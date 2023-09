Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Libereckým krajem.

Křišťálový chrám, kostel Povýšení svatého Kříže v Kunraticích u Cvikova, a sousedící sklářská huť Jiřího Pačinka budou hostit Křišťálovou pouť. | Foto: Deník/Petr Pokorný

ČESKOLIPSKO

Slavnostní otevření Jiráskova divadla

Kdy: pátek 15. září v 17.00 (do 19. září)

Kde: Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

Proč přijít: Jiráskovo divadlo prošlo dlouhou a nákladnou rekonstrukcí a všichni už se těší, jaké jsou její výsledky. V pátek se divadlo otvírá a vy jste zváni na hned několik zahajovacích představení, při kterých zároveň budete mít příležitost si zrenovované prostory divadla prohlédnout. V pátek začíná program již v 17 hodin představením C’est la vie. Domácí soubor Divadelní klub mladých si na otevření Jiráskova divadla připravil literární kompozici beatnické poezie 50. a 60. let, kterou představí atraktivní formou voicebandu. Rámec celého představení tvoří obsáhlá Ferlinghettiho báseň „Dlouhá ulice“. Pásmo je doplněno francouzskými šansony. Mottem inscenace je „oslava života jako takového, oslava toho, že tu můžeme být, že to i přes všechny peripetie má smysl“. V 18.30 se představí místní Divadelní klub Jirásek se scénkami z Jiráskovy Lucerny. Představení má název Lucerna light aneb Možná přijde i Alois. Sobotní operní představení je již vyprodané, ale v neděli vás čeká nonverbální pohádka Pejprbój s minimalistickou scénou, která pracuje ve velké míře s diváckou představivostí. Ruce zkušeného loutkáře a mima Radima Vizváryho umí z papíru vyčarovat fantastické pohádkové výjevy. Navíc svou otevřenou hereckou expresí do děje zve i dětské obecenstvo. Program představení najdete na www.cl-kultura.cz či na facebooku organizace.

World jazz photo - vernisáž & koncert Albatros

Kdy: sobota 16. září v 19.00

Kde: Klub U bílýho černocha, Česká Lípa

Proč přijít: Jste zváni na výstavu třiceti nejlepších snímků ze 7. ročníku světové soutěže z roku 2020. Světová soutěž jazzových fotografů JAZZ WORLD PHOTO měla své počátky v roce 2013, pořádali ji fotograf Patrick Marek a jeho přátelé – promotér Tomáš Katschner a fotograf Ivan Prokop. V prvním ročníku soutěže se zúčastnilo mnoho fotografů z celého světa – 134 účastníků z 29 zemí. Třicet vybraných fotografií se stalo tělem dobře přijaté putovní výstavy. Během následujícího roku byla tato výstava s velkým potleskem uvedena na mnoha festivalech a v uměleckých galeriích po celé České republice, Slovensku a Belgii. Od té doby se pravidelně připravuje putovní výstava vybraných třiceti fotografií. Výstavu každoročně doprovází kompletní tištěný katalog. Jazz World Photo je neziskový projekt zaměřený na propagaci jazzu a jazzové fotografie v kontextu příbuzných žánrů, jako je blues, funk, world music a dalších.

Dřevěné šperky a dekorace Petra Kaplalína

Kdy: sobota 16. září (do 9. prosince)

Kde: městská galerie, Doksy

Proč přijít: Dřevořezby vystavuje dokský amatérský řezbář Petr Kapalín v městské galerii na zámku v Doksech. Z dřívějších let ho můžete znát jako dlouholetého zaměstnance Vojenského výzkumného ústavu na Břehyni nebo jako šikovného opraváře kol. Nyní věnuje téměř veškerý svůj volný čas práci se dřevem, několikrát se dokonce zúčastnil i Řezbářského sympozia na zahradě Památníku K. H. Máchy. Mezi jeho výrobky najdete náušnice, přívěsky, knoflíky, brože, hmatky, rozmanité stolní dekorace, svícny, mísy, ale také větší skulptury či sochy zvířat, které lze zakomponovat do okrasných částí zahrad. Výstava je prodejní, takže si něco zajímavého i odneste domů.

VIDEO: V plné polní a co nejrychleji. Hasiči si dali v České Lípě do těla

Rybářské závody pro děti

Kdy: sobota 16. září v 7.00

Kde: rybník Velká rašelina, Stráž pod Ralskem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Všechny děti do 15 let včetně vlastnící povinnou výbavu (prut, podběrák, vyprošťovač háčků, vezírek nebo vědro) jsou zvány k závodům, kde půjde nejen o rybaření. Soutěžit se bude totiž nejen v lovu na rybářskou udici, ale také v rybářské zručnosti, poznávání druhů ryb a dalších disciplínách. Děti budou soutěžit o hodnotné ceny, celý program i občerstvení je pro ně zajištěn zdarma.

Křišťálová pouť

Kdy: sobota 16. září od 13.00

Kde: Kunratice u Cvikova

Proč přijít: Pouť zahájí slavnostní požehnání oltářního okna a bohoslužba v kostele. Vystoupí Kytlický chrámový sbor a houslista Matyáš Jelínek. V 16 hodin začne sklářská show na huti v podání Jiřího Pačinka a Ricarda Hoineffa, který o hodinu později zahájí svou výstavu v Křišťálovém chrámu. V 17.30 vystoupí Miloš Mio Vacík.

Pohádkové putování Peklem

Kdy: neděle 17. září ve 13.00

Kde: start u bývalé restaurace Neptun, Dubice, Česká Lípa

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Těšit se můžete na pohádková stanoviště, odměny, občerstvení a doprovodný program. Děti se svezou na koních a užijí si pohádkové představení.

LIBERECKO

Den IZS 2023

Kdy: pátek 15. září v 9.00

Kde: náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant

Proč přijít: Další ročník přehlídky a ukázek integrovaných záchranných složek, kterou by si neměli nechat ujít dospělí ani děti. K poslechu Vám zahrají Hudba Hradní stráže a Policie ČR. Tak se přijďte podívat, jak vypadá práce těch, kteří za vás denně nasazují životy a zachraňují ty vaše.

Hodkovické slavnosti

Kdy: pátek 15. - neděle 17. září

Kde: náměstí, Hodkovice nad Mohelkou

Proč přijít: Město Hodkovice nad Mohelkou vás srdečně zvou na tradiční Hodkovické slavnosti. V pátek bude akce zahájena předání ceny města, v sobotu návštěvníky čeká bohatý kulturní program plný hudby, sportovních i jiných show pro dospělé i děti a v neděli se můžete těšit na pohodové odpoledne v městském kině s rodinným promítáním a divadelním představením Ani za milion. Po celý víkend nebude samozřejmě chybět stánkový prodej a bohaté občerstvení. Program najdete na www.hodkovicenm.cz.

Cesty

Kdy: pátek 15. září v 19.00

Kde: kostel sv. Bartoloměje, Hrádek nad Nisou

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Cesty… kde se cesty kříží a kde rozcházejí, jaké si sami vybíráte a jaké jsou osudové a nevyhnutelné… to je prizma, kterým se houslista Josef Špaček a violoncellista Tomáš Jamník dívají na díla Leoše Janáčka, Gideona Kleina a Erwina Schulhoffa, napsaná v rozmezí pouhých pětatřiceti let 20. století. Jejich společným jmenovatelem je pohyb, cesty, po kterých autoři putovali. Janáček i Schulhoff toužili ve jménu slovanské vzájemnosti po Rusi, Gideona Kleina fascinovala Itálie. Ačkoli jejich osudy vesměs poznamenaly tragické dějinné události, pro všechny skladatele je společné jedno. I přes životní neštěstí dokázali do svých skladeb promítnout také kus optimismu a potvrdit exupéryovské tvrzení, že „Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebene k hřebeni, jako by smysl byl v dosaženém cíli.“ Hluboký, virtuózní, autentický večer balancující na hraně technických možností obou nástrojů je cestou, která má více než cenu, zvlášť pokud průvodci jsou fenomenální hudebníci vracející se opět na Lípu Musicu.

Road Classics Ještěd

Kdy: sobota 16. září

Kde: Ještěd, Liberec

Proč přijít: Užijte si cyklistický závod, který není zdaleka jen o cyklistice. Je o ikonických místech a krásných výhledech do přírody o nevšedních trasách, výborné gastronomii a výborném zázemí. Liberec je první letošní trasou seriálu a je to jakýsi předkrm před seriálem závodů v plnohodnotném formátu. Začíná v centru Liberce, zavítá do srdce Jizerských hor, nabídne tři měřené segmenty včetně grandiózního stoupání na Ještěd. U ikonické stavby bude zastavena časomíra, připravena fanzóna a pak už si jen užijete volný dojezd do severočeské metropole.

Zpřístupnění Bredovského letohrádku se zahradou

Kdy: sobota 16. a neděle 17. září v 10.00

Kde: Státní zámek Lemberk

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Mimořádné zpřístupnění Bredovského letohrádku s panelovou výstavou "Lemberk v proměnách času" včetně barokní zahrady. Krásný letohrádek se zahradou můžete v oba dny navštívit až do 16 hodin.

Workshop: Vyrob si svou loutku!

Kdy: sobota 16. září v 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Proč přijít: Výtvarný ateliér, nebo chcete-li truhlárna Naivního divadla je prostor sám o sobě magický. A když v něm zrovna čaruje scénograf Kamil Bělohlávek, mohou se dít i zázraky! Pod jeho vedením si děti vyberou z nepřeberného množství dřevěných dílků a součástek a z nich pak sestaví loutku či hračku svého srdce. Bude to rytíř? Anebo dinosaurus? Workshop Vyrob si svou loutku! je určen dětem od 6 let, přičemž maximální možný počet je 16 dětských účastníků. Každé dítě si může na workshop, vzhledem k omezené kapacitě ateliéru, přivést jako doprovod pouze jednoho dospělého! Předpokládaná délka akce je asi 1,5 hodiny.

Burger Street Festival Liberec

Kdy: Pátek 15. září – neděle 17. září

Kde: Nákupní centrum Géčko, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Porce těch nejlepších burgerů z celé země. Chybět nebude i nabídka dalších druhů street food, něčeho sladkého i dobrého pití.

Lucile Richardot zpívá Vivaldiho

Kdy: sobota 16. září v 19.00

Kde: Arciděkanský kostel sv. Antonína Velikého, Liberec

Za kolik: 390 – 590 korun

Proč přijít: Antonio Vivaldi se stal součástí světové pop kultury zvláště pro notoricky užívané melodie jeho „Čtveráků“, které nerozumné zacházení připravilo o nesporný lesk. To ovšem nelze říct o celé řadě dalších děl il Prete Rosso, tedy „zrzavého abbé“ z Benátek. A právě do méně známých vod jeho odkazu nás zavede respektovaný soubor Collegium 1704, který opět mezi své „štace“ vedle Salcburku, Vídně, Berlína či Londýna zařadil festivalový Liberec. Když před lety soubor objevil kouzlo Vivaldiho opery Arsilda a přetavil jej v živé zrcadlo dneška, byla to událost. V Liberci jej soubor připomene v důmyslném kontrastu společně s duchovními opusy. Kantáta Stabat Mater mistrovsky zachycující Mariiny úzkosti z Ježíšova utrpení a Nisi Dominus, překrásné hudební uchopení 126. žalmu, zazní v mimořádné interpretaci okouzlující a vážené francouzské mezzosopranistky Lucile Richardot, jejíž hlas výjimečně konvenuje právě s vivaldiovským repertoárem a připomíná dobu, kdy se těchto úloh ujímali kontratenoři… Zvonivý hlas pěvkyně, spolupracující se světovými ansámbly číslo jedna jako Les Arts Florissants, Ensemble intercomporain nebo sbor Monteverdi, zazáří v prostorách libereckého sv. Antonína Velikého, do nějž se festival po letech vrací.

Košt vína

Kdy: sobota 16. září v 10.00

Kde: náměstí, Chrastava

Proč přijít: Začalo období vinobraní a vy jste srdečně zváni na ochutnávku a prodej moravských vín a burčáku, k čemuž bude hrát cimbálová muzika, zazpívají dětské soubory a nebude chybět další občerstvení. Více na www.chrastava.cz.

O perníkové chaloupce

Kdy: neděle 17. září v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Proč přijít: Pohádka po světě většinou uváděná jako Jeníček a Mařenka byla zapsaná zprvu Giambattistou Basilem a později známými německými pohádkáři bratry Grimmovými. Vy jí můžete vidět jako loutkovou díky Sváťovu dividlu.

Kaiser Josef 2023 aneb Běh na rozhlednu Císařský kámen

Kdy: neděle 17. září od 8.00

Kde: start ve sportovním areálu Na Rozcestí, Vratislavice nad Nisou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou zve všechny sportovní nadšence na klasický běh krajinou Vratislavic. Kaiser Josef 2023 se uskuteční v neděli 17. září, start ve sportovním areálu Na Rozcestí, startovné zdarma.

Kategorie MINI 1-6 let, registrace do 8:45 hod, start v 9:00 hod.

Kategorie JUNIOR 7-15 let, registrace do 9:15 hod, start v 9:30 hod - cíl před restaurací Mojžíšův pramen

Kategorie SENIOR 16-99+ let, registrace do 9:15 hod, start v 9:30 hod - cíl u rozhledny Císařský Kámen.

Registrace je možná zde: https://www.runid.cz/list/merimezavody-11/

Společné focení kategorie SENIOR v cíli v 10:30.

Předávání medailí a diplomů pro kategorii JUNIOR a SENIOR a občerstvení cca v 11:30 v areálu hřiště Na Rozcestí.

Pro každého závodníka je nachystaná účastnická medaile!

Divadlo Minor: Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Kdy: neděle 17. září v 15.00

Kde: Severočeské muzeum Liberec

Proč přijít:V muzeu pro vás připravili loutkové představení pro nejmenší. Někteří vaši kamarádi jsou možná trochu divní. Jeden je čahoun, jeden trochu širší a ten třetí divně kouká. Ale jsou to kamarádi, a pokud máte jít vysvobodit prince ze zakletí zlého černokněžníka, tak je určitě budete chtít vedle sebe.

JABLONECKO

Den evropského dědictví 2023

Kdy: sobota 16. září v 9.00

Kde: Jablonec nad Nisou (viz program)

Proč přijít: Jablonecké památky a historicky zajímavá místa se otvírají návštěvníkům v rámci každoroční tradiční akce Dny evropského dědictví, které letos nesou podtitul – Život v památkách. Všechna otevřená místa se představí trochu jinak, než jsou návštěvníci zvyklí a mnohdy si budete moci prohlédnout i to, co běžně přístupné a k vidění není. Můžete se těšit na rodinnou poznávací trasu, oslavy 90. let jablonecké radnice, komentovanou procházku po umění ve veřejném prostoru, hudební a kulturní program na náměstí Míru s řemeslnými dílnami a prodejními stánky. Podrobný program najdete na webu města – www.mestojablonec.cz.

Jizerské hory v krásné literatuře

Kdy: sobota 16. září ve 13.00

Kde: Městská knihovna, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: O dílech krásné literatury o Jizerských horách a jejich podhůří na Jablonecku, Frýdlantsku a Liberecku a stopách spisovatelů v této krajině pohovoří Františka Dudková Párysová a Marek Sekyra.

Nohy vzhůru

Kdy: sobota 16. září v 19.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 350 – 450 korun

Proč přijít: Bláznivá komedie pod režijní taktovkou Antonína Procházky s kriminální zápletkou. Mandy a Tania, dvě krásné tanečnice z nočního klubu v londýnském Soho, se dostaly do svízelné situace. Co se stane, až se nesmlouvavý majitel klubu Velký Mack dozví, že Mandy má aférku s Gerrym a Tania zase s Terrym a pošle na ně své kumpány? A co se stane, až se dozví, že nejde jenom o aférky jeho tanečnic, ale také o velké peníze? Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Jiří Štrébl, Markéta Procházková, Kateřina Pechová, Robert Hájek.

Dny EHD v Železném Brodě

Kdy: sobota 16. a neděle 17. září v 9.00

Kde: Železný Brod, Běliště, Krásná (viz program)

Proč přijít: Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991. Pořadatelem je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V rámci Dnů EHD v Železném Brodě navštivte zdarma tyto objekty: Běliště, kostel sv. Jakuba (16. září od 13 hodin krátký varhanní koncert), dřevěnou zvonici (16. září v 11.30 a 15 hodin možnost vyzkoušet si zvonění)nebo historickou pobočku České spořitelny. Dny EHD na Krásné nabídnou 17. září v čase 9–17 hodin otevření: kostela sv. Josefa (koncert vážné hudby, mše svatá s pobožností ke svátku Povýšení svatého Kříže – pobožnost Svatých schodů), fary čp. 19 (kuchyně, dobové stánky, dílničky pro děti a hudební produkce), Kittelova domu čp. 10 (kulturní program, komentované prohlídky, přednášky, výstava věnována kramářským písním ze sbírky manželů Scheybalových a pohádka pro děti). Více na www.kittelovomuzeum.cz.

Skleněné městečko

Kdy: sobota 16. září a neděle 17. září

Kde: Železný Brod

Proč přijít: Sklářské sympozium, sklářský veletrh, otevřená muzea a galerie, soukromé sklářské firmy, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, bohatý doprovodný program. To vše čeká na návštěvníky Skleněného městečka, největší slavnosti skla v Libereckém kraji. Odehrají se již o víkendu 16. a 17. září. V Husově ulici bude probíhat sklářský jarmark s ukázkou výroby. Pod širým nebem i na sklářské škole budou pro návštěvníky připraveny i tvůrčí sklářské dílny.Skleněné městečko nabídne nejen mnoho výstav a sklářský veletrh, ale návštěvníci se mohou těšit také na bohatý doprovodný program. Na Malém náměstí zapěje Bára Basiková, publikum roztančí Lucie Revival.Tradiční doprovodnou akcí je módní přehlídka Made in Jablonec, konanou v případě příznivého počasí opět pod širým nebem taktéž na Malém náměstí. Na Malém náměstí, ve sklářské škole i v několika firemních prodejnách budou prezentována a předváděna sklářská řemesla charakteristická pro zdejší region.Slavnostní zahájení akce proběhne v sobotu v 10 hodin na Malém náměstí.

Život na Valdštejnu aneb kdo byli majitelé hradu?

Kdy: sobota 16. září v 11.00

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 110 korun

Proč přijít: Celodenní akce, která seznámí návštěvníky se životem na Valdštejnu skrze jeho nejznámější majitele. S těmi se mohou lidé setkat po celém hradním areálu, přičemž se na jednotlivých místech dozvědí zajímavosti z historie hradu. Akce se koná při příležitosti celorepublikových oslav Dnů evropského dědictví s letošním tématem - "Život v památkách".