Čeká vás tradiční soutěž Kravařská lávka, soutěže a atrakce pro děti. Od 20 hodin vystoupí kapela Causa rock. Od 21 hodin se ujmou hudební produkce DJ Luky a DJ Alesh.

Pohádka o Kačence a Raráškovi

KDY: Pátek 26. srpna ve 19 hodin

KDE: Lesní divadlo Sloup v Čechách

ZA KOLIK: 100/50 Kč



Pohádka o hubaté švadlence Kačence, Kubovi a poťouchlém Raráškovi.

Eurohry Doksy 2022

KDY: Pátek 26. srpna - neděle 28. srpna

KDE: Doksy a okolí

ZA KOLIK: vstup zdarma

Velká sportovní akce začne v pátek ve 20 hodin slavnostním zahájením na náměstí Republiky. Vystoupí kapela Lucie revival, taneční skupina Marveci a proběhne i první sportovní disciplína na inline bruslích. Během víkendu sportovci postupně obejdou či objedou 18 disciplín po celém městě i u Máchova jezera. Více ZDE

Srpnové farmářské a řemeslné trhy

KDY: Sobota 27. srpna v 8 hodin

KDE: náměstí Dr. E Beneše Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma



Tradiční trhy budou ve znamení sezónního ovoce, včetně švestek a výrobků z nich, zeleniny, květin a spousty dalších farmářských výrobků. Chybět nebudou ani tradiční řemesla a jejich produkty. Samozřejmostí budou výborná grilovaná masa a ryby.

Pivní slavnosti

KDY: Sobota 27. srpna v 11 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

Tradiční slavnosti jsou opět tady. Pojďte si zpříjemnit konec letních prázdnin ve společnosti dobrého piva, jídla a skvělé muziky. A na co se můžete těšit? Vystoupí kapely – Báry, Blueground & Klára, Jindra Kejak, Jimmy Bozeman & The Lazy Pigs, Taxmeni a Jakub Smolík s kapelou. Nebudou chybět pivní soutěže, dílny pro děti, jízdy na koních a jarmark výrobků, které jsou v letošním roce přihlášené do soutěže o Regionální českolipský výrobek roku.

Zahradní slavnost

KDY: Sobota 27. srpna od 13:30

KDE: zámecký park Sloup v Čechách



Čeká vás bohatý program na celé odpoledne i večer. Vystoupí country kapely i cimbálovka, chybět nebudou šermíři a divadelní představení pro malé i velké. Nejen na děti čekají soutěže, malování na obličej, skákací hrad, střelnice, fotokoutek, ukázky práce hasičů i ukázky bojového umění. Zajištěno je pestré občerstvení.

Festival Hrady CZ je zpět v plné síle. Hudební hvězdy přiveze i pod Bezděz

Rozloučení s létem pod Lemberkem

KDY: Sobota 27. srpna v 16 hodin

KDE: areál bývalého statku pod zámkem Lemberk

Od 16 hodin začíná dětská diskotéka, od 19 hodin bude DJ Martin hrát pro dospělé známé a oblíbené hity 80. a 90. let. Na závěr večera proběhne ohňostroj. Za pozornost stojí také občerstvení – grilované klobásy, maso a ryby a domácí pizza a k tomu všemu míchané nápoje.

Taneční večer

KDY: Sobota 27. srpna v 19 hodin

KDE: Autokemp Nedamov



Na posledním letošním prázdninovém tanečním večeru vystoupí kapela Pegas, aby vám zahrála k tanci a poslechu.

Letní kino – Film roku

KDY: Sobota 27. srpna ve 20:45

KDE: Letní kino, Horovy sady Nový Bor

ZA KOLIK: 130 Kč

Ve španělské filmové novince září Antonio Banderas a Penelope Cruz.

Letní kino – Srdce na dlani

KDY: Sobota 27. srpna ve 21:15

KDE: zámecký park Doksy

ZA KOLIK: 120 Kč



Mobilní letní kino promítne v zámeckém parku českou romantickou komedii Srdce na dlani. Občerstvení v prodeji na místě. S sebou si nezapomeňte vzít něco na sezení, deku či židličku.

Vinobraní na Portu

KDY: Neděle 28. srpna od 13 hodin

KDE: Hotel Port Doksy

ZA KOLIK: vstup zdarma

10. ročník Vinobraní u Máchova jezera. Chateau Valtice opět přiveze čerstvý bílý a růžový burčák i skvělá vína. Letos pro vás připluje loď Máj - z přístaviště ve Starých Splavech odplouvá ve a z přístaviště v Doksech ve 12:50. Čeká vás také velká dětská soutěž, okružní plavby, představení divadla Minor, cimbálová muzika Fjertůšek a kapela Vosty Band, spousta dobrého jídla, pití a další atrakce.

Kozí mektání

KDY: Neděle 27. srpna v 14 hodin

KDE: statek u Komínků v Mimoni



Přijďte si konec prázdnin užít s country a folkovými kapelami. Občerstvení, zábava pro děti a odpoledne plné hudby. Hlavní hvězdou akce je legendární Robert Křesťan a kapela Druhá tráva. Zahrají také kapely Honza band, Dixie DC, Sebranky či Malvas.