Advent s Ozvěnou KDY: Pátek 9. prosince od 14 do 19 hodin a sobota 10. prosince od 10 do 19 hodin KDE: Centrum textilního tisku Česká Lípa ZA KOLIK: vstup zdarma

Krásnou adventní atmosféru si užijete s nadačním fondem Ozvěna. Těšte se na vánoční koledy, cukroví, ručně vyráběné dárky a tradiční tvořivé dílny pro děti. Výtěžek z akce poputuje na pomoc dětem s trvalou ztrátou sluchu.

Večerní adventní prohlídka

KDY: Pátek 9. a sobota 10. prosince v 18 hodin

KDE: zámek Zákupy

ZA KOLIK: 200 Kč



Večerní prohlídka vánočně vyzdobeného zámku. Pouze s předem zakoupenou on-line vstupenkou!

Vánoce na hradě Lipý

KDY: Sobota 10. prosince od 11:30

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: 70 Kč

Tradiční vánoční jarmark v prostorách nádvoří hradu Lipý. Na programu je vánoční pohádka, koncert skupin Solideo a Řemdih, Komedie o hvězdě či ohňová show. Nebude chybět vánoční a řemeslný jarmark, zdobení perníčků, andělé na chůdách, Putování za betlémskou hvězdou - soutěže a hry pro děti.

Vánoce u Valdštejnů

KDY: Sobota 10. prosince

KDE: Zámek Doksy

ZA KOLIK: 250 Kč



Jak se slavily Vánoce na dokském zámku v 19. století, se můžete dozvědět v rámci divadelních komentovaných prohlídek. Divadýlko na dlani vás spolu se zámeckou průvodkyní přenesou do doby nejvýznamnějších vlastníků zámku - rodu Valdštejnů. A nyní do času vánočního. Speciální, interaktivní a zábavné prohlídky vtáhnou návštěvníka nenásilnou cestou do historie. Prohlídky se uskuteční od 13, 15 a 17 hodin.

Aztékové a dobití aztécké říše

KDY: Sobota 10. prosince ve 14 hodin

KDE: Villa Hrdlička Česká Lípa

Přednáška cestovatele Ladislava Pytlouna nebude jen o cestování, ale také o historii významné civilizace před kolumbovské Střední Ameriky. Přednášku doplní řada fotografií ze současného Mexika, které názorně přiblíží místa spjatá s aztéckou kulturou i následnou španělskou kolonizací.

Královnina touha

KDY: Sobota 10. prosince v 15 hodin

KDE: KC Sever Cvikov

ZA KOLIK: 50 Kč



LS Klubíčko Cvikov a DS Nopoď Nový Bor představují pohádkový příběh na motivy české pohádky Spravedlivý Bohumil od Boženy Němcové. Vypráví o velké lásce, síle přátelství a touze, také o tom, že ta nejsnadnější cesta nás může přivést místo ke štěstí k velkému utrpení a že je důležité být trpělivý a nechtít vše a hned.

Adventní koncert

KDY: Sobota 10. prosince od 15 hodin

KDE: Zámek Lemberk

Adventním odpolednem a podvečerem vás provede soubor historické hudby Fragium 16.

Vánoční koncert Daniela Hůlky

KDY: Sobota 10. prosince v 16 hodin

KDE: kostel Narození Panny Marie Kravaře

ZA KOLIK: 200 Kč



Operního pěvce a zároveň zpěváka populární hudby a představitele dlouhé řady muzikálových rolí netřeba představovat. Jeho vánoční koncert je benefiční a výtěžek z něj poputuje na pomoc předčasně narozeným dětem.

Vánoční příběh

KDY: Sobota 10. prosince od 17 hodin

KDE: kostela Mistra Jana Husa Česká Lípa

Vystoupí Dětský pěvecký sbor ZŠ Sever a komorní soubor Laudes se sbor mistryní Šárkou Máškovou. Nebude chybět ani vánoční hra v podání českolipských divadelníků. Biblické texty přednesou Marie a Petr Truncovi.

Adventní koncert

KDY: Sobota 10. prosince od 18 hodin

KDE: kostel na Práchni

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na svůj předvánoční koncert zve skupina Lužická tráva.

Vánoce začínají v Křišťálovém údolí

KDY: Sobota 10. a neděle 11. prosince

KDE: Liberecký kraj

Další a poslední letošní víkend v křišťálovém údolí se zcela ponese v duchu nadcházejících vánočních svátků. Dva dny otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech a muzeích. Nejen krásné vánoční ozdoby, ale i výrobu šperků, bižuterie a skleněných výrobků zažijete ve vánoční atmosféře přímo v místech vzniku, vánoční program si připravila i muzea. Všechna místa, která se do programu zapojila a informace, které potřebujete vědět najdete na webu crystalvalley.cz.

Oldies christmas party

KDY: Sobota 10. prosince v 19 hodin

KDE: DK Ralsko Mimoň



Na letošní poslední oldies party vám zahraje DJ Martin Dejdar.

Čekání na Ježíška

KDY: Neděle 11. prosince v 10 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

Ve vánočně naladěném muzeu budou na návštěvníky čekat dílny, v nichž se bude košíkařit z papíru, šanta kočičí pěstovaná v klášterní bylinkové zahradě poslouží jako výplň šitých dárečků pro kočičí kamarády, skleněný odpad se promění v kouzelné lucerničky a mnoho dalšího. Nebude chybět pečení cukroví a malování perníčků. V 11 hodin vystoupí v Galerii Jídelna s vánočním představením „Jak se dala vánočka pojistit proti připálení“ žáci ZŠ Pátova a ve 13 hodin jsou všichni zváni na „Dopis Ježíškovi“ Divadla Absolon.

Adventní koncert

KDY: Neděle 11. prosince v 15 hodin

KDE: kostel Sv. Alžběty Cvikov

ZA KOLIK: 50 Kč



Koncert pěveckých souborů Camella Nový Bor a Českolipský evergreen.

Adventní plavba

KDY: Neděle 11. prosince v 16 hodin

KDE: přístaviště lodě Máj Doksy, Máchovo jezero

ZA KOLIK: 240 Kč/dospělá osoba, 90 Kč/dítě 4-15 let, děti do 4 let mají plavbu zdarma

Společnost Regata Máchovo jezero opět připravila sérii adventních plaveb, při kterých na vás na palubě lodě Máj dýchne ta správná vánoční atmosféra. Čaj a svařené víno nebo grog jsou samozřejmostí a jsou v ceně lodního lístku.

Adventní koncert

KDY: Neděle 11. prosince v 17 hodin

KDE: Městské muzeum Mimoň



Na třetí adventní neděli vystoupí s klavírním doprovodem Andrea Holá.

Vánoční show Tutti Frutti

KDY: Neděle 11. prosince v 17 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 200 Kč

Závěrečná show tanečního souboru Tutti Frutti, která je určena pro všechny rodiče i širokou veřejnost. Letos v duchu ikonických filmů.

3. adventní koncert

KDY: Neděle 11. prosince v 18 hodin

KDE: Městské divadlo Nový Bor



Na klavírním a houslovém koncertu se představí Silvie a Štěpán Ježkovi. Zazní skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, Claude Debussyho a Bély Bartóka.