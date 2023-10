Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Libereckým krajem - v článku i v galerii plakátů.

Strašidla na zámku v Horní Libchavě. | Foto: Zámek Horní Libchava

ČESKOLIPSKO

Helena show 23

Kdy: pátek 27. října v 19.00

Kde: KD Crystal, Česká Lípa

Za kolik: 990 korun

Proč přijít: Helena Vondráčková a její doprovodná kapela Charlie Band vyrážejí na koncertní turné. Jako exkluzivní host se představí Tomáš Slavíček – tanečník, choreograf a především několikanásobný mistr světa ve stepu. S Helenou Vondráčkovou spolupracuje od roku 2009. V repertoáru mají řadu společných stepařských čísel, která mají u diváků vždy obrovský úspěch. Těšit se můžete i na další zajímavé hosty. Každý koncert je přenášen na LED stěnu a doplněn unikátní videoprojekcí. Poslechnout si můžete nejenom osvědčené hity jako je Dlouhá noc, Sladké mámení, Dvě malá křídla tu nejsou, Já půjdu dál nebo Vzhůru k výškám, které se mezi fanoušky stále těší velké oblibě, písně ze 60. a 70. let v nových aranžích, ale také novinky z posledního studiového alba. Přijďte se podívat na jedinečnou show a užít si dlouhou noc s legendou české a slovenské populární hudby, mezinárodně nejúspěšnější českou zpěvačkou.

SWAP v Hamru na Jezeře

Kdy: sobota 28. října od 9.00

Kde: na hrázi za OÚ Hamr na Jezeře

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Vánoce se kvapem blíží a okrašlovací spolek B.Ú.H. z Hamru na Jezeře pro vás připravil speciální akci, kde se můžete zbavit vytříděných věcí. Název SWAP znamená z angličtiny "vyměnit", a tak to také funguje, bez peněz! O to se stává tento jakoby bazar zábavnějším. Prostě přijdete s taškou věcí, které už doma nepotřebujete a rádi by jste je ještě někomu darovali, jen zrovna nemáte komu. Na začátku ji odevzdáte dobrovolníkům, které věci okamžitě roztřídí do různých kategorií a připraví pro další návštěvníky. Poté se můžete vydat na lov věcí, které přinesl někdo jiný, a které by se vám doma hodily. Vše si rovnou můžete vzít, nikoho se nemusíte ptát, počet odnesených věcí není limitován. A co je vhodné na takovou akci přinést? Vše co přinesete v rukách. Oblečení (vyprané), knihy, hračky, věci pro domácnost, dílnu, zahradu. Ale také dekorace a jelikož je podzim, můžete vyměnit vaše přebytky ze zahrady či řízky pokojových rostlin. To co na akci zůstane a nenajde si nový domov, půjde na charitu. Zajištěno bude také občerstvení a pokud sebou přinesete taky něco dobrého, nebudou se organizátoři zlobit. Děti se mohou těšit na podzimní dílničky.

Barevný rok

Kdy: sobota 28. října (do 19. listopadu)

Kde: Městské divadlo, Mimoň

Proč přijít: ZUŠ V. Snítila Mimoň se spojila se ZUŠ Stráž pod Ralskem a připravila výstavu obrazů zachycující všechna roční období a to, co je na nich nejkrásnější. Výstavu se svými žáky připravily Vendula Böhmová a Renáta Lainerová.

Dušičkový lampionový průvod

Kdy: pátek 27. října v 18.00

kde: náměstí, Dubá

Proč přijít: Tradiční dubský lampionový průvod odkazuje na blížící se Dušičky. Jako každý rok se účastníci nejlépe v maskách s lampiony a svítilnami všeho druhu sejdou na dubském náměstí a vydají se do strašidelného lesa. Nezapomeňte si buřty či cokoli, co si chcete opéct na ohni, v cíli bude připraven táborák.

Skleněné vlčí máky z Novoborska vzdávají v Londýně hold válečným hrdinům

Strašidla na zámku

Kdy: sobota 28. října v 10.00

Kde: zámek Horní Libchava

Za kolik: 130/90 korun

Proč přijít: Pohádková zámek v Horní Libchavě po roce opět startuje svou tradiční akci, kterou nabídnou dokonce ve třech termínech a letos ji pořádá již po jedenácté. Přijďte se společně bát na oblíbenou akci do prostor pohádkového zámku a okolí. Protože akce je velmi oblíbená, rozhodli se jí organizátoři letos prodloužit prakticky na celý den. Těšit se můžete hned na dvě hrané pohádky, akční a animační show pro děti, pohádkové prohlídky zámku, strašidelnou prohlídku sklepení, stezku lesoparkem, dětskou diskotéku. K dispozici bude také dětská dílna s malováním na obličej, střelnice, věštírna a samozřejmě pro všechny dobré občerstvení. Podrobný program naleznete na facebookovém profilu zámku.

Bludičková noc a Halloweenská párty

Kdy: sobota 28. října v 17.00 a neděle 29. října v 15 hodin

Kde: Zámecký park, KD Ralsko, Mimoň

Proč přijít: SVČ Vážka a Kultura Mimoň pro vás opět připravila Bludičkovou noc. Akce, která svou návštěvností každý rok překonává rekordy. Přijďte se bát do mimoňského parku. Druhý den je pro vás připraven odpolední program s hudbou v Kulturním domě. Během sobotního programu budou děti sbírat do kartičky razítka a tuto kartičku se všemi razítky pak vymění za volný vstup na party. Ostatní zaplatí 80 korun.

Halloween Na Stráži

Kdy: sobota 28. října od 18.00 do 22.00

Kde: Rozhledna Na Stráži, Sloup v Čechách

Proč přijít: Na poslední říjnovou sobotu si rozhledna přípravila noční výstup. Halloweenská akce nabídne nejen tajemnou atmosféru, ale občerstvení v podobě piva nebo svařáku, možnost opékání buřtů, gril a každý kdo dorazí ve tématickém kostýmu, bude odměněn.

Darja Kuncová a Luděk Havel

Kdy: sobota 28. října ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Vynikající Darja Kuncová opět se příznačně v den významného českého státního svátku vrací do dokského klubu. A to v dalším session společně s kolegou hudebníkem - klavíristou Luďkem Havlem. Čekají vás nejen krásné jazzové standardy, ale i scattová sóla Darjy a virtuózní klavírní party Luďka, Čeká nás zkrátka další z nezapomenutelných live jazzových večerů. Vstupné je jako vždy dobrovolné, organizátoři doporučují si rezervujte místa včas buďto na webu www.pichlanota.cz či facebooku jazzového kubu.

LIBERECKO

Strašidelná zoo

Kdy: čtvrtek 26. října a pátek 27. října od 18.00 do 21.00

Kde: Zoo Liberec

Za kolik: dle aktuálního ceníku

Proč přijít: Zoo Liberec si připravila tradiční akci na podzimní prázdniny. Ve čtvrtek a v pátek zoo otevře své brány návštěvníkům i po běžné otevírací době, a to od 18.00 do 21.00 (pokladna uzavírá ve 20.00). V tomto čase areál zahrady opět ovládnou duchové, strašidla, záhrobní bytosti i ježibaby a zájemci se mohou těšit na různá tajuplná zákoutí, statické instalace i živá strašidla, která se nebudou bát na nikoho bafnout či sáhnout. Během akce bude v dolní části zahrady jezdit strašidelný vláček za zvýhodněnou jízdenku 20 Kč za osobu. Stejně jako v minulosti budou připraveny dva okruhy, jeden pro menší a bojácnější děti, druhý pro více otrlé návštěvníky. Většina zvířat bude po dobu konání akce z bezpečnostních důvodů umístěna v pavilonech a vnitřních ubikacích, které zůstanou pro návštěvníky ve večerních hodinách uzavřené. Po oba dny se bude strašit i v Dětském koutku. Ten bude v případě příznivého počasí otevřený od 14.00 do 20.00 a pro zájemce bude připraven oheň a možnost opékání buřtů. Součástí akce bude také oblíbený lampionový průvod, který proběhne ve čtvrtek 26. října. Lampionový průvod se strašidly v čele vyrazí v 18.00 od Severočeského muzea a bude končit v Dětském koutku.

Tajemný halloween v Babylonu

Kdy: pátek 27. října v 15.00 a sobota 28. října v 17.30

Kde: centrum Babylon, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Čeká vás pestrý dvoudenní strašidelný a zároveň prázdninový program k oslavám blížící ho se Halloweenu a českých Dušiček. V pátek si nenechte s dětmi ujít hledání pavouků a mini koster, diskotéku s mumiemi a soutěž o nejlepší masku. Nebudou chybět ani animační hudební a taneční programy. V sobotu proběhne další halloweenská diskotéka, naučíte se míchání lektvarů a proběhne další velká soutěž o nejlepší masku. Všechny masky se pak potkají v průvodu masek Babylonem. Nejzajímavější masky budou odměněny.

Včera jsem vstal z hrobu levou nohou

Kdy: pátek 27. října v 18.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Proč přijít: Příležitostný novinář a hudebník Jan Hamerský napsal novelu Resurrecturis na sklonku téměř tří let strávených poblíž Josefova. Název knihy, kterou vám chce v pátek večer u Fryče představit, odkazuje na hřbitov za pevnostním městem.

Petr Hapka a jeho potměšilí hosté

Kdy: pátek 27. října v 19.00

Kde: Dům kultury, Liberec

Za kolik: od 590 korun

Proč přijít: Výjimečný koncert mapuje hudební tvorbu fenomenálního hudebního skladatele Petra Hapky. Připomene nejen ranou písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou, ale také jeho spolupráci s největším tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. Během večera zazní i filmové melodie, které jsou nedílnou součástí Hapkova díla. Ke spolupráci jsou přizvané osobnosti, které Hapkovy písně interpretovaly v jeho posledním velkém projektu Kudykam. Vystoupí například: Kateřina Marie Tichá, Petra Hřebíčková, Hana Holišová, Lenka Nová, Veronika Khek Kubařová, Jan Maxián, Jan Sklenář, Xavier Baumaxa, Naďa Válová a další. Zpěváky doprovodí orchestr sólistů v nastudování Petra Maláska.

Den otevřených dveří radnice a Paláce Liebieg

Kdy: sobota 28 října od 9.00 do 14.00

Kde: budova radnice a Palác Liebieg, Liberec

Proč přijít: Statutární město Liberec srdečně zve na tradiční Den otevřených dveří liberecké radnice včetně výstupů na věž. Rovněž jste zváni na vzpomínkový happening u pomníku T. G. Masaryka u Severočeského muzea Liberec od 15 hodin, které doplní slovo historika a kulturní vystoupení. V liberecké radnici budete moci navštívit obřadní síň, balkon a salonky ve 2. patře, kancelář primátora a kanceláře náměstků. Vystoupat na radniční věž bude možné v případě příznivého počasí s průvodcem a časovými vstupenkami, které budou k rezervaci na portále www.evstupenka.cz, vyzvednout si je budete moci do 14 hodin 27. října v Městském informačním centru Liberec případně ve vestibulu radnice v den konání Dne otevřených dveří. Den otevřených dveří bude probíhat i v nově zrekonstruovaném Paláci Liebieg (U Tiskárny 81). Zpřístupněny budou vybrané reprezentační prostory paláce. V 11 hodin se bude konat slavnostní matiné s předáním ocenění Památka Libereckého kraje 2022. Těšit se můžete na koncert Báry Kodetové s doprovodným klavírem.

Sborový koncert

Kdy: sobota 28. října v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 160 - 490 korun

Proč přijít: Úvodní koncert nové sezony připadá na slavnostní den, který je připomínkou vzniku samostatného československého státu. Koncert bude věnován sborové tvorbě, ve které se samostatně představí sbor opery DFXŠ. Pod vedením sbormistra Tadeáše Tulacha se posluchači mohou těšit v první polovině koncertu na výběr z českého repertoáru skladatelů Antonín Dvořáka, Bohuslava Martinů nebo Zdeňka Lukáše. Druhá polovina koncertu pak bude patřit slavným světovým operním a operetním sborovým scénám z děl Giuseppe Verdiho, Petra Iljiče Čajkovského, Johanna Strausse nebo George Gershwina.

Zelený mimozemšťan dorazil do Lípy. V Hrnčířské ulici otevřela prodejnu Alza

Svátek 28. října s historickými tramvajemi, autobusy i vozy

Kdy: sobota 28. října

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: Kdo z vás se rozhodne strávit svátek s Technickým muzeem, jistě nebude zklamaný. Celý den bude Libercem jezdit podle jízdního řádu krásná historická tramvaj T2R z roku 1962. Od 15 hodin se také koná v expozici veřejné dopravy díky členům Boveraclubu komentovaná prohlídka věnovaná tramvajím a autobusům. Ti, kdo předloží zpáteční jízdenku z historické tramvaje, budou mít poloviční vstupné. Ti, kdož tramvaje chcete zaměnit za jiný celodenní zážitek, můžete s Boveraclubem z Liberce i Jablonce vyrazit historickým autobusem na Zubačku. Podrobnější informace včetně jízdního řádu najdete na www.tmliberec.cz. Automuzeum připravilo přátelské ukončení veteránské sezóny -Tajný výlet 2023. Příjezd účastníků před pavilon muzea se předpokládá mezi 9. a 10. hodinou. Stáří auta pro tuto akci není nijak přísně hlídáno, můžete přijet i vozy youngtimer. Následovat bude ranní káva a přejímka vlastnoručně upečených dobrot do soutěže. Ty nejsou povinné, ale vítané. Vlastní start do tajného cíle bude v 10 hodin. Po návratu zpět do Technického muzea si dáte odpolední kávu či guláš s následným vyhodnocením dobrot vysoce odbornou komisí. Nejlepší dobrota bude odměněna malým dárečkem. Kdo se nechystáte zúčastnit akce jako aktivní člen, můžete se přijít pokochat pohledem na veteránské vozy. Navštívit bude možné také výstavu Legendární stroje Leonardo da Vinci, která se věnuje modelům Mistrových strojů. Muzeum ji bude hostit pouze do konce října.

Tublatanka 40 rockov - Dobrí priatelia tour

Kdy: sobota 28. října v 19.30

Kde: Dům kultury, Liberec

Za kolik: od 395 korun

Proč přijít: Slovenská hudební legenda Tublatanka slaví 40 let novým albem a velkolepým turné, které má zastávku i Liberci. Legenda československé rockové scény během podzimu 2023 objede třináct prestižních míst. Jako speciální host na všech koncertech turné vystoupí Argema. Ta shodou okolností dosáhla letos stejného milníku v délce svého působení na naší hudební scéně.

Strašidelná noc

Kdy: sobota 28. října v 18.00

Kde: Státní zámek Frýdlant

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Vydejte se i letos za strašidly na frýdlantský hrad, kde možná potkáte i Albrechta z Valdštejna. Čeká na vás řada hádanek, pohádkových úkolů a za odměnu samozřejmě i koláčky ze zámecké pece. Speciální noční prohlídky zámku Frýdlant pro malé i velké návštěvníky, kteří se rádi bojí. Navštivte frýdlantský zámek netradičně ztemnělý, plný podivných zvuků, děsivých stínů a závanů minulých dob. Speciální strašidelné noční prohlídky zámku Frýdlant jsou rozdělené na dva okruhy. V 18 hodin začíná okruh s názvem Už je tady zase a je určen pro rodiče a děti do 14 let. Druhý okruh odstartuje ve 20.00, jmenuje se Zámecké přízraky a je určen pro mládež od 14 let a dospělé.

Koncert na zámku

Kdy: neděle 29. října v 16.00

Kde: Státní zámek Lemberk

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Při příležitosti oslavy státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu jste zváni na státní zámek Lemberk na mimořádný koncert. Na programu bude romantická hudba z díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka v podání pěveckého sboru a komorního orchestru Regnis z Liberce.

S hlavou v oblacích

Kdy: neděle 29. října v 18.00

Kde: Česká beseda, Český Dub

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Tři letušky a jeden pilot se rozhodnou vyřešit své finanční potíže malou, jednorázovou brigádou – bombovým útokem na soukromé letadlo jim neznámého zbohatlíka. Navzájem se neznají a člověka, který celou akci vede a financuje, nikdy neviděli. Před naprostými teroristickými amatéry vyvstane úkol, se kterým si ještě nikdy nikdo neporadil – spáchat dokonalý zločin, po kterém nezůstanou žádné stopy a pachatele tak nebude možné dopadnout. Podaří se jim přes kontroly propašovat potřebné vybavení? Stihnou celou akci dokončit včas? Nehne se v nich svědomí? Neudělají žádnou chybu? Budou odhaleni? Tohle všechno a ještě mnohem víc se dozvíte v této akční komedii.

Marie Antoinetta

Kdy: neděle 29. října v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 160 - 420 korun

Proč přijít: Osud poslední francouzské královny přitahuje střetem velkých světodějných událostí s jedním lidským životem. Nelítostný chod dějin vstoupí do života dospívající dívky, aniž by mohla cokoli změnit. Anebo mohla? Ve čtrnácti ji z Rakouska poslali do Francie, aby si vzala korunního prince, v necelých dvaceti se stala francouzskou královnou po boku Ludvíka XVI., dynastii dala čtyři děti. Oslňovala fantastickými kostýmy a výstředními parukami obřích rozměrů. Patnáct let žila v nablýskaném přepychu Versailles, než vládu jejího manžela smetla revoluce. Ztratila dvě děti. Pokusila se utéct z vězení. Zemřela ve třiceti sedmi. Jaká byla a proč byla potrestána za okázalost celého dvora? Americký autor David Adjmi ji ve svém díle líčí jako současnou dívku v zajetí spotřebního kolotoče. Nepřeberná hojnost nabídek, zábavy a požitků ji zaměstnává stejně jako dnešní blahobyt nás. Zapomínáme, že bohatá společnost žije na dluh, který kdesi v podpalubí narůstá. Jak rychle se musí člověk probudit, aby se nerozpoutaly ničivé živly? Představitelka hlavní role, Karolína Baranová, získala za svou roli před pár týdny nejprestižnější českou divadelní cenu – Thálii v kategoriiženský herecký výkon v činohře.

Sněhurka a sedm trpaslíků

Kdy: neděle 29. října v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Klasická činoherní pohádka Divadla KK o princezně Sněhurce, sedmi trpaslících, zlé královně a krásném princi z pera Vlastimila Pešky. Scénografie, kostýmů a loutek se úspěšně ujala mladá výtvarnice Lucie Heřmánková. Autorem krásných písniček a scénické hudby je skladatel a aranžér Richard Mlynář.

JABLONECKO

Podzimní prázdniny v muzeu

Kdy: pátek 27. - neděle 29. října v 10.00

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Za kolik: děti zdarma

Proč přijít: Letošní prázdninové tvoření ovládne halloweenská tematika, ale i tradiční podzimní motivy. Od čtvrtka do neděle jsou v ateliéru muzea vítáni všichni, kdo rádi tvoří. Tentokrát se budou tvořit veselé svícny ze sklenic, barevné mandaly a obrázky sypané drobnými perličkami a v neposlední řadě dýně z chlupatých drátků pro nejmenší návštěvníky

Michal Prokop & Framus five

Kdy: pátek 27. října ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě

Za kolik: 530 korun

Proč přijít: Jedna z nejvýznamnějších kapel české rockové historie po dvou letech opět na Rampě. Prapočátky skupiny lze najít už v roce 1963, ale skutečná historie pod stávajícím názvem se datuje od roku 1967, kdy se dosavadní kytarista Michal Prokop poprvé postavil k mikrofonu jako zpěvák. Svou činnost přechodně ukončila dvakrát, jednou v roce 1971 a pak v roce 1990, kdy leader Michal Prokop vstoupil do politiky. V roce 2006, po vydání desky Poprvé naposledy, Framus Five naplno obnovil svou koncertní činnost. Ač legendární muzikant letos v létě oslavil již 77. narozeniny, energie, která z něj na pódiu prýští, je naprosto odzbrojující. Když se k tomu přičte hudební mistrovství muzikantů, kteří jej doprovází, vychází z toho naprosto mimořádný posluchačský zážitek. Michal Prokop a Framus Five se na Rampu vrací po dvou letech, kdy tu křtil desku Mohlo by to bejt nebe.

Liberecký kraj pomáhá zachránit a obnovit památky i na Českolipsku

Podzimní slavnost

Kdy: sobota 28. října v 10.00

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Závěrečná akce sezóny ve znamení oslav přírody a lesa. Naučný program pro rodiny s dětmi, vyhlášení dětské výtvarné soutěže, tvořivé dílny a prezentace spolků, které s přírodou a lesem souvisí.

Den IZS

Kdy: sobota 28. října ve 13.00

Kde: hasičské cvičiště, Železný Brod

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů v Železném Brodě rozšířil svůj vozový park o nový hasičský vůz a to je důvod nejen k oslavě a ke křtu, ale také k tomu představit si jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému a jejich práci si připomenout. Během celého odpoledne se představí a svou práci odprezetují například: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, Policie ČR, místní městská policie či Český červený kříž z Jablonce nad Nisou. Důležitou, pro návštěvníky zajímavou a nedílnou součástí odpoledního programu budou ukázky historické a současné techniky, kterou mají složky IZS k dispozici.

Ukončení sezóny na Zubačce

Kdy: sobota 28. října v 9.00

Kde: Ozubnicová železnice Tanvald - Kořenov - Harrachov

Proč přijít: V den významného českého státního svátku bude slavnostně ukončena letošní sezóna na Zubačce. Na trať vyrazí zvláštní ozubnicové vlaky, v provozu bude Důlní železnice a jezdit budou i historické autobusy. Zvláštní vlaky mezi Tanvaldem, Kořenovem a Harrachovem bude tvořit historický motorový „Singrovka“ M240.056, vozy Balm a unikátní ozubnicová lokomotiva „Rakušanka“ T426.003. Jízdenky do zvláštních vlaků koupíte v den akce na nádraží v Tanvaldu nebo přímo ve zvláštních vlacích. Pro úsek Tanvald - Kořenov můžete nově kupovat jízdenky i na zubačkovém e-shopu: https://jizdenky.zubacka.cz/. V Kořenově také můžete navštívit Muzeum ozubnicové dráhy a Výtopnu Kořenov, svézt se vláčkem Důlní železnice či historickým autobusem na Jizerku nebo do Příchovic.