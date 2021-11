Podzimní den v Zookoutku

KDY: Pátek 29. října od 9 hodin

KDE: DDM Libertin Česká Lípa

Přijďte se podívat na zvířátka a dozvědět se o nich zajímavé informace přímo do našeho chovatele Petra.

Zpřístupnění středověké věže

KDY: Do neděle 31. října

KDE: zámek Lemberk

ZA KOLIK: 60 Kč



Čtvrteční státní svátek a podzimní prázdniny školáků prodlouží poslední víkend, kdy je před zimní přestávkou otevřený zámek Lemberk. Na prohlídku můžete tento týden vyrazit každý den od 9 do 15 hodin. Navíc si zámek až do neděle připravil oblíbenou akci, kterou je zpřístupnění středověké vyhlídkové věže. Výšlap slibuje jedinečné pohledy na okolí zámku a na Lužické hory.

Hugo Fernandez Quartet “New Grounds“

KDY: Pátek 29. října ve 21 hodin

KDE: Klub U Bílýho černocha Česká Lípa

Mexický hudebník, který se nedávno usadil v Berlíně po více než deseti letech v Madridu. Vystudoval Berklee College of Music (Boston), magisterský titul v jazzu na University of New Orleans. Jeho bydliště se mnohokrát změnilo a tomu dalo příležitost se setkat, spolupracovat a učit od vynikajících umělců. Jeho vývoj a povolání ho vedlo k vybudování vlastního pohledu, kde bohaté dědictví jazzu koexistuje s energií jiné hudby, jako je klasická hudba, pop-rockový a světový folklór.

Strašidla na zámku

KDY: Sobota 30. října od 13 hodin

KDE: Pohádkový zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: 40 - 90 Kč



Čekají vás pohádkové prohlídky zámku a v 15:15 je pro děti připravená pohádka. Od 18 hodin jsou připraveny strašidelné prohlídky sklepení. Po celou dobu akce bude probíhat doprovodný program – stezka s úkoly, strašidelná diskotéka, střelnice a stezka odvahy. K dispozici bude rovněž dětská dílna a občerstvení.

Dýňování s Harry Potterem

KDY: Sobota 30. října od 14 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý

ZA KOLIK: vstup zdarma

Čeká vás soutěžní stezka v duchu Harryho Pottera, dílničky pro děti, soutěž o nejhezčí dýni a ohňová show.

Bludičková noc

KDY: Sobota 30. října od 17 hodin

KDE: zámecký park Mimoň



Tradiční stezka odvahy, plná zastavení, na kterých sbíráte razítka do kartičky. Plná kartička slouží jako volná vstupenka na nedělní halloweenskou party.

Halloween s Honzou Popletou

KDY: Sobota 30. října od 15 hodin

KDE: KD U jezera Stráž pod Ralskem

ZA KOLIK: 40 Kč

Honza Popleta přiveze spoustu zábavy, soutěže a diskotéku a děti si společně s rodiči vydlabou dýni. Nezapomeňte na strašidelnou masku.

Strašidelné putování

KDY: Sobota 29. října v 18 hodin

KDE: Klubový dům Dubá



Klub malých Dubáčků zve na stezku, kde se možná budete trochu bát. Přijďte ideálně v maskách, s sebou přibalte buřty a baterku.

Noční bojovka

KDY: Sobota 30. října v 19 hodin

KDE: u skladu uhlí, ZŠ Kravaře

Setkejte se s největšími hvězdami kultovních hororových filmů. Stezka odvahy pro dospělé a větší děti. Vstup na trasu po skupinách (2-5 lidí ve skupině) v časových rozestupech (každá skupina bude mít zarezervovaný čas, kdy bude vycházet na trasu – rezervace v Infocentru). Hlavním úkolem je projít trasu, splnit úkoly a donést do cíle alespoň 1 ze 3 životů.

Halloweenské tvoření ve Čtyřlístku

KDY: Neděle 31. října od 10 hodin

KDE: Muzeum Čtyřlístek, zámek Doksy



Přijďte a vyrobte si v rámci tvořivé dílničky halloweenské strašidlo z ruliček od toaletního papíru. Materiály na výrobu strašidýlek dostanete v muzeu zdarma. Svá strašidla si poté můžete odnést domů.

Strašidelná halloweenská show

KDY: Neděle 31. října v 15 hodin

KDE: DK Ralsko Mimoň

ZA KOLIK:

Odpoledne s Honzou Popletou plné zábavy, písniček, dlabání dýní a všeho, co patři k halloweenu.

Halloween na zámku

KDY: Neděle 31. října od 16 hodin

KDE: Zámek Doksy



Pro ty nejodvážnější děti připravena stezka odvahy v zámeckém parku. Hrací karty ke stezce si budete moci vyzvednout ve stánku s občerstvením u hlavní brány. A co by to bylo za Halloween bez dýní. V 17 hodin se v celém parku rozsvítí dýně, které za celý týden děti vydlabaly a přinesly na zámek.