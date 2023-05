Kam o víkendu v Libereckém kraji? Podívejte se. Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, vyberte si z naší nabídky akcí.

Zajeďte si o víkendu 20. a 21. května do České Lípy, kde se konají nostalgické jízdy historického motorového vozu Hurvínek po trianglu a na Střelnici. | Foto: archiv Českých drah

ČESKOLIPSKO

Tyjátr na hradě

Kdy: pátek 19. a sobota 20. května ve 13.00

Kde: Hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Nesoutěžní přehlídka mladého amatérského divadla. Dva dny plné divadelních a hudebních zážitků v malebných kulisách Vodního hradu Lipý. Těšit se můžete na exkluzivní zahájení v podobě představení Simply Simplicius aneb Svatá prostoto! souboru Geisslers Hofcomoedianten. Dále na soubor Vanabí Litoměřice, Suchdolský divadelní spolek SUD, ZUŠ Louny a mnohé další. Děti se mohou těšit na pohádku Hrnečková karkulka Divadla Brambůrky, Špalíček pohádek DKM Česká Lípa nebo pohádku Edudant a Francimor. Vystoupí i kapely Školy rocku.

Ploy - Fusion

Kdy: pátek 19. května ve 20.00

Kde: klub U bílýho černocha

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Ploy je no-bass band z Prahy, instrumentální trio, neustále rozšiřující své osobní pojetí „fusion“. Kořeny tradičních hudebních žánrů zůstávají dobrým newtonovským základem pro výlety do říše kvant, zvuků, hluků, slovního salátu a blábolení.

Za kvetoucí měsíčnicí

Kdy: sobota 20. května v 7.00

Kde: kino Hvězda, Kamenický Šenov

Proč přijít: Jste zváni na již 23.ročník tradiční turistické a cykloturistické akce vedoucí nádhernou přírodou okolí Kamenického Šenova a Lužickými horami. Na výběr máte několik cyklo i pěších tratí, podle své fyzické zdatnosti či podle toho, kdo jde s vámi. Všechny potřebné informace o trasách a způsobu registrace najdete na www.kamenicky-senov.cz.

Májové farmářské trhy

Kdy: sobota 20. května v 8.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Česká Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na dalších sobotních trzích se můžete těšit na výběr sadby od paprik, rajčat, přes bylinky, květiny a další. Čeká vás malé řízkobraní a další dobroty od mistra řezníka, ochutnávka vín, pečivo z řemeslné pekárny, velký výběr klobás, sýry z farmy, velký výběr koření, pivo z řemeslných pivovarů, mošty, marcipán, perníky, bylinná lékárna. Nebudou chybět vybraná řemesla, výrobky z látek, dřeva i proutí. Samozřejmostí je program pro děti a živá hudba.

Víkendové jízdy s Hurvínkem po Trianglu

Kdy: sobota 20. a neděle 21. května v 9.00

Kde: nádraží a vlakové depo, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: O víkendu si nejen děti, ale také železniční fanoušci přijdou v České Lípě na své. V sobotu i v neděli zde totiž České dráhy pořádají nostalgické jízdy historickým motorovým vozem, zvaným Hurvínek. Nostalgický motoráček vyjede z českolipského hlavního nádraží po oba dny v 10:34, 12:34 a 14:34 a sveze cestující nejprve do stanice Česká Lípa střelnice a pak zamíří přes Srní u České Lípy a výhybnu Žizníkov zpět do stanice Česká Lípa hl.n. Nástup a výstup cestujících bude možný jen ve stanici Česká Lípa hl.n. V motoráčku bude platit jednotné jízdné 100 Kč, děti do 6 let cestují zdarma. Kapacita vlaku je omezena. Nákup jízdních dokladu probíhá přímo u personálu zvláštního vlaku před jeho odjezdem. Jiné slevy, jízdní výhody a jízdenky IDS v „Hurvínkovi“ pro tyto dny neplatí. Během dvoudenní akce bude také možnost na českolipském hlavním nádraží nastoupit do motorové jednotky 642 Desiro, zapůjčené společností Die Länderbahn / Trilex, a svézt se s ní do depa. V něm si zájemci prohlédnou výstavu historických vozidel ze sbírek Českých drah nebo se budou moci svézt na ruční drezíně. Návštěvníci se mohou těšit také na občerstvení v hospodě ve vagónu a ve stánku Káva s párou a v sobotu i na stánek s oblečením značky Locomotif. Podrobnosti o akci lze najít na www.cdnostalgie.cz.

Kyvadlová doprava mezi nádražím a lokomotivním depem bude zajištěna každou hodinu od 9 do 16 hodin a je zdarma. Jízdní řád najdete na www.mucl.cz.

FOTO, VIDEO: Jeden klenot vedle druhého. Sosnovou duněly motory veteránů

S mykologem na houby

Kdy: sobota 20. května ve 9.30

Kde: sraz před Vlastivědným muzeem a galerií, Česká Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pořadatelé srdečně zvou všechny milovníky hub na letošní první houbařskou vycházku s mykologem Mgr. Martinem Křížem, který vám představí jarní houby. Tentokrát se půjde na Holý vrch a okolí.

Louskáček a Bonbónová víla

Kdy: sobota 20. května v 10.00

Kde: Městské divadlo, Nový Bor

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Pohádka o boji dobra se zlem, o lásce, zlobě, přátelství, odvaze a kouzlech přijede zahrát Docela velké divadlo Litvínov. V království bonbónů a čokolády vládne rozmazlený princ, kterému pomáhají starý Kouzelník a Bonbónová víla. Autorkou scénáře je Jana Galinová a Lenka Lavičková o hudbu se postaral slavný Petr Iljič Čajkovskij, kterého pro toto představení otextoval Jan Turek. Choreografie a režie se ujala Lenka Lavičková. Hrají, zpívají a tančí: Lukáš Masár, Lenka Lavičková, Petr Erlitz a další.

Grafitity Jam Na Vršku Vol. III

Kdy: sobota 20.května od 10.00

Kde: Parkoviště Na Vršku, Stráž pod Ralskem

Proč přijít: Pokud rád tvoříš, nebo si chceš vyzkoušet své schopnosti, tak využij tuto akci a legální stěnu ve Stráži pod Ralskem. Načmárat nějakou kravinu na barák dokáže asi každý, ale ty máš jedinečnou možnost naučit se správnou techniku používání sprejů, jejich správné protřepání a následné nanesení na povrch. A to vše pod zkušeným a odborným dozorem. Graffiti můžete vyzkoušet jak na legální stěnu, tak na speciální graffiti desky, které budou na místě pouze v sobotu. Na místě na vás čeká: několik druhů sprejů a potřeb pro vytvoření graffiti, Chill out zóna, vodní dýmky, bar, DJ’s a skvělá nálada.

Otvírání Máchova jezera

Kdy: sobota 20. května ve 13.00

Kde: hlavní pláž, Doksy

Proč přijít: Tradiční námořnické otvírání Máchova jezera na hlavní pláži v Doksech. Letos se můžete těšit na kapelu Optimik z České Lípy, Milana Peroutku s kapelou Perutě, námořnickou dětskou show, vystoupení dětí z místních mateřských školek, taneční školu Enliven Centre, výletní vláček, vyhlídkové plavby lodí, nafukovací skákací a vodní atrakce a bohatý stánkový prodej.

Muzejní noc

Kdy: sobota 20. května v 17 hodin

Kde: Městské muzeum, Mimoň

Proč přijít: Tradiční Muzejní noc přinese bohatý program pro celou rodinu. Děti si užijí divadelní představení souboru Koloběžka, malování na obličej, tvořivé dílny a večerní stezku odvahy. Pro jejich dospělý doprovod je připravena přednáška Šimona Pikouse na téma fotografie, bude možnost prohlédnout si jeho aktuální výstavu v muzeu a poslechnout si pěvecký soubor Zpěvandule. Zábava je pro všechny připravena až do půlnoci.

Den s policií a dalšími složkami IZS

Kdy: neděle 21. května v 10.00

Kde: Autodrom, Sosnová u České Lípy

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V neděli se na Autodromu Sosnová můžete seznámit s činností Policie ČR, hasičů a Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Uvidíte ukázky práce policejních psovodů, jízdní policii a řadu dalších ukázek činnosti IZS. Na akci je také zajištěna bezplatná kyvadlová autobusová doprava mezi Sosnovou a Českou Lípou. Podrobný program a přehled všeho, co vás během neděle čeká naleznete ZDE.

LIBERECKO

Valdštejnské slavnosti

Kdy: Pátek 19. května - neděle 21. května

Kde: Frýdlant

Za kolik: 150 - 300 korun

Proč přijít: Dlouhé čtyři roky čekal Frýdlant kvůli covidové pauze na své proslulé Valdštejnské slavnosti. Akce, která se koná vždy v lichý rok, musela být totiž kvůli opatřením proti nemoci covid-19 v roce 2021 zrušena a Frýdlant na ni opět naváže až letos v květnu. Tradičně třetí květnový víkend, konkrétně se slavnosti uskuteční od 19. do 21. května 2023. A opět půjde o zábavu všeho druhu pro malé i velké, pro celé rodiny i jednotlivce, pro milovníky historie nebo jen dobrého jídla, pití, hudby, tance, divadla a společenského dění. Program se už tradičně v pátek 19. května soustředí na náměstí T. G. Masaryka, kde proběhne festival V podzámčí to žije. O víkendu se pak program rozlije do dalších částí Frýdlantu. Samozřejmě ústředním místem slavností je náměstí, nicméně bohatý program se bude odehrávat i na řadě dalších míst města. V sobotu například proběhne návštěvníky oblíbená snídaně s vévodou na nádvoří hradu a zámku Frýdlant, tamtéž i večerní program s divadlem a ze zámku se pak vydá na náměstí v sobotu v noci legendární pochodňový průvod. V městském parku zase budou už od pátku nocovat a přebývat vojáci a vojenské ležení doplní i lazaret a lazebna, které si pro návštěvníky připraví místní aktivní senioři. A je se na co těšit, mají lazaret i lazebnu propracované do posledních detailů a návštěvníkům některé z procedur lazebny nabízejí i zažít na vlastní kůži. Více informací o Valdštejnských slavnostech 2023 i těch předchozích najdete na www.valdstejnske-slavnosti.cz.

Jarní otevření Dětského dopravního hřiště

Kdy: pátek 19. května v 14.00

Kde: Dětské dopravní hřiště, Liberec

Proč přijít: Otevření dopravního hřiště pro veřejnost a prezentace Městské policie Liberec. Součástí akce jsou soutěžní stanoviště s drobnými cenami pro zúčastněné. Děti si vyzkouší jízdu zručnosti, vědomosti z dopravy, zdravovědy a bezpečného pohybu ve městě. Součástí programu je ukázka práce psovoda, bike show, parkour. Jízdní prostředky jsou zde k zapůjčení, helmu je třeba donést vlastní. Na soutěžním dni se podílí Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Český červený kříž, Tým silniční bezpečnosti, Besip a Policie České republiky.

Roztáhni se: Festival současného divadla WTF?! 2023

Kdy: pátek 19. a sobota 20. května v 16.30

Kde: Malé divadlo, Liberec

Za kolik: 100 - 990 kolrun

Proč přijít: Festival současného divadla WTF?! založili už před devíti lety herci z Divadla F. X. Šaldy. Na české poměry se jedná o výjimečnou profesionální přehlídku, nejenom kvůli nadšencům, kteří ji organizují, ale hlavně z důvodu pozoruhodné dramaturgie. Těšit se můžete na divadlo, hudbu, ale také výborné jídlo a pití. Ve dvou dnech zažijete nejen divadelní představení, ale také koncerty, přednášky a myšleno bude také na děti. Mezi jinými se představí Divadlo Víti Marčíka, Divadlo Disk, Divadlo 3+KK, kapely: Wosa, Marjari, Furt Rovně a mnohé další. Podrobný program obou festivalových dní najdete na www.saldovo-divadlo.cz.

Muzejní noc pod Ještědem 2023

Kdy: pátek 19. května v 18.00

Kde: Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Technické muzeum Liberec, Automuzeum Liberec, Rodný dům Ferdinanda Porscheho, Liberec

Proč přijít: Muzea a galerie v libereckém regionu po roce opět zpřístupní své prostory veřejnosti. V pátek proběhne další ročník oblíbené akce s mimořádně rozmanitým programem na téma Svět v pohybu. Projekt Muzejní noc pod Ještědem je součástí Festivalu muzejních nocí, který volně navazuje na Mezinárodní den muzeí. Kulturní a paměťové instituce v Liberci, Jablonci nad Nisou a Vratislavicích nad Nisou, které se do letošního ročníku zapojily, budou tradičně propojeny kyvadlovou dopravou historickými autobusy, které budou návštěvníci moci využít bezplatně. Program najdete na www.visitliberec.com.

Vltava open air

Kdy: pátek 19. května v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Vltava je jednou z nejosobitějších českých hudebních skupin a současně oblíbenou stálicí klubových i festivalových pódií. Pestré skladby plné obrazů a nakažlivé hudební energie spolehlivě zasáhnou posluchače všech generací. Jako host vystoupí kapela Jarret.

Noční prohlídky

Kdy: pátek 19. května ve 20.30

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 170 korun

Proč přijít: Jste zváni na netradiční noční prohlídky s archeologem Mgr. Petrem Brestovanským. Čeká na vás přibližně dvouhodinová prohlídka, během které se dozvíte nepřeberné množství informací a zajímavostí o expozicích na zámku, mimojiné i o nové expozici archeologických nálezů Eduarda Štorcha. Petr Brestovanský vedl tým archeologů, kteří měli na starost vykopávky spojené se Zámkem Svijany před jeho rekonstrukcí, a jeho unikátní nálezy ze žárového pohřebiště v nedalekých Příšovicích tvoří významnou součást archeologické expozice zámku. Pro účast na prohlídce je nutná předchozí rezervace na info@zameksvijany.cz nebo na telefonu +420 481 770 703.

FOTO: Otevřená sklárna, hudba i řemesla. Kunratice ožily slavností

Den otevřených dveří Českého rozhlasu

Kdy: sobota 20. května ve 10.00

Kde: Český rozhlas, Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V 10 hodin začnou komentované prohlídky budovy v Modré ulici, včetně hlavního studia, odkud si v poledních Písničkách na přání můžete nechat zahrát svoji oblíbenou skladbu, a být přímo v živém vysílání. Také v nahrávacím studiu si můžete vyzkoušet, jak se vysílá. V budově liberecké stanice si budete moci prohlédnout výstavu k 100. výročí Českého rozhlasu, která ukáže, že „Sto let je jen začátek“. Z historických fotografií Českého rozhlasu to můžete posoudit sami. Výstava se potom přemístí do liberecké Oblastní galerie. Program Dne s Českým rozhlasem Liberec bude pokračovat do 16 hodin i na zahradě, kde vystoupí Jakub Smolík, skupiny Šance a Vltavín; těšit se můžete na taneční vystoupení žáků ZUŠ Liberec, a budete si moct nechat ozdobit obličej nebo se nechat tetovat. A jako na každé správné oslavě nebude chybět pohoštění, a to zcela zdarma.

Dětský festival Juchů

Kdy: sobota 20. května v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 80 korun (děti do 12 let zdarma)

Proč přijít: Stejně jako v předchozích ročnících vám i letos autoři představí hračky a výrobky pro děti, které v žádném obřím hypermarketu nenajdete. Po celý den bude pro děti i jejich blízké připraven bohatý doprovodný program - dílničky, divadelní představení, filmové produkce a mnoho dalšího.

Perníková chaloupka

Kdy: sobota 20. května v 10.00

Kde: Sokolovna, Český Dub

Proč přijít: LS Ještěd zve všechny děti a jejich doprovod na loutkovou pohádku. Zahrají naprostou klasiku – O perníkové chaloupce.

#Burn#IAmHere#Herostratos

Kdy: sobota 20. května v 19.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V roce 356 př. n. l. muž zvaný Hérostratos údajně zapálil Artemidin chrám v Efesu, jeden ze sedmi divů světa. Učinil tak za jediným účelem, zapsat se navždy do historie. A jak vidno, podařilo se mu to. Dal tak vzniknout pojmu herostratismus, jímž se v psychologii označuje patologická touha stát se za každou cenu slavným. V roce 1980 zastřelil Mark Chapman svůj idol, hudebníka Johna Lennona. V roce 2017 trojice mladíků zapálila dřevěný kostel Božího Těla v Gutech u Třince, chráněnou kulturní památku. V roce 2018 položil Vladimír Putin otázku: „K čemu potřebujeme svět, když v něm nebude Rusko?“ Ti všichni – a mnozí další – se stali svým způsobem slavnými. Za jakou cenu? A přineslo jim to v životě štěstí? Nebo aspoň uspokojení? A jak by si asi Hérostratos počínal dnes, v době sociálních sítí? Streamoval by svůj čin online na Instagramu? Nebo by zvolil spíš Snapchat? Nebo TikTok? Kolik lajků by posbíral? A byl by s konečným skóre spokojen? V každém případě se zdá, že žijeme v době, která herostratismu v jeho všelijakých podobách přeje víc než kterákoli předchozí. Představení je vhodné pro diváky od 12 let.

Na kus řeči s… Ondřejem Vetchým

Kdy: sobota 20. května v 19.30

Kde: kino, Hodkovice nad Mohelkou

Proč přijít: 330 korun

Proč přijít: Zábavný pořad, do něhož přijal tentokrát pozvání oblíbený a populární filmový i divadelní herec Ondřej Vetchý.

S rodinou do Vesce 2023

Kdy: neděle 21. května v 10.00

Kde: Rekreačně-sportovní areál Vesec, Liberec

Proč přijít: Den plný zábavy, hudby a atrakcí pro děti, jejich rodiče a prarodiče. Představí se zde sportovní kluby, zájmové kroužky, volnočasové aktivity. Děti si mohou vyzkoušet různé sportovní disciplíny pod odborným dohledem.

Filumena Marturano

Kdy: neděle 21. května v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Slavná italská tragikomedie. Domenico Soriano je úspěšný obchodník a též neodolatelný ctitel ženských půvabů. Mladičkou Filumenu Marturano potkal v jednom neapolském nevěstinci uprostřed druhé světové války. Pak se jejich cesty nakrátko rozešly, aby se však po válce náhodou potkali znovu a tehdy se zrodil vztah, který vydržel 22 let. Filumena se stala jeho milenkou a v době, kdy byl Domenico na cestách, dokonce vedla jeho obchody. A po všech těch letech si jednoho dne ten starý kocour přijde, že se ožení s nějakou mladou holkou. To tedy Filumena nemůže nechat jen tak. Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, Katrin Weitzenbauerová, František Skopal a další.

JABLONECKO

Muzejní noc pod Ještědem 2023

Kdy: pátek 19. května v 18.00

Kde:Muzeum skla a bižuterie, Dům Scheybalových, Městská galerie MY a Nisafactory , Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Celorepublikový festival nabízí nočním návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a výstav také řadu doprovodných kulturních programů. Jablonecké Muzeum skla a bižuterie pozve veřejnost kromě aktuálních výstav do tvůrčí dílny pro malé i velké, v níž si návštěvníci budou moci vyrobit originální náramek s knoflíkem a vyzkoušet si pískování sklenic s vlastním motivem a za vyplnění pracovního listu budou odměněni medailí od České mincovny. Organizace Kultura Jablonec zpřístupní prostory Domu Scheybalových s výstavou fotografií Petra Krajíčka Jablonec město sportu a kostel sv. Anny, v němž se bude konat komentovaná prohlídka k této pozoruhodné kulturní památce a poté i koncert Zámeckého saxofonového kvarteta. Galerie MY připravila v Domě Scheybalových výstavu pořádanou u příležitosti 120. výročí narození malíře a grafika Richarda Fleissnera. Návštěvníci si budou i tento rok moci vychutnat pohled na noční Jablonec z radniční věže Nové radnice. Nově se do letošního ročníku zapojila Nisafactory, která nabídne pestrý program v podobě korálkové dílny a komentované prohlídky výstavy Severní prostor - prostor pro dialog.

Třetí koncert THJ: Jana Hrochová - mezzosoprán, Martin Hroch – klavír

Kdy: pátek 19. května v 19.00

Kde: kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald

Za kolik: 100 a 150 korun

Proč přijít: Třetí koncert vážné hudby v rámci 67. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2023 má na programu skladby A.Dvořáka, B.Martinů, L.Janáčka, G.Rossiniho, G.Verdiho a G.Bizeta.

Prolínání - Sen o Jizerských horách aneb Smržovský jarmark

Kdy: sobota 20. května v 9.30

Kde: lesopark u Parkhotelu, Smržovka

Proč přijít: Připraven je bohatý program různého druhu, takže si vybere skutečně každý. Děti bude zajímat vše okolo zvířat – program Dravci a sovy v letu, který obsahuje nejen letové ukázky a půjčení dravce na ruku, ale také výklad sokolníků, dále jízdy na koních a ukázky výcviku psů. Dospělé zaujmou ukázky nejrůznějších řemesel či prohlídka kostela sv. Archanděla Michaela. Chybět nebude orientační běh, bosá stezka, taneční i divadelní vystoupení. Kompletní program naleznete na www.smrzovka.cz.

To je nádhera. Fotograf zachytil polární září nad Českou Lípou

Valdštejn dětem

Kdy: sobota 20. května v 10.00

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 110 a 70 korun

Proč přijít: Tradiční hradní akce určená dětem nabídne pestrý program pro rodiny s dětmi. V předhradí vás čeká ukázka dobové střelnice, flašinetář, prodej řemeslných a regionálních výrobků a sousty dalšího. Na hradě pak bude pro děti připravena výtvarná dílna, loutkové divadlo a hudební doprovod. Podrobný program najdete na www.hrad-valdstejn.cz.

Svatojanská pouť

Kdy: sobota 20. května v 11 hodin

Kde: Kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti, Železný Brod

Proč přijít: Již 27. obnovená svatojanská pouť na kostelíčku Na Poušti začne v 11 hodin slavnostní bohoslužbou, kterou bude sloužit Tomáš Halík. Zazní světová premiéra nově zkomponované mše Bohuslava Lédla – „Svatojanská“. Zazpívá kostelíčkový filharmonický sbor, pod vedením autora. Po bohoslužbě bude pro poutníky připraveno občerstvení a nabídnuty rukodělné výrobky a další různé drobnosti. Skauti tradičně přispějí k organizaci poutě a připraví pro děti a mládež různé hry a atrakce. Ve 13.30 zahrají „Matičky“ ze Semil nejmenším dětem i dospělým už tradičně loutkovou pohádku a v 14.30 zazní 53. benefiční koncert – Lédl Jazz Quintet. Nedílnou součástí poutě bude v prostorách kostelíčku výstava kreseb a grafiky Jany Kasalové.

Country sisters: 50 let

Kdy: sobota 20. května v 19.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Neuvěřitelné výročí od založení skupiny s jabloneckými kořeny, skupiny který začínal pod názvem Jizerská protěž. V rámci jedinečného programu vystoupí současná sestava, hostovat bude ale i mnoho bývalých členek souboru.

Setkání s Gizelou Šabókovou

Kdy: neděle 21. května v 10.00

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Za kolik: zdrama

Proč přijít: V neděli končí výstava Gizela Šabóková - Monument a při té příležitosti muzeum nabídne přátelské setkání za účasti autorky. Výstava vznikla k významnému životnímu jubileu sklářské výtvarnice Gizely Šabókové, patřící mezi mezinárodní hvězdy současného českého uměleckého sklářství. Výstavu představující různé aspekty její tvorby od skleněných tavených plastik po vitráže, malbu a grafiku umístili tvůrci do atypického prostoru muzejní přístavby, která byla v roce 2020 oceněna prestižním titulem Stavba roku. Nenechte si ujít poslední příležitost pro obdiv díla Gizely Šabókové, vstup do výstavy bude v neděli zdarma.