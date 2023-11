Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou v Libereckém kraji. Tipy najdete v článku a také v galerii plakátů.

ČESKOLIPSKO

Dokské pověsti 2023

Kdy: pátek 24. listopadu v 16.00

Kde: zámecký park, Doksy

Proč přijít: Středisko Junáka Doksy zve na 39. ročník večerního putování starými časy. V zámeckém parku bude opět tradiční trh a horké občerstvení. Na trase zhlédnete dětmi hrané pověsti a užijete si tmu. Čeká vás i občerstvení a stánek u Kozelků. Vstup do parku mezi 16. – 18. hodinou, start pověstí 16:30–18:00 hodin. Rezervaci startu si můžete zajistit u hlavní brány. Příspěvek na akci je dobrovolný. Přineste si drobné mince na nákupy u stánků, nezapomeňte lucerny, svíčky či lampiony na temnou cestu parkem po jednotlivých pověstech. Touto akcí chtějí děti potěšit ostatní a vydělat si na své zájmové aktivity.

Vánoce začínají v Křišťálovém údolí

Kdy: sobota 25. a neděle 26. listopadu

Kde: severní Čechy (viz program)

Proč přijít: Zahajte předvánoční čas již o posledním listopadovém víkendu. Čeká vás toho spoustu, jako vždy je připraven bohatý program na mnoha místech, a dokonce i tam, kam se běžně návštěvník nedostane. Můžete se těšit na zážitky a vánoční dárky z otevřených skláren, šperkařských a bižuterních dílen, muzeí i uměleckých škol. Součástí akce je soutěž pro návštěvníky, čekají Vás krásné ceny, které vznikly v Křišťálovém údolí. Organizátoři jsou hrdí na šikovnost našich umělců a řemeslníků, podpořte je vaši návštěvou. Kompletní seznam všech institucí, které se do akce zapojují a program, který nabízí najdete na www.crystalvalley.cz.

Cvikovské dny loutek

Kdy: sobota 25. a neděle 26. listopadu v 10.00

Kde: KC sever, Cvikov

Proč přijít: Na již 31. ročník tradiční přehlídky loutkařských souborů vás zvou LS Klubíčko Cvikov a Kultura Cvikov. V sobotu startuje přehlídka pohádkou Bajaja, těšit se můžete také na Perníkovou chaloupku, Žebrákovu nevěstu, Princeznu Koloběžku, a večerní posezení. Na neděli jsou připraveny dvě pohádky – Popletená pohádka a Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Během loutkového víkendu vás také čeká doprovodný program – malování perníčků i obrázků, fotokoutek, balónky, pohádkový kvíz a nejrůznější soutěže pro děti.

9. narozeniny Pivovaru Cvikov

Kdy: sobota 25. listopadu od 11.00

Kde: Pivovar Cvikov

Proč přijít: Již tradiční akce k otevření cvikovského pivovaru. Vystoupí kapely Balage Band, Neřež Trio nebo Dilated. Oslavy zahájí už v 8 hodin výlov pivovarského rybníka. Od 11 hodin můžete vyrazit na prohlídky pivovaru. Moderuje Aleš Lehký.

Rozpad Československa – přednáška

Kdy: sobota 25. listopadu od 14.00

Kde: klubovna Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa

Proč přijít: Před třiceti lety skončilo více jak sedmdesátileté soužití Čechů a Slováků ve společném státě. Proč se Československo rozpadlo, jaký byl sled těchto událostí, které si ještě pamatujeme? To na přednášce Rozpad Československa připomene historik Vojtech Čelko, Slovák, který žije v Praze a věnuje se česko-slovenskému porozumění a rozvoji česko-slovenských vztahů. Přijďte v sobotu do klubovny muzea zavzpomínat na dobu, kdy se tato událost odehrávala a zeptat se na to, co vás zajímá.

Zákupská degustace moravských vín

Kdy: sobota 25. listopadu ve 18.00

Kde: Kulturní dům, Zákupy

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: V 18 hodin akci zahájí starosta města Zákupy. Čeká vás dětský sbor, lidové písně a hlavně řízená degustace pod vedením zástupců vinařství Réva Rakvice. Od 20 hodin vám bude hrát cimbálová muzika Grajcar z Dolních Bojanovic.

Harlej

Kdy: sobota 25. listopadu v 19.00

Kde: KD Crystal, Česká Lípa

Za kolik: 550/600 korun

Proč přijít: Česká rocková legenda vyráží na podzim na turné ke zbrusu novému albu s názvem Zatím je to dobrý, které spatřilo světlo světa na začátku října. Fanoušci se mohou kromě novinek z tohoto alba těšit i na osvědčené pecky z repertoáru kapely, která vznikla v roce 1995 a sešli se v ní pražští a mostečtí hudebníci. Součástí českolipského koncertu bude i setkání s kapelou a autogramiáda. Setkání se odehraje již před koncertem, v 19 hodin, koncert samotný začne ve 20 hodin.

Ladislav Pazdera - Chiaroscuro

Kdy: sobota 25. listopadu ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Celosvětový úspěch známých mistrů akustické kytary dokazuje, že i tento skromný nástroj může inspirovat mnohé příznivce folku a popu, flamenca a neoklasické hudby. Také Ladislav Pazdera se zcela oddal hře na akustickou kytaru a patří ke generaci hudebníků, která vyrostla bez žánrových hranic. Na svém prvním sólovém albu Chiaroscuro představuje řadu stylově různorodých vlivů a přetváří je do velmi osobitých a jímavých kytarových skladeb. Konečný výsledek je pak působivou ukázkou vynikající hry a živého temperamentu.

Včelí medvídci zpívají

Kdy: neděle 26. listopadu v 15.00

Kde: Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Pohádková klasika, s nádherným příběhem, která se po mnoha letech dočkala nového zpracování. Těšit se můžete nejenom na všechny ty nádherné písničky, ale také na spoustu kouzelných postaviček. Kromě čmeláka Čmeldy, uvidíte třeba brouka Kvapníka, zamilovaného Pučmelouda, tancující Berušku, pošťáka Huňáčka, Babičku, loupeživého strašáka Čmelobuba, a také malého čmeláčka Bzumdíka, který se bude učit létat. Uslyšíte také překrásné, originální melodie, které pro brněnské divadlo Věž složil skladatel Petr Skoumal.

Dejan Terzić „ Axiom“

Kdy: neděle 26. listopadu ve 20.00

Kde: klub U bílýho černocha, Česká Lípa

Proč přijít: K Terzićovi se připojují saxofonista Chris Speed ( člen The Bad Plus ), jeden z nejobdivovanějších instrumentalistů současné scény, pianista Bojan Zulfikarpašić, který je sám ostříleným leaderem, a kontrabasista Matt Penman ( člen SFJAZZ Collective a James Farm ). Společně realizují výrazné Terzićovy kompozice ve stylu, který je jedinečný a okamžitě rozpoznatelný. Specialitou Dejana Terziće je originální proplétání americké jazzové tradice s různými formami evropské, a jak vyplývá z jeho kořenů zvláště středomořské lidové hudby. Osobitý skladatelský styl i sound Dejan zkrátka vyvodil ze dvou různých principů – axiomů. Zde najdete původ názvu Dejanova kvareta: Axiom.

Petr Špaček a band

Kdy: neděle 26. listopadu v 18.00

Kde: Městské divadlo, Nový Bor

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Spoluzakladatel Cello Republic pro vás odehraje před adventní koncert. Přijďte zažít pohodový violoncellový koncert Petra Špačka a jeho bandu s nabitým programem. Petr Špaček v září 2021 naplno odstartoval sólovou dráhu vyprodaným pražským Rudolfinem a od té doby se prakticky se svojí novou kapelou nezastavil. Vystudoval na New England Conservatory v Bostonu a na pražské HAMU. Vyhrál mezinárodní rozhlasovou soutěž Concertino Praha, působil v orchestrální akademii České filharmonie a sólově vystupoval s mnoha orchestry (SOČR, FOK, PKF, FBM-Zlín, FHK, ČB Olomouc aj.) Pochází z muzikantské rodiny, jeho otec Josef Špaček je violoncellistou České filharmonie, bratr Josef Špaček mladší je špičkový houslista.

LIBERECKO

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Kdy: pátek 24. října v 16.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Advent sice oficiálně začíná až v neděli 3. prosince, ale řada akcí startuje již dříve, aby si je lidé užili po celé čtyři týdny. Mezi tyto akce patří i zahájení adventu v Liberci a tradiční rozsvěcení vánočního stromu na hlavním libereckém náměstí. V rámci odpoledne a večera vystoupí pěvecké sbory Severáček a Ještěd. K slavnostnímu rozsvícení stromu dojde v 17 hodin. Po rozsvícení zhlédnete živý "Vorloj". Chybět nebudou samozřejmě stánky, kde si můžete nejen dát něco dobrého k jídlo a pití.

Vánoce očima dětí

Kdy: pátek 24. listopadu (do 3. ledna)

Kde: Budova radnice, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Vánoce jsou kouzelné hlavně v tom, jak je vidí a jak si je užívají děti. Nejlépe ty děti, které ještě věří na příchod Ježíška s dárky. Již 23. ročník výstavy Vánoce očima dětí můžete zhlédnout na chodbách historické budovy radnice.

Filmové pátky v muzeu – Toni Erdmann

Kdy: pátek 24. listopadu v 19.00

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Nejen do kina lze zajít užít si dobrý film, můžete se za filmovým zážitkem vydat i do krásných prostor Severočeského muzea, které pro vás chystá filmové pátky. Život zestárlého učitele Winfrieda Conradiho uplývá v naprosté rutině, kterou mohutný muž jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným převlekem. Poté, co mu zemře jediný věrný druh, slepý pes, se Winfried rozhodne investovat veškerou pozornost do své odcizené dcery Ines, která dělá kariéru v nadnárodní firmě a nemá na nic a na nikoho čas.

Visací zámek

Kdy: pátek 24. listopadu ve 20.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 450/500 korun

Proč přijít: Visací zámek (familiérně Visáči) je punková skupina, působící na české hudební scéně již od roku 1982. Kapela hraje stále v původní sestavě. Zejména v počátcích svojí tvorby silně ovlivnila zvuk celé jedné generace kapel a názory celé jedné generace posluchačů. Hity jako Uniformy nebo Dopravní značky položily ideový základ moderního českého anarchopacifismu, ostatní raná díla skupiny Visací Zámek jsou zase pevně rozkročena mezi vypjatým nihilismem a raným postmodernismem. Během 90. let se kapela ideově vzdálila původním anarchistickým ideálům a punkovému zvuku a myšlenkově se přiblížila spíše nihilismu a hudebně pak možná dřevnímu heavy-metalu. V současné době se kapela vrací k punkovým kořenům a snaží se získat přízeň další generace fanoušků a fanynek například hitem a videoklipem Známka punku. Při koncertech kapely bývají provolávána hesla „Punk's not dead, vy volové" či úprava hesla „Punk's not dead" na „Punk's not sweet", která se stala pro kapelu tradičními. Jako předkapela vystoupí Znouzectnost.

Rozsvěcení vánočního stromu

Kdy: pátek 24. listopadu ve 14.00

Kde: náměstí, Hejnice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V pátek proběhne tradiční Rozsvěcení vánočního stromu v Hejnicích. Děti se mohou těšit nejen na pohádku Suprákovi a lampionový průvod, ale třeba i na čaj a vánočky. Akci bude doprovázet živá hudba - vystoupí kapela Celkem Vzato nebo pěvecký sbor Triangl. Proběhne vyhlášení vítězů městské soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu. Tak si to nenechte ujít, jste srdečně zváni.

Dodo

Kdy: sobota 25. listopadu v 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Ve starém přírodovědném muzeu je všechno vzhůru nohama. Blíží se slavnostní otevření zcela nové expozice, která návštěvníkům odhalí přírodní poklady z dalekého ostrova Mauricius. Zlatým hřebem výstavy je zkamenělé vejce dávno vyhynulého ptáka Doda - jediný exemplář na světě. Během slavnostního ceremoniálu se nepozorovaně k vejci přiblíží dvojice dětí. Láká je představa, že by se z vejce mohlo něco vylíhnout a vůbec si nelámou hlavu s tím, že je tvrdé jako kus skály a studené jako led. Otevřou vitrínu, sáhnou po vejci a začnou vymýšlet, jak by Dodo mohl vypadat, pokud by se z něj někdy vylíhl. Najednou se z nitra vejce ozve škrábání. Skořápka praskne…Po skončení představení, v 11 hodin, je pro děti připraven workshop Vyrob si svou loutku pod vedením scénografa Kamila Bělohlávka, který proběhne v divadelním výtvarném ateliéru.

Výroba vánočních věnců

Kdy: sobota 25. listopadu v 11.00

Kde: iQLandia, Liberec

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Opět po roce jste zváni, abyste si společně vytvořili originální vánoční věnec. Skvělý dárek pro radost někomu z rodiny nebo přátel, nebo jako klasická výzdoba na dveře či stůl.

Šest v tom

Kdy: sobota 25. listopadu v 19.00

Kde: Česká beseda, Český Dub

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Manželé Rogers a Daisy Braunovi díky svým problémům spadnou až na úplné dno. Přijdou na spásný nápad, založí si agenturu. Zdá se, že konečně budou mít po starostech. Ale všechno dopadne úplně jinak. Šest v tom patří už několik let mezi nejlepší současné komedie a všude sklízí zasloužený úspěch. Dialogy ostré jako bič a vtip – nenechají diváky ani na chvíli vydechnout. Třaskavá komedie plná humoru, po které nikdo není chytřejší, ale zdravější – neboť smích léčí.

Adventní trhy na Sychrově

Kdy: sobota 25. a neděle 26. listopadu

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží a bohatým programem pro děti i dospělé. Vánoční atmosféru umocní i betlém na nádvoří.

Prohlídka s čerticí na Sychrově

Kdy: sobota 25. a neděle 26. listopadu v 10.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: Prohlídka určená především pro dětské návštěvníky trvá zhruba 25 minut a zahrnuje nejkrásnější soukromé a reprezentační prostory zámku. Tato prohlídka je v nabídce pouze v době konání adventních trhů v areálu zámku Sychrov a je určena pro rodiny s dětmi. Během této prohlídky jsou rodiče pouze jako doprovod. Výklad neobsahuje žádné odborné informace o historii zámku a jeho majitelích, takže děti baví a nenapadne je se nudit a rušit. Průvodcem dětí budou pekelníci.

Profesor Zlomtužka

Kdy: neděle 26. října ve 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Proč přijít: Příběh o oblíbeném profesorovi a jeho nezbedném bratrovi Leovi. Pan profesor má pro diváky připraveno nejen mnoho kouzelných obrázků, ale i kouzelný lektvar.

Kašpárek a Honza v pekle

Kdy: neděle 26. listopadu v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Loutková pohádka Sváťova dividla plná, hádanek, písniček a pohádkových postav včele s legračním Kašpárkem a chytrým Honzou.

JABLONECKO

Program pro seniory k expozici vánočních ozdob

Kdy: pátek 24. listopadu od 10.00 do 12.00

Kde: Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Muzeum skla a bižuterie zve seniory na speciální program k expozici vánočních ozdob. Čeká na ně komentovaná prohlídka s kurátorkou Dagmar Havlíčkovou a tvůrčí dílna se zdobením skleněné vánoční okurky, která je součástí anglosaských Vánoc. Akce se koná v pátek 24. listopadu od 10 a od 12 hodin a je určena pouze pro předem objednané seniory. Vstupné zahrnuje jako bonus prohlídku celého muzea.

Česko – německé Vánoce všemi smysly

Kdy: pátek 24. listopadu ve 12.00

Kde: hotel Rehavital, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Začátek nejkrásnějšího a zároveň nejkřehčího období roku oslaví společně umělci i řemeslníci z česko-německého pohraničí na akci, na kterou vás srdečně zve Okresní hospodářská komora v Jablonci. Návštěvníky čeká malý starosvětský trh plný smyslových prožitků, vánoční zvyky Čechů i Němců z Jizerských hor aneb Vánočka a stollen na jednom stole, vyprávění o (po)zapomenutých dobách minulých a veselém soužití Čechů a Němců v městě Jablonci, představení knihy Vzpomínky na Jizerské ticho a především pravé pospolité jablonecké Vánoce. Oboustranné schodiště zahrady hotelu poslouží jako venkovní pódium a spojující prvek obou kultur, české a německé.

Skrzjazzfest

Kdy: pátek 24. listopadu v 19.00

Kde: Klub Na rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Klubový festiválek napříč jazzem s třemi vynikajícími interprety. Zpěvačka Yvonne Sanchez se narodila v Polsku, ale po otci jí v žilách koluje kubánská krev. Po přestěhování do Prahy v roce 1994 měla premiéru v pražském Reduta jazz Clubu jako sólová zpěvačka. V roce 1997 vyhrála anketu časopisu Harmonie a byla vyhlášena nejlepší jazzovou zpěvačkou roku. O rok později byla obdobně oceněna Českou jazzovou společností. Přes velkou vášeň pro klasický jazz se začala zabývat interpretacemi skladeb založených na latinsko-amerických rytmech, jako Bossa Nova a Samba. V roce 2001 vydává debutové album pod názvem Invitation, díky kterému byla později nominována na cenu Anděl 2002 v kategorii Jazz & blues. V roce 2008 pokračuje albem My Garden, kde se poprvé představuje jako autorka hudby. V roce 2011 vydává své třetí album Songs about Love. Yvonne vystupuje po celém světě a každé publikum si podmaní svým medově sametovým hlasem. Plan b9 je mladá energická kapela složená výhradně ze studentů konzervatoře Jaroslava Ježka hrající jak jazzové standardy, tak i groove a soul. Dle svých vlastních slov je baví nepředvídatelnost v improvizaci a nebo dokonce v celkovém pojetí skladby, například “předělávkou” neboli coverem nějakého slavného hitu. Doladíme! Je parta nadšených mladých muzikantů z Jablonce nad Nisou a okolí hrajících jazz, funk a blues-rock. Jedná se o čtyřčlennou kapelu ve složení:Tereza Sejnová (zpěv), David Bilinski (bicí), Štěpán Turek (baskytara) a Jonáš Turek (elektrická kytara). Můžete se těšit na pestrost repertoáru, nevázané improvizace a hlavně obrovskou radost z hraní.

Vánoce v Křišťálovém údolí

Kdy: sobota 25. a neděle 26. listopadu v 9.00

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Znáte anglosaský zvyk hledání vánoční okurky? Že ne? Pak se s ním můžete seznámit v rámci Vánoc v Křišťálovém údolí. Tyto netradiční ozdoby budou poschovány po celém muzeu a návštěvníci mají za úkol je všechny najít. Po zdárně splněném úkolu obdrží milý dárek, který jim zkrátí dlouhé čekání na Vánoce. K programu je na sobotu 25. připravena i tvůrčí dílna. V neděli přijďte nahlédnout pod ruce Vladimíra Svatoně, který se jako jeden z posledních zabývá výrobou černé bižuterie. Věděli jste, že se k tomu používají stále ještě původní, předválečné kameny? Po oba dny platí zvýhodněné vstupné do muzea, děti mají vstup zdarma.

Tradiční bzovské vánoční trhy

Kdy: sobota 25. listopadu v 10.00

Kde: sokolovna Bzí u Železného Brodu

Proč přijít: Těšit se můžete nejen na zabijačkovou kuchyni a jiné dobroty, ale i na vánoční dekorace, svíčky, mýdla, výrobky Sdružení zdravotně postižených Železný Brod, kabelky, oděvy, čepice, ložní prádlo a polštářky, šperky, dílničku pro děti a spoustu dalšího zboží. Přijďte se dobře najíst, nakoupit vánoční dárečky a poprvé nasát vánoční atmosféru.

Rozsvícení stromečku na Petříně

Kdy: neděle 26. listopadu od 18.00

Kde: Hotel a restaurace Petřín, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Čekat na vás bude zpívání koled, svařák a horká čokoláda, croffle a samozřejmě rozsvícení stromečku (kolem 18.30), pro děti bude připravena Schránka pro Ježíška.