Na dobré jídlo z grilu a pití zve Občerstvení u Bechyho. K tanci zahrají DJ Luky a DJ Alesh.

Šest v tom

KDY: Pátek 29. července v 19 hodin

KDE: zámecký park Doksy

ZA KOLIK: 200 Kč



Divadlo pod širým nebem v zámeckém parku v Doksech. Uvidíte představení „Šest v tom“ v podání divadla herce Jaroslava Sypala. Originální komedie nabitá humorem, přináší nejen mnoho vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy-end.

Letní kino Nedamov

KDY: pátek a sobota od 21:30, středa od 21:00

KDE: autokemp Nedamov, Dubá

ZA KOLIK: 100 Kč

Pátek 29. července ve 21:30: Vyšehrad - Seryjál

Sobota 30. července ve 21:30: Vyšehrad - Fylm

Středa 3. srpna ve 21:00: Super - blb

Starosplavská pouť

KDY: Sobota 30. července od 9 hodin

KDE: přístaviště, park, Staré Splavy

ZA KOLIK: vstup zdarma



Tradiční pouť ve Starých Splavech začíná příjezdem Jezerní královny. Těšit se můžete na hudbu různých žánrů, spoustu pouťových atrakcí i bohatý stánkový prodej. PROGRAM: 9.30 tradiční zahájení - příjezd Jezerní královny k molu ve Starých Splavech a průvod do parku ve Starých Splavech. 10.00 Českolipská dechovka. 12.00 Sváťovo dividlo - pohádka pro děti. 13.00 kapela Třehusk. 15.00 bubenická skupina Gawharet, fakír. 16.00 kapela Malvas (country).

Bohnice na Housce

KDY: Sobota 30. července a neděle 31. července

KDE: hrad Houska

Řemesla v podání klientů a terapeutů Psychiatrické léčebny Bohnice a dalších dílen.

Šermířské oživení

KDY: do 31. července

KDE: Hrad Bezděz

ZA KOLIK: 60/150 Kč



Po téměř celý týden můžete shlédnout vystoupení šermířské skupiny Askalon - "Těžký život mušketýrův .“ Zbraně a zbroj budou po celých šest dní řinčet na II. hradním nádvoří. V programu jsou použity kopie dobových zbraní palných, kordy, hole, meče, sekery, dvojruční meče, ale i dobové kostýmy. Na I. Nádvoří nebude chybět kovářská dílna.

Červená Karkulka

KDY: Sobota 30. července v 17 hodin

KDE: autokemp Nedamov, Dubá

ZA KOLIK: 50 Kč

Divadelní představení pro děti – klasickou pohádku, kterou všechny znají, sehraje Divadélko Koloběžka.

Už nejsem volná nebo Buvol. Nejen tyto videoklipy vznikly v Máchově kraji

Noční prohlídky

KDY: Sobota 30. července v 18:30, 19:45 a 21 hodin

KDE: Zámek Zákupy

ZA KOLIK: 250 Kč



Noční prohlídky interiérů I. trasy ("Zámek za císaře Františka Josefa I."). Zámeckými komnatami vás provedou a pobaví vás kostýmované postavy ze zámecké historie. Při nočních prohlídkách se tentokráte přeneseme do doby baroka, kdy zákupské panství patřilo Anně Marii Františce velkovévodkyni Toskánské. Noční prohlídky nejsou vhodné pro děti.

The Plastic People of the Universe

KDY: Sobota 30. července v 19 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: 300 Kč

The Plastic People Of the Universe - legenda, kterou netřeba představovat. Sestavu tvoří stálé vůdčí osobnosti PPU: Jiří „Kába“ Kabeš (viola, theremin a vokál) a Joe Karafiát (kytara a vokál), doplněni o novou generaci muzikantů, kteří zůstávají věrni původnímu odkazu skupiny, zároveň ho však interpretačně posunují blíže k současnému posluchači. V sestavě skupiny se dále představí : Vojta Starý ( klávesy ) , Wenca Březina ( baskytara ) , Jakub Koláček ( bicí ). Program je složen z největších hitů skupiny, (např. Magické noci, Podivuhodný mandarin, Muchomůrky bílé), doplněný o nové kompozice zejména z pera kytaristy Joa Karafiáta. Jedná se tak o ucelenou retrospektivu doyenů českého undergroundu a alternativní hudby skupiny, která si po celou svoji kariéru udržuje jasnou uměleckou vizi a hudebně se vyvíjí k nezaměnitelnému výrazu, který si získává uznání po celém světě.

Musica Giocosa

KDY: Sobota 30. července v 19 hodin

KDE: Hrad Sloup v Čechách

ZA KOLIK: 150 Kč



Nejslavnější filmové a muzikálové melodie vám zahrají na housle Radana Večmotova a na kytaru Pavel Kloub.

Pocta Karlu Gottovi

KDY: Sobota 30. července ve 20 hodin

KDE: koupaliště Kravaře

ZA KOLIK: 200 Kč

Koncert kapely Karel Gott revival Morava, po němž následuje promítání filmu Karel režisérky Olgy Špátové.

Retro disco

KDY: Sobota 30. července ve 20 hodin

KDE: zámecký park Doksy

ZA KOLIK: 100 Kč



Retro diskotéka pod širým nebem. Přijďte si zavzpomínat, zatančit a poslechnout ty největší hity od 70. do 90. let. Občerstvení, koktejly, světelná show a tři DJ's. Welcome drink a první pivo zadarmo. Nebude chybět ani soutěž o lístky na hudební festival Mácháč.

Letní kino – Prezidentka

KDY: Sobota 30. července ve 21:15

KDE: Letní kino, Horovy sady Nový Bor

ZA KOLIK: 130 Kč

Historicky první česká prezidentka Kateřina Čechová (Anna Geislerová) se v přestrojení vytrácí večer z hradu, aby prožila romantiku jako obyčejná žena a našla lásku u sochaře Petra (Ondřej Vetchý).

Letní muzikohraní

KDY: Neděle 31. července v 16 hodin

KDE: bývalé letní kino Mimoň

ZA KOLIK: vstup zdarma



Zábavné hudební odpoledne pro děti i rodiče.