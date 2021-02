Po cestě na Klíč najdete studánku

KDY: celoročně

KDE: u Nového Boru

ZA KOLIK: zdarma

Výstup na Klíč, horu nedaleko Nového Boru, sice není z nejpohodovějších, když se ale dostanete na vrchol, výhled stojí za to. Na Klíč vede poměrně namáhavá turistická stezka z Nového Boru po červené značce o převýšení 400 m. Uprostřed trasy na vrchol je Kamzičí studánka s pitnou vodou. Klíč je čtvrtou nejvyšším vrcholem v Lužických horách

Výstava 40x výlep

KDY: do 28. února

KDE: www.muzeumcl.cz

ZA KOLIK: zdarma



Virtuální ozvěna výstavy plakátů se 40 díly umělců a výtvarníků z regionu nebo vazbami na něj odkazuje na výstavu 40x výlep, realizovanou spolkem Progres na plakátovacích plochách města České Lípy loni v prosinci. Unikátní počin dohromady vytvořila čtyřicítka výtvarníků, fotografů a literátů. Po oživení veřejného prostoru se dostává i do toho virtuálního. Najdete na webu Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa.

Vrať mě zpátky do pohádky

KDY: do konce března

KDE: www.kvkli.cz

ZA KOLIK: zdarma



Možná si myslíte, že se v době uzavření v Krajské vědecké knihovně Liberec nic neděje, ale maskot Toník zjistil, že se některé postavy zatoulaly. Pomůžete je vrátit do správné knížky? Za účast v soutěži obdržíte drobnou odměnu. Na závěr soutěže proběhne losování tří hlavních výherců. Napište do knihovny, do které knížky patří postavy vyjmenované na plakátu, který najdete na webu knihovny pod názvem soutěže. Tam najdete i mail, kam odpovědi poslat. Nezapomeň napsat své jméno, příjmení a věk.

Čarovná rybí kostička

KDY: Sobota 13. února od 10 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Loutková pohádka bude další ze série živých vysílání Naivního divadla. Na facebooku se navíc podívejte na bonusové video, které zachycuje vyrábění hlaviček k loutkám, a že jich bylo spoustu, protože hlavní hrdinka příběhu Alenka má sedmnáct sourozenců.

Moje kino live - Kino Máj Doksy

KDY: čtvrtek 11. února - neděle 14. února

KDE: www.kulturadoksy.cz a kinodoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Čtvrtek 11. 2. ve 20:30: Helmut Newton: Nestoudná krása

Pátek 12. 2. ve 20:30: Corpus Christi

Sobota 13. 2. ve 20:30: Až vyjde měsíc

Neděle 14. 2. ve 20:30: Tenkrát podruhé

Z Tábora je rozhled do ráje

KDY: celoročně

KDE: Chlum u Lomnice nad Popelkou

ZA KOLIK: 20 Kč



Když v zimě vysvitne slunce, příroda v Českém ráji vykouzlí neopakovatelnou atmosféru. Jakmile tedy takový slunečný den přijde, lze doporučit třeba vycházku na vrch hory Tábor, odkud je krásný výhled na okolní krajinu z jedné z nejhezčích českých rozhleden. Nejbližší autobusová zastávka je ve zhruba tři a půl kilometru vzdálené Lomnici nad Popelkou, železniční stanice je v obci Ploužnice asi kilometr a půl od rozhledny. Kdo pojede autem, může zaparkovat přímo u penzionu a restaurace na vrchu Tábor. V zimě se přístupové cesty udržují pouze pluhováním, nicméně jsou většinou sjízdné. Na samotný vrchol hory Tábor také vede Křížová cesta. Kdysi tu stávala 22 metrů vysoká dřevěná rozhledna, která byla postavena už v letech 1888 až 1897. Dřevěné rozhledny však mají zpravidla omezenou životnost. Proto byla v roce 1911 zpřístupněna cihlová rozhledna, vysoká 35 metrů. Její výstavbu organizoval Josef Tichánek, dědeček české herečky Věry Tichánkové, známé například jako takřečená Černá kronika z dětského muzikálu Ať žijí duchové. V 90. letech minulého století se rozhledna stala soukromým majetkem; zároveň však začala chátrat. Až počátkem 21. století se objevili noví majitelé a jejich plán na obnovení vyhlášeného poutního místa s rozhlednou vyústil v rozsáhlou rekonstrukci. Rozhledna bývá přístupná celoročně. Má svůj vlastní vchod s turniketem na mince. Ovšem pozor! Turniket nevrací! Je potřeba mít přesný obnos peněz.

Magický Nepál

KDY: Neděle 14. února ve 20 hodin

KDE: facebook Kulturního centra Vratislavice

ZA KOLIK: 99 Kč



Nepál je země nejen pro dobrodruhy, toužící zažít dobrodružství v nejvyšších horách planety, ale i pro romantiky hledající smysl života během poklidného putování po prastarých stezkách ve stopách karavan jaků. A Martin Hájek se s vámi podělí o zkušenosti s tímto malým královstvím, s nímž má bohaté zkušenosti.

Proč si nerozumíme, píše Gladwell

TIP NA KNIHU

KDE: např. na kosmas.cz

ZA KOLIK: za 319 Kč



Průměrná délka života básníků zaostává za délkou života dramatiků i autorů románů. Mají víc emočních poruch než ostatní, pětkrát víc sebevražd. To míní Malcolm Gladwell, rodák z Anglie, který vyrůstal v Kanadě. Je autorem knihy Proč si nerozumíme, s podtitulem Co bychom měli vědět o lidech, které neznáme. Jako příklad básnického génia odsouzeného k záhubě uvádí Sylvii Plathovou (1932 1963, USA). Na dalších příkladech pak ukazuje, že se i mnozí další lidé našim měřítkům vymykají.