Řezbářské sympozium

KDY: do 4. září

KDE: zahrada Památníku K. H. Máchy Doksy

36. ročník oblíbené umělecké akce, kde se sejdou dřevosochaři z celé republiky, aby prezentovali svůj um a podělili se o své zkušenosti s návštěvníky. Ti mají mít možnost nahlédnout přímo pod ruce řezbářů a sledovat, jak se kus hrubě tesaného dřeva mění v umělecké dílo.

Portréty míst

KDY: Pátek 3. září od 18 hodin

KDE: Galerie Pošta Dubá



Jste srdečně zváni na výstavu obrazů Markéty Myškové nazvanou Portréty míst. Výstavu pro vás připravil Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací, můžete navštívit do soboty 2. října 2021 vždy v sobotu a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin.

Hudební masakr se skupinou Masakr

KDY: Pátek 3. září od 18 hodin

KDE: autokemp Nedamov, Dubá

ZA KOLIK: vstup zdarma

S koncem prázdnin nekončí, jak všichni doufáme, kulturní vyžití. Kapela Masakr si na svůj koncert pozvala hosta, skupinu A-sakra.

Mezinárodní noc pro netopýry

KDY: Pátek 3. září ve 20:30 hodin

KDE: Před jeskyní na úpatí Skalického vrchu, Skalice u České Lípy

ZA KOLIK: vstup zdarma



Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě se přidává k „Mezinárodní noci pro netopýry“ s nočním přírodovědným programem o netopýrech a vrápencích České republiky. První zářijový pátek pro vás organizátoři této akce připravili různorodý a pestrý program. Těšit se můžete nejen na vědomostní a tvůrčí stanoviště, ale hlavně na odborný a velmi působivý výklad ředitele a zoologa Vlastivědného muzea a galerie - Ing. Zdeňka Vitáčka, který vás seznámí s netopýry jako zajímavými živočichy, s jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Vzdělávací akce je určena nejen pro odborníky, ale také pro širokou veřejnost a především pro rodiny s dětmi. Pro malé i velké návštěvníky bude jako každoročně připravena k volnému odběru řada tiskovin a informačních materiálů, tematické pohlednice nebo pamětní vstupenky. Pro tuto noční akci doporučujeme: baterku nebo čelovku, vhodné oblečení a obuv. Realizace programu proběhne za jakéhokoliv počasí.

Lauren Henderson

KDY: Pátek 3. září ve 21 hodin

KDE: klub U bílýho černocha Česká Lípa

Lauren Hendersonová je jazzová, latin-jazzová, soulová a fusion zpěvačka a skladatelka původem z Massachusetts, jejíž ústředním uměleckým tématem je karibské a latinské hudební dědictví. V současné době žije střídavě v Miami a především v New Yorku, kde pravidelně hrává v klubech Blue Note, Birdland a Joe Pub. Hendersonová jezdí též koncertní turné po Spojených státech, Německu, Itálii, Španělsku, Mexiku a dalších evropských i latinskoamerických zemích. Eklektické vokální vlivy se šíří napříč žánry a její afro-latinské kořeny jí pomáhají vytvářet výrazný a všestranný sound. Laurenino různorodé hudební pozadí je hluboce zakořeněno v jazzu a je ovlivněno zpěvačkami jako jsou dodnes nedostižná Američanka Sarah Vaughan či Kubánka Omara Portuondo, známá z projektu Bunea Vista Social Club.

Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů

KDY: Sobota 4. září od 10 hodin

KDE: zámecký park Zahrádky

ZA KOLIK: 50 Kč



Okresní myslivecký svaz Česká Lípa a Obec Zahrádky vás zvou na 10. ročník Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů a letos poprvé - soutěž o nejlepší štrůdl či závin, to vše s doprovodným programem na téma myslivost.

Pivní slavnosti 2021

KDY: Sobota 4. září od 11 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

Pojďte si užít den plný piva, dobré muziky, zábavy pro děti a skvělého jídla.

Program:

11:00 otevření hradu

11:30 naražení českolipského pivního speciálu

12:00 COP

13:30 Petr Kocman a PK Band

15:00 Rangers - Plavci

17:00 Petra Černocká a Jiří Pracný

18:30 Gentlemani a Dalibor Gondík

20:00 Fešáci a Michaela Tučná

Koncert na záchranu varhan

KDY: Sobota 4. září v 11 hodin

KDE: Kostel sv. Bartoloměje a Panny Marie Montserratské Doksy



Staré kostelní varhany v Doksech potřebují rekonstrukci. To není levná záležitost. Proto římskokatolická farnost v Doksech pořádá řetěz koncertů za účelem získání finančních prostředků na jejich opravu. Při této příležitosti jsou zváni do zdejšího kostela sv. Bartoloměje a Panny Marie Montserratské nejen příznivci varhanní hudby, ale i všichni, kteří se rádi zaposlouchají do majestátních zvuků varhan v krasném duchovním prostředí. Na varhany bude preludovat hudební virtuos a koncertní mistr Pavel Hrubeš.

Rozloučení s prázdninami

KDY: Sobota 4. září od 14 hodin

KDE: koupaliště Mimoň

Přijďte se pobavit na mimoňské koupaliště. Od 14 hodin na vás bude čekat velký skákací hrad, stánky s občerstvením a mimoňské organizace a spolky se svým programem. Od 15 hodin začíná animační program DanceMission. Nezapomeňte přijít v pirátských maskách.

Putování za Ferdou Mravencem

KDY: Sobota 4. září od 14 hodin

KDE: MŠ Pískovec Kamenický Šenov, cíl: koupaliště v Horním Prysku



Prázdniny sice skončily, ale to neznamená, že děti nečeká spousta dalších akcí a dobrodružství. Na jedno takové vás zve město Kamenický Šenov ve spolupráci s obcí Prysk. Pohádkové putování zvládnou i malé děti a dokonce i ty v kočárku tlačeném rodiči. Trasa je dlouhá 2, 5 kilometru a na jejím konci čeká poutníky odměna.

Lípa Musica 2021 - Pavel Haas Quartet I: Domov / Heimat

KDY: Sobota 4. září v 19 hodin

KDE: bazilika Všech svatých Česká Lípa

ZA KOLIK: 250 - 450 Kč

Narozeninový galakoncert k příležitosti 20. výročí hudebního festivalu Lípa Musica. Zazní zde světová premiéra skladby zkomponované přímo na objednávku festivalu. Na koncertu vystoupí Pavel Haas Quartet a Martinů Voices, v jejichž podání kromě premiérového díla Domov / Heimat skladatelky Ľubici Čekovské budou předneseny skladby Giovanna Pierluigiho da Palestrina, Johannese Brahmse a Benjamina Brittena.

Cvikohrátky

KDY: Neděle 5. září od 14 hodin

KDE: Letní kino Cvikov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Již čtvrtý ročník zábavného odpoledne se letos celý ponese v cirkusovém duchu. Nebude chybět žonglér, hry, soutěže, dílničky, skákací hrad, stromolezce a hasiči pro děti připraví pěnu. Budete si moct zatancovat na diskotéce a dát si samozřejmě něco dobrého k jídlu a pití.