Večerní prohlídka vánočně vyzdobeného zámku. Pouze s předem zakoupenou on-line vstupenkou.

Vánoční prohlídky hradu Lipý

KDY: Sobota 11. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa



Jako náhradu za zrušený předvánoční jarmark, pro vás na českolipském hradě připravili vánočně laděné prohlídky. Vyzdobili expozici a nachystali pro vás ukázky vánočních zvyků, o kterých vám něco povědí a také se vás zeptají, jak trávíte adventní čas vy.

Prosincové farmářské a řemeslné trhy

KDY: Sobota 11. prosince v 8 hodin

KDE: náměstí Dr. E. Beneše Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

Velký výběr dobrot od masa, uzenin, přes sýry až po perníčky a vánoční pamlsky. Kromě jídla přehlídka řemeslných výrobků – keramika, látky sklo a další přírodní materiály. Trhy se tentokrát musí obejít bez doprovodného programu a posezení.

Adventní prohlídky

KDY: Sobota 11. a neděle 12. prosince od 10 hodin

KDE: Zámek Zákupy

ZA KOLIK: 100 - 200 Kč



Přijďte si užít na zámek mimořádné zimní prohlídky vánočně vyzdobených interiérů. Prohlídky probíhají do 14 hodin.

Adventní koncert – ZUŠ pomáhá hudbou

KDY: Sobota 11. prosince od 11 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje Doksy

Benefiční koncert, na němž vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Doksy. Výtěžek z koncertu bude poukázán na opravu kostelních varhan..

FOTO: Procházka Českolipskem objektivem čtenáře Pavla

Vánoce na zámku

KDY: Sobota 11. prosince od 13 hodin

KDE: zámek Doksy

ZA KOLIK:



Jak se slavily Vánoce na dokském zámku v 19. století, se můžete dozvědět v rámci divadelních komentovaných prohlídek. Divadélko na dlani vás spolu se zámeckou průvodkyní přenesou do doby nejvýznamnějších vlastníků zámku - rodu Valdštejnů. A nyní do času vánočního. V muzeu Čtyřlístku bude rovněž panovat vánoční atmosféra, během vánoční dílny si děti mohou vyrobit vlastní lucernu a v muzejním obchodě si můžete nakoupit vánoční čtyřlístkové dárky za výhodné ceny.

Vánoční hvězda

KDY: Sobota 11. prosince v 19 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 200 Kč

Písně z muzikálu Huberta Bittmana a Daniela Rause v koncertním provedení. Vrátíme se do fascinující doby na počátku našeho letopočtu. Jaký byl tehdejší svět? Co se dělo v Římě? Proč se mudrcové vydali za hvězdou? Jak skončil judský král Herodes? Strhující dění popisuje rodinný muzikál, u kterého se nebudete nudit ani minutu. Postarají se o to sólisté a dětský sbor Severáček.

Vánoce v muzeu

KDY: Sobota 11. prosince a neděle 12. prosince od 9 do 17 hodin

KDE: Sklářské muzeum Nový Bor

ZA KOLIK: 20 Kč



Přijďte si s dětmi zkrátit čekání na Ježíška do novoborského muzea. Připraveny budou výtvarné dílny, zábavné úkoly a pískovačka. V sobotu v 15 hodin na děti čeká divadlo Krabice Teplice s představení Kde je ten Ježíšek?

Adventní plavby po Máchově jezeře

KDY: Neděle 12. prosince v 16 a 17:30 hodin

KDE: přístaviště Doksy

ZA KOLIK: 190 Kč/ děti do 15 let zdarma

Při nástupu na loď Máj na vás dýchne ta pravá vánoční atmosféra. Během plavby si můžete poslechnout a zazpívat tradiční vánoční koledy v doprovodu muzikanta. Na palubě vás zahřeje nejen prima nálada, parta dobrých přátel, ale i šálek horkého svařeného vína nebo teplého čaje, který je v ceně lodního lístku. Plavba v 17:30 hodin se uskuteční pouze v případě minimálního počtu 30 osob.

3. adventní koncert

KDY: Neděle 12. prosince v 17 hodin

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie Nový Bor

ZA KOLIK: 100 Kč



Předvánoční koncert v atmosféře krásného kostela. Zahraje Trio Consonanza. Varhany - Petra Ločárková, hoboj - Klára Pavlištová, zpěv - Barbora Škopková.

Adventní koncert

KDY: Neděle 12. prosince v 17 hodin

KDE: kostel sv. Alžběty

Na koncertě vystoupí Camella z Nového Boru a Českolipský evergreen.