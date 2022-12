Prohlídka vánočně vyzdobeného zámku v doprovodu císaře Karla I. Pouze s předem zakoupenou on-line vstupenkou. Časy prohlídek v jednotlivé vánoční dny a vstupenky najdete na www.zamek-zakupy.cz.

Jakub Vejmelka sólo

KDY: Pátek 30. prosince od 20 hodin

KDE: klub U bílýho černocha Česká Lípa

ZA KOLIK: 150 Kč



Jakub Vejmelka je kytarista a zpěvák, vycházející z kořenů pouličního umění. Ovlivněný kytaristy jako je Paco de Lucia a alt-rockovými kapelami z 90. let, jeho skladby jsou fúzí písňové formy, kytarové techniky flamenca a harmonických prvků sahající přes neoklasickou hudbu až po jazz. Jeho tvorba vznikala organicky nesčetnými improvizacemi při cestách po Evropských státech, na nichž se nechal inspirovat místní atmosférou. Texty, které píše v angličtině, jsou životními reflexemi, hlubinnou introspekcí a koláží pomíjivých momentů, které uchovává ve formě poezie.

Kameničák 2022

KDY: Sobota 31. prosince v 8:30

KDE: sraz na náměstí Svobody, Zákupy

ZA KOLIK: zdarma

Před silvestrovským veselím se protáhněte na tradičním silvestrovském výšlapu na vrch Kameničák u Zákup.

Silvestrovský běh

KDY: Sobota 31. prosince, prezentace od 8:30

KDE: kolem lyžařské boudy na Jedličné, Polevsko

ZA KOLIK: 40/100 Kč



Tradiční sportovní tečka na konci roku na Polevsku. Letos se vzhledem k počasí závodí po svých tedy jako závod v běhu. Běží se na zimních běžeckých tratích v okolí Polevska se startem na Jedličné u lyžařské boudy. Muži běží 6 km (dva okruhy tzv. trojky), ženy a dorost 3 km jeden okruh, dětské závody kolem lyžařské boudy. Aktuální info a propozice na www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/silvestrovsky-beh

Dětský Silvestr

KDY: Sobota 31. prosince od 16 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: 80/110 Kč

Letošní Silvestr přijďte oslavit na dětský večírek na zámek v Horní Libchavě. Chybět nebudou humorné prohlídky zámku a animační programy s princeznou. V 18:45 začne ohňová show, která vyvrcholí slavnostním ohňostrojem, jako rozlučkou se starým rokem.

Vánoční prohlídky

KDY: probíhá do neděle 1. ledna od 10 do 14 hodin

KDE: Zámek Sychrov

ZA KOLIK: 190 Kč



Jednou z památek, které jsou otevřené celoročně, je také zámek Sychrov na Liberecku. Tento týden tam můžete vyrazit na speciální Vánoční prohlídky. Čekat na vás budou svátečně vyzdobené interiéry zámku stromečky, ručně foukané a malované ozdoby, dobové dárky a vůně cukroví. Prohlídky probíhají bez průvodce. Máte tak jedinečnou příležitost projít si zámek s rodinou či přáteli vlastním tempem. Areál se otevírá od 10 hodin a poslední vstup do interiérů je ve 14 hodin. Prodej vstupenek pouze na pokladně.

Silvestr na koupáku

KDY: Sobota 31. prosince od 20 hodin

KDE: koupaliště Kravaře

Čeká vás silvestrovská retro diskotéka s DJ Lukym, od 23 hodin ohňová show a v půlnoci velký ohňostroj.

Novoroční výstup na Ještěd

KDY: Neděle 1. ledna, 9.00 - 11.00

KDE: Registrace - Horní Hanychov, konečná tramvaje č. 3, Liberec



Tradiční novoroční pochod s cílem u chaty Rohanka na vrcholu Ještědu. Trasa dlouhá cca pět kilometrů vede po modré turistické značce a koná se za každého počasí.

Novoroční přípitek

KDY: Neděle 1. ledna v 16:30

KDE: náměstí Míru Nový Bor

ZA KOLIK: vstup zdarma

Přijďte si společně popřát do nového roku. Těšit se můžete na ohňovou show Ignis Iter s hudbou, kteří si pro vás nachystali řadu vizuálních novinek. Jednou z nich je velké srdce, které nechají vzplanout. Na náměstí bude možné zakoupit horké nápoje i sekt k přípitku. Chybět nebude ohňostroj.

Novoroční ohňostroj v Zákupech

KDY: Neděle 1. ledna v 18 hodin

KDE: koupaliště Zákupy

ZA KOLIK: vstup zdarma



Po dvou letech nucené odmlky si na Nový rok znovu přijďte užít světelnou show.

Novoroční ohňostroj v Doksech

KDY: Neděle 1. ledna v 18 hodin

KDE: Zámecký park Doksy

ZA KOLIK: vstup zdarma

Tradiční přivítání nového roku v zámeckém parku se vrací po dvouleté covidové pauze.