Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Českolipsku v dalších regionech Libereckého kraje. Tipy najdete v článku a také v galerii plakátů.

Skleněná noc v Novém Boru | Foto: Jiří Čejka

ČESKOLIPSKO

Skleněná noc

Kdy: pátek 10. listopadu od 18.00

Kde: Sklářská škola Nový Bor

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Tradiční noc otevřených dveří na VOŠ a SŠ Nový Bor. Návštěvníky čeká celá řada sklářských show, hudební vystoupení, tombola, workshopy pro malé i velké. Na huti budou tvořit žáci školy i sklářští mistři z Novoborska.

Kluk z Husovky – Benefiční koncert pro Ozvěnu

Kdy: pátek 10. listopadu v 19.00

Kde: Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Další z řady tradičních benefičních koncertů, které pořádá Nadační fond Ozvěna. Fond pomáhá již devátým rokem rodinám, kterým přišlo do života sluchové znevýhodnění jejich dítěte. Výtěžek tak pomůže dalším dětem s trvalou ztrátou sluchu pořídit nová kvalitní sluchadla. Vystoupí kapela Kluk z Husovky společně se svým hostem kapelou Živo. Kapela Kluk z Husovky vznikla kolem svého frontmana Kuby Horáka v roce 2011 a debutovala s albem nazvaným podle kapely, za které byla nominovaná na cenu Anděl v kategorii folk.

Krampus – Peklo v jídelně

Kdy: pátek 10. listopadu v 16.00

Kde: jídelna Právě pro tebe a náměstí, Kamenický Šenov

Proč přijít: Ďábelský program začne v podniku Právě pro tebe čertovskou diskotékou a a čertovskou show. V 19 hodin se program přesune na náměstí, kde bude čertí řádění pokračovat a připraveno bude i pekelné občerstvení.

Setkání mistrů

Kdy: sobota 11. listopadu od 9.00

Kde: Autodrom Sosnová

Za kolik: od 150 korun

Proč přijít: Tato akce má již více než dvě desítky let dlouhou historii, během které jsme mohli na trati autodromu vidět světové jezdce z rally, a špičkové závodníky z Rallycrossu a Autokrosu. Zástupci těchto tří motoristických disciplín dorazí na Autodrom do Sosnové u České Lípy i letos. Bude možné sledovat divoké smyky autokrosařů, plynulou jízdu rallyových speciálů i čistou stopu závodních automobilů, které závodí do vrchu. Diváci budou mít možnost přijít do servisního zázemí a být tak velmi blízko mistrům volantu, se kterými je zde možnost prohodit pár slov a nebo si udělat fotku na památku. Diváci zaparkují v těsné blízkosti autodromu a vstupenky je možné zakoupit, jak v předprodeji, tak přímo na místě v pokladnách autodromu. Tréninkové jízdy budou na autodromu probíhat už v pátek po celý den a i tento den lze autodrom navštívit. V sobotu 11.listopadu čeká na diváky hlavní program od 9:00. Hned po ránu si závodníci ve volných trénincích vyzkouší trať autodromu a dále budou pokračovat měřenými jízdami až do odpoledního finále, kde se na trati utkají vždy dva nejrychlejší jezdci z každé disciplíny. Startovní listina aktuálního Setkání mistrů se v těchto dnech finalizuje a je jasné, že i letos bude zaplněná kvalitními autokrosaři, závodníky z rallycrossu, rally a ze závodů do vrchu. Více informací najdete na www.setkanimistrusosnova.cz a nebo www.autodrom.cz

Svatomartinský jarmark a Krůtí hody 2023

Kdy: sobota 11. listopadu v 11.00

Kde: areál rostlinné výroby nad areálem Zátiší, Brniště

Proč přijít: Všichni milovníci tradic, bujarého veselí a dobrého jídla jsou zváni na šestý ročník Svatomartinského jarmarku spojeného s Krůtími hody. Přijďte si s celou rodinou užít den plný dobré nálady, ochutnat devatero chutí krůtího masa a seznámit se s tradičními řemesly a produkty regionálních výrobců. Brány jarmarku se otevřou v 11 hodin a těšit se můžete na pestrou nabídku výrobků k jídlu i potěše. Pro malé i velké labužníky bude připraveno několik stánků s krůtími specialitami z grilu i kotlíku, pro vinaře bude zase k dispozici bohatá ochutnávka vín. Pro dětské návštěvníky bude připraveno loutkové představení, a to Nad Betlémem svítí hvězda s interaktivními prvky pro zapojení diváků v podání Divadla Dokola, které jistě potěší i dospělé. V 16 hodin přijede skotský dudák, se kterým projdete s lampióny areálem na náves obce Brniště a zpět. Na programu jsou jako vždy také různé tvořivé aktivity. Děti mohou navštívit tvůrčí dílny, ze kterých si odnesou nejeden krásný výrobek, který jim bude připomínat svátek svatého Martina. Během Krůtích hodů bude probíhat soutěž o nejlepší krůtí řízek či řeznická a uzenářská show.

Svatomartinské slavnosti

Kdy: sobota 11. listopadu ve 13.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Vodní hrad bude hostit první ročník oslav svátku svatého Martina v České Lípě. Návštěvníci se mohou těšit na příjezd sv. Martina s družinou, po kterém bude slavnostně otevřeno letošní svatomartinské víno. Program na celé sobotní odpoledne se ponese v historickém duchu, čekají vás kejklíři a komedianti, žonglérská vystoupení a hrát bude dobová hudba. Svátek svatého Martina se samozřejmě neobejde bez dobrého jídla a pití, těšit se můžete na speciality v podobě Svatomartinských vín, koláčků, zabíjačkových a husích výrobků a mnoho dalšího.

Svatý Martin na pohádkovém zámkuKdy: sobota 11. listopadu ve 13.00Kde: Zámek Horní LibchavaZa kolik: 110/80 korun

Proč přijít: Odpoledne se otevřou brány zámku a vy můžete projít zámecký prohlídkový okruh doplněný příběhem Záhada svatomartinské husy, s dětmi navštivte tvůrčí dílnu a areál okolí zámku. V 15.15 se odehraje divadelní pohádka s názvem Každý občas zlobí. Od 18 hodin si všichni od¨vážní mohou vyzkoušet šermovat se svatým Martinem a kdo se na šermířský zápas necítí, užije si animační program s princeznou.

Přednáška: Barcelona a katalánské pobřeží Španělska

Kdy: sobota 11. listopadu od 14.00

Kde: klubovna Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa

Proč přijít: V historicko-cestopisné přednášce se Ladislav Pytloun zaměří na starší i moderní dějiny Barcelony a také na její architekturu, pojedná mj. o konání olympijských her v roce 1992 či o stávajících pokusech vymanit Barcelonu a s ní celé území Katalánska ze svazku Španělského království. Pomyslná cesta po katalánském pobřeží pak povede zejména na jih od katalánské metropole - navštívíme mj. horský klášter s černou madonou Montserrat, římské památky města Tarragony, cisterciácká opatství vč. klášterů Poblet a Santes Creus a v závěru také přírodní park španělské řeky Ebro, která na jihu Katalánska při ústí do Středozemního moře vytváří rozsáhlou deltu. Lidové zvyky Katalánska si přiblížíme ukázkou karnevalu v jednom z městeček na pobřeží. To vše za doprovodu mnoha fotografií pořízených v průběhu několika autorových cest do této oblasti.

Koncert Filipa Šimandla

Kdy: sobota 11. listopadu ve 20.00

Kde: Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

Proč přijít: Akustický recitál písní Filipa Šimandla vás zaujme zhudebněnými příběhy, texty ze života a skvělým folkrockovým doprovodem. V Doksech si Filip Šimandl svým sympatickým projevem získal už stálé publikum.

Světový den artových kin

Kdy: neděle 12. listopadu v 10.00

Kde: kino, Nový Bor

Proč přijít: Svátek artových kin se koná jen na několika místech v republice a nebude chybět v Novém boru. V 10 hodin budou do kina zvány především děti, ale i dospělí si užijí vtipné představení s jedinečným břichomluvcem v podání Zdenka Polacha s názvem Matýsek a jeho kamarádi. V 15.30 se bude promítat animovaná pohádka o přátelství, fantazii, světle a tmě, která vás naladí na vánoční čas – Tonda, Slávka a kouzelné Vánoce. Od 17.30 si přijdou na své dospělí diváci a zejména gurmáni, promítán bude film Umění jíst a milovat, který doprovodí ochutnávka francouzských vín a jiných delikates.

Martinské trhy

Kdy: neděle 12. listopadu od 13.00 do 19.00

Kde: Vedlejší kolej Nový Bor

Proč přijít: Martinské trhy jsou moderní městské trhy se svěží módou, šperky, sklem a designem, kde se lidé pobaví a odpočinou si. Budete si moci vychutnat kulinářské speciality, poslechnout Kytlický chrámový sbor, nebo se zapojit do aukce výrobků místních sklářských mistrů. Na závěr se budete moci projít se svatým Martinem na bílém koni v lampionovém průvodu městem Nový Bor. Před průvodem nám k legendě o svatém Martinovi přednese pár slov farář Pavel Morávek. V průběhu trhů bude možnost ochutnat svatomartinské rohlíčky, které pro Vás upeče Rodina v centru. Letošního ročníku se zúčastní 20 různých prodejců, kteří budou jak v budově Vedlejší koleje, tak před ní. V nabídce naleznete různorodé výrobky od mýdel, šperků, svíček až po oděvy a batohy. Samozřejmě také kávu, něco dobrého ke kávě či na větší hlad staročeskou dobrotu. Novinkou v programu je aukce sklářských výrobků, které Rodině v centru darovali místní skláři. Výdělek z aukce půjde na podporu rodin, o které se Rodina v centru stará. Nejvíce jsou aktuálně potřeba psychologické konzultace pro děti a adolescenty, tudíž vybraná částka půjde na tyto terapeutické hodiny.

Kartounky v České Lípě

Kdy: probíhá do 31. prosince

kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě nabízí návštěvníkům novou krátkodobou výstavu o historii místních kartounek - manufaktur na potiskování tkanin. Výstava historika Jaroslava Panáčka a Magdaleny Pujmanové potrvá do konce letošního roku. Historie výroby a zpracování textilu sahá v České Lípě do středověku. Nejstarším doloženým cechem v České Lípě je právě cech soukeníků. Největšího rozmachu však výroba a potiskování textilu dosáhly v období od konce 18. do poloviny 19. století. Ve 30. letech 19. století byla Česká Lípa po Praze dokonce druhým největším centrem potiskování textilu v tehdejším Rakousku a Uhersku. Ve druhé polovině 19. století však zájem o potištěné tkaniny klesal a poslední českolipská kartounka ukončila svůj provoz v roce 1938. Činnost těchto manufaktur tedy zahrnuje období nejméně 150 let. Až na výjimky ležely kartounky na březích Ploučnice nebo přinejmenším jejich pozemek, často využívaný k plajchování, k vodě dosahoval. V České Lípě lze určit zhruba deset konkrétních míst, kde kartounky působily. Na výstavě se návštěvníci seznámí ve stručnosti s jejich historií včetně osudů jejich zakladatelů a dalších majitelů a s obrazovými dokumenty, které se po činnosti manufaktur dochovaly.

LIBERECKO

Na zámku Lemberk s Jiřím Lábusem

Kdy: pátek 10. listopadu v 18.00

Kde: Státní zámek Lemberk

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít legendu české filmové a divadelní scény v jedinečném setkání na zámku Lemberk, kam jste srdečně zváni. Jiří Lábus zaujme a pobaví diváky svým originálním vyprávěním historek z bohatého hereckého života nejen u filmu, ale i na divadle. První část večera proběhne ve společenském sále zámku. Po skončení pořadu o délce asi 60 minut bude následovat přesun do rytířského sálu, kde proběhne vzpomínání Jiřího Lábuse na pohádky které zde natočil, především na Tajemství staré bambitky. Zde také proběhne následná autogramiáda.

Queenie

Kdy: pátek 10. listopadu v 19.00

Kde: Dům kultury, Liberec

Za kolik: od 690 korun

Proč přijít: Kapela Queenie pochází z Prahy a za dobu své existence se z ní stala suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v České republice a jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě. Precizní ztvárnění písní legendy světového rocku živě v původních aranžích a tóninách, absolutní technická dokonalost podpořena vlastním zvukařem, fyzická podoba a perfekcionismus – to vše Queenie charakterizuje a je důvodem uznání odbornou kritikou i zisku řady ocenění.

Svatomartinský trh v Liberci

Kdy: sobota 11. listopadu od 9.00 do 18.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše Liberec

Proč přijít: V sobotu se před libereckou radnicí uskuteční tradiční Svatomartinský trh. Tato oblíbená událost přináší nejen chuťové lahůdky, ale také zábavu a příležitost nakoupit u místních prodejců. A co můžete očekávat na Svatomartinském trhu? Například slavnostní otevření svatomartinských vín, jejichž bohatá nabídka bude na trhu k ochutnání díky partnerovi akce vinařství Decante. Restaurace Nakraji zase připraví netradiční úpravu svatomartinské husy a celá řada dalších prodejců pro vám nabídne spoustu sladkých i slaných dobrot. Nejrůznější řemeslné zboží si nakoupíte v desítkách stánků. O dobrou náladu se postará skupina S.R.O. a skupina Malukoš. A možná přijede i Svatý Martin.

Svatomartinský večer 2023

Kdy: pátek 10. listopadu v 15.00

Kde: náměstí, nádvoří radnice, Frýdlant

Proč přijít: Již od odpoledne budou na nádvoří radnice připraveny pro děti úkoly a samoobslužné výtvarné dílny ve výstavní síni. Naleznete zde třeba i fotokoutek na téma sv. Martina. Na náměstí bude probíhat jarmark. Na zámku bude připravena ochutnávka svatomartinského vína, příjezd svatého Martina, se kterým se vydáte průvodem na náměstí, kde si vyslechneme legendu o svatém Martinovi, děti ze ZUŠ Frýdlant a jejich vystoupení, ale také třeba světelnou show či flašinetáře.

O Arvénské princezně - pohádkové prohlídky

Kdy: sobota 11. listopadu v 10.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Pohádkové prohlídky na zámku Sychrově mají již mnohaletou tradici. Tentokrát si pro vás zámečtí připravili pohádku s názvem O Arvénské princezně. Jestli opravdu zvítězí dobro nad zlem, jak to má ve správné pohádce být, se můžete dozvědět vždy v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.

Lampionový průvod

Kdy: sobota 11. listopadu v 17.00

Kde: před radnicí, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Jste srdečně zváni na tradiční lampionový průvod městem v den svátku svatého Martina. Sraz je v 17 hodin na náměstí před radnicí. Průvod povede sám svatý Martin na bílém koni. Cíl průvodu bude v Schubertově vile, kde uvidíte krátké představení na motivy legendy o svatém Martinovi v podání šermířské skupiny Nostra Ex. Nebudou chybět ohně, meče ani tradiční svatomartinská husa. Podávat se bude teplý čaj na zahřátí. Nezapomeňte lampiony a přijďte si užít podzimní večer v duchu tradic.

Eko víkend

Kdy: sobota 11. a neděle 12. listopadu ve 14.00

Kde: iQlandia a iQpark, Liberec

Proč přijít: Přijďte si během mimořádného víkendového programu vyzkoušet, jak probíhá výroba ručního papíru. Součástí této ekologické dětské laboratoře budou také stanoviště, na kterých se pokusíte roztřídit odpad do příslušných popelnic a dozvíte se další informace o tom, proč je recyklace důležitá. Workshop je v rámci vstupného do iQLANDIE. Program v ekologickém duchu bude probíhat i v sousedním iQparku, sídlícím v centru Babylon. Tam jsou srdečně zvány všechny mladší děti (zhruba do 8 let), co rády bubnují, hlučí a zvučí, ale také vyrábějí. Laboratoř iQPARKU se otevírá k experimentování s hudebními nástroji, které jsou vyrobené z tříděných materiálů. Přijďte si nejen pohrát, ale i vyrobit vlastní kastaněty, kytaru nebo chřestítko.

Loutková sobota v muzeu – Divadlo FRAS – Medař

Kdy: sobota 11. října ve 15.00

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Proč přijít: V muzeu pro vás připravili další loutkové divadlo, tentokrárt nonverbální představení divadla FRAS. A o čem bude? Joshi nikdy nemusel daleko z vesnice. Jeho život byl tak šťastný, jak jen může život starého nepálského mládence být. Pak ale Joshiho sestra onemocněla. Teď ho čeká nelehký úkol. Dojít až na vršky hor a donést odsud pro sestru lék. Je to však nebezpečná cesta, ze které se nemusí vrátit živý.

Rybičky 48 oldschool tour 2023

Kdy: sobota 11. listopadu v 19.00

Kde: Dům kultura, Liberec

Za kolik: 550 korun

Proč přijít: Rybičky 48, jedna z nejpopulárnějších českých kapel se po letech vrací z velkých hal do kulturních domů a legendárních velkých klubů. Stane se tak v rámci Old school tour 2023. Toto podzimní turné bude skutečným návratem ke kořenům. Po velkých halách a megakoncertech, chce být kapela být lidem blíž, proto si po letech chtějí objet tzv. kulturáky a menší prostory. Před dvaceti lety, když kapela začínala, snila o tom, že pojede turné s kapelou Selfish, která je inspirovala. Teď si toto přání splním. A DJ Vláďa Švec hrál v klubu Jáma, kam členové kapely chodili slavit po koncertech. Připravte se na to, že každý koncert bude párty jako za starých časů.

Tomášovo pohádkové čtení

Kdy: neděle 12. listopadu v 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Nedělní odpoledne u Fryče tentokrát patří Tomášovi, který si pro dětské čtenáře vybral čtené ukázky a promítání ilustrací ze tři knižních novinek. Představí tak knížky: Na minutku o mašinkách, Městečko a Opi. Všechny tři tituly si budete moci zakoupit a děti dostanou jinou dětskou knížku jako dárek.

Hejkal Hugo

Kdy: neděle 12. listopadu v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Proč přijít: Hejkala Huga možná znáte z filmového plátna, teď ho můžete poznat i zblízka na divadelních prknech v úplně nové pohádce Dobře naladěného divadla.

Tiskařský workshop Gutenbergův lis

Kdy: neděle 12. listopadu ve 14.00 a v 16.30

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Proč přijít: Chcete se dozvědět, jak vypadala středověká kniha? Kolik práce se skrývá za její výrobou? Jak vynález knihtisku změnil šíření myšlenek a vzdělanosti? Užijte si workshop plný ukázek středověkých knih a písařských, malířských či tiskařských potřeb. Díky tiskařskému lisu z dob Johanna Gutenberga zjistíte, jak těžké bylo vytisknout stránku knihy v kontrastu s dnešními rozvinutými technologiemi. Dozvíte se také, co pro středověkého člověka znamenala kniha a proč byl vynález knihtisku tehdejší tzv. informační revolucí srovnatelnou s dnešním využitím internetu.

Patrik Hábl: Cesta do dalekého Horozemí

Kdy: pátek 10. listopadu (do 11. února 2024)

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně, Liberec

Proč přijít: Oblastní galerie Liberec v projektu Cesta do dalekého Horozemí představí nejen průřez Háblovou aktuální tvorbou, ale rovněž poodhalí možná netušená zákoutí jeho nekonečného inspiromatu. Lyricko-meditativní krajiny Patrika Hábla komponované často v dlouhých, zdánlivě nekonečných vrstvách představují jeden z nejvýraznějších pólů současné české malířské scény. A nezáleží na tom, zda jsou realizovány na roli papíru, plátně nebo na fasádě komunistického paneláku. Hábl pokaždé s neuvěřitelnou lehkostí nechává stékat svou malířskou epopej v nesčetných variacích a barevných valérech – od jasné bílé, přes mlhavý šedostín, jasný ultramarín až k hluboké černé – modelujících v náhodných procesech podmanivou a neskutečnou exotickou přírodu. Hábl ji pak svými jasně cílenými zásahy dotváří v krajinné horské labyrinty s dotykem dálněvýchodní lineární perspektivy.

Jiří David: Nebezpečné vázy

Kdy: pátek 10. října (do 25. února 2024)

Kde: Oblastní galerie Liberec – Lázně, Liberec

Proč přijít: Oblastní galerie přichází s podzimem s novou výstavou nejen pro všechny milovníka skla. Cyklus váz z foukaného skla bude vystaven ve specifickém prostoru bývalých lázeňských umýváren. Malíř, fotograf, vizuální umělec a pedagog Jiří David, jeden z nejvýraznějších a zároveň nejsvébytnějších představitelů české výtvarné scény, se navrhováním váz začal zabývat v roce 2018, když byl požádán, aby vytvořil dekorace pro nový hotel Nezvalova archa v Olomouci. Rozhodl se překonat svůj dlouhodobý despekt ke sklu jako líbivému a podbízivému materiálu a vstoupil na tenký led kreativity v nepoznaných a doposud odmítaných vodách. V malé sklárně v Bohdalově na Vysočině pak strávil několik dní spoluprací s mistry skláři, kteří jeho návrhy váz, zdánlivě nerealizovatelných tvarů, uváděli v život. Tento zvláštní svět ho nakonec natolik pohltil, že se do Bohdalova vrátil ještě několikrát. Váza je jeden z nejstarších typů nádob na světě – jejich tvary jsou známy již z Mezopotámie, ale až do období renesance sloužily spíše pro uchovávání vzácných ingrediencí než k aranžování květin. Ani David k nim ale při jejich navrhování nepřistupoval jako ke schránkám na uvadající krásu, ale spíše se zde pokusil vytvořit svým neotřelým pojetím jakýsi apel na samotného diváka. Hledal půvab v nedokonalosti, lidských chybách, v nerovnostech hran nebo nečekaném slynutí barev. Pro Davida však sklo zůstávalo nebezpečným materiálem, ne snad pro svoji křehkost či ostrost střepů, ale pro svoji estetickou marnivost, která je Davidovu chápání vždy na míle daleko. Proto se tuto negaci pokusil otupit buď zcela neočekávaným, často zákony přírody popírajícím tvaroslovím, nebo naprosto netypickými aplikacemi, které mají jedno společné – víme, že nám mohou sloužit, ale jejich užívání je často i velmi riskantní. Žiletky, ozubená kola, ostnatý drát. Tento kontrast křehkého a surového pod Davidovýma rukama vytváří nové hodnoty. A ty mohou sklo nejen zdobit, ale rovněž ho i poškodit, poškrábat, rozbít či zcela zničit. Prostě to, co vnímáte ve světě jako čisté, průhledné či podmanivé, může být pro vás v řadě případů i nebezpečné.

Staletím navzdory

Kdy: pátek 10. listopadu (do 25. února 2024)

Kde: Oblastní galerie Liberec – Lázně, Liberec

Proč přijít: Ve sbírkách Oblastní galerie Liberec se nachází několik velmi cenných dřevěných plastik z různých historických období dokládajících nejen křesťanské tradice, ale také zručnost a umělecké kvality tehdejších řezbářů. Jako výmluvné ukázky restaurátorské práce vybrali autoři výstavy šest dřevěných plastik od neznámých umělců převážně z 15. století. Těšit se můžete na svatou Barboru z Grabštejna, Madonu, sousoší znázorňující Pietu, reliéf s Nejsvětější trojicí a sochu svatého Jana. Skupinu světců doplní dřevěná plastika anděla ze 17. století, která je posledním restaurátorským počinem v galerijních sbírkách. Výstava bude doplněna přednáškami restaurátorů a prezentacemi postupů restaurátorských prací.

JABLONECKO

Proslov

Kdy: pátek 10. listopadu v 19.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 390 a 420 korun

Proč přijít: Hlavní hrdinkou tohoto pohybového stand-upu je Anna Polívková, která hru Proslov sama napsala, částečně zrežírovala a sama v ní hraje. Herecké partnery jí nahrazují přímo diváci, a potom také pes, který ji na jevišti doprovází během celého večera. O co jde? Hlavní postava přichází přednést důležité sdělení, ale nějak nenachází ta správná slova pro úvahy o tajemství vesmíru, zázraku stvoření či smyslu života. A tak přednese Proslov pohybem. Vzhledem k tomu, že Anna Polívková je jak známo dcerou proslulého mima Bolka Polívky, bude se na co těšit.

…A ještě trochu swingu

Kdy: pátek 10. listopadu ve 20.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Přijďte si po náročném pracovním týdnu odpočinout tancem. Taneční večer, kde zazní pouze nejhezčí písně z 30. až 50. let minulého století, je jedinečnou příležitostí pro účastníky tanečních kurzů, milovníky hudby a swingu zvláště. Tančícím i netančícím návštěvníkům bude po celý večer dělat společnost jablonecký Orchestr Rudy Janovského se svými sólisty. Velký swingový orchestr je opět připraven zahrát nejhezčí melodie báječné swingové éry minulého století a písničky z dobových gramodesek a filmů pro pamětníky.

Poletíme? - 15 let tour

Kdy: pátek 10. listopadu ve 20.00

Kde: klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Poletíme? se po pěti letech vrací na Rampu, tentokrát s koncertem k oslavě 15 let kapely, který bude složen z nejzásadnějších hitů souboru. Kapela umí odlehčenou formou vyprávět o složitých a smutných věcech tak, že jejich koncerty dýchají barevnou náladou, svižnou rytmikou a tanečními kreacemi publika. Diváci se budou smát, výskat, tančit nebo přeběhne jim mráz po zádech, když v písni pojmenují jejich problém. Vtipné, poetické a přímočaré texty jsou totiž devízou kapely. Poletíme? se bezpečně zařadili ke špičce české hudební scény. Jejich koncerty bývají po celé republice narvané a za dobu své existence se stali koncertní jistotou, která umí roztančit všechny věkové kategorie bez rozdílu. Kapelníkem, zpěvákem, textařem a zásadní osobností kapely je charismatický výtvarník Rudolf Brančovský.

Ples města Smržovky

Kdy: pátek 10. listopadu od 20.00

Kde: Parkhotel Smržovka

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: K příjemnému poslechu a dovádivému tanci zahraje opět skvělý Big’O’Band Marka Ottla z Liberce. Téma letošního plesu je vše, co se leskne, třpytí a blyští. Zapátrejte tedy ve svých šperkovnicích, nezapomeňte řádně vycídit svoji obuv a určitě přijďte, těšíme se na vás.

Svatomartinská stezka

Kdy: sobota 11. listopadu ve 14.00

Kde: start u silnice pod kostelíkem na Poušti, Železný Brod

Proč přijít: Po cestě ke kostelíku čeká na děti plnění zábavných úkolů, které souvisejí s tématikou svátku svatého Martina a s tradicemi, které jsou s tímto dnem spjaté. V 15 hodin přijede Martin na koni, aby předal dětem poselství a dárečky. Kromě úkolů a soutěží nebudou nejen pro děti chybět svatomartinské rohlíčky a další dobroty. Nezapomeňte své děti na stezku vybavit lampionem, pro vytvoření sváteční podzimní atmosféry.

Čtyřlístek a talisman moci

Kdy: neděle 12. listopadu v 16.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: A jsou tu zase. Báječný Čtyřlístek k vám zavítá se zbrusu novým a napínavým dobrodružstvím. Tentokrát se čtveřice nerozlučných kamarádů vydává za bájným Talismanem Moci, který umí ovládat vše živé. Aby ho naši čtyři přátelé získali, musí se vypravit do dalekých himalájských hor nebo na prosluněnou Havaj. Do cesty se jim ovšem postaví prohnaný a vykutálený profesor Zádrhel, který si na kouzelný talisman dělá také zálusk. Jestli nad ním Čtyřlístek zvítězí, jestli potkají Sněžného muže, jestli se budou muset naučit tanec Hula-Hula nebo jestli potkají popleteného domorodého šamana, to sami uvidíte, když přijdete na úžasnou pohádku plnou legrace, napětí a pěkných písniček.