Podívejte se, kam můžete v nadcházejících dnech vyrazit za zábavou v Libereckém kraji. Nechte se inspirovat našimi tipy v článku nebo v galerii plakátů.

Sobotní farmářské trhy v České Lípě | Foto: Vít Černý

ČESKOLIPSKO

Den stromů

Kdy: pátek 20. října v 8.30

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Ekoporadna Orsej, Česká Lípa

Proč přijít: Vlastivědné muzeum a galerie a Ekoporadna Orsej ve spolupráci s Českou botanickou společností si dovolují pozvat děti i dospělé na akce konané k Mezinárodnímu dni stromů Dopoledne bude věnované školákům, je pro ně připravena tvůrčí stromová dílna s povídáním o stromech, na kterou je třeba se objednat v ekoporadně. V 15 hodin dostane příležitost k procházce s odborníkem veřejnost. Sraz je před muzeem a půjde se po českolipských zajímavostech. Kromě povídání o různých druzích stromů a jejich zvláštnostech bude prostor i pro dotazy účastníků, ale i třeba fotografie dřevin k určení.

Noc světel

Kdy: pátek 20. října v 18.00

kde: sraz na náměstí, Cvikov

Proč přijít: Základní umělecká škola a město Cvikov vás zve na tradiční lampionový průvod městem na Kalvárii. V kapli Božího hrobu bude k vidění světelné městečko.

Podzimní farmářské trhy se zabíjačkovými hody a řemesly

Kdy: sobota 21. října v 8.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Česká Lípa

Proč přijít: Po pauze se opět vrací sobotní farmářské trhy na prostoru mezi obchodními domy Andy a Banco. Návštěvníci se mohou těšit na vše, co nabízí příroda na podzim, tedy sezónní ovoce, dýně, ovocné mošty a vybraná vína, také velký výběr sýrů, klobás a sušeného ovoce. Ochutnat budou moci také typické zabíjačkové produkty od jitrnic, jelit až po řízky a sádlo. Chybět nebudou tradiční řemeslné stánky se šperky, mýdli, keramikou a mnoha dalšími oceněnými regionálními produkty.

Strašidla na zámku

Kdy: sobota 21. října v 10.00

Kde: zámek Horní Libchava

Za kolik: 130/90 korun

Proč přijít: Pohádková zámek v Horní Libchavě po roce opět startuje svou tradiční akci, kterou nabídnou dokonce ve třech termínech a letos ji pořádá již po jedenácté. Přijďte se společně bát na oblíbenou akci do prostor pohádkového zámku a okolí. Protože akce je velmi oblíbená, rozhodli se jí organizátoři letos prodloužit prakticky na celý den. Těšit se můžete hned na dvě hrané pohádky, akční a animační show pro děti, pohádkové prohlídky zámku, strašidelnou prohlídku sklepení, stezku lesoparkem, dětskou diskotéku. K dispozici bude také dětská dílna s malováním na obličej, střelnice, věštírna a samozřejmě pro všechny dobré občerstvení. Podrobný program naleznete na facebookovém profilu zámku.

50 let dětského dopravního hriště Kdy: sobota 21. října od 10.00 do 17.00Kde: Dětské dopravní hřiště Česká Lípa

Proč přijít: Už padesát let slouží v České Lípě dětské dopravní hřiště. Přijďte si připomenout půlstoletí existence hřiště, přijďte si zavzpomínat a oslavit toto krásné výročí. Městská policie připravila bohatý program na sobotu 21. října. Chybět nebudou ukázky služebních koní nebo psů, techniky policie, hasičů i záchranářů, airsoft, malování na obličej nebo pohádka.

Kleofáš a Bětuška

Kdy: sobota 21. října v 15.00

Kde: KC Sever, Cvikov

Proč přijít: Na sobotní odpolední pohádku jsou zvány hlavně děti. Divadelní spolek Karel Čapek Děčín pro ně sehraje veselou pohádku o čertovi Kleofášovi, který se vydá na svět, aby do pekla vrátil kouzelný amulet a odnesl zlou královnu Filoménu.

Moteta pro královnu / závěrečný koncert MHF Lípa Musica

Kdy: sobota 21. října v 19.00

Kde: Klášterní bazilika všech svatých, Česká Lípa

Za kolik: 290 – 490 korun

Proč přijít: Závěrečný koncert 22. ročníku MHF Lípa Musica nabídne výjimečné spojení novodobé světové premiéry motet „českého Bacha“ a údajně nejkultivovanějšího kontratenorového hlasu na světě. Kapelnické angažmá na dvoře královny Alžběty Kristýny Brunšvické, matky Marie Terezie, bylo zlatým obdobím v tvorbě fenomenálního českého barokního skladatele Františka Ignáce Tůmy, kapelníka vídeňské královské kaple. Jeho virtuózní Velká moteta pro sólový alt komponovaná ve vídeňském stylu se nyní dostávají do zorného úhlu celosvětové hudební veřejnosti, a to i díky unikátní interpretaci hvězdným německým kontratenoristou Andreasem Schollem. Tento všestranný umělec, jehož síla spočívá v kráse a intimitě jeho hlasu i strhujícím výrazu, se stal prvním kontratenoristou na světě, který byl pozván na The Last Night of the Proms v Londýně. Zdánlivě nicotný kamínek v mozaice Schollovy kariéry je dokladem toho, že to byl právě on, kdo jako první povýšil kontratenorový hlas na mezinárodní úroveň operních superstar. Dnes je na světě více vynikajících kontratenorů než kdykoli předtím, ale jen jeden z nich vyniká nad všechny ostatní: Andreas Scholl. A právě ten udělá královskou tečku za letošní Lípou Musicou.

Hana Hegerová tribute

Kdy: sobota 21. října ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Koncert k nedožitým 92. narozeninám známé české šansoniérky a legendy tohoto žánru Hany Hegerové. Vystoupí zpěvačka Lucie Kukulová, Luděk Havel na piano, Zdeněk Fišer na kytaru, František Otakar Kukula na bicí.

Z pohádky do pohádky

Kdy: neděle 22. října v 15.00

Kde: Dům kultury Ralsko, Mimoň

Proč přijít: Divadelně-kouzelnické představení pro rodinu s dětmi. V rámci představení se kouzelník David Kopecký pokusí projít všechny pohádky za pomocí čar a kouzel.

LIBERECKO

7 pádů Honzy Dědka

Kdy: pátek 20. října v 19.00

Kde: Kulturní dům, Liberec

Za kolik: od 450 korun

Proč přijít: Populární televizní talk show 7 pádů Honzy Dědka, kterou dobře znáte z obrazovek televize Prima, zamíří poprvé do Liberce. Můžete se těšit na 90 minut příjemné zábavy a zajímavých rozhovorů "o všem a pro všechny” s dvěma hvězdnými hosty. Pořad vznikl počátkem roku 2011 a do dnešního dne se v něm již vystřídalo na 600 hvězdných hostů. Rozhovory vedené publicistou Honzou Dědkem se ještě před uvedením na televizní obrazovky staly doslova fenoménem na YouTube. K televizním divákům talkshow poprvé promluvila v závěru jara 2020, kdy ji do svého pravidelného programu zařadila televize Prima. A úspěch nenechal na sebe dlouho čekat ani zde - během jediné sezóny se z ní na této stanici stal jeden z nejsledovanějších pořadů domácí tvorby, který každý týden přiláká k televizním obrazovkách kolem půl miliónu diváků.

Květy

Kdy: pátek 20. října v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Koncert nové sestavy brněnské alternativní skupiny Květy bude zároveň křestem sólového alba Martina E. Kyšperského. Zvuk skupiny Květy je velmi netradiční, a to jak pro nástroje, které kvartet využívá, tak pro spojení několika nepříliš často spolu přítomných prvků: humoru, chuti hledat nové postupy, hravosti a nadprůměrných hráčských schopností. Květy se nebojí agresivnějších poloh ani výrazných melodií nebo experimentů s hlasem. Kloubí elektroniku i písničkářství, noise i šanson. Poznávacím znamením skupiny jsou surreálné texty Martina Kyšperského. Zpěvák platící za výrazného mluvčího generace narozených v 70. a 80. letech, se rád ve svých textech prochází sny nebo časoprostorem svého dětství. Jeho zdánlivě banální „poezie všedního dne“ se proplétá s okamžiky obnažené intimity a křehké citovosti.

Liebeřeč

Kdy: pátek 20. října a neděle 22. října ve 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 190 - 520 korun

Proč přijít: Autor Šumných měst a kultovního libereckého muzikálu SIALská trojčata Radovan Lipus tentokrát oslaví tvůrce historické budovy Šaldova divadla: vídeňské architekty Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera a Gustava Klimta, malířského génia, který pro nové městské divadlo v Reichenbergu namaloval slavnostní oponu s krásným názvem Triumf lásky. Rozpustilá hříčka s písničkami a živou kapelou přivádí na scénu slavné i zapomenuté hvězdy liberecké historie: továrníka Liebiega, posledního hraběte Clam-Gallase, F. X. Šaldu, ale také Gustava Sacherse, který postavil půlku města, nebo herečku Marianne Austrelitz, která se po úspěšné kariéře ve velkých německých divadlech vrací do Liberce jako do místa, kde se zamilovala – do divadla. Láska tu vůbec hraje humornou roli základní přírodní síly, ze které se rodí všechno krásné – i velké divadelní domy. Sledujeme totiž příběh tajemné dívky z Klimtovy opony. Kdo asi byla oduševnělá kráska, co okouzlila devatenáctiletého studenta vídeňské akademie? Poznejte Klimtovu múzu a její Liebeřeč.

První republika a českodubští legionáři

Kdy: pátek 20. října v 17.00

Kde: Podještědské muzeum, Český Dub

Proč přijít: Na páteční podvečer v týdnu, kdy země slaví významný státní svátek, je v připravena přednáška historika Jana Hněličky. Představeny budou jak životní osudy českodubských legionářů, tak také fungování jejich spolku z hlediska organizační, politické, sociální nebo kulturní činnosti. Pozornost bude zaměřena rovněž na jejich adaptaci do mírové společnosti či aktivity v době ohrožení republiky ke konci třicátých let. Konání přednášky je podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu Připomínání historických událostí 1. a 2. světové války.

Pardon, Pane premiére

Kdy: sobota 21. října v 19.00Kde: Lidové sady, LiberecZa kolik: 550 korun

Proč přijít: Petr Nárožný v hlavní roli anglické komedie. Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba. Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá se rázně zatočit se zábavním průmyslem a hazardem. Jenže má to jednu vadu – na šéfa vládního kabinetu George Venablese se valí skandál. Ze skříní na Downing Street 10 nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé slečny. Sousto pro novináře, munice pro opozici, příležitost pro stranické odpůrce a k tomu všemu zvědavá manželka. Situace jako stvořená pro komediální žánr s pověstným anglickým humorem.

Rock Show - Kiss, ACDC, Guns´n´roses

Kdy: sobota 21. října v 19.00

Kde: Dům kultury, Liberec

Za kolik: od 390 korun

Proč přijít: Jedinečná a nezaměnitelná hudební a vizuální interpretace rockových legend. Během večera vystoupí tributové jedničky Kiss Forever Band z Maďarska, ACDC od nás a Guns 'n' Roses od našich slovenských sousedů.

Dívčí válka

Kdy: sobota 21. října v 19.00

Kde: Česká beseda, Český Dub

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Legendární komedie Františka Ringo Čecha v podání Kulturního a divadelního spolku Jizeran Rakousy.

Rozum a štěstí - pohádkové prohlídky

Kdy: sobota 21. a neděle 22. října v 10.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Pohádkové prohlídky na zámku Sychrov mají již mnohaletou tradici. Tentokrát pro vás na zámku připravili pohádkovou klasiku Rozum a štěstí. Jestli opravdu zvítězí dobro nad zlem, jak to má ve správné pohádce být, se můžete dozvědět vždy v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.

Dobrodružství červíčka Pepíčka

Kdy: neděle 22. října v 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Proč přijít: S podzimem se vrací zpět nedělní pohádky u Fryče. Novým pořadem plným písniček o podzimu provede děti roztomilý červíček Pepíček. Spolu s dětmi bude k společnému vystupování a prožití dobrodružství žabku, čápa, vlaštovky, ježka, kočku a další zvířátka.

JABLONECKO

Dýňobraní

Kdy: pátek 20. října 15.00 do 16.30

Kde: za budovou ZŠ v Komenského ulici č. p. 964, Smržovka

Proč přijít: Můžete si koupit dýni přímo na místě (cena dle velikosti), nebo si přinést svou a společně se svými rodiči si ji vydlabat a ozdobit (s sebou nůž a lžíci). Můžete si také zakoupit a namalovat malý dřevěný výřez, ozdobit si vlastní přinesenou zavařovací sklenici a udělat si z ní dýňové světýlko. Dýňová stezka v okolí školy. Možnost opéct si buřtíka a zakoupit drobné občerstvení.

Modrotisk: 40 let

Kdy: pátek 20. října ve 20.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 290/350 korun

Proč přijít: Na kulatém výročí bluegrassové kapely s jabloneckými kořeny se na pódiu vystřídají všichni současní i bývalí členové. Jako speciální host vystoupí se svým programem populární zpěvák a jablonecký rodák - Ondřej Ruml.

Ukliďme Jizerky

Kdy: sobota 21. a neděle 22. října

Kde: Jizerské hory, Bedřichov

Proč přijít: Vyrazte na výlet a po cestě sbírejte odpadky. Až je neunesete, zanechte je na dobře viditelném a dostupném místě. Jejich polohu nahlaste na telefonním čísle 739 375 658 nebo na e-mail: sefl@projizerky.org. Pomůcky ke sběru rozdávají informační centra v Liberci, Jablonci, Bedřichově a Tanvaldu, nebo si je můžete vyzvednout také přímo v horách (parkoviště Bedřichov, Jizerka a Hrabětice).

Dnes večer ovuluj

Kdy: neděle 22. října v 19.00Kde: Eurocentrum, Jablonec nad NisouZa kolik: 490 korun

Proč přijít: Divadelní zpověď Dnes večer ovuluji aneb příběh ženy, která chtěla dítě, je líčení chvílemi neuvěřitelně komických situací i záchvatů zoufalství a beznaděje mladé ženy. Iva Pazderková v roli Clare, svobodné nezávislé moderní ženy vás vtáhne do děje matky aspirantky. Návštěvy gynekologů, čekárny specialistů, svérázné rady kamarádek, euforie z prvních pokusů a zklamání z prvních neúspěchů. I přes četné chvíle posměchu, beznaděje a zklamání nachází hlavní hrdinka sílu vytrvat. Clare to dítě prostě chce.

Koncert Na Poušti

Kdy: neděle 22. října ve 14.30

Kde: Kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti, Železný Brod

Proč přijít: Jste zváni na 54. koncert do kostelíčka. Zazní skladby W. A. Mozarta, B. Lédla, C. Saint-Saëns a P.Schickeleho v podání Kvarteta Českého ráje ve složení: Šárka Košťálová (housle), Michaela Faltusová (violoncello), Pavel Hric (klarinet) a Bohuslav Lédl (klavír). Součástí koncertu bude vernisáž první samostatné výstavy Cyrila Jakubičky, studenta oboru produktový design na SUPŠ sklářské v Železném Brodě. Autor se věnuje malbě a příležitostně také tvorbě objektů. Výstava bude mít později pokračování v Městském muzeu na Bělišti.

Ladislav Oliva - Sklo

Kdy: probíhá do 3. prosince

Kde: Muzeum a galerie firmy Detesk, Železný Brod

Proč přijít: Výstava představuje výběr z bohatého celoživotního díla mezinárodně významného sklářského výtvarníka, který letos oslavil významné životní jubileum – 90 let. Ladislav Oliva je umělcem a pedagogem. Do poloviny 60. let byl výtvarníkem technicko-výtvarného střediska n. p. Borské sklo v Novém Boru, následně navrhoval sklo pro n. p. Sklárny Bohemia v Poděbradech a externě designérsky spolupracoval se sklárnami Železnobrodské sklo. Poprvé se prosadil již v mládí odvážně do hloubky pískovanými mísami-talíři a vázami s různými geometrickými a biomorfními reliéfy. Zabýval se návrhy lisovaného skla určeného pro sériovou výrobu, věnoval se broušenému sklu, dále sklu hutnímu, malovanému a rytému. Ladislav Oliva je také autorem řady portrétních, figurativních a jiných plastik z taveného skla. Jeho díla vlastní významná muzea po celém světě a neobejde se bez nich žádná shrnující publikace o moderním českém skle. Již přes půl století žije a pracuje v Železném Brodě. Od konce 60. do počátku 90. let výtvarně vedl oddělení broušení skla na zdejší Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské. Vychoval řadu vynikajících výtvarníků a řemeslníků, kterým vštípil lásku a pochopení ke skleněnému materiálu i dějinám umění. V 60. a znovu v 90. letech vyučoval výtvarné předměty na sklářské škole v Kamenickém Šenově.