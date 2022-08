Hlavní náplní výstavy budou Hornovy litografie moravských lidových krojů, ale připomenou se i jeho průkopnické počiny v oboru daguerrotypie a pozdější fotografie. Wilhelm Horn je jedním z nejvýznamnějších českolipských rodáků. V odborných fotografických kruzích je velice uznáván, širší veřejnosti, ani té českolipské, však znám příliš není. Výstava představí Horna nejen jako průkopníka fotografie (zakladatel prvního časopisu o fotografii na evropském kontinentu, majitel prvního daguerrotypického ateliéru v Čechách), ale především jako malíře moravských lidových krojů. Roku 1826 ho jeho záliba v miniaturních portrétech a touha po přesném zobrazení předloh dovedly až k vytvoření souboru kreseb moravských krojů, který o rok později vyšel v reprezentativní publikaci Mährische Volkstrachten. Dnes jsou Hornovy kresby cenným pramenem pro folkloristické soubory na Moravě.

Live – art! Camp 2022

KDY: Pátek 5. srpna v 15 hodin

KDE: Městské divadlo Nový Bor

ZA KOLIK: 160 Kč



Účastníci uměleckého tábora Live – Art! Camp přivezou svá závěrečná představení. Těšit se můžete na pohádku Což takhle svatba, princi, Pelíšky a nesmrtelnou Pomádu.

Piškotéka

KDY: Pátek 5. srpna v 16 hodin

KDE: zámecký park Doksy

ZA KOLIK: vstup zdarma

2. ročník dětské Piškotéky pod širým nebem. Zábavné odpoledne plné hudby, tance a soutěží. Vystoupí Honza Popleta se svou Mořskou show a oblíbeným maskotem Spongebobem. Občerstvení v prodeji na místě.

Návštěvní den u Miloslava Šimka

KDY: Pátek 5. srpna ve 20 hodin

KDE: Lesní divadlo Sloup v Čechách

ZA KOLIK: 200/100 Kč



Zábavný pořad ve stylu legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka a Grossmanna, v němž se představí řada bývalých spolupracovníků Miloslava Šimka, kteří připomenou nejznámější scénky, povídky a písničky. Účinkují: Luděk Sobota , Jiří Krampol, Petr Jablonský, Miluše Voborníková a další.

Šermíři Corvus Milites

KDY: Sobota 6. a neděle 7. srpna od 11 hodin

KDE: Hrad Bezděz

ZA KOLIK: 60/150 Kč

Uvidíte souboje udatných rytířů, ukázky středověkých zbraní – to všenovém vystoupení a v nové dobové ústroji. Zbraně si můžete prohlédnout zblízka a vyzkoušet jejich váhu.

Spanilá jízda Českou Lípou

KDY: Sobota 6. srpna v 11:30 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma



Milovníci amerických historických vozidel a motocyklů Harley Davidson by neměli minout tuto událost, kdy budou ke spatření zajímavá historická vozidla, k nimž návštěvníkům členové konvoje poskytnou jistě zajímavé informace. Majitelé vozidel se na náměstí se svými motorovými miláčky zdrží zhruba hodinu.

Sochařské sympozium

KDY: Sobota 6. srpna od 10 hodin

KDE: sportovní hřiště u SPŠ Česká Lípa

Přijďte se podívat, jak vzniknou velké dubové sochy na Hubertovu stezku a hráz Žiznikovského rybníka. Dále budete moci vidět, jak vznikají další sochy do slaměného betlému nebo malé postavičky dubánků. Odpoledne uvidíte koně, pejsky a také si můžete vyzkoušet dojení krávy.

700 let obce Útěchovice

KDY: Sobota 6. srpna od 13 hodin

KDE: Autokemp Hamr na Jezeře, Trojmezí Útěchovice

ZA KOLIK: vstup zdarma



V letošním roce je to přesně 700 let, kdy byla v historických pramenech zmíněna první písemná zmínka o obci Útěchovice – dnes místní části obce Hamr na Jezeře, kdy zde bylo uvedeno jméno Jindřicha Blekty z Utěchovic datované k roku 1322. Při příležitosti tohoto významného výročí bude v sobotu na hřišti v Autokempu Hamr na Jezeře uspořádána kulturní akce s bohatým programem. Zahraje skupina Lepus, Lucie Malinová s poctou Věře Špinarové, děti pobaví Honza Popleta a jeho kamarád, od 20 hodin zazpívá Olga Lounová a ve 22 to rozjede Kabát Revival. Po celou dobu bude otevřena nádherně zrekonstruovaná Papírna na hrázi rybníka Papírník v Útěchovicích, kde je i ve 13 hodin na Trojmezí u Ploučnice slavnostní zahájení oslavy a obec navštíví i několik potomků rytířského rodu Blektů z Útěchovic.

Zpěváci opět přijedou zpěvem pomoci vyhořelému zámku Zahrádky

Zadarmofest

KDY: Sobota 6. srpna od 14 hodin

KDE: pláž Klůček Doksy

ZA KOLIK: vstup zdarma

Legendární rockový festival opět první sobotu v srpnu nabídne na pódiu osm kapel (Checkpoint, F. A. King, A new Chapter, Toxic people a další) a to zcela zdarma. Stánky s občerstvením, koktejly, letní drinky, doprovodné aktivity, grilování a spousta muziky z celé republiky na jednom místě. Na tom nejhezčím místě pro pozorování západu slunce na Máchově jezeře.

Noc s hvězdami

KDY: Sobota 6. srpna od 18 hodin

KDE: zámek Zahrádky

ZA KOLIK: 200 Kč



Letos se první srpnovou sobotu opět potkají zpěváci a muzikáloví herci na již legendárním benefičním koncertu Noc s hvězdami na zámku Zahrádky u České Lípy, a to již po čtyřiadvacáté. Vystoupí zpěvačka, muzikálová herečka, ale i spisovatelka Bára Basiková, legenda Marcela Březinová, i hitmaker na všemožných svatebních a narozeninových oslavách po České republice Jarek Šimek. Dorazí i vítěz 3. řady pěvecké televizní soutěže Superstar Zbyněk Drda, mladý zpěvák a muzikálový zpěvák Tomáš Ringel, Lena White. No a samozřejmě už po čtyřiadvacáté Martin France. Celým večerem bude už tradičně provázet moderátorka Michaela Doležalová. Vstupenky je už teď možné zakoupit přes Ticketlive a nebo v den konání koncertu přímo na místě.

Holanské hudební léto

KDY: Sobota 6. srpna od 18 hodin

KDE: areál za hospůdkou

ZA KOLIK: vstup zdarma

Zahrají kapely Pegas, New age of Smokie a Holki. Občerstvení zajištěno.

Arcos

KDY: Sobota 6. srpna v 19 hodin

KDE: Hrad Sloup

ZA KOLIK: 150 Kč



Slovo arco znamená smyčec, ale také oblouk, luk nebo duha. Slovo Arcos pak dokonale vystihuje barevnou, převážně autorskou hudbu v podání houslistky a cestovatelky Jitky Malczyk a violoncellisty a improvizátora Vojtěcha Nejedlého.

Noční můry pod Lemberkem

KDY: Sobota 6. srpna od 19 hodin

KDE: areál bývalého statku pod zámkem

Kromě vystoupení kapely Noční můry vás čeká grilované maso a ryby a samozřejmě dobré pití.

Těžká Barbora

KDY: Sobota 6. srpna ve 20 hodin

KDE: Hrad Houska



Na letní divadelní scéně se odehraje satirická komedie Osvobozeného divadla z pera Jana Wericha a s hudbou Jaroslava Ježka.

VIP prohlídka s kastelánem

KDY: Neděle 7. srpna v 15:15 (prohlídka trvá 180 minut s 15 minutovou přestávkou)

KDE: Zámek Zákupy

ZA KOLIK: 690 Kč

Prohlídka všech tří prohlídkových tras "Zámek za Ferdinanda Dobrotivého", "Zámek za Františka Josefa I." a "Interiéry prvního patra + zámecká kuchyně" s výkladem od kastelána zámku. Prohlídka je pro pohodlí návštěvníků realizována ve skupině o maximálním počtu 8-10 osob. Všichni návštěvníci VIP prohlídky s kastelánem zdarma obdrží jako dárek hodnotnou publikaci o českých a moravských hradech a zámcích. Nutná telefonická rezervace vstupenek (tel. 602 698 367).

Honza Popleta

KDY: Neděle 7. srpna v 16 hodin

KDE: bývalé letní kino Mimoň

ZA KOLIK: vstup zdarma



Zábavné hudební odpoledne pro děti i rodiče s oblíbeným dětským bavičem Honzou Popletou.