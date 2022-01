Tradiční tečka za koncem roku na Polevsku. Letos se vzhledem k předpovědi počasí a sněhovým podmínkám bude závodit v běhu bez lyží. Běží se na zimních běžeckých tratích v okolí Polevska a Jedličné. Děti mají trasy od 200 metrů, ženy 3 kilometry a muži 6 kilometrů.

Silvestr pro děti

KDY: Pátek 31. prosince v 16 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: 90/80 Kč



Až do 20 hodin bude probíhat dětský večírek a animační programy. Otevřena bude dětská dílna s hernou a dle zájmu se budou konat i pohádkové prohlídky zámku. V 18:45 začne ohňová show, po které bude následovat ohňostroj.

Novoroční výstup na Ještěd

KDY: Sobota 1. ledna

KDE: start – Horní Hanychov, Liberec

Již 47. ročník tradičního pochodu. Start v 8:30 z Horního Hanychova - konečné MHD tramvaje č. 3, trasa po modré turistické značce cca 4 kilometry na vrchol Ještědu. Cíl výstupu a výdej pamětních listů, razítek, odznaků, novoročních čtyřlístků se bude konat v přilehlé chatičce - letního buffetu Rohanka.

FOTO: Betlém, Bílá paní i křídla. Českolipský vodní hrad se proměnil na andělský

Betlém na hradě

KDY: do 6. ledna

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: zdarma



Betlém na vodním hradě bude svítit pro návštěvníky až do začátku ledna. Ve všední dny ho můžete navštívit od 13 do 22 hodin a o svátcích od 9 do 22 hodin.

Pivní stezka Lužických hor

TIP NA VÝLET

Zvlněná krajina, která si stále střeží kouzlo neobjeveného, to jsou Lužické hory. Lákají dobrodruhy, kteří chtějí odhalit neznámé a přitahují zvídavé, kteří pátrají po historii aodkazu generací původních obyvatel. Tradičním řemeslem tohoto regionu je sklářství, ale také pivovarnictví. Od vaření piva skoro v každé chalupě přes historická privilegia práva várečného a mechanizaci a automatizaci až po řemeslnápiva malých pivovarů a jejich speciály. Minipivovary, pivovary a podniky, kde se podává pivo z místní produkce, propojuje Pivní stezka Lužických hor. Jednotlivé etapy vedou po nejkrásnějších partiích hor a zavedou poutníky na proslulé turistické cíle i na místa neznámá. Jedná se o okružní cestu, takže lze začít v jednom místě a znovu se do něj vrátit. Více informací se nalézá na odkazu www.pivnistezka.cz.

PROGRAM KIN



Kino Crystal Česká Lípa

Čtvrtek 30. 12. a pátek 31. 12. od 15:30: Zpívej 2

Čtvrtek 30. 12. a pátek 31. 12. v 17:30: Šťastný Nový rok 2

Čtvrtek 30. 12. ve 20:00: Přání Ježíškovi

Neděle 2. 2. v 15:30: Zpívej 2

Neděle 2. 1. v 17:30: Matrix Resurrections

Neděle 2. 1. ve 20.00 Šťastný Nový rok 2

Městské kino Nový Bor

Čtvrtek 30. 12. - pondělí 3. 1. v 17:30 a 20:00: Šťastný Nový rok 2

Sobota 1. 1. a neděle 2. 1. v 15:30: Zpívej 2