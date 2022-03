Toulky přírodou KDY: Pátek 4. března od 18 hodin (trvá do 28 dubna) KDE: Infocentrum Kravaře

Jaro se pomalu ale jistě blíží a se přijďte inspirovat fotografiemi Marka Hrdého na jeho výstavu. Infocentrum je otevřeno od pondělí do čtvrtka od 11 do 16 hodin, v pátek od 8 do 14 hodin.

Chalupy herců, muzikantů a zpěváků na Českolipsku a jeho širokém okolí

KDY: od 3. března

KDE: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa, Maštálkova síň

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Výstava je rozdělena na čtyři části. První část výstavy připomíná výročí Vísecké rychty, která oslaví v letošním roce své 225. výročí od přestavby z roku 1797. Tato část přímo nesouvisí s tématem výstavy, ale protože Vísecká rychta patří vůbec k největším roubeným stavbám v Čechách, je vhodné jí věnovat pozornost. Ve druhé části výstavy se návštěvník seznámí se stručným popisem chalup slavných českolipských chalupářů včetně jejich životopisů (Pavla Větrovce, Vladimíra Menšíka, Vlastimila Brodského a Jiřího Zahajského). Třetí část výstavy je věnována Evě Pilarové, která měla chalupu v Nedvězí (část města Dubá) a během svého života a pobytu v Dubé obohatila zdejší kulturní život. Nebude chybět ani její umělecký životopis a zmínka o koncertech na Českolipsku. Poslední část výstavy se zaměřuje na slavné chalupáře v Kytlicích, v Chřibské a v Rynarticích. Kromě výše zmíněných informačních panelů budou ve vitríně vystaveny některé předměty z chalupy Vladimíra Menšíka a busta Vlastimila Brodského zapůjčená obcí Slunečná.

Otevřená sobota

KDY: Sobota 5. března od 9 hodin

KDE: DDM Libertin Česká Lípa

Tradiční Otevřená sobota je opět tu. Navštivte zvířátka v Zookoutku a nebo si přijďte pohrát do JOJO Klubu. Součástí Otevřené soboty je i keramická dílna, která je vám k dispozici. Vyrobit si můžete hrníček, talířek nebo cokoliv, co vás napadne.

Ekologické domácnost

KDY: Sobota 5. března od 9 hodin

KDE: DDM Libertin Česká Lípa

ZA KOLIK: 150 Kč



Na sobotním workshopu si vyrobíte přírodní produkty nejen na úklid domácnosti. Během pár hodin stihneme vyrobit základní přípravky na úklid domácnosti i péči o tělo.

Zákupský masopust

KDY: Sobota 5. března ve 13 hodin

KDE: Náměstí Svobody Zákupy

ZA KOLIK: vstup zdarma

Masky se sejdou před 13 hodinou u infocentra, kde dojde k předání klíče od města. Průvod se pak s několika zastaveními vydá městem.

Kalifornští fiddleři

KDY: Sobota 5. března v 18 hodin

KDE: Velký sál ZUŠ Česká Lípa



Houslová škola FiddleFarm a Spolek českých fiddlerů vás zvou na koncert kalifornské fiddlerské dvojice David Bragger a Susan Platz. Jako předkapela vystoupí FiddleFarm Band.

FOTO: Výhled jako Forman. Slavný režisér trávil u Máchova jezera dětství

MDŽ oldies party

KDY: Sobota 5. března v 19 hodin

KDE: DK Ralsko Mimoň

ZA KOLIK: 100 Kč

Další mimoňská oldies bude tentokrát věnovaná ženám a jejich svátku.

Ples Hotelu Port a Regaty Máchovo jezero

KDY: Sobota 5. března od 19:30 hodin

KDE: hotel Port Doksy

ZA KOLIK: 320 Kč



2. Ples hotelu Port a Regaty Máchovo jezeru ve stylu První republika ve víru bublinek. Těšit se můžete na živou hudbu, DJ, bohatou tombolu, módní přehlídku a spoustu zábavy. Celým večerem vás bude provázet Aleš Háma.

Reprezentační ples města Jablonné v Podještědí

KDY: Sobota 5. března v 19:30 hodin

KDE: Společenské centrum Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: 290 Kč

Během celého večera vám bude k tanci a poslech hrát kapela Frontmen. Moderátorského mikrofonu se ujme známý moderátor, konferenciér, herec, zpěvák, hudebník a klavírista Petr Vondráček.

Rohypnol – regional blues

KDY: Sobota 5. března ve 20 hodin

KDE: U bílýho černocha Česká Lípa



Jan Rohan alias Rohypnol ve svých autorských písních nic nepředstírá, ale ani nic neschovává. Vypráví o životě v jeho drsnosti. Prostě opravdové blues, žádná kašírovaná hra na nouzi s bídou.

O Budulínkovi

KDY: Neděle 6. března v 10 hodin

KDE: Loutková scéna Cvikov

ZA KOLIK: 50 Kč

Divadlo Malé čarodějnice přiváží veselou loutkovou pohádku plnou písniček, dovádění a neposedných liščat, ve které nakonec zvítězí síla pravé babičkovské lásky.

Pohádkový karneval s popleteným králem

KDY: Neděle 6. března od 14 hodin

KDE: DDM Libertin Česká Lípa

ZA KOLIK: 30 Kč



Pohádkový karneval s popleteným králem Veselá Huba. Zvány jsou všechny krásné princezny a nebojácní princi. Budete bojovat s drakem, tancovat i závodit, postavíte si hrad pro pana krále, budete navlékat korále a nebudou chybět ani balónky.

PROGRAM KIN

Kino Crystal Česká Lípa

Pátek 4. 3. v 15.00: Addamsova rodina 2

Pátek 4. 3. - neděle 6. 3. v 17.00 a 20.00: Batman

Sobota 5. 3. a neděle 6. 3. v 15.00: Zpívej 2

Městské kino Nový Bor

Pátek 4. 3. - neděle 6. 3. v 17.00: Batman

Pátek 4. 3. - neděle 6. 3. od 20.00: Pes

Sobota 5. 3. a neděle 6. 3. v 15.30: Haftaňan a tři mušketýři

Kino Máj Doksy

Sobota 5. 3. v 15.00: Tajemství staré bambitky 2

Sobota 5. 3. v 17.30: Batman

Kino Ralsko Mimoň

Pátek 4. 3. v 17:30: Zpráva o záchraně mrtvého

Pátek 4. 3. ve 20:00: Batman

Neděle 6. 3. v 15.00: Moje krásná příšerka