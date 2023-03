Kdy: pátek 3. března ve 20.00

Kde: KD Crystal Česká Lípa

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Jedna z nejpopulárnějších současných českých hudebních skupin pohybující se na poli alternativní hudby přijíždí po několika letech opět za českolipskými fanoušky. Skupina Tata Bojs vznikla v roce 1988 na pražské Hanspaulce a je známá svými energií nabitými koncerty. Založili ji dva spolužáci ze základní školy Milan Cais a Marek Huňát alias Mardoša a má na svém kontě deset alb, deset cen Anděl a rozličné spolupráce od Symfonického orchestru Českého rozhlasu až po unikátní projekt s korejským Ahn Trio.

Travesti show Techtle mechtle A Kočkyb

Kdy: Pátek 3. března v 19.00

Kde: DK Ralsko Mimoň

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle v novém pořadu "Cabaret Šulin Růž" míří poprvé do Mimoně. Na své si přijdou nejen milovníci tance, ale také dobré zábavy a legrace. Těšit se na vás budou dámy - Dolores, Cathrin, Gina, Saša a Naira. Přijďte se přesvědčit, jak snadno se z pánů Lukáše, Martina, Jirky, Nikolase a Alexandra stanou známé zpěvačky, které při svých vystoupeních parodují. Pořad je parodií na známý Cabaret Moulin Rouge v Paříži a zaujme vás nejen velkou jevištní scénou a tancem, ale také více než sedmdesáti výpravnými kostýmy, vtipnými scénkami i klasickou činohrou.

Ples hotelu Port a společnosti Regata

Kdy: sobota 4. března v 19.30

Kde: hotel Port, Doksy

Za kolik: 360 korun

Proč přijít: Již potřetí se koná reprezentační ples hotelu Port a společnosti Regata, která zajišťuje například lodní plavby na Máchově jezeře nebo provozuje kemp Klůček tamtéž. Ples volně navázal na městské plesy, které se konaly v předchozích letech. Letošním ročníkem s podtitulem „Na vlně dobra“ pořadatelé završí oslavy 20. výročí hotelu Port pod vlajkou Regata Čechy a. s. Večerem vás bude stejně jako vloni provázet bavič, moderátor a herec, Aleš Háma, k tanci a poslechu zahraje jako již tradičně skupina The Elevators. Čekat vás bude bohatá tombola, spousta zábavy i překvapení.

Úchvatné a nevídané: Galerie v lese ukrývá sochy a objekty ve skalách

Amazonka trio a Jana Erdela

Kdy: sobota 4. března ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Amazonka trio spolu hraje od podzimu 2018. Základem jsou autorské písně písničkářky a jediné ženy v kapele, Karolíny Štekrové. V dokském klubu vystoupí společně s písničkářkou Janou Erdelou Teriérovou. Těšte se na písně s nádechem toulání a letní atmosférou.

Hasičský bál

Kdy: sobota 4. března ve 20.00

Kde: restaurace Sklípek, Staré Splavy

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Staré Splavy zve na svůj bál. K tanci a poslechu hraje skupina Noční můry. Poseďte u dobré muziky, zatančete si, s přáteli si připijte na zdraví a zároveň svou účastí podpořte místní dobrovolné hasiče.

Hornický ples

Kdy: sobota 4. března ve 20.00

Kde: Kulturní dům U Jezera, Stráž pod Ralskem

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: Hornicko - historický spolek Vás srdečně zve na Hornický ples. K poslechu a tanci zahraje Taneční orchestr Domestic. V ceně je zahrnutý raut.

Karneval pro děti

Kdy: neděle 5. března ve 14.00

Kde: KD Crystal Česká Lípa

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Tradiční karneval, který pořádá Dům dětí a mládeže Libertin se letos ponese v indiánském stylu. Vaše děti čeká indiánská diskotéka, o celkovou zábavu se postará DJ Veselá hudba. Čeká vás rovněž balónková show a děti si budou moci zasoutěžit v nejrůznějších nejen indiánských disciplínách. Ti nejúspěšnější čekají krásné ceny. Hlavním posláním celé akce je děti pobavit, poučit a užít si legrační nedělní odpoledne.

LIBERECKO

Ruchadze Band - Amsterdam Beyond

Kdy: Pátek 3. března v 19.30

Kde: Café Jazzová osvěžovna, Frýdlant

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Kapela má své kořeny ve druhé polovině šedesátých let a už tehdy oslňovala beatové obecenstvo svou autentickou interpretací rhythm & bluesové klasiky. Všechna následující období měla velký vliv na hudební vývoj kreativního genia a hnacího motoru skupiny Konstantina Ruchadzeho, který žil a tvořil v exilu v Rakousku, Španělsku a Nizozemí. Zde hrával s takovými hudebními veličinami jako Peter Wolf (Frank Zappa), Jan Akkerman (Focus) a Candy Dulfer (Prince) a vedl svoje úspěšné projekty Goblet Band a Hot Bolshevik. Po pádu železné opony se Konstantin vrátil a obnovil svoji původní kapelu, jenž dnes představuje směs mladých talentů a zkušených veteránů dnešní české a holandské hudební scény. Repertoár skupiny se skládá z vlastní tvorby a také Konstantinových aranží převzatých skladeb, ve stylu pop – jazz – fusion. Tento materiál je zaznamenán v bohaté diskografii Ruchadzeho a jeho kapel, se kterými doposud vydal již 7 CD a dva singly.

Šach mat / Carmen



Kdy: pátek 3. března od 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Za kolik: 150 - 380 korun

Proč přijít: Dvě baletní suity v jednom společném programu.

Už jste viděli šachy v životní velikosti? Pojďte s námi sledovat humornou partii, kde ožívají taneční figury. Je to hra, kterou hraje sám život? Kdo vlastně hýbe figurami? Každý máme občas pocit, že jsme šachovým kamenem, který má své možnosti pohybu, a hráč/osud si s námi „pohrává“. Šachy neobsahují prvek náhody, každá figura má svou vlastní „choreografii“. Partii rozhodují znalosti a schopnosti hráčů. Ale musí to tak nutně být?

Carmen ruského skladatele 20. století Rodiona Ščedrina je adaptací slavné stejnojmenné Bizetovy opery Carmen, kterou Ščedrin vytvořil pro svou manželku, slavnou ruskou primabalerínu Maju Pliseckou. Na počest této velké umělkyně dílo uvedeme v originální choreografii Mariky Mikanové. Carmen měla premiéru roku 1967 ve Velkém divadle v Moskvě, kde sklidila obrovský úspěch. Tato necelou hodinu dlouhá suita v podání orchestru DFXŠ pod taktovkou Ondreje Olose společně s baletem DFXŠ bude zážitkem, který si nesmíte nechat ujít. Ponořte se s námi do dramatického příběhu plného vášně a zrady.

Šibřinky 2023

Kdy: pátek 3. března ve 20.00

Kde: TJ Starý Harcov, Liberec

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: K tanci zahraje hudební skupina Alex Band, těšit se můžete na vystoupení taneční skupiny a bohatou tombola, masky jsou smaozřejmě vítány - proběhne oficiální soutěž o nejlepší masku.

Březen - měsíc čtenářů

Kdy: sobota 4. března (do 31. března)

Kde: Krajská vědecká knihovna Liberec

Proč přijít: Po celý měsíc březen bude v liberecké knihovně, stejně jako v mnoha dalších knihovnách ČR, probíhat velká celostátní kampaň na podporu čtenářství a knihoven známá jako Březen – měsíc čtenářů. Liberecká knihovna si opět pro své návštěvníky připravila pestrou nabídku literárních pořadů a akcí. Pro letošní ročník připravili pořadatelé ucelený literární program obsahující celou řadu atraktivních pořadů, akcí, výstav a soutěží pro různé věkové i zájmové skupiny, prostě pro každého něco. Kampaň letos již po čtrnácté vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Letošní ročník má příznačně podtitul Zpátky do knihoven. Kampaň bude zahájena v sobotu 4. března dopolední dětskou divadelní pohádkou Čert to vzal v podání souboru Čmukaři Turnov. Celý program ZDE

Tartuffe



Kdy: sobota 4. března od 19.00

Kde: Malé divadlo Liberec

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Mistrovská veršovaná komedie o pokrytectví přivádí na scénu věčně aktuální typ svatouška, velkého manipulátora, který káže falešnou morálku a vlastní mocenské záměry a touhu po zisku hbitě zastírá lživým obviněním. Geniální klasik Moliére v Tartuffovi rozehrává vybroušené přestřelky dialogů a s citem pro míchání tragického a směšného splétá zapeklitou situaci k popukání. Hořce se vysmívá povrchní společnosti, která masku přetvářky vždy znovu slepě obdivuje. Hru provázely zákazy a skandály a dodnes břitce odhaluje všechny mocné pokrytce, kteří lidskou společnost věrně provázejí po tisíce let. Živoucí předlohy Tartuffa najdeme na současné české politické scéně stejně hojně jako na dvoře Ludvíka XIV., který autor důvěrně znal. Jedna z nejslavnějších Moliérových komedií se do Liberce vrací po dvaceti letech a po více než pětatřiceti letech se také vrací režisér a herec Ivan Řezáč, kterého si naši věrní diváci mohou pamatovat jako člena liberecké činohry a třeba i jako Valéra v Tartuffovi z roku 1981.

David Koller – Tour LP XXIII

Kdy: sobota 4. března ve 20.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 620 korun

Proč přijít: David Koller, jedna z nejvýraznější osobností české hudební scény posledních desetiletí, zpěvák, bubeník, producent a autor mnoha hitů vyráží se svou skvělou kapelou na jaře 2023 na tour k nové desce LP XXIII. V posledních měsících vydal David Koller několik sólových singlů. Nyní na tuto tradici navazuje novinkou Spokojená. Autorem jejího textu je opět básník Jáchym Topol, který již Kollerovi otextoval například skladby Planeta bez paměti nebo Vězenkyně. Novinka se společně s rozpracovanými skladbami stane součástí chystaného alba. Jeho vydání je plánováno na brzké jaro 2023 a turné s Kollerbandem LP XXIII ho bude propagovat.

FOTO: Na Děvín! Silvestrovský výšlap zakončil rok v Hamru na Jezeře

Sportovní ples

Kdy: Sobota 4. března ve 20.00

Kde: DK Beseda Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Hrádečtí fotbalisté a volejbalisté se po vynucené pauze opět odhodlali uspořádat tradiční Sportovní ples. Hraje kapela Lógr s Tomášem Markem.

Burza CD a Vinylů

Kdy: neděle 5. března od 9.00 do 13.00

Kde: Kafé Letná, Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte si koupit, prodat nebo vymenit CD, LP, DVD, Blu-Ray… Všechny styly a žanry od pop po heavy metal, od classic po punk. Akce se koná v Kafé Letná (sportovní areál Rapid), Polní 894, Liberec XII - Pavlovice (vchod naproti Kauflandu).

Smolíkovi

Kdy: neděle 5. března od 16.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Za kolik: 120 - 185 korun

Proč přijít: Představení s písničkami na motivy kultovního maďarského animovaného seriálu, určené pro diváky od sedmi do sto sedmi let. Proslulá maďarská rodinka, která potěšila už nejméně půl zeměkoule. Teď máte poprvé možnost vidět je v divadle, a tedy živé. Stejně jako psa Zorra, kočku Žofii a jejich neodbytného souseda dr. Halíře. Prožili společně už mnoho příhod, ale ještě nikdy se nevydali Ládínkovou nafukovací kosmickou lodí na výpravu do vesmíru. To se jim nečekaně přihodí až v tomto zbrusu novém příběhu. Přistávají na planetě, kterou neznají nejen oni, ale ani vy. A aby se mohli vrátit zpátky, musí…

Nedělní pohádka: Kouzelné malování s čarováním

Kdy: neděle 5. března v 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec

Proč přijít: Ani v březnu nepřijdete s vašimi dětmi o tradiční nedělní odpoledne s pohádkou u Fryče. Rodinné kouzelnické představení o profesoru Zlomtužkovi, odborníkovi na kreslení kouzelných čar, a jeho nezbedném bratrovi jménem Leo, který neumí nic, jen kazit profesorovy obrázky a ještě tomu říkat náprava. Pohádka je vhodná pro děti již od tří let a trvá přibližně 45 minut. Po celou dobu je dětem k dispozici také dětský koutek v prvním patře knihkupectví, kde si mohou pohrát.

Příběh jedné stěny

Kdy: neděle 5. března v 17.30

Kde: sokolovna, Proseč pod Ještědem

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Na drama s komediálními prvky vás zve divadelní spolek RySK z Rynoltic.

Snad nebudu sám

Kdy: neděle 5. března od 19.00

Kde: Malé divadlo Liberec

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Hudební večer v Malém divadle. Jaroslav Němec a hosté, pokud přijdou. Setkání umělců a hostů s diváky a posluchači u barových stolků s hudbou a písněmi.

JABLONECKO

Na Bedřicha na Bedřichov

Kdy: Sobota 4. března od 14.00

Kde: Skiaréna Jizerky, Bedřichov

Proč přijít: Spolek Bedřichováci ve spolupráci s TJ Bižuterií pořádají v Bedřichově na sjezdovce Malinovka karneval na lyžích a ohnivou show. V čase 14.00 – 16.00 sjezdování masek (masky jízdné zdrama), soutěže a hry pro děti i dospělé, hudba, občerstvení a v čase 18.45 – 20.00 večerní program: bubenická show skupiny Aries, sjezd s loučemi.

Krajina Ró

Kdy: sobota 4. března ve 20.00

Kde: klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

Za kolik: 330 korun

Proč přijít: Kapelník legendární skupiny Jablkoň Michal Němec a čtyři mladí muzikanti založili novou kapelu a dohromady přispěli k pestrosti hudby plné písničkové křehkosti, bluesrockové dynamiky a místy i punkové drsnosti. Velké žánrové rozkročení, střídání češtiny i angličtiny, velký prostor pro vokalistku, zvuk kytar a elektroniky, to vše dodává Krajině Ró nesmírnou svěžest.

Hasičský bál

Kdy: Sobota 4. března od 20.00

Kde: restaurace Pivovar Novosad Harrachov

Za kolik: 150/200 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů v Harrachově pořádá ples. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Music Mini Team. Chybět nebude bohatá tombola a občerstvení.

KVÍZ: Chátrající i dosud fungující. Poznáte stavby na Českolipsku?

Listopad

Kdy: neděle 5. března v 19.00

Kde: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Za kolik: 400 – 480 korun

Proč přijít: Tato komedie jednoho z nejlepších současných amerických autorů Davida Mameta (autor scénáře k filmům Vrtěti psem a Hannibal) vás zavede do Bílého domu, kde se fiktivní americký prezident Charles Smith připravuje na novou prezidentskou volbu, ve které jsou ovšem jeho šance na znovuzvolení velmi nízké. Nehodlá se však vzdát bez boje a svou chystanou kampaň opře o novou interpretaci oslav Dne díkůvzdání, která by mu měla získat patřičný kapitál od „zainteresovaných“ kruhů. Na scénu tak přichází zástupce svazu chovatelů krocanů, moderní indiánský náčelník a také prezidentova výstřední autorka projevů, která si z Číny přiveze nejen adoptované miminko, ale i ptačí chřipku. Komedie vtipně a břitce komentuje stav současné vysoké politiky i mnohé společenské nešvary, se kterými se dnes a denně setkáváte. V roce 2014 získala komedie Listopad cenu "Komedie diváků" na jediném festivalu divadelních komedií v ČR - Grand Festivalu Smíchu v Pardubicích. Michal Dlouhý získal tamtéž cenu za nejlepší mužský herecký výkon.

Michal na hraní

Kdy: Neděle 5. března od 10.00

Kde: Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald

Za kolik: 260 – 290 korun

Proč přijít: Zábavná show pro děti s Michalem Nesvadbou. O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty?Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepicí pásky. Po vystoupení se Michal s dětmi fotí a podepisuje.

Čiperkové

Kdy: neděle 5. března v 15.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: Populární dětská kapela míří do Jablonce. Těšit se můžete na písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat, vydovádět. Čiperkové – to je bezva parta, která ráda zpívá a tancuje a ráda to naučí i druhé. Jejich videoklipy na YouTube mají zhlédnutí v milionech. Vystoupení trvá hodinu a je vhodné i pro nejmenší, protože s Čiperky se nemusí sedět v klidu na místě a mlčet. Právě naopak. Po vystoupení vás čeká autogramiáda a focení.