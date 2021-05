Farmářské trhy s řemesly a Africké trhy

KDY: Sobota 22. května v 8 hodin

KDE: náměstí Dr. Edvarda Beneše Česká Lípa

ZA KOLIK: zdarma

Další sobotní farmářské trhy u OD Andy budou tentokrát rozšířené o pestrou nabídku řemesel. Nabídnou farmářské dobroty od uzenářských výrobků, pečiva, piv z malopivovarů přes med, medové perníčky, mošty, kvalitní vína, kozí, ovčí i kravské sýry až po bylinné směsi, sušené ovoce a jedlá semínka.Z řemesel pak keramiku, šperky, svíčky, batikované oblečení, výrobky ze dřeva, skla i kovu, mýdla a další vybraná řemesla z celých Čech. Trh doplní čerstvá nabídka čerstvého afrického ovoce a dalšího exotického zboží. Africké trhy nabídnout také sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, extra kvalitní kávu, čaj, džemy…

Koncert vítězů Lípy Cantantes 2021

KDY: Pátek 21. května v 18 hodin

KDE: YouTube ZUŠ Česká Lípa

ZA KOLIK: zdarma



Ani v náročné covidové době nepřijdou fanoušci a příznivci zpěvu, jednoho z nejkrásnějších projevů člověka, o každoroční koncert vítězů pěvecké soutěže v klasickém zpěvu. V pátek 21. května završí koncert spolu se slavnostním vyhlášením vítězů soutěžní klání pěvecké soutěže Lípa Cantantes 2021. Koncert bude sestaven z vítězných videí a bude se konat online na YouTube kanále ZUŠ Česká Lípa.

Tvoříme duší

KDY: Sobota 22. května – neděle 23. května

KDE: Zámek Zákupy

ZA KOLIK:

16. Prezentační setkání umělců se zdravotním postižením. vou tvorbu na prodejní výstavě představí umělci se zdravotním postižením a chráněné dílny z českolipského regionu. V sobotu ve 13 hodin bude setkání slavnostně zahájeno v atriu zámku, v neděli od 14 hodin proběhne vernisáž samotné výstavy s kulturním programem.

Plavební sezona na Mácháči odstartovala

KDY: o víkendech

KDE: přístav u hlavní pláže v Doksech

ZA KOLIK: 70 Kč



Už na začátku května odstartovala plavební sezona na Máchově jezeře. Plavby se konají každou sobotu a neděli jako hromadná doprava mezi zastávkami Doksy a Staré Splavy, a to v těchto časech: z Doks ve 13 a 14:30 hodin, opačným směrem ve 13:20 a 14:50 hodin. Jízdné je 70 korun, děti do 4 let zdarma.

Online kino – Kino Máj

KDY: viz. program

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Čtvrtek 20. 5. ve 20:30: Smolný pich aneb Pitomý porno (včetně debaty s režisérem)

Pátek 21. 5. ve 20:30: Výjimeční

Sobota 22. 5. ve 20:30: Šarlatán

Neděle 23. 5. ve 20:30: Frida Viva La Vida

Středa 26. 5. ve 20:30: Malířka a zloděj - předpremiéra

Prozkoumejte mokřady u zámku

TIP NA VÝLET

KDE: Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: zdarma



V Jablonném v Podještědí se ukrývá jedno malebné místo. Jsou to mokřady, které vznikly v okolí zámku Nový Falkenburk. Přírodní park tvoří tůně, které slouží jako biotop pro obojživelníky a další vodní a na vodu vázané živočichy a rostliny. Projdete se tu nádhernou krajinou tůní za zvuku žab.

Majáles Liberec

KDY: Sobota 22. května – neděle 23. května

KDE: zámecký park Vratislavice

ZA KOLIK: 399 Kč na jeden den

Organizátoři Majálesu netrpělivě čekali, zda postupná rozvolnění protiepidemických opatření umožní akci uskutečnit a podařilo se. Vystoupí na 14 kapel, účastnit se budou i herci libereckého Divadla F. X. Šaldy, připravuje se i doprovodný program pro děti.

150 let sklářské školy Nový Bor

KDY: do 12. září

KDE: Sklářské muzeum Nový Bor

ZA KOLIK: 30 - 100 Kč



Výstava má dvě části. První mapuje historii školy do roku 2010. Vystaven je výběr nejlepších školních prací převážně z muzejních sbírek, od špičkově řemeslně zvládnutého malovaného skla z konce 19. století, přes krásné leptané secesní sklo, hutní experimenty 60. let až například po broušené objekty z počátku milénia. Sklo doplní podrobná chronologie významných událostí v historii školy a zajímavé archivní materiály, z nichž některé budou veřejnosti prezentovány úplně poprvé. Druhá část shrnuje tvorbu posledních 10 let, která vznikla na Vyšší odborné škole sklářské, oboru Tvorba uměleckého skla a na Střední škole, oboru Výtvarné zpracováni skla a světelných objektů, který byl nahrazen oborem Uměleckořemeslné zpracování skla. Mnohá díla, která představíme, jsou skutečně unikátní.