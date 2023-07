Jak si užít nadcházející víkend v Libereckém kraji? Máme pro vás pravidelnou várku lákavých tipů. Vyberte si v článku nebo v galerii.

Divokej Bill. | Foto: Deník/Petra Hámová

ČESKOLIPSKO

Vltava

Kdy: pátek 14. července v 19.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Kultura Česká Lípa připravila na léto bohatý kulturní program, který situovala do krásných kulis Vodního hradu Lipý. Na startu léta si nenechte ujít večer plný dobré hudby. Vltava je jednou z nejosobitějších českých hudebních skupin a současně oblíbenou stálicí klubových i festivalových pódií. Pestré skladby plné obrazů a nakažlivé hudební energie spolehlivě zasahují posluchače všech generací. Koncertní program se opírá o známé skladby kapelové historie a současně představuje nejnovější písně z aktuálního alba "Spass muss immer sein".

Jak šel drak sníst princeznu

Kdy: pátek 14. července v 19.00

Kde: Lesní divadlo, Sloup v Čechách

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Činoherní pohádka s písničkami o hodném draku Habánkovi, který nechce jíst princezny a raději se živí zeleninou.

Free the Beach

Kdy: pátek 14. a sobota 15. července

Kde: hlavní pláž Máchova jezera, Doksy

Proč přijít: Přijďte si užít již třetí ročník festivalu elektronické hudby a DIY kultury na Mácháči. Za celou akcí stojí skupina přátel místního uskupení Peach box s podporou KulturaDoksy.cz Znovu společně vytvoříte svobodný a bezpečný prostor pro prezentaci místních umělců v oblasti elektronické hudby, grafické tvorby, audiovizuální projekce, divadla, dekorace a DIY „pouliční“ performance. Dj sety představí: Dj Tráva, Igor Pataky, Boubass, Peter Peacock, Ivo Kontryhell, Tabozz, Sailor, Sokic, Tutensmuk, Oggi, Kjubone, Wossa 82, Majkl Parsley, Masox a Kubanec. Chybět nebudou workshopy a výtvarné dílny, malování na zeď, projekce i výstava historických pohlednic.

Jarmark s hudbou dávnověku

Kdy: sobota 15. a neděle 16. července

Kde: Hrad Houska

Prč přijít: Kromě tradičního trhu na nádvoří zámku plného originálního zboží od železných výrobků po keramiku, vás čeká historická hudba v podání skupiny Řemdih, vystupující v dobových kostýmech a hrající na dobové hudební nástroje.

Piknik fest

Kdy: sobota 15. července v 12.00

Kde: piknik svah, Stráž pod Ralskem

Proč přijít: Spolek Järgen family vás zve na šestý ročník Piknik festu, který se uskuteční 15. července na piknik svahu u restaurace Uran od 12:00. Těšit se můžete na vystoupení nejen začínajících umělců, ale také na hlavní kapelu Ready Kirken. Dále se můžete těšit také na skákací hrady, malování na obličej, soutěže pro děti i dospělé, bohaté občerstvení, míchané nápoje, nebo tradiční palačinky a vafle.

Druhý řemeslný workshop

Kdy: sobota 15. července v 12.30

Kde: Centrum textilního tisku, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Lektorkou sobotního tvoření bude paní Ludmila Antošová, která se zúčastnila soutěže Regionální výrobek v roce 2020. Účastníci se seznámí s technikou suchého plstění s pomocí speciální jehly a zkusí si vyrobit malý polštářek z fleecové deky. Do tvoření se mohou zapojit i šikovné děti.

Slaměné odpoledne

Kdy: sobota 15. července ve 13.00

Kde: Památník K. H. Máchy, Doksy

Proč přijít: I letos pro vás bude připraveno na zahradě muzea řemeslné odpoledne, kde se seznámíte a hlavně si vlastnoručně vyzkoušíte práci s nějakým tradičním materiálem. Jak už název napovídá, letos bude mít hlavní roli sláma. Sláma má v našem životě nezastupitelné místo. Je využívána jako krmivo, biopalivo, může sloužit pro výrobu papíru, briket, slámek neboli brček. V minulosti sloužila i jako výplň do matrací – slamníků. Zároveň je možno ji využít k výrobě ozdobných předmětů, ošatek, vánočních ozdob, košíků. Ze slámy se dají postavit celé domy a ve skanzenech si i dnes můžete prohlédnout doškové střechy. Sláma je pro Spolek Souznění z České Lípy velmi oblíbený materiál a dokáže s ním úplné divy. Jejich sochy v životní velikosti, jejichž přípravě věnují mnoho hodin práce, si budete moci prohlédnout a naučíte se je vyrábět. V dalších dílničkách si vyrobíte slaměné ozdoby, oblíbené postavičky Dubánků a na památku se můžete zvěčnit ve foto koutku. Odpoledne zpestří ve 14 hodin veselá pohádka O Perníkové chaloupce v podání Klaunského divadla Jeníčka a Mařenky a nebude chybět dobré občerstvení.

Doteky strun a kouzla měchu

Kdy: sobota 15. července v 19.00

Kde: Sklaní hrad Sloup, Sloup v Čechách

Za kolik: 190 korun

Proč přijít: Netradiční duo dvou nástrojů. Dlouholetá úspěšná spolupráce dvou interpretů - Jitky Baštové na akordeon a Jindřicha Macka na loutnu. Zazní skladby věhlasných jmen (A. Vivaldi, A. Piazzolla, J.Dowland, C. Debussy).

Divokej Bill

Kdy: sobota 15. července od 19.00

Kde: u zimního stadionu, Česká Lípa

Za kolik: 699 korun

Proč přijít: Letošní rok a hlavně léto se nese v duchu Divokýho Billa! Proč? Letos je to přesně 25 let, kdy vznikla v Úvalech u Prahy tato folk-rocková kapela, která skládá jeden hit za druhým a v rádiích je posloucháme téměř od dětství, už čtvrtstoletí. Šňůru 25 koncertů po celé republice odstartovali Billové na začátku června. Na každém koncertě se mohou fanoušci těšit na opravdu pestrý a pečlivě připravený playlist. „Dávali jsme si s kluky záležet, jaké singly vybereme, zapojili jsme také fanoušky, zajímalo nás, co by chtěli, aby na tour zaznělo. Občas nás překvapilo, jaké písničky si pamatují,“ usmívá se houslista a zpěvák Adam Karlík. V playlistu tak zazní jak známé hity, tak i starší písničky, které jsou oblíbené u skalních fanoušků. Návštěvníci se mohou také těšit i na nové písně z alba Bazilišek, již osmé desky kapely, kterou vydala v květnu letošního roku. „Chceme se každému našemu fanouškovi věnovat naplno a chceme, aby si odnesl nezapomenutelný zážitek, proto s nimi také budeme na každém koncertě křtít naši novou desku”, doplňuje Štěpán Karbulka (zpěv, rap). V České Lípě vystoupí kapela v sobotu 15. července, a to u zimního stadionu. Vstupenky jsou v prodeji na webu kapely www.divokejbill.cz/vstupenky.

Neviditelný cirkus

Kdy: neděle 16. července ve 17.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Představení propojující pantomimu, akrobacii i žongléřské umění, které pobaví děti i dospělé. Do manéže cirkusového šapitó přicházejí tři artisté z exotických krajin. Škádlí se, soutěží o místo v manéži, a za každou cenu se chtějí líbit svému publiku. Jsou trochu zvláštní, protože mluví nesrozumitelně různými cizími jazyky, ale nakonec najdou s publikem společnou řeč a tou je fantazie. Představivost diváků se rozproudí díky pantomimě, stačí otevřít oči a bavit se. Když budete chtít, uvidíte krocení divé zvěře, provazochodectví, siláka a všeliké nevídané akrobatické i žonglérské kousky, jako v opravdovém cirkuse.

LIBERECKO

Miroslav Etzler na Lemberku

Kdy: pátek 14. července v 19.00

Kde: Státní zámek Lemberk, Lvová

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít zábavný večer na zámku Lemberk ve společnosti skvělého herce a dabéra Mirka Etzlera.

Street Food Festival Liberec 2023

Kdy: sobota 15. července v 10.00

Kde: Dům kultury, Liberec

Proč přijít: Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Na to všechno se můžete těšit v sobotu v prostranství před Domem kultury. Češi milují dobré jídlo, tak přijďte ochutnat pochoutky připravované přímo před vašimi zraky.

Oslavy Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko

Kdy: sobota 15. července v 10.00

Kde: areál bývalé pily, Nová Ves, Chrastava

Proč přijít: Během oslav mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko si Nová Ves zároveň připomene 560 let od založení obce a 155 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů. Jste srdečně zváni a jsou pro vás připraveny i svozové autobusy. Z nabitého programu si vybere každý, čeká vás například kapela Těla nebo ABBA revival. Pro děti bude nachystáno malování na obličej, vodní pěna, skákací hrad. Začátek oslav je plánován na desátou hodinu, kdy odstartují sportovní klání mezi obcemi ve vybíjené, lukostřelbě a streetballu. Program a jízdní řád svozových autobusů najdete na www.chrastava.eu.

Slavnosti Svijanského piva

Kdy: sobota 15. července od 13.00

Kde: koupaliště ve Svijanském Újezdě

Proč přijít: Třetí červencovou sobotu mají skalní fanoušci již stabilně vyhrazenu pro nejstarší a jedny z největších pivních slavností v republice. Také letošní, 34. ročník Slavností svijanského piva se na koupališti ve Svijanském Újezdě uskuteční v obvyklém termínu 15. července. Od 13.00 na něm bude návštěvníky čekat nejen zajímavý hudební program, ale hlavně téměř kompletní nabídka svijanských piv a nepřeberné množství kulinářských specialit, včetně pivní zmrzliny. Více ZDE: Nejstarší české pivní slavnosti se blíží. Ve Svijanech se nudit nebudete

Tančírna

Kdy: sobota 15. července v 17.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Léto na náměstí je v plném proudu a vy si můžete přijít zatancovat s taneční skupinou Čermák.

7 pádů Honzy Dědka

Kdy: sobota 15. červenec v 19.00

Kde: zámek Sychrov

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Populární televizní talk show "7 pádů Honzy Dědka” zavítá již podruhé,stejně jako vloni, na Sychrov. Jako hosté se představí Veronika Žilková, Josef Dvořák a Tomáš Matonoha.

Pozvali i Harracha?

Kdy: sobota 15. července v 19.30, 20.15 a 21.00

Kde: Státní hrad Grabštejn, Hrádek nad Nisou

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Noční hrané prohlídky se letos ponesou ve znamení projektu Po stopách šlechtických rodů - Harrachové - vznešenost zavazuje. Kristián Kryštof Clam-Gallas pořádá na Grabštejně hon na bažanty. V bažantnici už jsou samé pěkné kusy a hosté si to jistě velmi užijí. Clam-Gallas pozve na hon všechny přátele, příbuzné i významné hosty, ale hraběte Harracha pozvat odmítne, neboť je to nadutec a zkazí všechnu zábavu. Jenže nepozvat tak významného člověka, to by byl poprask. Hrabě si ale trvá na svém… Harracha přeci jen ale někdo pozvat musí.

Opening - Flow trail & Skill zóna

Kdy: neděle 16. července

Kde: Skiareál Ještěd

Proč přijít: Jste srfečně zváni na velkolepé slavnostní otevření nové tréninkové zóny pro malé i velké fanoušky horské cyklistiky. Na co se můžete těšit? Je toho opravdu spousta: Flow trail & Skill zóna s dřevěnými a kamennými překážkami, pro účastníky akce možnost zapůjčení kol zdarma ve spolupráci s partnerem Cycology, instruktážní jízdy a ukázka správné jízdy v překážkách ve spolupráci s partnerem North Bike Club, dětské atrakce - skákací hrad, malování na obličej a další aktivity pro rodiny s dětmi, speciální gastro nabídka pro rodiny s dětmi v místním Après-ski baru Nová Skalka, jízdné zdarma na sedačkové lanovce Skalka pro věkové kategorie dítě a junior do 18 let a další sportovní aktivity nejen pro děti.

Oráč a smrt

Kdy: sobota 15. července (do 31. srpna)

Kde: Klášter, Hejnice

Proč přijít: Letní klášterní výstava představuje humanismus v českých zemích a konkrétně život a dobu Jana ze Žatce. Je možné si ji prohlédnout denně od 9 do 18 hodin v křížové chodbě kláštera.

Libuše Dlabola Pražáková: Tobě

Kdy: probíhá do 15. října

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně

Proč přijít: Malířský cyklus Libuše Dlabola Pražákové podává zprávu o tom, jaké jsou dnešní ženy: inspirativní, silné, nezávislé, ale milující a obětavé. Dvacáté století je plné žen, které dokázaly zvládnout obě tyto polohy bytí a svými životy proměnily společnost.

JABLONECKO

JBC 4X Revelations

Kdy: čtvrtek 13. července - sobota 15. července

Kde: JBC bikepark Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Jeden z nejšílenějších závodů na kolech je tady. JBC 4X Revelations, závod světové série ve fourcrossu horských kol, se uskuteční na trati nad Jabloncem nad Nisou letos již podesáté. A nezklame ani letošní warm-up a afterparty. Návštěvníky roztancují DJs Manene a NobodyListen, špička nejen české DJ scény, milovníky kytarových tónů potěší stálice Status Praesents, kteří představí svůj nový song o JBC 4X Revelations. Dále se na podiu představí třeba kapela Heelturn, Plán B nebo Marcell, z DJs se představí také Cyper, Illya a Hrusha. Více ZDE: V Jablonci budou kola létat vzduchem. JBC 4X Revelations chystá desátý ročník

Albánie cestou necestou

Kdy: pátek 14. července v 19.30

Kde: Státní hrad Trosky

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda vás ve vypůjčeném SUV provedou po celé Albánii. Od severu na jih, od západu na východ. Z hlavního města Tirany se vydáte nejprve na pobřeží Jaderského moře. Navštívíte hned několik úchvatných rezervací a následně zamíříte do hor v okolí Thethu. Projedete se trajektem na jezeru Komani a podél kosovských hranic přejedete až k jezerům Ohrid a Prespan na makedonských hranicích. Cestou se vykoupete v ledových vodách takzvaných modrých ok, ale i horkých pramenech na řeckých hranicích či v kaňonu Legarica. Během cesty navštívíte i historické hrady, starobylá sídla a překrásné pláže Jónského moře. Můžete si přinést deku, karimatku nebo skládací židličku a baterku na cestu zpátky.

Midi Lidi & Ventolin

Kdy: pátek 14. července ve 20.00

Kde: Pivovar Volt Jablonec nad Nisou

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Midi lidi je česká electro undergroundová hudební skupina, jež upoutá jednoduchou rytmickou harmonií a vtipnými českými texty. Připomeňme skladby Láska není švédský stůl, Lux (s Markem Vašutem), Rád vařím nebo Na co nesmím zapomenut. Skupina mimo jiné vytvořila hudbu k filmům režiséra Marka Najbrta Prezident Blaník, Polski film a Protektor. S Petrem Markem Midi Lidi spolupracovali na hudbě k dokumentární komedii Víta Klusáka a Filipa Remundy Český mír (film o české, občanské, mediální a politické válce, v níž se svedla bitva o americký radar v Brdech, navazuje na film Český sen).

Staří psi

Kdy: sobota 15. července v 18.00

Kde: kemp Tanvaldský Špičák

Proč přijít: Koncerty pod širým nebem v rámci Hudebního léta 2023. Přijďte si poslechnout dobrou muziku, dát si dobré jídlo a pití. Pro děti je připraven dětský koutek.

Ladybirds

Kdy: neděle 16. července v 15.00

Kde: Tyršův park, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Jste zváni na další koncert v rámci letního festivalu Jablonecké tóny. Dámská akustická kapela pod vedení Aleny Schernstein Vítové působí na hudební scéně od roku 1998. Za dobu svého působení natočila tři autorská alba, čtyři promo CD s převzatými písněmi a jedno vzpomínkové CD k patnáctinám. Žánrové rozpětí souboru sahá od folku a country až k soulu a popu. Vlastní písně jsou převážně folkové. Z country muziky čerpá například z repertoáru Dixie Chicks nebo Sugerland a z popového soudku si půjčuje písně od Bee Gees po Spice Girls. Ladybirds vystupovaly i na koncertech před vyprodanou Lucernou a vokály zpívaly Vlastu Redlovi, Jaroslavu Samsonu Lenkovi, jablonecké Mandragoře, Barbeque z Mladé Boleslavi, Tomášovi Berkovi, Štěpánu Smetáčkovi, kapele Bluesberry nebo libereckým Jarretům. Od roku 2009 kapela hraje ve stálém složení: Alena Schernstein Vítová (kytara, zpěv), Zuzana Šírová (housle, mandolína, zpěv) a Anna Olejníková (basa, kopák, zpěv).

Prázdninový program v muzeu

Kdy: probíhá do 31. srpna

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: I o prázdninách se může stát, že na děti zaútočí nuda. V jabloneckém muzeu s tím trochu počítají a na období letních prázdnin pro rodiny s dětmi připravili zábavný rodinný program s názvem „Materiál: Sklo – Obaly“, který se váže ke stejnojmenné výstavě právě probíhající v muzeu. V rámci programu si vyplníte kvíz v expozicích a za jeho vyplnění si v muzejním ateliéru vyberete použitou obalovou sklenici, kterou si originálně nazdobíte. Program bude probíhat po celé prázdniny každý den od 10 do 18 hodin. Vstup v rámci vstupenky do muzea.