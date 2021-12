Vánoční trhy u stromečku

KDY: Pátek 26. listopadu od 10 hodin

KDE: náměstí 1. Máje Mimoň

ZA KOLIK: vstup zdarma

Z důvodu vládního nařízení je akce omezena pouze na vánoční trh. Chybět nebude Ježíškova pošta, od 13 hodin živý betlém. Vánoční strom se rozsvítí před 18. hodinou.

Dokské pověsti

KDY: Pátek 26. listopadu ve od 16 hodin

KDE: zámek Doksy

ZA KOLIK: 10/30 Kč



Vydejte se s dětmi na večerní procházku zámeckým parkem a poslechněte si zdramatizované pověsti v podání dětí, zejména skautů. Součástí je dětský jarmark a občerstvení, které opravdu zahřeje. Akci pořádá Junák Doksy ve spolupráci s městem Doksy.

ZRUŠENO!!! - Listopadová Škola rocku na čerstvém vzduchu

KDY: Pátek 26. listopadu od 18 hodin

KDE: Pivovar Lípák Česká Lípa

ZA KOLIK: 50 Kč

Ve snaze vyhnout se koronavirům bude listopadová Škola rocku poprvé na podzim open air. Těšit se můžete na kapely the Rays, Kings of the Ashes a na Janka Kropáčka. Oblečte se teple, přibalte Tečku a doražte do Lípáka.

Adventní prohlídky

KDY: Sobota 27. a neděle 28. listopadu od 10 hodin

KDE: Zámek Zákupy

ZA KOLIK: 100 - 200 Kč



Přijďte si užít na zámek mimořádné zimní prohlídky vánočně vyzdobených interiérů. Prohlídky probíhají do 14 hodin.

ZRUŠENO!!! - 7. Narozeniny pivovaru Cvikov

KDY: Sobota 27. listopadu od 11 hodin

KDE: pivovar Cvikov

ZA KOLIK: vstup zdarma

Po roční přestávce připravil cvikovský pivovar narozeninové veselí. Hlavním hřebem večera bude vystoupení skupiny Žlutý pes, dále se můžete těšít na skvělého zpěváka Jamese Harrise, kapelu Mareks a Body Bag. Na místě bude připravený tradiční vánoční jarmark se spoustou občerstvení. Nebude chybět ani tradiční rozsvícení vánočního stromečku a ohňostroj. Pro návštěvníky z České Lípy a Nového Boru je zajištěna zdarma autobusová doprava.

ZRUŠENO!!! Mikulášský jarmárek s rozsvěcením vánočního stromečku

KDY: Sobota 27. listopadu od 11 hodin

KDE: náměstí Míru Jablonné v Podještědí



Po celý den budou připraveny stánky místních řemeslníků s vánočním zbožím a dobrotami k jídlu i pití, nebude chybět betlém, na děti čeká čertovské doupě. Večer rozsvítí oblohu ohňostroj a v 19:30 začne strašidelný průvod Alpských čertů.

Výstava betlémů

KDY: Sobota 27. listopadu od 12:30 hodin

KDE: Křížový kostel, Česká ves

Výstava papírových betlémů ze sbírky Věry Párysové. Během odpoledne také zazní vánoční písně zahrané na akordovou citeru.

Adventní plavby po Máchově jezeře

KDY: Neděle 28. listopadu v 16 a 17:30 hodn

KDE: přístaviště Doksy

ZA KOLIK: 190 Kč/ děti do 15 let zdarma



Při nástupu na loď Máj na vás dýchne ta pravá vánoční atmosféra. Během plavby si můžete poslechnout a zazpívat tradiční vánoční koledy v doprovodu muzikanta. Na palubě vás zahřeje nejen prima nálada, parta dobrých přátel, ale i šálek horkého svařeného vína nebo teplého čaje, který je v ceně lodního lístku. Plavba v 17:30 hodin se uskuteční pouze v případě minimálního počtu 30 osob.

ZRUŠENO!! Rozsvícení vánočního stromu

KDY: Neděle 28. listopadu v 16 hodin

KDE: Masarykovo náměstí Dubá

Čeká vás zahájení vánoční výstavy v galerii Šatlava, vystoupení andělů na chůdách, zábavná kejklířská pohádka i vystoupení dětí z MŠ Dubá a ZUŠ Doksy.

Broučkiáda

KDY: Neděle 28. listopadu od 16 hodin

KDE: zámek Doksy, park



Broučci v knize Jana Karafiáta se museli velice pečlivě připravit na zimu, aby nezmrzli. Pomozte Broučkovi s přípravou na zimu tím, že splníte všechny úkoly na stezce po zámeckém parku. Při tom se naladíte na vánoční atmosféru, neboť můžete poprvé navštívit Ježíškovu poštu a poslat své přání až k tomu nejpovolanějšímu, Ježíškovi.

Vladimír Merta LIVE

KDY: Sobota 27. listopadu ve 20 hodin

KDE: Píchlá nota Doksy

Po velmi úspěšném vystoupení v předloňském roce se poštěstilo do klubu znovu pozvat opravdovou ikonu české folk-rockové scény. Mertovy nadčasové a poetické texty s virtuózním doprovodem kytary vás potěší nejen na srdci, ale i na duši.

1. adventní koncert

KDY: Neděle 28. listopadu v 17 hodin

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie Nový Bor

ZA KOLIK: 100 Kč



Vánoční koncert pěveckého sboru Camella.

Adventní koncert

KDY: Neděle 28. prosince v 17:30 hodin

KDE: kostel Sv. Alžběty Cvikov

Houslový koncert Františka Lamače se zpěvem Jarmily Klokočníkové.

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: Neděle 28. listopadu v 18 hodin

KDE: náměstí Kravaře



Vánoční písně zazpívá Věra Klásková, odhalen bude dřevěný Betlém.