Od pátku 28. ledna do neděle 6. února bude možné projít si stezku Sochy ve skalách v Brništi a vyplnit na ní 8 úkolů zaměřených na svátek Hromnice. Během plnění úkolů se seznámíte s významem svátku Hromnice a s lidovými zvyky a tradicemi, které doprovázely život lidí během celého roku. Každý procházející, který poctivě splní všech 8 úkolů, bude "hromničně" odměněn. Hromnice, které se slaví 2. února, jsou prvním svátkem jara. V tento den naši předkové dodržovali spoustu zvyků a tradic, na některé z nich se již dávno zapomnělo. Co byste tedy měli na Hromnice dělat a čemu se naopak vyhnout? A proč se říká “Na Hromnice o hodinu více”? Právě v tento den staří Slované uklízeli po zimě svůj domov a stáje. Pálili rovněž posvátné ohně, které měly očistný charakter. Dalším zvykem byl rituál první orby a také návštěva studánek, které se světily, aby po celý rok poskytly dostatek vody. Také naši předkové pomáhali Perunovi 2. února rámusit, aby zahnali zlé duchy. Muži bouchali například kladivem do skály, ženy pak vařečkami do hrnců nebo košťaty do podlahy. Vydejte se cestou do skal a pomozte i vy mocnému bohu hromu zahnat zlé duchy. Začátek a konec trasy: vstupní brána na stezku Sochy ve skalách, dále po žluté turistické značce zpět k Ekocentru Brniště. Na zvládnutí úkolů budete potřebovat 1 – 2 hodiny.

Venkovní kluziště

KDY: Sobota 29. ledna od 10 hodin

KDE: u zimního stadionu v zahradě restaurace, Česká Lípa

ZA KOLIK:



Teploty venku sice občas klesají pod nulu, ale nikdy ne na dost dlouhou dobu, aby se dalo bruslit venku někde na rybníku. Proto bude pro vás připraveno kluziště se speciálním povrchem. Ve všední dny ho můžete navštívit od 14 do 20 hodin, o víkendu od 10 do 20 hodin. Připraven bude také stánek s občerstvením.

Minipříběhy

KDY: Sobota 29. ledna od 15 hodin

KDE: ZUŠ Česká Lípa

Na další divadelní představení literárně-dramatického oboru pod vedením paní učitelky Lenky Adamcové jsou zvání především malí diváci. Opět se mohou těšit na hru s loutkou z autorského pera některého z našich žáků.

Nevšední podívaná. Po sto letech se po Šébru opět proháněly Bugatky

Zimní okruh v Zákupech

KDY: úterý – neděle od 11 do 13 hodin

KDE: zámek Zákupy



Zimní okruh zahrnuje mimo jiné předkaplí, zámeckou kapli, císařský výtah, třípokojové hostinské apartmá ve stylu biedermeieru, pokoj císařova hofmistra, apartmá arcivévodkyně Marie Terezy a pokoje v I. patře, zařízené jako honosný byt z období tzv. první republiky. Všechny místnosti zimního okruhu jsou bohatě zařízeny nábytkem, obrazy, porcelánem, loveckými trofejemi atd. Součástí zimního okruhu je i historická zámecká kuchyně v přízemí zámku.

Mo/Fo Cat Clarion - regional blues

KDY: Sobota 29. ledna ve 20 hodin

KDE: klub U Bílýho černocha

Trio hudebníků s velmi evropským a moderním přístupem k blues. Do své hudby ovšem neváhají přimíchat také jazzové prvky či progresivní rock.

Kino Crystal Česká Lípa

Čtvrtek 27. 1. - neděle 30. 1. v 15:30: Moje krásná příšerka

Čtvrtek 27. 1. - neděle 30. 1. v 17:30 a 20:00: Spider-Man: Bez domova

Čtvrtek 27. 1. a pátek 28. 1. ve 20.00: Ulička přízraků

Sobota 29. 1. a neděle 30. 1. ve 20.00: Srdce na dlani



Městské kino Nový Bor

Čtvrtek 27. 1. a pátek 28. 1. v 17.30, sobota 29. 1. a neděle 30. 1. ve 20.00: Zlato

Čtvrtek 27. 1. a pátek 28. 1. ve 20.00: Srdce na dlani

Sobota 29. 1. a neděle 30. 1. v 17.30: Spider-Man: Bez domova

Sobota 29. 1. a neděle 30. 1. v 15:30: Moje krásná příšerka



Kino Máj Doksy

Čtvrtek 27. 1. v 17.30: Poklad pana Arna

Čtvrtek 27. 1. ve 20.00: Divoch

Sobota 29. 1. v 15:00: Velký červený pes Clifford

Sobota 29. 1. v 17:30: Srdce na dlani



Kino Ralsko Mimoň

Čtvrtek 27. 1. ve 20.00: Krotitelé duchů: Odkaz

Pátek 28. 1. v 17:30: Spencer

Pátek 28. 1. ve 20:00: West Side Story

Sobota 29. 1. v 17.30: Tři přání pro Popelku

Sobota 29. 1. ve 20.00: Ulička přízraků

Neděle 30 1. v 15:00: Moje krásná příšerka