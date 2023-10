Podívejte se, kam můžete v nadcházejících dnech vyrazit za zábavou v Libereckém kraji. Nechte se inspirovat našimi tipy v článku nebo v galerii plakátů.

ČESKOLIPSKO

Sweeps 04/Island Mint/Further Down

Kdy: pátek 6. října od 19.00

Kde: Vedlejší kolej Nový Bor

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V pátek 6.10. proběhne v novoborském kulturním prostoru Vedlejší kolej jedinečný večer: na sever dorazí dva přespolní hudební projekty, které nemohou být rozdílnější. Zatímco pražská kapela Island Mint hraje okouzlující, extatickou hudbu protkanou sluncem, která vychází ze současného indie i garage rocku 60. let, jednočlenný projekt Sweeps 04 pomocí svých kytarových efektů zavalí návštěvníky tíživým hlukem a ambientními náladami opuštěných železnic, vojenských prostorů a postapo estetiky. Tyto dva kontrastní koncerty, přinášející to nejzajímavější ze současné alternativní scény, propojí domácí Further Down svojí syntezátorovou alchymií a lomozem kazetových pásek. Různorodější přístupy k atmosférické hudbě v jeden večer pravděpodobně jinde než na Koleji neuslyšíte!

Burza knih

Kdy: sobota 7. října od 9.00 do 15.00

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: I letos, jako každý rok je pro vás připravena tradiční burza knih. Je určená těm, kteří mají doma knihy, které je už omrzely a začínají překážet. Přesto k nim mají vřelý vztah a nechtějí je jenom tak vyhodit. Řešíte-li tento problém, máte nyní možnost nabídnout nepotřebné knihy jiným zájemcům. Na burze můžete prodávat i ostatní tiskoviny - časopisy, kalendáře, plakáty, pohlednice, fotografie, grafické listy, a také gramofonové desky, magnetofonové kazety, CD, DVD. Tuto službu nabízí organizátoři zdarma, tak přijďte nepotřebné knihy a jiné tiskoviny prodat těm, kterým udělají radost.

2. Oktoberfest na Škroupáku

Kdy: sobota 7. října od 11.00

Kde: Škroupovo náměstí Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Českolipská pivotéka společně s městem pořádá 2. Oktoberfest na Škroupáku. Vše zahájí slavnostní vytloukání sudu.Čeká vás bohatý hudební program. Hudební program: 11:15 Českolipská Muzika (dechová kapela), 14:00 Hosgen, 15:20 Filip Štětina & Bělka Štěpánková, 16:45 Pondělí 18:00, 18:35 Kabát revival, Varnsdorf, 20:20 Civilní Obrana, 22:00 Decl Band. Na místě bude spousta stánků s jídlem, kde bude nabízen tento sortiment: preclíky, grilované klobásy, hermelíny, kolena, kuřata, žebra, trdelníky, langoše, koláče a další… O pivo se postará Českolipská pivotéka. Bude vás čekat několik mnichovských piv, které jsou oficiálními pivky na Oktoberfestu. Mimo bavorského piva bude v nabídce samozřejmě i české. Chybět nebude malá střelnice a dětské atrakce. Kdo přijde v bavorském kroji mezi 11.00 – 12.00, má jedno pivo do vlastního tuplaku zdarma.

Esence romantismu

Kdy: sobota 7. října v 19.00

Kde: Kostel Mistra Jana Husa, Česká Lípa

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Čeká vás niterný dialog klavíru (Jitka Čechová) a lidského hlasu (tenorista Martin Prokeš) dotýkající se hlubin lidské duše a srdce, vyprávějící příběhy touhy, lásky, žalu i nenaplnění. Opomíjený, zatracovaný i milovaný formát „Liederabendu“, tedy písňového večera, se zrodil v období romantismu. Tehdy se umělci a milovníci hudby nejčastěji scházeli v domácím prostředí a společně pro potěšení muzicírovali a zpívali písně. Později se z recitálů stala salónní záležitost a pomalu se pod klamavou elitářskou nálepkou začal vytrácet jejich prapůvodní duch. Pojďme se vrátit k vlastní esenci písní, k dokonalé syntéze, která nastává mezi slovy a hudbou v mistrovských kusech Schumanna, Schumannové, Brahmse, Mahlera i Mahlerové, Debussyho či Chaussona. V dílech, jež spojují osudové milostné trojúhelníky i tajemné a zraňující femmes fatales, se jedinečně snoubí krása lidského hlasu i zpěv klavíru v dokonalou esenci romantismu vonící pestrou škálou nejniternějších emocí.

Anita Muscaria

Kdy: sobota 7. října ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: V tomto výjimečném hudebním projektu se představí Anna Matlová, flétnistka a zpěvačka a Martín Levallois, argentinský kytarista žijící v Praze. V repertoáru zazní brazilská jazzová muzika, bossa nova a samba a vůbec latinskoamerické jazzové skladby, bolero, venezuelské a peruánské valtzy i argentinské tango.

Dubská Drakiáda

Kdy: sobota 7. října v 15.00

Kde: fotbalové hřiště, Dubá

Proč přijít: Již 15. ročník tradiční přehlídky draků pořádá Klub malých Dubáčků. V pestrém programu, který k podzimu neodmyslitelně patří, nebudou chybět závody s drakem, soutěž v kreslení draka nebo bonbónový déšť, který celou akci v 17 hodin završí. Prvních sto návštěvníků také od sponzora akce dostane buřtík na opečení (opéct svůj špekáček si samozřejmě mohou všichni).

Drakiáda

Kdy: neděle 8. října v 10.00

Kde: louka u dostihové dráhy, Mimoň

Proč přijít: Nenechte si ujít tradiční podzimní klání o nejhezčího draka a další kategorie v Mimoni. Pro účastníky je zajištěn teplý čaj a pokud si přinesete buřty, můžete si je společně opéct. Výherci se mohou těšit na zajímavé ceny.

Ladislav Janouch: Sochy

Kdy: pátek 6. října (do 26. listopadu)

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: Vlastivědné muzeum a galerie hostí dílo předního českého sochaře Ladislava Janoucha. Výstava představuje průřez autorovou tvorbou, sochy jsou doplněny množstvím kreseb a náčrtů. Ladislav Janouch je český sochař. Vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni a poté pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Dodnes působí jako akademický sochař ve svobodném povolání, žije a pracuje v Praze. Výstava v galerii Chodba zahrnuje jak sochy, tak fotografie velkých veřejných realizací, ale i kresby a náčrty, jejichž prostřednictvím je možné nahlédnout do autorova tvůrčího procesu. Ladislav Janouch ve své tvorbě využívá dřevo, litý kov i kámen. Ladislav Janouch pro Českou Lípu, konkrétně pro areál Nemocnice s poliklinikou, vytvořil bustu pediatra Leopolda Molla, českolipského rodáka, který se zapsal do moderní vědecké pediatrie v mezinárodním středoevropském měřítku. Mollův pomník bude umístěn v revitalizovaném prostoru u nemocniční lávky.

LIBERECKO

Mistrovství světa v agility

Kdy: do neděle 8. října

Kde: Home Credit Aréna Liberec

Proč přijít: Po pěti letech se do Liberce vrací největší kynologická akce – Mistrovství světa v agility. Do neděle 8. října budou mezi sebou bojovat ti nejlepší z nejlepších o titul mistra světa. A u toho nesmíte chybět ani vy! Program na www.homecreditarena.cz.

Putování pohádkovou knihovnou

Kdy: pátek 6. října v 18.00

Kde: Městská knihovna, Jablonné v Podještědí

Proč přijít: Říjen je měsícem, který oslavuje knihy a čtenářství a knihovny se snaží různými programy nalákat nové čtenáře a pobavit ty stávající. Zaujmout dnešní děti není nic snadného, a tak si v Jablonném připravili večerní stezku pro děti i dospělé po knihovně, během níž se setkají s množstvím pohádkových postav, budou plnit nejrůznější úkoly a hlavně si užijí atmosféru knihovny za tmy. Jako první se na trasu vydají předškolní děti, které chodí brzy spát, pak se přidají školáci. Akce potrvá do 20 hodin a je zdarma.

Noc vědců 2023

Kdy: pátek 6. října

Kde: Technická univerzita, iQlandia, Liberec

Proč přijít: Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář. Akce, letos s podtitulem TAJEMSTVÍ, bude jako vždy plná interaktivní a zábavné vědy. Zaplní hned několik budov Technické univerzity v Liberci a tajemství můžete poodhalit i ve science centru iQLandie. „Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy,“ řekl Albert Einstein, zatímco od stolu změnil svět. Zažijte tento pocit společně s ostatními návštěvníky a nechte vědu vyzradit její největší tajemství. Zkoumejte, objevujte a bavte se poznáváním. Na co hledáte odpověď? Osvoboďte svou zvídavost a odemkněte bránu k podivuhodným tajům celého světa.

Noční prohlídka

Kdy: pátek 6. října ve 20:30

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 170 korun

Proč přijít: Čeká na vás přibližně dvouhodinová prohlídka, během které se dozvíte nepřeberné množství informací a zajímavostí o expozicích na zámku, mimo jiné i o nové expozici archeologických nálezů Eduarda Štorcha. Pan Petr Brestovanský vedl tým archeologů, kteří měli na starost vykopávky spojené se Zámkem Svijany před jeho rekonstrukcí, a jeho unikátní nálezy ze žárového pohřebiště v nedalekých Příšovicích tvoří významnou součást archeologické expozice zámku. Pro účast na prohlídce je nutná předchozí rezervace na info@zameksvijany.cz nebo na telefonu +420 481 770 703.

Den zvířat v zoo

Kdy: sobota 7. října od 10.00 do 16.00

Kde: Zoologická zahrada, Liberec

Proč přijít: Mezinárodní den zvířat si svět připomíná 4. října na svátek sv. Františka z Assisi, považovaného za ochránce a patrona všech zvířat. Liberecká zoo jej oslaví jen o tři dny později. V tento den zpestří po celou otevírací dobu ZOO malým i velkým návštěvníkům procházku zahradou stanoviště s kvízy, hrami, hádankami a výtvarnými dílničkami. Cílem je zábavnou formou představit zajímavosti ze světa zvířat, ale také upozornit dospělé i děti, že mnohá zvířata jsou ve volné přírodě vážně ohrožena a hrozí jim vyhynutí. Zájemci se také mohou těšit na speciální prohlídky zahrady s průvodcem a komentovaná setkání u zvířat. Od 14.00 také proběhne projekce přírodovědného dokumentu The Kukang Movie o ochranářských aktivitách v oblasti Indonésie, do kterých je liberecká zoo dlouhodobě zapojena.

Program:

10:00 Komentované setkání u ZEBER CHAPMANOVÝCH

10:30 Komentované setkání u ŽIRAF, TAKINŮ, ZEBER BEZHŘÍVÝCH

11:00 Komentovaná prohlídka zoo

11:00 Komentované setkání u PAVIÁNŮ

12:00 Komentované krmení TUČŇÁKŮ

13:00 Komentovaná prohlídka zoo

13:00 Setkání s ošetřovatelem VELBLOUDŮ

13:00 Komentované setkání u NESTORŮ KEA

13:00 Setkání se zoologem u SUPŮ

13:30 Setkání se zoologem v TROPICKÉM PAVILONU

14:00 Kukang – film + přednáška

14:00 Komentovaná prohlídka historie zoo

14:00 Setkání se zoologem u PANDY ČERVENÉ

15:00–16:00 Volná prohlídka TECHNICKÝCH DÍLEN

Maker Faire Liberec

Kdy: sobota 7. října od 10.00

Kde: podnikatelský inkubátor LIPO.ink

Proč přijít: Třetí ročník světové přehlídky kreativity. Na festivalu se letos představí okolo 30 nejen místních tvůrců. Návštěvníky čekají workshopy a prezentace zaměřené na 3D tisk, programování, pájení a populárně-naučné bádání. Maker Faire je celosvětový koncept festivalu oslavujícího kreativitu, vynálezce a inovátory všeho druhu. Na každém kroku tu na vás čekají nadšenci a tvořiví lidé, kteří vás zasvětí do tajů svých důmyslných projektů, zapojí do workshopů a nechají vás si vše vyzkoušet.

Tajemná zahrada

Kdy: sobota 7. října v 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Loutková inscenace vhodná pro děti již od čtyř let. Trpaslík s láskou pečuje o svou květinovou zahradu. Čmelák každé ráno svojí písní přivolá nový den. Zahrada krásně kvete a voní a zpívá a všechno je, jak má být. Jednou v noci tam ale vyroste květina, kterou nikdo nezná a na rostlinu vypadá až moc hladově. A ranní píseň se neozve. Kam zmizel Čmelák? Podaří se to Trpaslíkovi zjistit? Autorskou inscenaci s podtitulem „Botanika – opera – zločin“ sehraje někdejší členka souboru Naivního divadla Jana Vyšohlídová.

Nalehko Fest

Kdy: sobota 7. a neděle 8. října v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Proč přijít: Pohodový outdoorový festival je plný inspirací pro velká životní dobrodružství. Povídání o nejdelších světových trecích, extrémním běhání, bikepackingu, lezení a dalších posedlostech, které dělají život zábavným. Součástí festivalu bude výstava ultralehkých stanů a tarpů. Můžete si také osahat to nejlehčí outdoorové vybavení na trhu. S výhodnou slevou potom můžete doplnit svůj sportovní šatník.

Říjnová tančírna

Kdy: sobota 7. října v 18.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Přijďte si zatančit standardní a latinskoamerické tance pod dozorem tanečního mistra Vlastimila Čermáka.

Memoriál Karla Hartmana

Kdy: sobota 7. října v 10.00

Kde: hasičské cvičiště, Frýdlant

Proč přijít: Začátek října – to je ideální doba na další ročník tradičního Memoriálu Karla Hartmana, který proběhne na speciálním hasičském cvičišti přímo pod frýdlantským zámkem. A co přesně akce nabízí? Budou zde soutěžit hasičské týmy mužů a žen z celého frýdlantského výběžku. Přijďte se podívat a podpořit domácí či jiné své favority. O zábavu a občerstvení bude postaráno.

Posvícení pod starou lípou

Kdy: sobota 7. října v 11.00

Kde: náves, hasičská zbrojnice, Trávníček u Českého Dubu

Proč přijít: Jste srdečně zváni na sedmý ročník akce, kterou společně pořádá SDH Trávníček a spolek Dubáci. Můžete se těšit na bohatý kulturní program i občerstvení. V 11 hodin začnou slavnostním zvoněním posvícenské hody, na kterých nebudou chybět tradiční koláče nebo speciální historický pojízdný výčep Beranova pivovaru. O hudbu se postará dechová kapela Plechařinka v 11.30 nebo bigbítová kapela z Turnova FD Band, která přijde na pódium ve 14 hodin. V 16.30 vám povypráví o své rodné zemi – Arménii nový trávnický občan a soused – Stefan Šamiljan. Po celé odpoledne vás čekají vystavené stroje Moto clubu Trávníček a Tatra veteran car clubu ze Semil.

100 let Kina Varšava

Kdy: čtvrtek 5. října – sobota 7. října

Kde: Kino Varšava Liberec

Proč přijít: Nejstarší a zároveň jediné jednosálové kino v Liberci slaví 100 let existence své budovy. Oslavy odstartují ve čtvrtek 5. 10. premiérou jednoho z nejočekávanějších českých filmů tohoto roku – filmu Úsvit, a potrvají až do soboty 7. 10. Návštěvníci všech věkových kategorií se můžou těšit na filmové lahůdky, koncerty, komentované prohlídky kina a tvořivé workshopy. Program najdete na webu kinovarsava.cz

Sklářský workshop Tiffany

Kdy: neděle 8. října ve 13.00

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Za kolik: 750 korun

Proč přijít: Líbí se vám vitráže z barevných sklíček, jen jste nikdy neměli šanci se k nim dostat blíže Nebo už jste zkušení a máte nový tvůrčí nápad, který byste si chtěli vyrobit? Tak tohle je příležitost právě pro vás. Přijďte si poskládat vlastní dílo pod odborným vedením Pavla Jablonského, který se vitrážím a Tiffany dlouhodobě profesně věnuje. Cena zahrnuje pětihodinový odborný workshop s individuálním přístupem, materiál na tvorbu vlastního výrobku i vstup do celého muzea.

JABLONECKO

Winton Watson & friends play Bob Dylan

Kdy: pátek 6. října ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 650 korun

Proč přijít: Winston Watson, legenda a ex bubeník Boba Dylana přijal pozvání renomovaného zpěváka a varhaníka Jana Holečka, aby společně odehráli v České republice a na Slovensku několik exkluzivních koncertů věnovaných tvorbě a písním Boba Dylana. K sobě si přizvali jedny z nejlepších muzikantů daného žánru a sice Vladimíra „Gumu" Kulhánka na basu, Tomáše Frolíka a Jirku Rambouska na kytary a Vladimíra „Boryše" Seckého na saxofon. Českým fanouškům byl poprvé podobný „Dylanovský program" představen v rámci festivalu Blues Alive v roce 2021 a nyní se program představí mimo jiné v jabloneckém klubu.

Jablonecký Voříšek

Kdy: sobota 7. října od 13.00

Kde: Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: 25. ročník tradiční pejskařské akce v Jablonci nad Nisou. Soutěž kříženců různých barev a velikostí, kteří předvedou nejen psí kusy, ale pokud nepředvedou, nevadí. Žádný soutěžící neodejde s prázdnou! V porotě usedne a bude hodnotit pejsky zpěvačka Klára Kolomazníková s ostatními členy poroty. Bývalá členka skupiny Holki má úspěšnou sólovou kariéru a krásné písničky. Můžete se těšit i na její vystoupení! Ještě před zahájením ukázky pejsků k dobré náladě zahraje skupina Donaha.

Imaginárium & Tcheichan

Kdy: sobota 7. října ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: České autorské texty, energická hudba a precizní sehranost - takto lze vystihnout dvě spřátelené kapely, které společně již poněkolikáté brázdí české kluby. Tcheichan - čím dál častěji slýchané jméno na české hudební scéně. Kapela hrající energickou muziku na pomezí popu až rocku. Originální české texty, nezaměnitelná koncertní energie a hudba, která jednoduše dává smysl. Imaginárium je liberecká kapela charakteristická svým rozmanitým repertoárem, který je sjednocen jedním autorským perem a žánrově zapadá nejvíce do škatulky alternativního rocku. Pečlivě vybroušené aranže a sehranost kapely podtrhuje charismatický zpěv frontwomanky Anežky. Skupina Imaginárium se příjemně vymyká zaběhnutým hudebním stereotypům a vkládá do posluchačů to nejlepší, co z autorské tvorby lze vytěžit.

Zamykání Jizery

Kdy: sobota 7. října

Kde: Žlutá plovárna, Malá Skála

Proč přijít: Tradiční rituál k ukončení vodácké sezóny na Jizeře, předání klíče od řeky otužilcům. V rámci celé akce se uskuteční závod Tamzpátky pro širokou veřejnost (tam na koloběžce, zpět na lodi).

Adéla ještě nevečeřela

Kdy: sobota 7. října v 19.00

Kde: Městské divadlo, Železný Brod

Proč přijít: Repríza legendární divadelní hry Jiřího brdečky v podání DS Tyl Železný Brod.

Královský Halloween

Kdy: sobota 7. října ve 13.00

Kde: Rozhledna Královka, Janov nad Nisou

Proč přijít: Přijďte si užít nejstrašidelnější Halloween široko daleko a to s předstihem, než vypuknou oslavy Halloweenu všude kolem vás. Čeká vás bohatý odpolední program, který začne strašidelným divadlem, bude pokračovat vyhlášením nejlepších masek a v 17 hodin se můžete vypravit na strašidelnou stezku. Kromě toho je pro vás připraven další doprovodný program – malování na obličej, dlabání dýní, jízdy na koních či opékání buřtíků. To vše v kouzelném prostředí půvabné rozhledny Královka.

Jak šel Honza do světa

Kdy: neděle 8. října v 17.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Nedělní pohádka Divadla Na Cestě pro děti i rodiče. Dobrodružství Honzy, který umí dodržet slovo, a nakonec přemůže nejen svůj strach. Divadlo Na cestě tvoří bývalí členové Naivního divadla Liberec Eva Kelemenová a Miroslav Los, oba absolventi divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze.