Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Českolipsku a v dalších regionech Libereckého kraje. Tipy najdete v článku a také v galerii plakátů.

Čokoládový festival. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

ČESKOLIPSKO

Kdy: pátek 3. listopadu ve 20.00

Kde: Klub U bílýho černocha, Česká Lípa

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: The BladderStones s vtipem a nadsázkou překračují žánrové hranice. Vytváří vlastní sebevědomou fúzi kytarových riffů, dynamických zvratů i inovativních zvuků. Hlavní devízou kapely je především bravurní interakce mezi hráči, improvizace, autentičnost a upřímnost textařské výpovědi.

Kartounky v České Lípě

Kdy: pátek 3. listopadu (do 31. prosince)

kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě nabízí návštěvníkům novou krátkodobou výstavu o historii místních kartounek - manufaktur na potiskování tkanin. Výstava historika Jaroslava Panáčka a Magdaleny Pujmanové potrvá do konce letošního roku. Historie výroby a zpracování textilu sahá v České Lípě do středověku. Nejstarším doloženým cechem v České Lípě je právě cech soukeníků. Největšího rozmachu však výroba a potiskování textilu dosáhly v období od konce 18. do poloviny 19. století. Ve 30. letech 19. století byla Česká Lípa po Praze dokonce druhým největším centrem potiskování textilu v tehdejším Rakousku a Uhersku. Ve druhé polovině 19. století však zájem o potištěné tkaniny klesal a poslední českolipská kartounka ukončila svůj provoz v roce 1938. Činnost těchto manufaktur tedy zahrnuje období nejméně 150 let. Až na výjimky ležely kartounky na březích Ploučnice nebo přinejmenším jejich pozemek, často využívaný k plajchování, k vodě dosahoval. V České Lípě lze určit zhruba deset konkrétních míst, kde kartounky působily. Na výstavě se návštěvníci seznámí ve stručnosti s jejich historií včetně osudů jejich zakladatelů a dalších majitelů a s obrazovými dokumenty, které se po činnosti manufaktur dochovaly.

Halloweenská strašidelná stezka - El Dia De Los Muertos

Kdy: pátek 3. listopadu v 17.00

Kde: městský park, Česká Lípa

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Strašidelná stezka plná dobrodružství a překvapení pro malé i velké ve stylu El Dia De Los Muertos - aneb svátek mrtvých v Mexiku. V cíli čeká na účastníky odměna a drobný doprovodný program. Tématické masky jsou vřele vítány. Akce se koná za jakéhokoliv počasí. Poslední účastník bude vpuštěn na stezku v 19 hodin.

Má to smysl! /epilog

Kdy: pátek 3. listopadu v 19.00

Kde: Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Populární společný projekt se Základní uměleckou školou v České Lípě „Má to smysl!“ nemůže na programu festivalu chybět ani v letošním roce. I tentokrát bude uměleckou osobností, se kterou se mladé naděje našeho regionu tříbící svůj talent právě na českolipské ZUŠ budou moci setkat na mistrovských kurzech i jednom pódiu, letošní umělecká garantka festivalu, vynikající klavírista Jitka Čechová. Tato výjimečná energická žena, která mistrovsky ovládá svůj nástroj, okouzluje publikum svojí empatií, precizností přístupu ke skladbám, vynikající technikou a zejména silným emočním nasazením a temperamentem. Nadto je i nadšenou a neúnavnou propagátorkou české hudby. A právě tyto své devízy jistě s přehledem a úsměvem na rtech uplatní při kontaktu s českolipským mládím k potěšení všech návštěvníků společného vystoupení.

Den čokolády

Kdy: sobota 4. listopadu v 10.00

Kde: KD Crystal, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Město Česká Lípa vás srdečně zve na voňavou a sladkou celodenní akci s názvem Den čokolády, který bude zcela věnován této oblíbené pochoutce, o které se můžete navíc dovědět, co ještě nevíte, protože čokoláda zdaleka neslouží jen k mlsání. Čeká vás čokoládová výstava s komentovanou prohlídkou, workshopy a čokoládové dílny, přednáška o tom, jak je čokoláda zdraví prospěšná a o rozdílných druzích čokolády a kakaa, proběhne aukce čokoládové sochy, nebude chybět živá hudba, ochutnávky, promítání filmů s tematikou čokolády a spousta další zábavy. Podrobný program naleznete na www.mucl.cz v kalendáři akcí.

BanWorks

Kdy: sobota 4. listopadu ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Stálice českolipské rockové scény kapela BanWorks se představí v zeštíhleném “ryzím” složením. Bude to propracovanější “komornější” rock, ale s pravou duší Banworks. Frontman Petr Sládek zahraje a zazpívá známé hity z nedávného CD a možná uslyšíte i nové aranže.

Harry Potter – Kouzla z Bradavic

Kdy: neděle 5. listopadu v 15.00

Kde: sál KC Sever, Cvikov

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Představení pro děti plné čarování z Bradavické školy. Děti se setkají s Harry Potterem, Brumbálem, sovou Hedvikou nebo profesorkou McGonagallovou. Harrymu budou moci pomáhat při čarování a zažijí přitom spousty legrace.

LIBERECKO

Hodiny 20:23 tour

Kdy: pátek 3. října ve 20:00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 225 - 500 korun

Proč přijít: Koncert v rámci klubové tour populární české popové kapely, nominované například na objev roku Cen Evropy 2. Skupina Hodiny je stálicí české popové scény, rádiových hitparád a každoročně hostem mnoha festivalů či koncertů. Kapela se může pochlubit autorskou spoluprací se známými kolegy a koncertováním například s Markem Ztraceným nebo skupinou Kryštof.

J.A.R. - Jezus Kristus Neexistus?

Kdy: pátek 3. listopadu ve 20.00

Kde: Club Warehouse, Liberec

Za kolik: 690 korun

Proč přijít: Pokud jste si mysleli, že jste už slyšeli všechno, pak vám skupina J.A.R. se svým novým albem Jezus Kristus Neexistus? opět připomene, že vaše domněnka neplatí. J.A.R. rozvíjí svou vizi originální hudby s funkově-rapovými kořeny již 34 let a čerstvé album je dokonalým důkazem faktu, že neztratili nic ze své životnosti a kreativity, právě naopak. Každá skladba je jako malý příběh, který vás zavede do světa neočekávaných textařských rozmanitostí a hudebního bohatství. Club Warehouse vás zve na tento skvělý koncert k tour Jezus Kristus Neexistus?

Svatohubertské slavnosti

Kdy: pátek 3. listopadu v 8.30

Kde: hrad, kostel, náměstí, Frýdlant

Proč přijít: V pátek zažije Frýdlant už potřetí Svatohubertské slavnosti, pořádané Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant. Tradiční podzimní slavnost, pořádaná školou pravidelně začátkem listopadu, se dříve konala v Hejnicích. Po přesunu lesnických oborů školy z Hejnic do Frýdlantu se ale do Frýdlantu přesunuly i Svatohubertské slavnosti. Slavnost začne v 8.30 v zámeckém parku ukázkou sokolnictví s dravými ptáky, v 9.30 pak proběhne na nádvoří hradu a zámku Frýdlant slavnostní zahájení a pasování adeptů myslivosti. Posléze se odtud vydá Hubertská jízda v čele s bohyní lovu Dianou a patronem lovců a myslivců svatým Hubertem směrem do centra Frýdlantu. Zde následně na náměstí T. G. Masaryka u radnice požádá starostu Frýdlantu Ing. Dana Ramzera o dočasnou vládu nad městem a průvod se potom přesune do kostela Nalezení sv. Kříže, kde akci v 11 hodin zakončí promluva faráře ke sv. Hubertovi. Akce je zdarma.

Snow Film Fest 2023

Kdy: pátek 3. listopadu v 18.00

Kde: Česká beseda, Český Dub

Proč přijít: Přehlídka zimních cestovatelských a dobrodružných filmů pro všechny, kteří v nich najdou zábavu i inspiraci.

Svatební veletrh

Kdy: sobota 4. listopadu od 10.00 do 17.00

Kde: Clarion Grandhotel Zlatý lev

Za kolik: 60 – 220 korun

Proč přijít: Plánujete svatbu v roce 2024? Přijďte načerpat inspiraci a najít dodavatele na váš den. Svatby v Jizerkách vás již po 5. zvou na den plný svatební inspirace a atmosféry - tentokrát nově do Clarion Grandhotelu Zlatý Lev.

Halloweenská party Akademie sportu Liberec

Kdy: sobota 4. října ve 14.30

Kde: lesopark Vratislavice, Liberec

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: Všichni milovníci Halloweenu jsou srdečně zváni na strašidelnou párty. Základna pro start na strašidelnou stezku bude u "hradu", kde po registraci získáte startovací kartičku na Halloweenský les. Halloweenský les bude plný úkolů a strašidel, takže si každý na konci zaslouží pořádnou odměnu. Od 16.30 proběhne v prostorách u hradu malá diskotéka pro děti a ocenění strašidelných masek. Poté již na všechny malé i velké odvážlivce bude čekat Strašidelný les, který ověří, jak malé či velké dušičky v každém z vás jsou. Program bude bohatý a strašidelný. Vylaďte proto doma svůj halloweenský vzhled a vyrazte si s užít tento podzimní svátek.

Sever Synth city

Kdy: sobota 4. listopadu v 17.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 990 korun

Proč přijít: Jedinečný festival, na který zamíří hudební legendy posouvající hranice elektronické hudby. Fanoušky elektronické muziky potěší pestrý mix domácích i globálních trendů. Českobudějovická legendární kapela Oceán na festivalu připomene svá dvě slavná alba z 90. let "Dávná zem" a "Pyramida snů", dorazí také dva finalisté soutěže Eurovision song contest - skupiny Lake Malawi a česko-norská formace We Are Dom. V line-upu je i držitel ceny Anděl 7krát3 nebo stále populárnější pražská formace Lakeside X. a skupina Jerusalem. Liberecká scéna obohatí výjimečnou atmosféru festivalu audiovizuálním projektem s názvem "Fuj kluk". Podrobný line-up najdete na www.visitliberec.cz.

Večer v Naivním: Imjoy & Shakespearek

Kdy: sobota 4. listopadu v 19.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 210 korun

Proč přijít: Celovečerní improvizované představení inspirované dobou a dramaty Williama Shakespeara. Večer divadelní improvizace uvádí skupina Imjoy, která je na Jablonecku a Liberecku ojedinělým souborem, podobných jsou ale po republice asi tři desítky. Věnují se improvizačním longformám, divadelním zápasům, improshow, podporují spřátelené umělecké aktivity, můžete je vidět na festivalech, ale s radostí zahrají třeba i na svatbě.

Kdy: sobota 4. listopadu v 17.00

Kde: Podještědské muzeum, Český Dub

Proč přijít: Srdečně jste zváni do Podještědského muzea na Podzimní koncert pěveckého sboru Českolipský Evergreen pod vedením sbormistra Václava Filipa a za klavírního doprovodu Aleny Kolaříkové. Uslyšíte nesmrtelné skladby od Andrew Lloyda Webbera, Karla Jenkinse, ale i africké spirituály či lidové písně.

Motorismus 70. a 80. let

Kdy: neděle 5. listopadu v 10.00

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: Automuzeum Liberec v areálu bývalých LVT na Masarykově ulici pořádá každou neděli od 10 do 13 hod přednášku motoristická historie 70. a 80. let s ukázkami unikátních modelů aut, po které následuje neformální diskuse.

O pejskovi a kočičce

Kdy: neděle 5. listopadu v 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: S podzimem přichází antikvariát znovu s pravidelnými Pohádkami u Fryče, které vám i vašim dětem mají zpříjemnit nedělní odpoledne. Pohádka o dvou zvířecích kamarádech a spolubydlících je samozřejmě inspirovaná legendární knihou spisovatele a malíře Josefa Čapka, hraje se s velkými loutkami a je doprovázená spoustou krásných písniček. Je určena pro děti každého věku, ale i jejich rodiče si užijí spousty legrace a ukázky mimořádného přátelství. Dětem je k dispozici také dětský hrací koutek a pro rodiče malé občerstvení.

JABLONECKO

Mňága a Žďorp

Kdy: pátek 3. listopadu ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Legendární kapela z Valašského Meziříčí působící na české hudební scéně od roku 1983 vznikala pod vedením zpěváka a kytaristy Petra Fialy. Trvalo osm let, než vyplula z Moravy nenápadná nahrávka „Made In Valmez“ od skupiny s podivným názvem, jež v sobě mísila kouzelnou poetiku všednosti a zdravé lidskosti. Do povědomí se kapela zapsala hity jako Hodinový hotel, Písnička pro tebe nebo Klec v kleci. Od té doby uplynula řada let, během kterých kapela vydala 16 desek hořkosladkých songů nezaměnitelného rukopisu.

Jazz pod Kozákovem

Kdy: pátek 3. listopadu – neděle 5. listopadu

Kde: Semily

Proč přijít: 37. ročník mezinárodního hudebního festivalu. Začne v pátek vevelkém sále KC Golf oblíbeným interaktivním koncertem pro žáky základních a středních škol Jazz pro školy. Páteční večer a Club Party pak bude patřit především charismatické zpěvačce, akordeonistce, herečce a tanečnici Rozálii - čerstvě nominované na Objev roku v anketě Zlatý slavík. Po Rozálii uslyšíte ještě liberecké Hitfakers, hrající údernou česko-balkánskou funky smršť. Sobotní dopoledne bude patřit dětem od 3 do 7let - ve spolupráci se ZUŠ Semily a festivalem Mladí ladí jazz se koná vzdělávací program metodou Timbalooloo izraelsko-amerického jazzmana Orana Etkina, spoludržitel Grammy. Hlavní koncert Festivalu je naplánován na sobotní večer. Úvodem se představí ghanský zpěvák Adjiri Odametey, pohybující se na pomezí world music, klasické hudby a jazzu. Hvězdou večera bude bezpochyby Jan Smigmator, který se vrací do Semil se svým triem a se speciálním hostem - slovenským jazzovým trumpetistou Jurajem Bartošem. V rámci večera bude představeno také album Jan Smigmator LIVE IN NEW YORK, které je záznamem Janova letošního debutového koncertu v newyorské Carnegie Hall. V předsálí dostanou o přestávkách prostor mladí hudebníci z Minibandu ZUŠ Semily a Kateřina Závěrková Trio, můžete se také těšit na ochutnávku kvalitních vín. Na závěr víkendu proběhne ještě Jazz v kostele, tentokrát spíše kvalitní blues… od renomovaného česko-amerického tria Dobré ráno blues band očekávejte akustickou hudbu inspirovanou mississippským blues a bluegrassem, energií nabitou show, hravost a bravurní instrumentální výkony.

Halloween ve Voltu

Kdy: sobota 4. listopadu od 15.00

Kde: Pivovar Volt Jablonec nad Nisou

Za kolik: děti 50 korun

Proč přijít: Jako každý rok za spolupráce se střediskem volného času Vikýř pořádá Pivovar Volt oslavu Halloweenu. Strašidelné odpoledne bude plné her a zážitků. Doporučený věk dítěte je do 9ti let. Jo a děti, přijďte v masce.

Poké Day

Kdy: neděle 5. listopadu od 10.00

Kde: Central Jablonec nad Nisou

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Akce pro všechny fanoušky Pokémonů. A co vás čeká? Soutěže o věcné ceny, přednášky, výměny karet, výuka hry Pokémon TCG, odborník na falešné karty a prodej karet a produktů

S-art klub Liberec

Kdy: pátek 3. listopadu od 16.00 (do 30. listopadu)

Kde: Zámeček, Smržovka

Proč přijít: Výstava prací členů S-art klub Liberec. V pátek 3. listopadu od 16 hodin vernisáž. S-art

klub Liberec byl založen v lednu 2018 skupinou seniorů, kteří se již v minulosti zajímali o výtvarné umění, setkávali se na různých výtvarných kurzech, a rozvíjeli tak své schopnosti a tvůrčí cítění. Někteří začínali jako samouci, někteří se výtvarně vzdělávali individuálně na kurzech dlouhodobých i krátkodobých, vedených akademickými malíři, případně v rámci U3V pod záštitou Technické univerzity Liberec, nebo v kombinaci uvedených možností. Navíc samostatně tvořili a chtěli se nadále ve svých dovednostech zlepšovat. Klub má osm členů, kteří se pravidelně jedenkrát týdně schází, aby se v klubovně komunitního střediska Kontakt pod vedením lektora akademického malíře Jaroslava Švihly dále vzdělávali v oblasti kresby a malby. Mimo tato pracovní setkání chodí navíc kreslit a malovat mimo ateliér a organizují i další výtvarné činnosti – například vzájemné portrétování a malování se žáky základní školy, výstavy obrazů členů S-art klubu Liberec a dalších malujících seniorů v nemocničních chodbách Krajské nemocnice Liberec a nemocnice v Jablonci nad Nisou nebo v každém roce připravují pro své členy týdenní malířský plenér a společné veřejné výstavy. Výstavu můžete zhlédnout během týdne od 8 hodin, v pondělí a středu do 16 hodin, v úterý a čtvrtek do 15 hodin, v pátek do 11.30 hodin (polední přestávka: po-pá 11.30-12.30 hodin) – před plánovanou návštěvou vám doporučujeme si telefonicky ověřit, zda jsme přítomny (tel.: 483 369 325, 727 806 195), o víkendu pouze v sobotu od 13 do 16 hodin.