Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou v celém Libereckém kraji.

Letní slavnosti města Dubá. | Foto: Deník/Miloslava Kroužková

ČESKOLIPSKO

IQ Landia ve Cvikově

Kdy: probíhá do 26. srpna

Kde: galerie KC Sever, Cvikov

Proč přijít: Prázdninová interaktivní výstava. Zábavnou a hravou formou si můžete vyzkoušet schopnost logického uvažování, pohotovost a kreativitu myšlení. Dotýkat se exponátů nejen že není zakázáno, ale přímo přikázáno.

Škola rocku

Kdy: pátek 30. června v 15.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Rok co rok se těsně před prázdninami koná setkání mladých nadějných kapel, které se sdružily pod křídla českolipského spolku pod názvem Škola rocku – letos se mladí hudebníci na hradě Lipý schází již po páté. Nenechte si ujít mladou hudební energii, která odstartuje letošní prázdniny a neváhejte si užít koncerty kapel a mladé hudebníky podpořit. Těšit se můžete mimo jiné na: Alloys, Nox Omen, teapack, Kings of the Ashes, Papírová brčka, Inkonvens, 4FU a také Pondělí 18:00 a mnozí další. Chybět nebude samozřejmě občerstvení.

Rock4dogs - Malinatrek

Kdy: sobota 1. července v 9.00

Kde: parkoviště u Panské skály, Kamenický Šenov

Proč přijít: Dogtrekové závody spolu se sérií rockových koncertů. Přijďte si zasportovat, posedět, popít – zkrátka pobavit se pro dobrou věc. Akce je pořádána na podporu Projekt Malina pro slona, konkrétně na výcvik štěňátka Avatara, který v sobě nese geny legendární fenky Camy a jeho posláním bude chránit ohrožená zvířata. Na závod se můžete registrovat ZDE. Vybrat si můžete ze dvou tras – 5 kilometrů a 10 kilometrů, podle toho, na co si troufáte vy a váš čtyřnohý doprovod. Od 15 hodin vás čekají koncerty kapel PUM, Buddy Cream či 008.

Prohlídka s princeznou

Kdy: sobota 1. července (do 3. září) v 10.15, 11.45, 13.15 a 14.45

Kde: Státní zámek Zákupy

Za kolik: 200/60 korun

Proč přijít: Prohlídka pro děti v doprovodu průvodkyně v kostýmu princezny, která si s dětmi poutavou formou vypráví o historii zámku, výzdobě místností a zajímavých předmětech. Princezna provede skupinu návštěvníků všemi interiéry prohlídkové trasy "Zámek za Ferdinanda Dobrotivého", oproti klasické prohlídce je však prohlídka s princeznou cca o patnáct minut kratší a výklad není určen pro dospělého návštěvníka, neboť je zjednodušen tak, aby mu rozuměly malé děti. Po prohlídce je možné se s princeznou na nádvoří vyfotografovat.

OBRAZEM: Čápata ze Cvikova dostala kroužky. Pár letos vyvedl čtyři mláďata

Šermíři Reliquia

Kdy: sobota 1. a neděle 2. července v 11.00

Kde: Státní hrad Bezděz

Za kolik: 160/50 korun

Proč přijít: Šermířská skupina se věnuje období konce 15. století a má ve svém repertoáru divadelní a taneční vystoupení, která vám předvedou na Bezdězu během prvního prázdninového víkendu.

Letní slavnosti města Dubá

Kdy: sobota 1. července v 10.15

Kde: autobusové nádraží, Dubá

Proč přijít: Letní slavnosti na počest čestné občanky města Dubá Evy Pilarové se letos konají již po dvacáté a slaví tak kulaté výročí. Tomu odpovídá i hvězdný host, v 15 hodin vystoupí s klavírním doprovodem Petra Maláska zpěvačka Lucie Bílá. Čeká vás i další bohatý hudební, šermířský a divadelní program, stánkový prodej a lunapark pro děti a večer ohňová show a ohňostroj. Celým zábavným dnem vás již tradičně provede moderátor Aleš Cibulka. Podrobný program najdete na webu města: www.mestoduba.cz.

Krájení času

Kdy: sobota 1. července v 16.00 (do 29. července)

Kde: Galerie Pošta, Dubá

Proč přijít: Výstava obrazů severomoravského výtvarníka a vysokoškolského pedagoga Václava Rodka s názvem Krájení času. Po celý měsíc se mohou návštěvníci přijít podívat na působivé dílo, které malíř do Dubé přivezl z Lískovce u Frýdku-Místku. Obrazy, které pocházejí z přelomu roku 2022 – 2023, v sobě nesou nejen pozoruhodnou interpretaci plynutí času, ale představují i ukázku schopnosti autora stručnými prostředky působit na divákovo vnímání a fantazii.

Letní kino

Kdy: sobota 1. července ve 22.00

Kde: koupaliště, Kravaře

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: K létu neodmyslitelně patří večerní či noční promítání v letním kině. V Kravařích vás čeká v sobotu český film Řekni to psem.

LIBERECKO

Do zoo za "pětku"

Kdy: pátek 30. června v 9.00

Kde: Zoologická zahrada, Liberec

Za kolik: 10 korun

Proč přijít: Jako každý rok i letos Zoo Liberec zve v poslední den školy všechny žáky základních a středních škol do zoo. Přijďte s vysvědčením a nebojte se – i za špatnou známku například z přírodopisu se do zoo dostanete za symbolické vstupné.

S vysvědčením do iQLANDIE zdarma

Kdy: pátek 30. června

Kde: iQlandia, Liberec

Proč přijít: Každé dítě, které se prokáže platným letošním vysvědčení se v doprovodu dospělého podívá do iQlandie zdarma. Samé jedničky nejsou nutné, přijít mohou všechny děti. Navíc si všechny děti školou povinné mohou pře iQlandií zařádit zdarma v bublinách. Přijede za nimi Hasičský záchranný sbor Liberec a jejich stroje začnou chrlit bubliny. Těšit se můžete i na maskota RobiQa a obří bublifuky. Tak nezapomeňte přijít ve velkém stylu oslavit začátek prázdnin.

Odpichy zimy

Kdy: pátek 30. června (do 24. září)

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Proč přijít: Výstava fotografií Romana Vondrouše a Michala Frýdy ve Fotografické galerii.

Letní hraní na náměstí Dr. E. Beneše – Budulínek

Kdy: pátek 30. června ve 20.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: U příležitosti akce Léto na náměstí zahraje Naivní divadlo Liberec své představení open-air, na nám. Dr. E. Beneše. Děti i jejich doprovod se mohou těšit na loutkovou hudební pohádku Budulínek. Půvabná loutková pohádka pro děti od čtyř let, která v sobě skrývá nejedno ponaučení a je plná humoru a živé hudby. Jak dopadne Budulínek, který neposlouchá své prarodiče? Kam až ho neposlušnost přivede a kdo mu ze šlamastyky pomůže? Představení je tentokrát za volné vstupné a odehraje se za každého počasí.

Zdravý nemocný

Kdy: pátek 30. června a sobota 1. července ve 20.30

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Městské divadlo Mladá Boleslav přiváží klasickou komedie o nejslavnějším hypochondrovi všech dob. Vážený pan Argan kromě toho, že je hypochondr, je navíc velký lakomec. Nic není důležitější, než mít všechny svoje diagnózy pod kontrolou a ještě k tomu za léčbu co nejvíce ušetřit. Neváhá proto zajít tak daleko, že je ochoten obětovat štěstí své jediné dcery. Své blízké šikanuje takovým způsobem, že celá rodina musí sehrát komedii, aby hypochondra navždy vyléčila. Komedie o pokrytectví, lži ale i lásce.

Laserová show i koncerty. Dny města Mimoň nabídly bohatý program

Prázdniny na věži

Kdy: sobota 1. července v 9.00 (do 9. července)

Kde: Státní zámek Lemberk, Lvová

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Zpřístupnění středověké věže s krásnou vyhlídkou po okolí zámku Lemberk.

Tradiční jízdy historických autobusů na Zubačku

Kdy: sobota 1. července v 9.20

Kde: MHD Liberec / Terminál Fügnerova , Liberec

Proč přijít: Jako každý rok, nebudou ani letos o prázdninách chybět tradiční jízdy na Zubačku – nejstrmější železnici v Česku, kde vás čeká bohatý program na zahájení prázdnin a jízdy historických lokomotiv. Vzhledem k výluce na tramvajové trati pojedete už z Liberce a to s historickým autobusem ŠL11. V dalších termínech se autobusy prostřídají, na některou z akcí pojedete i zrenovovanou Pragou RND a na září dojednávají organizátoři unikát: Škodu 706 RO. Přijďte se povozit ojedinělými autobusovými modely, s nimi se běžně nesvezete.

Hejnické slavnosti 2023

Kdy: sobota 1. a neděle 2. července

Kde: centrum města Hejnice

Proč přijít: Hejnické slavnosti navazují na tradiční Hejnickou pouť, která se slaví u příležitosti vysvěcení Baziliky Navštívení Panny Marie v tomto městě. Tudíž se i v letošním roce opět uskuteční veliká kulturní akce spojená s nabitým kulturním, nejen hudebním programem v centrální části před areálem kostela a Kláštera Hejnice (bývalým hotelem Perun), kolotoči, atrakcemi a stánkovým prodejem v ulicích, doplněná o řemeslný jarmark před kostelem. V sobotu vystoupí: Láska, Kohout plaší smrt, Cimbal Brothers, Prago Union, Těla, Pavel Čadek, Lenny, O5 a Radeček či Suffering Soul. V neděli se můžete těšit na dětskou skupinu Čiperkové dále se představí Petr Lüftner, Sám Sebou, Big´O´Band, Waldovy Matušky a další.

Vítání léta

Kdy: sobota 1. července v 17.00

Kde: Státní hrad Grabštejn, Hrádek nad Nisou

Za kolik: od 160 korun

Proč přijít: Začínají prázdniny a léto je v plném proudu. Novinkou letošní sezóny je zpřístupnění dosud veřejnosti uzavřeného koutku na nepořádek - přízemní místnosti v bergfritové věži. Atypická kruhová místnost s tajemným nádechem se stane originální galerií Věž. Ta bude jedním z lákadel letního večerního programu na první prázdninovou sobotu. Čekají vás hudební koncerty, vernisáž, výstup do věže, vinárna pod širým nebem a večerní kastelánská prohlídka. Podrobný program naleznete na www.hrad-grabstejn.cz.

Koncert se sonety

Kdy: neděle 2. července v 18.00

Kde: Kostel sv. Bonifáce, Liberec

Proč přijít: Koncert představí spojení sonetů Williama Shakespeara a dobově příslušných skladeb anglických virginalistů W. Byrda, O. Gibbsona a dalších. Vystoupí: Kristýna Kosíková - cembalo, Ivana Michalovičová - varhany a herec Petr Vacek - přednes.

Lukáš Pavlásek

Kdy: sobota 1. července v 19.00

Kde: klub Warehouse, Liberec

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Léto v libereckém multižánrovém klubu, který je výjimečný tím, že má svůj vlastní pivovar Kousek piva vsadil letos v létě na stand-up komediální vystoupení těch nejlepších, kteří se tomuto žánru věnují. První prázdninovou sobotu začne komik a herec Lukáš Pavlásek.

JABLONECKO

Sniff Cliff Offside trap and 58G

Kdy: pátek 30. června

Kde: klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Největší doposud – tak to znělo posledně, předposledně, vždy a nikdy se to nepřestane opakovat. Sniff Cliff je zpět už po deváté a tradičně s vámi odpíská konec školního roku. S rostoucím počtem dílů se očekávají čím dál větší změny a právě letošek toho bude skvělým příkladem. Vaši oblíbení Djs a party makers jsou připraveni a tentokrát ne sami. Společně s nimi přichází unikátní sound, který definuje aktuální trendy na československé rapové rapové scéně a v Jablonci se objeví úplně poprvé. Na Rampě se sejdete s trojicí říkající si 58G, jenž se společně s vámi budou podílet na výkopu do letních prázdnin.

Legiovlak – výstava

Kdy: pátek 30. června

Kde: nádraží, Železný Brod

Proč přijít: Unikátní expozice replik legionářského vlaku se uskuteční na vlakovém nádraží v Železném Brodě, které je dvanáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak přístupný zdarma od 8 do 18 hodin. Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se deseti tisíce československých legionářů přepravily v letech 1918-1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. Legií. Komentované prohlídky pro veřejnost se konají od 14 hodin.

Zahájení prázdnin na Zubačce

Kdy: sobota 1. a neděle 2. července v 9.00

Kde: Ozubnicová železnice Tanvald - Kořenov – Harrachov

Proč přijít: První červencový víkend vás čeká velmi zajímavá celo víkendová akce na Zubačce. Můžete se těšit na parní vlaky s lokomotivou 431.032 z Kořenova přes Harrachov až do polské Szklarske Poreby. Ozubnicové vlaky s lokomotivou T426 tentokrát poprvé povezou v soupravě nové historické vozy Bdt. V Kořenově bude vystaven Legiovlak - projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Legiovlak se skládá ze čtrnácti zrekonstruovaných vagonů, které vám představí život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během první světové války. Chybět nebudou ani tradiční stánky, historické autobusy, důlní vláček, budete moci navštívit Muzeum Zubačky i Výtopnu.

Odkaz Josefa Hory připomíná busta. V Novém Boru trávil básník dovolenou

Sklo a Design

Kdy: sobota 1. července v 10.00

Kde: SUPŠ sklářská, Železný Brod

Proč přijít: Jste srdečně zvání na výstavu studentských prací, která potrvá celé prázdniny. Nenechte si ujít velkou letní výstavu, jejíž koncept zahrnuje rozsáhlou prezentaci studentských prací – uměleckého skla a produktového designu. Škola v posledních letech získala prostřednictvím prací svých žáků celou řadu prestižních ocenění, na která je právem pyšná, a na která budou návštěvníci upozornění speciálními popiskami. Výstava je otevřena každý den mimo pondělí od 10 do 16 hodin.

Historický víkend na rozhledně Štěpánka

Kdy: sobota 1. července a neděle 2. července od 11.00

Kde: rozhledna Štěpánka

Za kolik: vstupné dobrovolné

Soubor historického šermu Artuš Bohemia zve na desátý Historický víkend na rozhledně Štěpánka v Příchovicích. Akce se koná o víkendu 1. a 2. července. Na návštěvníky čekají šermířská vystoupení, lukostřelba, hod sekyrou, výuka tanců a mnohé další. Po oba dva dny začíná program v 10 hodin. V sobotu začne vystoupením Bard – renesance, ve 14 hodin program pokračuje vystoupením Důstojník a od 17 hodin Rytířským turnajem. V neděli rytíři začne v 11 hodin další turnaj, od 13 hodin potěší dobové tance.

Kraj víl a vládců hor

Kdy: sobota 1. července (do 27. srpna)

Kde: Městská galerie Vlastimila Rady, Železný Brod

Proč přijít: Výstava určená pro malé i velké návštěvníky s hrou o poklad v truhle. Výstava bude prezentovat Krkonoše, Jizerské hory a Český ráj, na jejichž křižovatce Železný Brod leží. K vidění budou fotografie Pavly Bičíkové a Milana Drahoňovského, recepty na tradiční regionální jídla a především přírodní atraktivity a tipy na výlety. Poznáte kraj Krakonoše, Muhu a víl i skřítků. Pro všechny bude připravena hra s kouzelnou truhlou „Přes hory a doly až k pokladu země“ a výtvarné workshopy.

Struny pod Špičákem

Kdy: neděle 2. července ve 14.00

Kde: kemp Tanvaldský Špičák, Tanvald

Proč přijít: První ročník festivalu v areálu kempu Tanvaldský Špičák. Zahrají skupiny Melissa, Větrno, Vltavín, Handl a Starý kmen. Výtěžek z festivalu poputuje na transparentní účet veřejné sbírky na opravu hornotanvaldského kostela.