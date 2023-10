Podívejte se, kam můžete v nadcházejících dnech vyrazit za zábavou v Libereckém kraji. Nechte se inspirovat našimi tipy v článku nebo v galerii plakátů.

Den otevřených dveří ve společnosti Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově. Uskuteční se v rámci Víkendu Křišťálového údolí. | Foto: Jiří Čejka

ČESKOLIPSKO

Českolipský divadelní podzim

Kdy: čtvrtek 12. října - sobota 14. října

Kde: Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

Proč přijít: Českolipský divadelní podzim je tradiční divadelní přehlídka, která se koná v Jiráskově divadle v České Lípě. Cílem akce je rozšiřovat obzor nejen divadelním příznivcům, kteří chtějí okusit zajímavá a inspirativní divadla nebo se seznámit s jinými divadelními formami. V posledních letech festival každoročně navštěvuje bezmála 1500 diváků. Program přehlídky je tvořen především večerními představeními. Přehlídka dále nabízí i doprovodný program, a to výstavy či dětská a školní představení. Českolipský divadelní podzim pořádá po všechny ročníky Divadelní klub Jirásek z České Lípy a letos se koná do 14. října. Na páteční večer od 19 hodin je připraveno představení pražského Divadla NoD s názvem The legend of Lunetic a jak už název napovídá, je postaveno na příběhu a fenomenálním úspěchu české chlapecké kapely 90. let – Lunetic. V sobotu v 9 hodin a v 10.30 bude divadlo patřit dětem a pohádce DS Hrajeto - Uspávanka s plavčíkem a velrybou. V 16 hodin vás čeká komedie slovenského souboru Divadla Commedia z Popradu s názvem Neprebudený. Tragický, člověčinou a jemným humorem prosvícený příběh zamilovaného husara Ondráša Machuľu, který se pro svoji duševní nezralost nedokáže ubránit nástrahám světa. Je velkým naivním dítětem a sny a skutečnost mu splývají do pohádkového světa.

Víkend Křišťálového údolí

Kdy: sobota 14. a neděle 15. října v 9.00

Kde: dle programu (Kamenický Šenov, Nový Bor, Prácheň a další)

Proč přijít: Tradiční akce probíhá několikrát do roka a ta podzimní připadá na polovinu letošního října. Dny otevřených dveřích v desítkách skláren, ateliérů, škol a muzeí v severních Čechách. Navštivte výrobce bižuterie, vánočních ozdob, svítidel, skleniček, uměleckých plastik, figurek nebo svítidel. V sobotu budou takto přístupné podniky v Krkonoších, Českém ráji a Jizerských horách a v neděli se otevřou brány provozoven v Lužických horách. Detaily k jednotlivým otevřeným podnikům v Kamenickém Šenově, Novém Boru a jejich okolí najdete přehledně na www.crystalvalley.cz.

Jan T. Mastik/ Bretaň

Kdy: sobota 14. října v 16.00 (do 31. prosince)

Kde: Galerie Jídelna, Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: Galerie Jídelna, v areálu bývalého augustiniánského kláštera, hostí výstavu Jana T. Mastika. Výstava s názvem Bretaň představuje olejomalby, kresby uhlem i ukázky z autorových cestovních deníků. Jan T. Mastik dlouhá léta pracoval jako grafik, malíř a výtvarník na volné noze. Později pracoval jako grafik v reklamní agentuře. V roce 2016 se rozhodl vyslyšet naléhavé volání svého srdce a vrátil se ke svobodnému povolání – na volnou nohu jako malíř, grafik a lektor výtvarných kurzů pro dospělé; aktuálně vede kurzy olejomalby a akvarelu v Ateliéru Tuba v Liberci. Za sebou má několik skupinových výstav, ta aktuální v galerii Jídelna je první samostatnou. Jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. Výstava s názvem Bretaň reprezentuje Mastikovu tvorbu z posledních let jako vyznání a fascinaci touto krásnou, tajuplnou a jím milovanou lokalitou na západě Francie. Z četných cest do Bretaně tak představuje olejomalby, kresby uhlem, plenérové studie a ukázky z výtvarných cestovních deníků.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne za účasti autora.

Toulky přírodou

Kdy: sobota 14. října v 10.00

Kde: Hubertova stezka, Svárov, Česká Lípa

Proč přijít: DDM Libertin pro vás a vaše děti připravil podzimní sobotu v přírodě. Čeká vás ukázka lesnických dovedností, opékání buřtů, bohatý doprovodný program jako sokolnické ukázky, lukostřelba, projížďka na koních a další.

Lábus, Plodková nebo Avatar. Novoborská akademie kinařů udělila své Oscary

Strašidla na zámku

Kdy: sobota 14. října v 10.00

Kde: zámek Horní Libchava

Za kolik: 130/90 korun

Proč přijít: Pohádková zámek v Horní Libchavě po roce opět startuje svou tradiční akci, kterou nabídnou dokonce ve třech termínech a letos ji pořádá již po jedenácté. Přijďte se společně bát na oblíbenou akci do prostor pohádkového zámku a okolí. Protože akce je velmi oblíbená, rozhodli se jí organizátoři letos prodloužit prakticky na celý den. Těšit se můžete hned na dvě hrané pohádky, akční a animační show pro děti, pohádkové prohlídky zámku, strašidelnou prohlídku sklepení, stezku lesoparkem, dětskou diskotéku. K dispozici bude také dětská dílna s malováním na obličej, střelnice, věštírna a samozřejmě pro všechny dobré občerstvení. Podrobný program naleznete na facebookovém profilu zámku.

Myslivecké zábava

Kdy: sobota 14. října ve 20.00

Kde: KC Sever, Cvikov

Proč přijít: Myslivecký spolek Ortel zve na tradiční Mysliveckou zábavu. Kromě zvěřinových dobrot a bohaté zvěřinové tomboly vás čekají ukázky vábení zvěře. K tanci a poslechu zahraje kapela Nextband.

S pianem kolem světa

Kdy: sobota 14. října ve 20.00

Kde: Hudební klub Píchlá Nota, Doksy

Proč přijít: Virtuózní pianista a aranžér Luděk Havel vás provede časem i místy v nezapomenutelných jazzových standardech a filmových melodií. Nebude chybět Frank Sinatra, Nat King Cole a další. Luděk Havel je stříbrný pianista České republiky z roku 2015. Doprovázel a doprovází mnoho hvězd nevyjímaje třeba legendární Hanu Hegerovou. Přijďte si užít skvělý hudební zážitek, vstupné je dobrovolné.

LIBERECKO

Hrádecký divadelní podzim

Kdy: pátek 13. - neděle 15. října

Kde: KD Beseda a Multifunkční centru Brána Trojzemí, Hrádek nad Nisou

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Hrádecký divadelní podzim je přehlídka amatérských divadelních souborů s dlouhou historií, ale posledních několik let měla z mnoha různých důvodů pauzu. Slavnostní zahájení proběhne v pátek. Přehlídku odstartuje hrádecký divadelní soubor Vojan premiérou svého představení, pro které si herci vybrali hru autora Jakuba Fabela s názvem Instalace. Satirická komedie se odehrává v prostředí výtvarné galerie, kde se nešťastnou náhodou abstraktní umělecké dílo mladého nadějného umělce poškodí při opravě topení. Pravidelnými diváky hrádecké přehlídky jsou děti. Sobotní program tak tradičně zahájí dopolední pohádka. Divadelní soubor Domu kultury Rumburk přiveze představení s názvem O Honzovi a víle Verunce. Titul, který se bude hrát v rámci sobotního odpoledního představení, netřeba příliš představovat. Saturnin je muž, který je vždy a všude připraven na vše, ve službách muže, který často není připraven ani na tenisovou hru. Román Zdeňka Jirotky se dočkal mnoha divadelních zpracování a vy ho uvidíme v podání Divadelního souboru Klas z Klášterce nad Ohří. Novinkou letošního ročníku je rozšíření programu o koncert v prostorách multifunkčního centra Brána Trojzemí. Proběhne v čase mezi odpoledním a večerním představením. V místnosti Pod klenbami zahraje mezinárodní duo Keiko a Pepa. Keiko je z Japonska a Pepa je původem z Hrádku, toho času žijící na Křivoklátsku. Oba hrají na kytaru, mají rádi jazz, blues i country a divákům a posluchačům představí to nejlepší (nejen) ze své tvorby. Součástí koncertu bude také degustace vína a občerstvení. Večerní závěrečné představení obstará Divadlo V Roztocké z Jilemnice. Parta nadšených amatérů uvede hru s názvem Jdeme na to! Autorský muzikál nabídne příběh šesti nezaměstnaných ocelářů, kteří se rozhodli vydělávat si na živobytí pánským striptýzem. Tento kus potěší zejména ženy, ale ani jejich pánský doprovod se rozhodně nudit nebude. Přehlídku ukončí slavnostní předání ocenění nejlepším souborům za jejich výkony, o kterých rozhodne odborná porota. Konat se bude v neděli dopoledne rovněž v multifunkčním centru. Program ZDE.

Paulie Garand a Live Band – Mystery

Kdy: pátek 13. října ve 20.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 300 - 450 korun

Proč přijít: Je tomu již téměř rok co vyšla úspěšná deska Amoni a liberecký rodák, rapper a producent Paulie Garand je aktuálně ve své životní formě a nechystá se polevit. Po létě plném festivalových zážitků zamíří opět do klubů napříč celým Českem a Slovenskem odehraje podzimní Mystery Tour, pojmenovanou po jeho nejoblíbenější skladbě z alba Amonit. Společnost na pódiu mu budou dělat členové živé kapely ve složení Peter Hrnčirík na bicí, Štěpán Urban na kytaru, Samuel Barcík na basovou kytaru a Jan Uvira na klávesy. Nebude chybět ani Paulieho dlouholetý kolega a parťák Kenny Rough coby DJ.

Memoriál Jaromíra Mráze

Kdy: pátek 13. a sobota 14. října (8.30 – 8.30)

Kde: fotbalové hřiště, Frýdlant

Proč přijít: Jste srdečně zváni na 4. ročník 24hodinového běhu/pochodu, který se koná od pátečního rána do sobotního. Přidat se do pochodu či běhu je možné kdykoli během jeho průběhu. Unikátní akce je pořádána jako vzpomínka na významného frýdlantského učitele.

California dreams – Ladies night

Kdy: pátek 13. října ve 20.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: od 700 korun

Proč přijít: Nespoutaná, vše odhalující show určená všem dámám plná svalů z oceli, která díky novému profesionálnímu choreografovi navždy změní vaše vnímání dokonalosti. Jako vždy se můžete těšit na více než dvouhodinový program. Námořníky ochotné pro vás zemřít, hasiče vrhající se do plamenů vášně, nebo důkladnou policejní prohlídku a mnoho dalších vystoupení.

Děti, čtete? 2023 - Mraveniště knih

Kdy: pátek 13. října v 18.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jak vybírat knížky právě pro toto dítě? Proč je výběr knih tak důležitý? A jakou knihu vybrat? Tipy a rady od Mravenčí chůvy pro rodiče, prarodiče i učitele.

Den pro Zoo

Kdy: sobota 14. října v 10.00

Kde: Zoologická zahrada, Liberec

Proč přijít: Zoo zve všechny ochotné pomocníky, kteří mají rádi zvířata a liberecké Zoo rádi pomohou ke stanovištím na louce pod pokladnou. Zoo nabízí veřejnosti možnost zapojit se do výroby potřeb pro zvířata a dozvědět se něco o chovu v lidské péči. Jedná se o tak zvaný „enrichment“, tedy obohacení výběhů pro různé chované druhy od ptáků po kočkovité šelmy. K dispozici budou polotovary, přírodniny, spojovací materiál, nářadí, návody i odborná pomoc pro pomocníky.

V Ralsku vytvořili rekord. Největší výstava v Čechách čítala přes tisíc děl

Víkend Křišťálového údolí

Kdy: sobota 14. a neděle 15. října v 9.00

Kde: dle programu (Liberec a okolí)

Proč přijít: Tradiční akce probíhá několikrát do roka a ta podzimní připadá na polovinu letošního října. Dny otevřených dveřích v desítkách skláren, ateliérů, škol a muzeí v severních Čechách. Navštivte výrobce bižuterie, vánočních ozdob, svítidel, skleniček, uměleckých plastik, figurek nebo svítidel. V sobotu budou takto přístupné podniky v Krkonoších, Českém ráji a Jizerských horách a v neděli se otevřou brány provozoven v Lužických horách. Detaily k jednotlivým otevřeným podnikům v Liberci, Frýdlantu a jejich okolí najdete přehledně na www.crystalvalley.cz.

Hrajeme si s přírodními zákony

Kdy: sobota 14. října v 9.30

Kde: Krajská vědecká knihovna, Liberec

Proč přijít: Tradiční velká přehlídka fyzikálních, elektrotechnických a robotických hraček, chemických experimentů, matematických hlavolamů a jiné vědecké zábavy nejen pro děti všech věkových kategorií, ale i pro dospělé. Sobotním dopolednem vás jako lektoři provedou pedagogové libereckých škol. Téměř vše si budete moci vyzkoušet vlastníma rukama i vlastní hlavou. Připravena bude také výstava knih s návody na různé přírodovědné aktivity, které si budete moci hned vypůjčit.

Horror vacui

Kdy: sobota 14. října v 17.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Inscenace pro mládež a dospělé publikum se volně inspiruje motivy ze života Josefa Váchala v jeho dobrovolném exilu ve Studeňanech na Jičínsku, z jeho dopisů-románů jím adresovaných Josefu Hodkovi, Jakubu Demlovi a dalším. A v neposlední řadě ve Váchalově knize „Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel“. Imaginativní inscenace chce studentům středních škol i dospělým divákům poskytnout vhled do života a tvorby jedné z našich největších uměleckých osobností 20. století – grafika, malíře, řezbáře, spisovatele a filozofa, Josefa Váchala (1884-1969). Mezi nejznámější díla tohoto za svého života zcela nedoceněného umělce patří parodie na brakovou literaturu, Krvavý román, ilustrace k Hradu smrti Jakuba Demla. Inscenaci připravil člen uměleckého souboru Filip Homola, podepsaný pod oceňovaným projektem Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých. O zásadní výtvarnou složku se postaral pravidelný spolupracovník NDL, Robert Smolík.

Čtyřlístek a talisman moci

Kdy: sobota 14. října v 16.00

Kde: kino, Frýdlant

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Dobrosrdečná a důvtipná hospodyňka Fifinka, trochu roztržitý, ovšem geniální vynálezce, profesor Myšpulín, často ustrašený, ale oddaný kamarád a vtipálek Pinďa a samozřejmě, nemotorný silák Bobík, který spolu s Pinďou neustále vymýšlí jednu lotrovinu za druhou. Kdo by neznal legendární čtyřlístek Jaroslava Němečka. Tentokrát se představí v divadelním představení Divadla D5. Oblíbení hrdinové se dostanou díky Myšpulínovu vynálezu do pohádkové země a samozřejmě je tam čeká spoustu dobrodružství, ale i nepříjemností, které musí překonat, aby vše dobře dopadlo.

Teta Květa a kamarádi

Kdy: neděle 15. října v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Divadelní zpracování další úspěšné série YouTube kanálu TV pro děti „Notel tety Květy“. Hodinový muzikál pro děti a celé rodiny nabízí spoustu originální interaktivní zábavy s nevšedními hrdiny a ojedinělou Tetou Květou Popletou.

Dýňová neděle

Kdy: neděle 15. října v 10.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Již tradiční dýňový speciál, na kterém se pobavíte, ochutnáte spoustu dobrot nejen z dýní a vychutnáte si neděli. O zábavu se postará Motyčkovic klika se svým dýňovým workshopem a další.

JABLONECKO

Adele Kristy & Live Band

Kdy: pátek 13. října ve 20.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 330/290 korun

Proč přijít: Zpěvačka Kristýna Šebková za doprovodu dvanáctičlenného orchestru Black Tower představí skladby britské zpěvačky Adele Blue Adkins, známé po celém světě jen jako Adele. Uslyšíte skladby ze všech doposud vydaných alb britské zpěvačky – poslechnete si naživo hity Set Fire to the Rain, Rolling in The Deep, Hello, Easy on me nebo Skyfall, které okouzlily diváky i posluchače na celém světě a ovládly přední příčky hudebních hitparád. Každá píseň si nese svůj neopakovatelný a zajímavý příběh.

Víkend Křišťálového údolí

Kdy: sobota 14. a neděle 15. října v 9.00

Kde: dle programu (Liberec a okolí)

Proč přijít: Tradiční akce probíhá několikrát do roka a ta podzimní připadá na polovinu letošního října. Dny otevřených dveřích v desítkách skláren, ateliérů, škol a muzeí v severních Čechách. Navštivte výrobce bižuterie, vánočních ozdob, svítidel, skleniček, uměleckých plastik, figurek nebo svítidel. V sobotu budou takto přístupné podniky v Krkonoších, Českém ráji a Jizerských horách a v neděli se otevřou brány provozoven v Lužických horách. Detaily k jednotlivým otevřeným podnikům v Jablonci, Železném Brodě a jejich okolí včetně programu najdete přehledně na www.crystalvalley.cz.

ČT Author Cup 2023

Kdy: sobota 14. října od 9.45

kde: Bedřichov

Proč přijít: 27. ročník závodu horských kol v Jizerských horách! Vybrat si můžete ze dvou tratí, a to delší 66,7 km dlouhá trasa s převýšením 1543 m nebo kratší trať, která měří 41,9 km s převýšením 1.070 m. Podrobnosti ZDE

Detailem - Adéla Kodoňová

Kdy: sobota 14. října (do 18. října)

Kde: Městská galerie Vlastimila Rady, Železný Brod

Proč přijít: Výstava pracuje s tradičními bižuterními komponenty nejen jabloneckého kraje, které využívá pro moderní kompozice. Perle a perličky nachází uplatnění v interiéru, grafice nebo v kombinaci s hutními prvky. Jemné konstrukce z perlí a perliček jsou odklonem od minimalismu a návratem k řemeslu, které v této podobě dokážou vyrobit pouze lidské ruce. Část výstavních prostor je retrospektivně věnována oděvním doplňkům navrženým pro firmy nebo módní přehlídky na zakázku. MgA. Adéla Kodoňová má více než dvacetiletou praxi v práci s malými bižuterními komponenty, studovala na Akademii Sztuk Pięknych v polské Vratislavi obor Sklo, kterým doplnila studia na Textilní fakultě v Liberci. Přeshraniční spolupráci a další praxi směřovala mnoho let do zámoří, které je velkým a tradičním trhem pro českou sklářskou produkci.

Čarodějnice Bordelína

Kdy: neděle 15. října v 15.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Do poklidného lesa Bambručáku se jednoho dne nastěhuje čarodějnice Bordelína a začne pořádná mela. Téhle malé uličnici totiž není nic po chuti. Protože přece není čarodějnice jen tak pro nic za nic, brzy si vše přečaruje podle svého gusta. Jenomže, ne nadarmo se říká, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Veselý příběh z oblíbené stejnojmenné knihy se dočkal divadelní podoby v muzikálovém provedení. Vznikla tak výpravná a vtipná pohádka pro děti a jejich rodiče. Hrají: Alžběta Fišerová/Barbora Kepková, Anna Kulovaná, Lucie Kožinová a další.