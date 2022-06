Regulérní 16. ročník dvoudenního českolipského hudebního festivalu je tu opět na vodním hradě Lipý a v jeho okolí. Těšit se můžete na kapely Bert & Friends, Freakin‘ Disco, Toot Ensemble, Kittchen, B4, Gangnails, Hello Marcel, Chief Bromden, mmnk, Papír sklo plasty & Jirka Kára, Manu, Los Chuperos, Myluju Vendulu, Area Core, MalemIrish, Kuba a Anička Maruška Horákovi, The Viv, ČP 1398, Štěpánůf brácha, Kocourek, Corenote, Optimik, Banworks, Czechout, Českolipský Evergreen a další. Celkem vystoupí 37 účinkujících během dvou dnů na 3 hudebních scénách.

Nostalgické jízdy Rosničkou po Českolipsku

KDY: Sobota 4. června

KDE: nádraží Česká Lípa

ZA KOLIK: 170/200 Kč



Svezte se parním vlakem v čele s lokomotivou Rosničkou (464.202) z České Lípy do Doks, Mimoně, Nového Boru či Blíževedel a zpět. V českolipském depu, kam bude zajištěna kyvadlová doprava, si můžete prohlédnout výstavu dalších parních lokomotiv. První jízda parního vlaku odstartuje z České Lípy (odj. 9:15 hod.) do Doks a zpět. Pak se vlak rozjede do Mimoně (odj. z České Lípy ve 12:50 hod.). Další jízda oběma směry se uskuteční mezi Českou Lípou (odj. 14:15 hod.) a Novým Borem. Na závěr pojede parní vlak z České Lípy (odj. 15:22 hod.) do Blíževedel a zpět. Jízdenky budou v prodeji pouze ve vlaku. Z českolipského nádraží bude také zajištěna kyvadlová doprava do depa, kde si budou zájemci moci prohlédnout výstavu parních lokomotiv. K vidění bude Šlechtična (475.179), Štokr (556.0506) a Albatros (498.112). Jízdní řád na www.cdnostalgie.cz.

Paddle fest Mácháč

KDY: Sobota 4. a neděle 5. června od 9 hodin

KDE: Kemp Borný, Staré Splavy

O víkendu 4.-5.června se v Campu Borný ve Starých Splavech koná šestý ročník akce Paddle Fest Mácháč. Závodů se účastní na sto závodníků napříč kategoriemi. „Přelom května a června je jediný termín, kdy tyto paddleboardové závody hostit. Voda už je teplá a kemp ještě není úplně plný.“, komentuje Petr Staněk, provozovatel kempu. Paddleboardový víkend nabízí nejen podívanou na závodníky Českého poháru v paddleboardingu v atmosféře písečné pláže. Celá akce je otevřená veřejnosti – návštěvníci si mohou na vodě vyzkoušet a otestovat nejrůznější paddleboardy od Zkuspaddleboard.cz. Ti odvážnější se mohou přihlásit do závodu například v amatérské kategorii Hobby nebo Děti do 15 let.

Lustrfest

KDY: Sobota 4. června od 10 hodin

KDE: areál dolního nádraží, centrum města Kamenický Šenov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Festival, kterým zároveň vyvrcholí v Kamenickém Šenově pravidelné Mezinárodní sympozium rytého skla, je určen všem zájemcům o sklářskou tradici a současnost našeho regionu z řad odborníků i laiků. Akce Lustrfest nabídne bohatý celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete mimo jiné i na světelnou show, regionální pivo i zapojení místních firem. V areálu dolního nádraží si budete moci prohlédnout Sklárnu Jílek a navštívit kavárnu Druhá kolej. V centru města bude celý den probíhat jarmark, ve Sklářské škole a Sklářském muzeu workshopy, pro děti je připravena sklářská pohádka, tvůrčí dílny, soutěže. Kino nabídne výstavu místních sklářů a na radnici se v 18 hodin uskuteční udílení cen v rámci Sympozia rytého skla. Chybět nebude ani hudební doprovod – vystoupí kapela Optimik či Celebration. Ve 22 hodin se rozsvítí Dvořákův par a den ve znamení skla uzavře velká světelná show. Program slavnosti najdete na www.kamenicky-senov.cz.

Den dětí v České Lípě

KDY: Sobota 4. června od 10 hodin

KDE: Městský park Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

Přijďte si užít den, který patří dětem. Těšit se můžete na zábavná stanoviště ve stylu džungle, nafukovací atrakce a opičí dráhu. Po celou dobu akce je pro vás zajištěn doprovodný program u altánku, plno odměn a samozřejmě občerstvení. Akci pořádá českolipský DDM Libertin.

Jedna země, jeden král

KDY: Sobota 4. a neděle 5. června od 11 hodin

KDE: Hrad Bezděz

ZA KOLIK: 60/150 Kč



Šermířská skupina Pancharti připravila pro rodiče s dětmi víkendová představení. Přijďte se pobavit na Bezděz v sobotu nebo v neděli a prožijte se svými dětmi šermířský den na hradě. Začátky vystoupení na II. nádvoří: 11,00 - 12,30 - 14,00 hodin. V sobotu bude ještě vystoupení v 15:30. Chybět nebude rovněž historická kovářská dílna.

Dětský den ve Stráži pod Ralskem

KDY: Sobota 4. června ve 12 hodin

KDE: malá pláž u vodního vleku Stráž pod Ralskem

ZA KOLIK: vstup zdarma

Během dne vystoupí děti ze Základní umělecké školy, představí se psovodi ze strážské věznice s ukázkou výcviku služebních psů, děti se budou moci zdarma svézt na malém vleku. Chybět nebudou stánky s občerstvením, skákací hrad a další lákadla.

Den dětí na zámku

KDY: Sobota 4. června ve 13 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: 80/110 Kč



Zábavný program pro děti nejen v podobě dobrodružné stezky za pokladem. Společně s otevřením zámecké brány se ve 13 hodin otevře i dětská dílna s hernou a začne zábavný doprovodný program. V 15:15 se odehraje pohádka pro děti a během odpoledne je možné vyrazit na pohádkovou prohlídku zámku.

FOTO: Škodovky si daly opět sraz u Máchova jezera

Dětský den v Doksech

KDY: Sobota 4. června od 13 hodin

KDE: Zámek Doksy

Přijďte oslavit Den dětí na dokský zámek. Můžete se těšit na pohádky v podání divadla Koloběžka, dvojici Gábina a Katka a jejich zábavnou hudební show Hulahou, ukázku policejní kynologie, živé postavičky ze Čtyřlístku, soutěžní stanoviště místních mateřských škol, bohatý stánkový prodej, dětské atrakce a mnoho dalšího. Díky spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Eurocentrem Liberec si budete moci vyzkoušet také virtuální realitu, vytočit si překvapení na kole štěstí nebo si vyrobit vlastní placku. V rámci Dětského dne má každý návštěvník vstup do prohlídkového okruhu dokského zámku zdarma.

Dětský den v Zahrádkách

KDY: Sobota 4. června od 13 hodin

KDE: park před zámkem Zahrádky



Pohádkové bytosti zadají dětem a rodičům zábavné i poučné úkoly, za jejichž splnění dostanou od pohádkové babičky zaslouženou odměnu.

Dětský den v Novém Boru

KDY: Sobota 4. června od 14 hodin

KDE: městský park a DDM Smetanka Nový Bor

ZA KOLIK: vstup zdarma

DDM Smetanka a město Nový Bor vás zve na Dětský den do parku. Proběhne tu program plný zábavy, sportovních aktivit všeho druhu, soutěží o odměny a tvoření. Chybět nebude oblíbené řádění v pěně, skákací hrady různých velikostí a dorazí i kouzelník.

Dětský den v Zákupech

KDY: Sobota 4. června ve 14 hodin

KDE: koupaliště Zákupy

ZA KOLIK: vstup zdarma



Pohádkový den pro děti s pohádkovými soutěžemi a show s myškou Minnie. Nebudou chybět ani atrakce, zaručující dětem spoustu zábavy – skákací hrady a hasičská pěna.

Den dětí v Kravařích

KDY: Sobota 4. června v 15 hodin

KDE: dětské hřiště Kravaře

Přijďte se vydat na hledání pokladu s Piráty z Karibiku. Čeká vás sedm pirátských disciplín, jízdy na koních, skákací hrad, kolotoč, balónková show či malování na obličej.

Tři sestry

KDY: Sobota 4. června v 17 hodin

KDE: koupaliště Jablonné v Podještědé

ZA KOLIK: 490 Kč



Kapelu v čele s Lou Fanánkem Hagenem netřeba představovat,hraje již od roku 1985. Do Jablonného zavítá v rámci letošního turné „Jezdíme hrát do světa“.

Banworks – Rock in club

KDY: Sobota 4. června ve 20 hodin

KDE: jazzový klub Píchlá nota Doksy

Stálice českolipské rockové scény kapela BanWorks opět v dokském klubu. Petr Sládek a jeho band to umí pořádně rozjet, přijďte se přesvědčit.

Den dětí v Mimoni

KDY: Neděle 5. června ve 14 hodin

KDE: koupaliště Mimoň



Vás i vaše děti čeká spousta zábavy se zvířaty, jízdy na ponících, tvořivé dílny, atrakce, malování na obličej, prezentace výcviku psů a nebude chybět ani hudební a taneční doprovod.