Dům dětí a mládeže Libertin připravil pro malé i velké v pátek v Městském parku Halloweenskou strašidelnou stezku plnou dobrodružství a překvapení. V cíli čeká na účastníky odměna a doprovodný program. Poslední start je v 19 hodin.

Chlapi chlapům

KDY: Pátek 4. listopadu v 18 hodin

KDE: Infocentrum Kravaře

ZA KOLIK: vstup zdarma



46 mužů z Kravař a přilehlého okolí, ve věku 2-90 let, se vyfotografovalo při činnosti, která je jim blízká a díky tomu vzniklo 46 unikátních portrétů pod taktovkou fotografky Jany Daškové Ulrichové, které zhlédnete na prodejní výstavě. Výtěžek z prodeje fotografií poputuje na léčbu rakoviny prostaty a varlat u mužů a podpoří tak Obecně prospěšnou společnost Dialog Jessenius.

Jazzbakers

KDY: Pátek 4. listopadu v 19 hodin

KDE: Centrum textilního tisku Česká Lípa

ZA KOLIK: 150 Kč

Večer v rytmu jazzových a swingových melodií se známou českolipskou jazz – swingovou kapelou.

Zazimování Ptačího parku Mnišské louky

KDY: Sobota 5. listopadu od 9 do 12 hodin

KDE: Mnišské louky, Česká Lípa - Dubice

ZA KOLIK: vstup zdarma



Pracovně-vzdělávací dobrovolnická akce pro rodiny s dětmi, ale i další zájemce. Přijít může každý! Pomůžete místním ptákům údržbou vegetace, seznámíte se s vizí parku, ohřejete se u ohně, budete pozorovat ptačí obyvatele parku. V úzké spolupráci s městem Česká Lípá pořádá zřizovatel Ptačího parku Mnišské louky Česká společnost ornitologická. S sebou: holiny, pracovní oděv, obuv a rukavice, svačinu, buřty na oheň a termosku s teplým nápojem a klidně dalekohled.

Setkání mistrů

KDY: Pátek 4. listopadu a sobota 5. listopadu

KDE: Autodrom Sosnová

ZA KOLIK: 100 - 450 Kč

XXI. Global Assistance Setkání mistrů nabídne divákům pestrou motoristickou show a nabitou startovní listinu. V pátek 4. listopadu zaburácí motory závodních automobilů při tréninkových jízdách před hlavním – sobotním programem. Celodenní program na Autodromu v Sosnové začne v sobotu 5. listopadu po 9 hodině ráno a přítomní diváci se budou moci pokochat závodními automobily na trati v ostrém tempu, ale i v servisním zázemí pěkně zblízka. Téměř pět desítek účastníků Setkání mistrů je letos složeno ze zástupců čtyř motoristických disciplín a tak se diváci budou moci pokochat pohledem na mistry volantu z rally, rallycrossu, autokrosu i ze závodů do vrchu. Porovnání techniky na trati autodromu nabídne hodně zajímavé souboje a určitě i show pro diváky, kterou ze Setkání mistrů dobře známe. Vstupenky na volné tréninkové páteční jízdy nejsou třeba, ale v sobotu už na hlavní program budete potřebovat vstupenku na stání nebo na tribunu, kterou zakoupíte přímo na pokladnách autodromu. Pro diváky je připraveno také dostatek parkovacích míst v těsné blízkosti autodromu. Počasí slibuje poměrně pohodovou kulisu letošního Setkání mistrů, a tak už nezbývá než v sobotu 5. listopadu vyrazit do Sosnové u České Lípy.

Výlov rybníku

KDY: Sobota 5. listopadu od 10 hodin

KDE: Kittelovo oko, Prysk

ZA KOLIK: vstup zdarma



Prodej živých ryb na místě (kapr, amur, pstruh a siven), dobroty z ryb (rybí salát, polévka ze sumce podle šenovských rybářů, smažené nugetky v těstíčku z tresky, makrela na grilu). Chybět nebudou soutěže pro děti.

Brigáda na Lužické magistrále

KDY: Sobota 5. listopadu od 9 do 12 hodin

KDE: Jedličná – východisko běžeckých tras

ZA KOLIK: zdarma

Velká brigáda před zimou na lyžařských tratích Lužické magistrály v okolí Polevska, Svoru, Kytlice a Práchně. S sebou si nezapomeň pracovní věci a nářadí do lesa. Sraz v 9:00 na Jedličné nad Polevskem. Po brigádě nás čeká opékaní buřtů

Festival českého filmu

KDY: Pátek 4. listopadu a sobota 5. listopadu

KDE: Kino Hvězda Kamenický Šenov

ZA KOLIK: 50 Kč za film



Tradiční filmový festival k výročí otevření kina, které letos slaví 96 let. Tři dny nabité českým filmem pro menší i větší diváky. V sobotu vás čeká například film Hádkovi či Poslední závod, v neděli se můžete těšit na pohádku Myši patří do nebe, Střídavku či velkofilm Jan Žižka. Program na webu www.kamenicky-senov.cz.

Českolipský jachtař Jirka Tomeš jede na vítězné vlně. Ovládl dvě mistrovství

Strašidla na zámku

KDY: Sobota 5. listopadu od 13 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: 110/90 Kč

Tradiční podzimní akce se letos koná již po desáté. Od 13 do 17 hodin můžete navštívit zámek, ve kterém kromě strašidel uvidíte i nevšední prohlídku přestavěnou právě pro tuto akci. V tomto čase také můžete navštívit stezku strašidel plnou úkolů, vedoucí zámeckým lesoparkem. V 15:15 začíná pohádka, která pobaví malé i velké návštěvníky. Chybět nebudou animační programy s Bílou Paní, Pánem Podzemí a dalšími strašidly a program v dětské tvůrčí dílně. Navštívit můžete rovněž střelnici, abyste se naučili, jak se chránit před bubáky a nebo si můžete nechat něco namalovat na obličej. Od 18 hodin do 20:30 budou probíhat strašidelné prohlídky vedoucí sklepením. V tuto dobu vás nemine ani dlouhá stezka odvahy. Čím pozdější čas, tím strašidelnější zážitky.

Den mužů

KDY: Sobota 5. listopadu od 14 hodin

KDE: hřiště Kravaře



Připraveno je šest speciálních disciplín pro všechny muže. Soutěží se o zlatý pohár a hodnotné ceny. Občerstvení zajistí hospoda Na hřišti.

Halloween s Honzou Popletou

KDY: Sobota 5. listopadu od 14 hodin

KDE: Kulturní dům Zákupy

ZA KOLIK: vstup zdarma

Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou a halloweenským tvořením. Můžete se těšit na oblíbeného dětského moderátora a baviče Honzu Popletu a tvořivé dílny.

Fluggegecheimen a Good for Nothin' Band

KDY: Sobota 5. listopadu ve 20 hodin

KDE: klub U bílýho černocha Česká Lípa



Dva koncerty v jeden večer. Jako první zahraje novoborské hudební trio Fluggegecheimen, které patří žánrově do do označení neo folk jazz. Ve 21 hodin začne koncert kapely Good for nothin´band (New Orleans). Jon Roniger a jeho spoluhráči z kapely hrdě hrají veškerou původní hudbu, jazz, blues-rockovou, písničkářskou hudbu, která přitahuje svéhlavé tuláky z ulic a táhne je na taneční parket. Za pouhé dva roky od založení kapely se mohou pochlubit řadou místních rezidencí na vysoce konkurenční hudební scéně v New Orleans.

Podzimní dílna

KDY: Neděle 6. listopadu ve 14 hodin

KDE: Městská knihovna Jablonné v Podještědí

Děti, rodiče i prarodiče jsou zváni k tvorbě dekoračních předmětů z toho, co momentálně nabízí podzimní příroda. Nasbírejte jeřabiny, kaštany, bukvice, žaludy, pěkné listy či šišky, přibalte nůžky a tavnou pistoli a přijďte si společně zpříjemnit tvořením nedělní odpoledne.

Malá čarodějnice

KDY: Neděle 6. listopadu v 15 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 100 Kč



Čarodějnici, o které se v této pohádce vypráví, je sto dvacet sedm let. Zdá se Vám to hodně? Jenže ve světě kouzel je to málo. Proto se naší čarodějnici říká malá čarodějnice. A tak když v utajení vyrazí na rej svých dospělých kolegyň, způsobí tím pěknou polízanici. Nejenom, že jí odhalí a za trest seberou létající koště, ke všemu se musí za jediný rok připravit na těžkou zkoušku. Ještě, že má mluvícího havrana a spoustu dobré nálady.