpalubí narůstá. Jak rychle se musí člověk probudit, aby se nerozpoutaly ničivé živly?

Daniel Ferenc Stand-up Comedy Show

Kdy: pátek 5. května v 19.00

Kde: klub Warehouse, Liberec

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Jste připraveni na pořádnou dávku humoru? Už tento pátek dorazí Daniel Ferenc do libereckého klubu Warehouse, kde vás svými vtipy zvedne ze židle. Stand-up komik známý svými kontroverzními vtipy, historkami a zajímavým pohledem na život míří k vám. Připravte se na záchvaty smíchu a slzy štěstí.

Lužická padesátka

Kdy: sobota 6. května od 6.00

Kde: areál Kristýna, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Již 52. ročník legendárního turistického pochodu a horského ultramaratonu v Lužických horách, která se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje. Start i cíl je v areálu Kristýna. Vybrat si můžete z několika tras: 8, 15, 25, 35 a 50 kilometrů. Hromadný měřený start tras 15, 25, 35 a 50 kilometrů proběhne v 6 hodin, start tras 15, 25, 35 a 50 kilometrů bez měření času bude probíhat od 6.30 do 10.00. Na trasách 15, 25, 35 a 50 kilometrů je pro závodníky zajištěno občerstvení zdarma. Připravena je také speciální trasa měřící 8 kilometrů, která je určena pro rodiny s dětmi, a na kterou je možné se vydat od 9 hodin. V cíli čeká bohatý doprovodný program nejen na děti, ale i dospělé.

Víkend Starwars

Kdy: sobota 6. a neděle 7. května

Kde: iQLandia, Liberec

Proč přijít: Přijďte první květnový víkend v kostýmu ze ságy Starwars a užijte si expozice zdarma ( k jednomu platícímu dospělému do iQLandie, jedno dítě v kostýmu zdarma). Schválně kdo fandí temné straně a kolik bude v iQLandii třeba Darth Vaderů?

Komentovaná prohlídka krytu civilní obrany

Kdy: sobota 6. května v 8.30

Kde: Kryt civilní obrany, Liberec

Proč přijít: Prozkoumejte největší liberecký kryt civilní obrany, uvidíte ukázky plynových masek, ochranných obleků i původní vybavení – plně funkční strojovnu a filtro-ventilační zařízení.

Roztočte to s Beranem

Kdy: sobota 6. května v 11.00

Kde: Beranův pivovar Trávníček, Bílá

Za kolik: 220 - 390 korun

Proč přijít: Koncerty, divadlo pro děti a regionální výrobci na jednom místě. První ze dvou velkých letních akcí v Trávníčku, tentokrát v areálu bývalého JZD, budoucího pivovaru. Na úvod celé akce bude v 11 hodin naražen pivní speciál v samospádovém soudku, těsně před polednem začne koncert dvou cestovatelů: Daniel Razím a Ivan Studený s bretaňskými, severskými ale hlavně podmanivými autorskými písněmi. Malé návštěvníky potěší divadlo HAD s pohádkovým představením Brundibár, dospělé pak další hudební vystoupení – kaplela Roubovaný vokurky a legendy ze skupiny Znouzectnost. Po celý den vás čekají pivní dobroty pivovaru Beran hned na čtyřech pípách a dobré jídlo zajistí stánkaři napříč Libereckým krajem.

Harrachové ,Rohanové a hudba 19. století

Kdy: sobota 6. května v 18.00

Kde: Státní zámek Sychrov, Sychrov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Na programu díla A. Dvořáka, J. B. Foerstera, Z. Fibicha, V. Nováka. Koncert se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů 2023 - Harrachové. Účinkují: M. Kadlec, Z. Kloubová, A. Hedar.

Po stopách múz Miloše Latislava

Kdy: sobota 6. května ve 20.00

Kde: Klub Stamina, Liberec

Proč přijít: Komponovaný poslechový večer věnovaný hudebnímu publicistovi Miloši Latislavovi.

Zahájení oslav 140. výročí otevření Šaldova divadla

Kdy: sobota 6. května ve 20.30

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Proč přijít: Organizátoři oslav, jejichž hlavní část proběhne na konci září, nazvali tyto oslavy Triumf múz. Proč? Protože jeden z největších světových malířů Gustav Klimt vytvořil pro liberecké divadlo krásnou oponu nesoucí název Triumf lásky. Inspirace se přelila přes více než jedno století a opona i divadlo vám stále dělají radost a divadelní umění činí váš život lepším. Divadlo dál nese hrdě možnost rozdávat plné náruče emocí a v tomto roce si dovolí oslavit s vámi již své 140. narozeniny. Zahájení oslav se bude konat v sobotu 6. května přímo před budovou divadla. V rámci open air večera se představí všechny soubory divadla.

Koncert v kostele

Kdy: neděle 7. května v 18.00

Kde: Kostel sv. Bonifáce, Liberec

Proč přijít: Čeká vás vystoupení dvou hudebníků hrajících na akordeon: Jaroslava Horáka a Martina Šulce, který je navíc vítězem soutěže Placida Dominga v Maďarsku.

Ani za milion

Kdy: neděle 7. května v 19.00

Kde: kino, Hodkovice nad Mohelkou

Proč přijít: Jste srdečně zváni na novou divadelní hru hodkovického divadelního spolku H. A. D. V hlavních rolích divadelní komedie o dvou hercích a spoustě problémů se představí Nikola Domácí a Filip Zielinski.

Sváteční jízdy historickou tramvají

Kdy: pondělí 8. května

Kde: MHD Liberec / Terminál Fügnerova

Proč přijít: Ve státní svátek se můžete svézt po Liberci historickými tramvajemi na trase Rybníček-Lidové sady-ZOO. Jízdné se platí přímo ve voze.

JABLONECKO

Josefodolské divadelní jaro

Kdy: pátek 5. května - neděle 7. května

Kde: divadlo Josefův Důl

Za kolik: 50/100 korun za jedno představení

Proč přijít: 33.ročník Krajské postupové přehlídky venkovských divadelních představení, program naleznete zde.

Silent session + HalloDrn

Kdy: pátek 5. května ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Páteční večer v oblíbeném jabloneckém klubu představí opět hned dvě kapely naráz. Cílem turnovské kapely Silent Session není hrát ukázkový rock a naplňovat tradiční očekávání. Silent Session je autentická hudba vycházející ze životních zkušeností členů skupiny, inspirovaná rockem. Hudba skupiny Silent Session je 100% live. Samplů ani nahraných podkladů se nedočkáte. Výsledný nezaměnitelný sound je dílem pouze tří hudebních nástrojů a zpěváka. Semilští HalloDrn již od počátku devadesátých let čeří temné vody tuzemského rocku. S probíhajícími léty, jak se měnily sestavy kapely, objevovaly se v muzice různorodé hudební vlivy, které se vyprofilovaly do dnešní stylové podoby - tzv. Village Core. V kapele v současné době již pevně zakořenili čtyři zkušení rockoví harcovníci pocházející z různých regionálních uskupení - Tomáš Šimek, Michal Ceé, Martin Pitl a Martin Bouchal. HalloDrn se svojí původní muzikou je dnes zárukou pevných riffů, hutné rytmiky, sžíravého vokálu a je upřímnou výpovědí o drsném životě lidí v podhůří Krkonoš.

Zahájení motosezóny

Kdy: sobota 6. května v 10.00

Kde: Malé náměstí, Železný Brod

Proč přijít: Motorkářský klub Kumpáni z Loužnice opět zahájí motorkářskou sezónu moto mší v kostele sv. Jakuba Většího. Sraz motorek a jejich přehlídka bude v 10.30 na Malém náměstí. Po mši bude následovat spanilá jízda a program v klubovně v obci Loužnice u Železného Brodu.

Let's Groove Tour

Kdy: sobota 6. května v 19.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Let's Groove Tour je spojení čtyř hudebních uskupení, která společně odehrají několik koncertů napříč republikou. Impulzem pro vznik tour je nové EP kapely Manu Destra. Společně s nimi se na podiích objeví i kapely Mr. Moss, MRKLM a B1NARY. Energie, taneční rytmy, líbivé vokály, elektronika v podání živé kapely - i tak lze vystihnout Manu Destra. Od svého debutového EP Before The Show urazila kapela cestu od českých klubů, přes řadu koncertů v Německu, až na hlavní stage Strahov OpenAir festivalu. Její doménou jsou energická živá vystoupení spojená s výrazným vizuálem a zapojením publika jako nepostradatelné součásti show. Manu Destra momentálně směřuje k tvrdšímu a ještě více tanečnímu EP s názvem YOU. ME. NOW., které pokřtí právě letos na jaře.