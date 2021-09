ABBA world revival

KDY: Pátek 10. září ve 19 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: 290 Kč

ABBA World revival z Prahy je 10 členný soubor, složený z profesionálních hudebníků, které svedl dohromady obdiv k tvorbě světoznámé skupiny ABBA. ABBA World revival nabízí takřka originální provedení repertoáru této slavné hudební formace a jejich vystoupení je 100% živá show-produkce mnoha hudebníků. Repertoár zahrnuje přes 30 nejznámějších písní švédské legendární skupiny 70. let, které byly nastudovány nejen podle studiových nahrávek, ale i podle audio a video nahrávek živých vystoupení skupiny ABBA, což zaručuje jak přesnost hudebního provedení, tak i dokonalé vystižení nálady a atmosféry každé jednotlivé skladby. Celá produkce je dokonalou živou interpretací skladeb ABBA na špičkové úrovni, včetně dokonalé image, dobových kostýmů a pódiové choreografie.

Zákupské slavnosti

KDY: Pátek 10 – neděle 12. září

KDE: kostel, koupaliště, zámek Zákupy

ZA KOLIK: vstup zdarma



Jubilejní 25. ročník slavností zároveň připomíná, že se Zákupy staly městem již před 480 lety. Oslavy začnou v pátek v 18 hodin v kostele Sv. Fabiána a Šebestiána koncertem Acoustic art duo. Sobotní program začne na koupališti ve 13 hodin a nebudou chybět hudební hvězdy. Dorazí Kamil Střihavka, Pavel Callta, kapela Hodiny. Nebude chybět loutkové divadlo pro děti a později večer ohňostroj. V neděli odpoledne se odehraje od 15 hodin program na zámku.

Dny evropského dědictví na Bezdězu

KDY: Sobota 11. a neděle 12. září od 9 do 15 hodin

KDE: hrad Bezděz

ZA KOLIK: 60/120 Kč

Mimořádně bude otevřen ochoz v královské raně gotické kapli, kde budou vystaveny vzácné dřevořezby z bezdězské křížové cesty. Rovněž si budete moci prohlédnout nově instalované vitráže ve východní a jižní části kaple. Chybět nebude ani kovářská dílna a vystoupení šermířů ze skupiny Askalon.

Šikovné ruce

KDY: Sobota 11. září od 10 do 16 hodin

KDE: Vísecká rychta Kravaře

ZA KOLIK: vstup zdarma



Přijďte se setkat s lidmi, kteří tvoří pod značkou „vyrobeno vlastníma rukama“. Budete si moci zakoupit mnoho originálních výrobků a pro děti i dospělé jsou připraveny tvořivé dílny.

Den otevřených dveří na zámku

KDY: Sobota 11. září od 10 do 18 hodin

KDE: Zámek Doksy

ZA KOLIK: vstup zdarma

Navštivte zámek zcela zdarma. Nahlédnete do historie Valdštejnů a zavítáte také do legendárního Muzea Čtyřlístek. Zámek nabídne speciální zábavné komentované prohlídky „S Valdštejny po zámku“, které budou od 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Dále bude po celý den volný vstup do zámku na individuální prohlídky zámku do nového interaktivního prohlídkového okruhu, kde na vás čeká tříplátnové kino, velké dotykové obrazovky, multimediální kreslicí plátno a mnohé další. Navštívit můžete také muzeum Čtyřlístek, kde se můžete setkat s Bobíkem, Fifinkou, Myšpulínem a Pinďou. Po celý den je připraven velký doprovodný program, zábava pro malé i velké. Vystoupení ZUŠ Doksy a ZUŠ Václava Snítila Mimoň. Pro děti jsou připraveny tvořivé dílničky. Na závěr zahraje kapela Vladimír Band.

Koncert na záchranu varhan

KDY: sobota 11. září v 11 hodin

KDE: Kostel sv. Bartoloměje a Panny Marie Montserratské Doksy



Staré kostelní varhany v Doksech potřebují rekonstrukci. To není levná záležitost. Proto římskokatolická farnost v Doksech pořádá řetěz koncertů za účelem získání finančních prostředků na jejich opravu. Při této příležitosti jsou zváni do zdejšího kostela sv. Bartoloměje a Panny Marie Montserratské nejen příznivci varhanní hudby, ale i všichni, kteří se rádi zaposlouchají do majestátních zvuků varhan v krasném duchovním prostředí. Na varhany bude preludovat hudební virtuos a koncertní mistr Pavel Hrubeš.

Cvikovské ostrve

KDY: Sobota 11. září od 13 hodin

KDE: zahrada ZUŠ a Niessnerova vila Cvikov

ZA KOLIK: vstup zdarma

Již osmý ročník tradiční přehlídky a soutěže o nejlepší šermířské vystoupení. Po celý den je zajištěno občerstvení a doprovodný program, včetně prezentace Karlova údolí, jehož majitelé budou součástí poroty.

Dny evropského dědictví v Dubé

KDY: Sobota 11. září od 13 hodin

KDE: areál sušárny chmele Dubá

ZA KOLIK: vstup zdarma



Ve 12.45 je na programu spanilá jízda hasičů. Po celý den vás čekají aktivity s hasičskou tématikou pro děti i dospělé, také skákací hrad, dílničky. občerstvení, prodejní stánky, hasičská tombola, výstava hasičské techniky a nahlédnutí do historie dubských hasičů. V rámci programu proběhne ukončení IV. Dubského dřevosochání, umělci vystaví svá díla, která se budou dražit.

Divadelní festiválek

KDY: Sobota 11. září od 14 hodin

KDE: kostel Nejsvětější Trojice, Petrovice

Sedmý ročník akce, na které se podílí nejen čeští, ale i němečtí divadelníci a hudebníci. Nebude chybět pestrý kulturní program i doprovodný program pro děti, výstava fotografií a mnoho dalšího. Program na www.jablonnevp.cz.

Ahoj prázdniny

KDY: Sobota 11. září od 14 hodin

KDE: koupaliště Nový Bor

ZA KOLIK: vstup zdarma



Na koupališti v Novém Boru vás v sobotu 11. září čeká odpoledne plné soutěží a her, večer se můžete těšit na koncerty a ohňostroj. Město Nový Bor, DDM Smetanka a TJ Jiskra společně připravili pro děti a jejich rodiče prima odpoledne na pláži, o večerní hudební produkci se postarají Lingers on a Raego.

Zámecká slavnost

KDY: Sobota 11. září od 15 hodin

KDE: zámecký park Mimoň

Již třetí ročník akce je letos obohacen o pekařskou soutěž o nejlepší štrůdl. Ujít si nenechte hudební vystoupení. V 15:30 to bude populární kapela Light and Love, o níž se hovoří jako o jednom z nejvýraznějších talentů naší populární hudby posledních let. V 17 hodin vystoupí Láska, tak si říká folkpunkrockový písničkář, někdejší člen kapely WaldaGang. V 18:30 se představí mladý český písničkář Pavel Čadek, který se doprovází na violoncello.

Kašpárkovo toulání

KDY: Sobota 11. září v 15:30 hodin

KDE: Městské kino Nový Bor

ZA KOLIK: 50 Kč



Série krátkých pohádek, ve kterých Kašpárek cestuje okolím Českolipska. Navštíví známá i neznámá místa a potká spoustu zajímavých bytostí, se kterými zažije velká dobrodružství.

Děti jsou taky lidi: Svobodná výchova a vzdělávání

KDY: Sobota 11. září v 15 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

Čeká vás beseda o svobodném vzdělávání, na kterou přiveďte i děti. Pro ně je připraven speciální program. Před i po besedě je možné vyrazit na prohlídku zámku.

Seagull Trio / Jazz Fusion

KDY: Sobota 11. září ve 21 hodin

KDE: U Bílýho černocha



Uslyšíte nejen očekávané, ale také zbrusu nové. Uslyšíte fúzi jazzu, drum’n’bassu, country, písně Nirvany, Joy Division, Billa Frisella plus zcela nové autorské skladby.