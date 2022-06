Poslední květnový víkend se v exteriérech českolipského hradu Lipý uskuteční přehlídka studentského divadla. Pobaví vás divadelní soubory z Turnova, Rumburka, Liberce, Prahy a České Lípy. Hluchá parta ZUŠ České Lípy dodá ten správný rytmus a hudební večery s DECL BANDem, jako třešinka na dortu, vše završí. Můžete se těšit na skvělé občerstvení, hry pro dětské divadelní fanoušky a tu správnou divadelní atmosféru.

Strážský challenge cup

KDY: Pátek 27. května od 16 hodin

KDE: areál vodního lyžování Stráž pod Ralskem



Soutěž pro mužské, ženské i smíšené pětičlenné týmy ve sportovních disciplínách – kánoe, kolo, běh a in-line brusle s mottem „přes překážky ke hvězdám“.

Výstava fotografií Petra Nováka

KDY: Pátek 27. května od 18 hodin (do 25. června)

KDE: Galerie Pošta Dubá

ZA KOLIK: vstup zdarma

Na samotný závěr května připravil Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací v Galerii Pošta v Dubé zahájení výstavy minimalistických fotografií Petra Nováka, za které získal i několik ocenění. Zahájení výstavy proběhne v pátek od 18 hodin. Výstava potrvá do 25. června a bude přístupná vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin.

Zdislavská pouť a městské slavnosti 2022

KDY: Sobota 28. května od 9 hodin

KDE: náměstí Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: vstup zdarma



V kapli svaté Zdislavy začíná první mše již v 7 hodin. Hlavní program na náměstí je velmi pestrý a na své si přijdou dospělí i děti, milovníci hudby, pohybu, pohádek i tvoření. Kromě vystoupení nebudou chybět doprovodné akce – malování na obličej, stánkový prodej, ukázky řemesel a samozřejmě bohaté občerstvení. U zámku Nový Falkenburg je připraven pohádkový den v mokřadech. Podrobný program na www.jablonnevp.cz. Na zámku Lemberk bude od 9 hodin mimořádně přístupná Zdislavina světnička poutníkům bez návaznosti na prohlídky s možností modlitby a rozjímání v rámci Zdislavské pouti.

Zpřístupnění středověké věže

KDY: Sobota 28. a neděle 29. května od 9 hodin

KDE: Zámek Lemberk

ZA KOLIK: 60 Kč

Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk.

ZUŠ open na zámku

KDY: Sobota 28. května od 10 hodin

KDE: Zámek Doksy



Základní umělecká škola Doksy zve na ZUŠ open na zámku v Doksech. V 10, 11, 13 a 14 hodin můžete zavítat na komentovanou prohlídku dokského zámku. V 17 hodin bude zahájen koncert v Rytířském sále. Od 10 do 15 hodin bude v přízemí zámku připraven fotokoutek.

Varhanní improvizace Pavla Hrubeše na záchranu varhan

KDY: Sobota 28. května v 11 hodin

KDE: Kostel sv. Bartoloměje Doksy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Druhý ze série varhanních improvizací na varhany v kostele sv. Bartoloměje v Doksech. Hraje hudební skladatel a vynikající varhaník Pavel Hrubeš a hosté. Výtěžek je určen pro sbírku na záchranu varhan v Doksech. Vstupné dobrovolné.

Pohádkový les

KDY: Sobota 28. května ve 14 hodin

KDE: start u mateřské školy Dubá



16. ročník akce má podtitul „Cestujeme kolem světa“. Těšit se můžete na zábavu, soutěže, bonbónový déšť. V cíli si můžete zakoupit drobné občerstvení, případně opéci špekáčky. Za vyplněnou startovní listinu dostanou děti špekáček a limonádu zdarma.

Muzejní noc

KDY: Sobota 28. května od 16 hodin

KDE: Sklářské muzeum Nový Bor

ZA KOLIK: 30 Kč

Připraven je bohatý program pro děti i dospělé. Nebudou chybět ukázky výroby skleněných šperků a techniky Tiffany, v 17 hodin se představí divadlo Matýsek se svým představením pro děti, v 18 hodin vystoupí Elce Pelce Band, skupina složená ze žáků z českolipské ZUŠ a zahrají jazzové, swingové i popové melodie. Ve 20 hodin proběhne folk – popový koncert Kuby Horáka z Nového Boru. Program završí ve 22 hodin vystoupení formace B4.

Lollipop

KDY: Sobota 28. května v 17 hodin

KDE: koupaliště Mimoň

ZA KOLIK: 305 Kč



Dívčí skupina je oblíbená u dětského a dospívajícího publika. Její písně a videa patří k velmi populárním a velmi sledovaným na kanále youtube. Během jejich koncertů děti zpívají, tancují i si hrají, ale především se dobře baví.

Noc hradních kaplí aneb Keltský večer

KDY: Sobota 28. května v 19 hodin

KDE: hrad Bezděz

ZA KOLIK: 70 - 170 Kč

ečerní výstup na Hrad Bezděz s hudebním doprovodem. Na úvod večera vystoupí v gotické kapli osvícené pouze svíčkami houslistka, zpěvačka a kytaristka Petra Fabiánová. Dokská kapela MalemIrish zahraje s vlastním pojetím tradiční irskou hudbu a jiné písně Britských ostrovů. Závěr večera bude patřit ohňové show skupiny ZLO. Umožněn bude i výstup na Velkou věž s možností krásného výhledu do kraje.

Sportovní dětský den

KDY: Neděle 29. května od 14:30 hodin

KDE: sportareál u sokolovny Kamenický Šenov



Přijďte oslavit Den dětí. Můžete se těšit na rozličné obvyklé i neobvyklé sportovní disciplíny, výtvarné dílny, malování na obličej, skákací hrad, balónky a spoustu dalšího.