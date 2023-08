Před námi je opět prázdninový víkend a toho je potřeba využít. Pokud máte v plánu vyrazit někam na výlet a spojit ho s příjemnou zábavou, pak mrkněte na naši várku tipů.

Bratři Ebenové zahrají v sobotu 5. srpna u Panské skály. | Foto: Město Poděbrady

ČESKOLIPSKO

Live Art camp

Kdy: pátek 4. srpna v 15.00

Kde: Městské divadlo, Nový Bor

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Jako každý rok, i letos v létě proběhne v Novém Boru herecký camp nadačního fondu Live Art s podtitulem – Žij uměním! Účastníci a organizátoři zvou tentokrát na premiérová uvedení muzikálových projektů Tajemství staré bambitky podle oblíbené televizní pohádky, Rebelové, muzikál podle hudebního filmu Filipa Renče a Dvanáct měsíčků, rovněž známá televizní pohádka podle klasické předlohy. Režie se ujmou Jan Franc, Jindřich Žampa, Michaela Mervartová a Kristýna Petráková. Choreografii má na starost Lukáš Blažek.

Královská show

Kdy: pátek 4. srpna v 16.00

Kde: zámecká park, Doksy

Proč přijít: 3. ročník dětské piškotéky pod širým nebem s Honzou Popletou. Letos se můžete těšit na Královskou show, nebude chybět také drak a princezna. Samozřejmostí je hudba, tanec, zábava a soutěže pro děti.

Folkový večer

Kdy: sobota 5. srpna v 18.00

Kde: parkoviště u Panské skály, Kamenický Šenov

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Jste srdečně zváni na pohodový letní trojkoncert. Na akci jako první zahraje folkový zpěvák Olin Nejezchleba se svou kapelou Kybabu, který dlouhodobě spolupracuje například s Vladimírem Mišíkem, Ivanem Hlasem, Annou K. či kapelou Čechomor. Po něm vystoupí zpěvák, jehož ani není třeba blíže představovat - Robert Křesťan se svou kapelou Druhá tráva, kombinace této skvělé kapely a nádherného prostředí jistě potěší nejen všechny fanoušky dobrého bluegrassu. O vyvrcholení celého večera se pak od 20.50 postarají Bratři Ebenové s jejich novou deskou.

Noc s hvězdami

Kdy: sobota 5. srpna od 18.00

Kde: u zámku Zahrádky

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Benefiční koncert oslaví na zámku Zahrádky 25 let. A slavit přijede i Bára Basiková, Marcela Březinová, Martin France nebo Jitka Smutná. Svým zpěvem přijede potěšit i muzikálový herec Jan Kříž nebo Šárka Vaňková.

Mezi nebem a peklem

Kdy: sobota 5. srpna v 19.00

Kde: Sklaní hrad Sloup, Sloup v Čechách

Za kolik: 190 korun

Proč přijít: Skladby mimořádné, ničemu nepodobné kompozice, techniky a interpretační náročnosti předvedou Hana Dvořáčková na housle a Jiřina Marešová na cembalo či přenosné varhany.

Maršál Russworm

Kdy: sobota 5. a neděle 6. srpna v 11.00, 13.00 a 15.00

Kde: Státní hrad Bezděz

Proč přijít: Heřman Kryštof Russworm byl vynalézavý vojenský velitel, obránce Horních Uher a osobní chráněnec císaře Rudolfa II. Ale také to byl násilník a vrah, který vícekrát prolil nevinnou krev. Jeho vznětlivá povaha ho vedla od souboje k souboji, až způsobila nakonec i jeho záhubu.

Jeho životní příběh sehraje skupina scénického šermu a divadla Bibus Spiritus.

Zadarmofest

Kdy: sobota 5. srpna v 17.00

Kde: pláž Klůček, Doksy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 9. ročník legendárního rockového festivalu přímo na pláži u Máchova jezera. Osm kapel, jedno pódium, stánky s občerstvením a pitím, koupání, grilování a ten nejhezčí západ slunce na Máchově jezeře.

LIBERECKO

Leonardo da Vinci - Legendární stroje

Kdy: pátek 4. srpna (do 29. října)

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: V Technickém muzeu pro vás organizátoři připravili nevšední podívanou v podobě unikátní výstavy. Můžete očekávat více než šedesát maket strojů zkonstruovaných podle nákresů velkého Mistra, třináct interaktivních strojů v životní velikosti i virtuální prohlídku Leonardových obrazů put your head. Technické muzeum sice obsahuje staré exponáty, avšak základ této sbírky je v dobách renesance a sahá tedy hluboko do dějin techniky. Nechte se vtáhnout několik století dozadu a užijte si společně s těmi, kdo výstavu připravovali ukázky myšlenek velkého génia uvedené do praxe.

Jazzový večer na náměstí

Kdy: pátek 4. srpna v 19.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Páteční večer ocení milovníci špičkového jazzu, který zahájí liberecko-jablonecká formace JAZZ H FACTOR. Následovat bude BIO TRIO ve složení špičkových českých muzikantů Lukáš Chejn – kytara, Jakub Zommer – Hammond a zpěv a Pavel Razím – bicí. Večer pak vyvrcholí vystoupením uskupení TRIBUTE 2 HEADHUNTERS, které pod vedením šéfa Českého národního symfonického orchestru a vynikajícího trumpetisty Jana Hasenöhrla v zdává čest tvorbě Herbieho Hanckoka a jeho Headhunters. Náměstí tak pohltí nefalšovaná funky exploze.

Zámecká noc

Kdy: pátek 4. srpna v 19.00

Kde: Zámek Svijany

Proč přijít: Přijďte se mimořádně podívat na Zámek Svijany v noci. Navštivte zámek v čase, kdy bývá návštěvníkům uzavřen, a zúčastněte se Zámecké noci, během které bude zámek otevřen až do 23 hodin. Prohlédněte si zámecké expozice na komentovaných i nekomentovaných prohlídkách, na závěr každé prohlídky se zaposlouchejte do varhanní hudby v zámecké kapli. Projděte se noční zahradou, poseďte na zámeckém nádvoří a dejte si něco dobrého k jídlu i k pití v zámeckém šenku.

Open Air Kristýna Fest 2023

Kdy: pátek 4. srpna ve 20.00

Kde: amfiteátr u Kristýny, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: V rekreačním středisku Kristýna proběhne zcela nový festival taneční hudby. Nebudou chybět známí DJs jako jsou Manene nebo Andrea Pomeje, můžete se ale těšit i na místní rezidentní DJs jako jsou Lvcas, Joker, nebo Ricci. Přijďte si užít a vychutnat skvělou letní atmosféru pod širým nebem. Samozřejmostí jsou venkovní bary s širokou nabídkou letních drinků, chybět nebude ani další doprovodný program – světelná a fire show. Zajištěno je i kryté místo pro tanečníky v případě deště.

Zpívání U Obrázku - K poctě rodu Harrachů

Kdy: sobota 5. srpna v 16.00

Kde: Kostel Panny Marie U Obrázku, Liberec

Proč přijít: Poutní místo U Matky Boží u Obrázku návštěvníky vždy přivítá krásnou přírodou, léčivou studánkou, nádhernými výhledy, křížovou cestou i unikátní stavbou kostela s výjimečným interiérem a akustikou. Pojďte společně prožít genius loci místa společně s dary hudby k poctě rodu Harrachů, kteří velice pečovali o přírodu, o prosperitu lidu i o duchovní rozměry míst. Vzpomenete je u příležitosti roku Harrachů, kde vznešenost a ctnost zavazují. Vystoupí sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL a Bohemia Chór FP TUL. Program nastudovala a řídí Jana Konvalinková.

Beer and Bites Tour Liberec

Kdy: sobota 5. srpna v 16.15

Kde: Soukenné náměstí, Liberec

Proč přijít: Netradiční prohlídka města s průvodcem trvající 4 hodiny s návštěvou pěti hospůdek, kde turisté ochutnají pět různých piv a pět tradičních pochoutek k němu. Nutná je předchozí rezervace na tel.: +420 736 442 252 či e-mailu: beerbitestour@gmail.com.

Vackovo léto

Kdy: sobota 5. srpna v 17.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Projekt Léto na náměstí přináší v sobotu přehlídku dechovek z našeho regionu, přijďte si poslechnout i zatančit.

Tradiční jízdy historických autobusů na zubačku

Kdy: sobota 5. srpna v 9.20

Kde: MHD Liberec / Terminál Fügnerova, Liberec

Proč přijít: Vždy, když se na Zubačce koná zajímavý program, vyráží se tím směrem také z Liberce. Vzhledem k výluce na tramvajové trati je třeba jet už z Liberce historickými autobusy. Jízdní řád a ceník najdete na www.visitliberec.com.

Hejnic pro Hejnice

Kdy: sobota 5. srpna v 18.00

Kde: Klášterní zahrada, Hejnice

Proč přijít: V sobotu se hejnická Klášterní zahrada promění v jazzový dýchánek a jména účinkujících jsou zárukou kvality. Čestným a vzácným hostem čtvrtého ročníku bude básník, textař, spisovatel, klaun, herec, filmař, zpěvák, skladatel a hudebník Jiří Suchý, který vystoupí se svým doprovodem ve 20 hodin. Dále vystoupí Otto Hejnic Swing Band se zpěvačkou Adélou Zejfartovou. Kromě hudby v jedinečné atmosféře klášterní zahrady se můžete těšit na grilované speciality a především pohodu srpnového večera. Vstupné je dobrovolné.

Moravský večer

Kdy: sobota 5. srpna v 16.00

Kde: Městský park, Frýdlant

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jste zváni na tradiční tematický večer v parku. Pro letošní rok si organizátoři připravili Moravský večer. Čeká vás odpoledne a večer plné bohatého kulturního moravského programu, spousta dobrého jídla i pití. Zahraje cimbálová kapela, připraven je i program pro děti v podobě her, kvízů nebo malování na obličej.

Barevná pohádka

Kdy: neděle 6. srpna v 16.00

Kde: dětský koutek Lidových sadů, Liberec

Proč přijít: Příběh o strašidle, kterého se nikdo nebál přijede dětem zahrát Divadlo Rolnička. Kdo se nebojí strašidel, ten je jako kluk Vašek, který se v pohádce objeví. A kdo by se snad přece jen maličko bál, při pohádce se vůbec bát nemusí – místo něj se bude trochu bát Anička, Vašíkova sestra. Tyhle dvě děti si hrály na louce u lesa, když tu se objevilo… něco bílého.

Voices

Kdy: neděle 6. srpna v 19.30

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: O nedělní večer se postará pánská vokální skupina VOICES, která v doprovodu skvělých muzikantů (perkusní nástroje, klávesy, kytara) prezentuje cover verze světových hitů v zajímavých nevšedních pětihlasých aranžích. Uslyšíte jak písně s hudebním doprovodem, tak čistě a capella. Zazní hity nejrůznějších žánrů od spirituálů, přes rockové balady, popové hity, r’n’b, soul, blues a funky. Zkrátka půjde o nevšední hudební zážitek.

JABLONECKO

Gerald Clark

Kdy: pátek 4. srpna v 18.00

Kde: Koupaliště v Zákoutí, Harrachov

Proč přijít: Kytarista z Jihoafrické republiky představí své umění a vy se můžete těšit na večer ve znamení blues, country, jazzu i rocku. Součástí programu je i bubenická show.

Joker tuning-auto / Hip hop - rap show

Kdy: sobota 5. srpna v 8.00

Kde: areál pod Mamutími můstky, Harrachov

Proč přijít: Setkání vozů s hlasitými motory doprovodí řada aktivit, nebude chybět spanilá jízda, soutěže o hodnotné ceny a dětský koutek pro děti. V 17 hodin začne hudební program s osobnostmi hip hopové a rapové scény, jehož součástí bude i pěvecká soutěž.

Modelový den na Zubačce

Kdy: sobota 5. srpna v 9.00

Kde: Ozubnicová železnice Tanvald - Kořenov - Harrachov

Proč přijít: První srpnová akce na Zubačce patří tradičně železničním modelům - ani letos neudělají pořadatelé výjimku. Ve Výtopně Kořenov bude velká výstava železničních modelů a kolejišť, na Zubačku vyrazí zvláštní vlaky. Zvláštní vlaky mezi Tanvaldem a Kořenovem bude tvořit ozubnicová lokomotiva T426.0 „Rakušanka“, vozy Balm a historický motorový M240.056 „Singrovka“, mezi Kořenovem a Harrachovem bude jezdit motorová lokomotiva T435.0114 „Hektor“ s vozy Balm. Chybět nebude celodenní doprovodný program pro děti i dospělé a občerstvení. Jízdní řády a ceník naleznete na www.zubacka.cz či na www.tanvald.eu.

Tankové dny

Kdy: sobota 5. a neděle 6. srpna v 9.00

Kde: Muzeum obrněné techniky, Smržovka

Za kolik: 120/80 korun

Proč přijít: Vojensko – historická prezentace a vzpomínka na válečné veterány je tradiční vyvrcholení sezóny v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce. Je pro vás připraven bohatý program: jízdy tankem pro veřejnost, ukázky techniky, přelet historického letadla (za příznivého počasí) a mnoho dalšího. Bude možné si samozřejmě prohlédnout muzeum a dobové ležení z 1. světové války, výstavu zbraní i uniforem a ukázku modelů RC tanků. Připraveno bude občerstvení i stánky se suvenýry.

Madam

Kdy: neděle 6.srpna 15.00

Kde: Tyršův park, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Letní festival Jablonecké tóny je v plném proudu a vy jste srdečně zváni na další koncert do Tyršových sadů. Open-air koncert pořádá Město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s p.o. Kultura Jablonec a je zcela zdarma. Českotřebovská kapela vznikla v roce 1994. Folkově laděný soubor do svého projevu natáhl řadu prvků z bluegrassu, které prozrazují hudební minulost některých členů. Dnes hraje především vlastní melodické písničky, většinou z autorské dílny své zpěvačky Evy Šichové, i když se nebojí napsat si vlastní text pro písničku například od Dixie Chicks, nebo Sheryl Crow.