Muzeum Čtyřlístku v zámku v Doksech bude tento víkend otevřené, a to od pátku do neděle. Budou připraveny především tvořivé dílničky, děti se zabaví také u křížovky, deskové hry s oblíbenými komiksovými hrdiny nebo filmové pohádky se Čtyřlístkem. Dozvědí, jak komiks krůček po krůčku vznikal. Raritou muzea je mimo jiné i to, že se zde lze setkat se všemi postavičkami v téměř životní velikosti, nahlédnout do Fifinčiny kuchyně či spatřit Myšpulínovy vynálezy.

Recitál Lucie Knoblochové

KDY: Pátek 18. února v 18 hodin

KDE: Knihkupectví Knihomil Česká Lípa

ZA KOLIK: 100 Kč



Zpěvačku doprovodí na na kytaru Petr Vokurka a na piano Jiří Homola.

Venkovní kluziště

KDY: každý den

KDE: před Sportareálem Česká Lípa

Ne každý jezdí o jarních prázdninách na hory, přesto si chce užít zimní sportování. Českolipské venkovní kluziště je stále připraveno a navíc vstup na něj již není nijak omezen vládními restrikcemi. Tento týden, kdy mají děti jarní prázdniny, se bruslí kažý den od 10 do 20 hodin. Nechybí stánek s něčím dobrým do žaludku a s teplými nápoji na zahřátí.

Vepřové hody v pivovaru

KDY: Sobota 19. února od 8 hodin

KDE: Pivovar Cvikov



V pivovarské stodole pro vás budou připraveny zabijačkové dobroty a samozřejmě skvělé cvikovské pivo.

Zimní dobroty pro houbaře. Jidášovo ucho v čokoládě, špízy i řízky z hlívy

Dokský a starosplavský masopust

KDY: Sobota 19. února od 10 hodin

KDE: sraz na náměstí Republiky, Doksy

ZA KOLIK: vstup zdarma

Tradiční masopust se letos uskuteční. Společně můžete jít v průvodu až k hasičské zbrojnici ve Starých Splavech. Doprovodný program, hudba a občerstvení od mistra řezníka zajištěno. V rámci nařízení nebude možné během průvodu podávat občerstvení.

Mimoňský masopust

KDY: Sobota 19 února od 10 hodin

KDE: u Domu kultury Ralsko, Mimoň



Venku vás čeká stánkový prodej všeho, co k masopustu patří včetně dobrého pití. V kině se bude pro děti promítat pohádka Ohnivec, chůdař a kejklíři a to ve 14 a 15 hodin. V 16 hodin vypukne průvod masek, následován maškarním bálem s Honzou Popletou. Večer v 18:30 vás opět v koně čeká promítání legendárního českého filmu – Krakonoš a lyžníci.

Maškarní s Elsou a Olafem

KDY: Sobota 19 února od 15 hodin

KDE: Základní škola Kravaře

Sobotní odpoledne patří v Kravařích dětem, nejlépe těm, které přijdou v maskách. Je pro ně připravena spousta soutěží, zazpívají si a také zatančí. Pro ně i pro jejich doprovod bude připraveno pohoštění.

PROGRAM KIN



Kino Crystal Česká Lípa

Čtvrtek 17. 2. - neděle 12. 2. v 15:30: Haftaňan a tři mušketýři

Čtvrtek 17. 2. a pátek 18. 2. v 17:30: Super-Blb

Čtvrtek 17. 2. - neděle 20. 2. ve 20.00: V létě ti řeknu, jak se mám

Sobota 19. 2. a neděle 20. 2. v 17:30: Vem si mě



Městské kino Nový Bor

Čtvrtek 17. 2. a pátek 18. 2. v 17:30, sobota 19. 2. a neděle 20. 2. v 15:30: Tajemství staré bambitky 2

Čtvrtek 17. 2. a pátek 18. 2. ve 20.00, sobota 19. 2. a neděle 20. 2. v 17:30: V létě ti řeknu, jam se mám

Sobota 19. 2. a neděle 20. 2. ve 20:00: Spencer



Kino Máj Doksy

Čtvrtek 17. 2. v 17.30: Utéct

Čtvrtek 17. 2. ve 20.00: Ninjababy

Sobota 19. 2. v 15:00: Tajemství staré bambitky 2

Sobota 19. 2. v 17:30: V létě ti řeknu, jak se mám

Sobota 19. 2. ve 20:00: Klan Gucci



Kino Ralsko Mimoň

Čtvrtek 17. 2. ve 20.00: V létě ti řeknu, jak se mám

Pátek 18. 2. v 17:30: Super-Blb

Pátek 18. 2. ve 20:00: Smrt na Nilu

Neděle 20. 2. v 15:00: Haftaňan a tři mušketýři