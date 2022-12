Vánoční trhy KDY: Pátek 2. prosince od 13 hodin (do 6. prosince) KDE: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa ZA KOLIK: 20/40 Kč

Po dvouleté pauze se do českolipského muzea vrací tradiční vánoční trhy, již 31. ročník. Vánoční atmosféra, kvalitní rukodělné výrobky, chutné občerstvení, báječný doprovodný program. Tohle všechno najdete v prostoru ambitu a přilehlého loretánského dvora. Navíc máte jistotu, že tam vždycky potkáte někoho známého, trhy jsou totiž v neposlední řadě místem setkávání. Širokému sortimentu rukodělných výrobků a pestré škále občerstvení sekunduje doprovodný kulturní program. Vystoupení mateřinek i základních škol, živý betlém, vánoční koncerty, adventní autorské čtení či tradiční mikulášská nadílka, zkrátka program na každý den, najdete ho na www.muzeumcl.cz.

Putování za vánoční hvězdou

KDY: probíhá do 19. prosince

KDE: infocentrum, město Doksy

ZA KOLIK: 30 Kč za hrací kartu



Vědomostní procházková předvánoční hra pro všechny. Vyzvedněte si hrací kartu v infocentru na zámku v Doksech a vydejte se hledat jednotlivé vánoční legendy, najděte číselný kód a získejte poklad Vánoční hvězdy. Procházka po městě pro celou rodinu, jednotlivce i ty nejmenší.

Výroční koncert sv. Barborky

KDY: Pátek 2. prosince v 18 hodin

KDE: kostel sv. Zikmunda Stráž pod Ralskem

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Na koncert vás zve Hornicko – historický spolek. Vystoupí pěvecký sbor Canzonetta z Osečné.

Půjdem spolu do Betléma

KDY: Sobota 3. prosince (do 1. ledna)

KDE: Městské muzeum Mimoň

ZA KOLIK: 80 Kč



Jste zváni na výstavu Betlémů různých velikostí i materiálů, která potrvá celý advent a Vánoce.

Mikulášský jarmark s rozsvěcením vánočního stromečku

KDY: Sobota 3. prosince od 11 hodin

KDE: náměstí Míru Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: vstup zdarma

Adventní jarmark je tradiční akcí ve městě s bohatým doprovodným programem, na který jste zváni po odmlce způsobené pandemickými opatřeními minulých a předminulých Vánoc. Čeká vás spousta dobrého jídla a pití, ale také hudby a všeho, co k adventu patří – představení obří vánočky, mikulášská nadílka, průvod Alpských čertů, ohňostroj a samozřejmě rozsvícení vánočního stromu v 17:15. Podrobný program naleznete na webu města: www.jablonnevp.cz.

Čert a Káča

KDY: Sobota 3. prosince v 15 hodin

KDE: KC Sever Cvikov

ZA KOLIK: 50 Kč



Klasická divadelní pohádka na motivy Boženy Němcové.

Pekelná veselka

KDY: Sobota 3. prosince v 15:30

KDE: DK Ralsko Mimoň

ZA KOLIK: 60 Kč

Kultura Mimoň vás zve na Mikulášskou nadílku do Domu kultury Ralsko. V ceně vstupného je balíček pro děti. Pokud máte zájem přinést pro svoje dítka vlastní nadílku, můžete pytlíčky s dobrotami bez ovoce doručit do Městské knihovny nebo do Domu kultury Ralsko.

Čertovské rejdění

KDY: Sobota 3. prosince od 16 hodin

KDE: náměstí Republiky Doksy

ZA KOLIK: vstup zdarma



Motoklub Kocheři Doksy zve na průvod čertů a veškeré pekelné havěti. Čeká vás návštěva Krampus čertů, diskotéka od čertíka Kokošky, pekelný pokrm a nápoj, hry a dílny pro malé rarášky, adventní prodej. Všichni malí čertíci budou odměněni.

2. adventní koncert - Ondřej Ruml a Camella

KDY: Sobota 3. prosince v 18 hodin

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie Nový Bor

ZA KOLIK: 200 Kč

Vánoční koncert zpěváka Ondřeje Rumla a pěveckého sboru Camella má název Zapomenutý příběh. Jedná se o vánoční písně Z. M. Bričkovského v úpravách D. Rottera.

Yanna Fabian jazzy christmas

KDY: Sobota 3. prosince ve 20 hodin

KDE: Píchlá nota Doksy

ZA KOLIK: vstup zdarma



Dokský jazzový klub se letos stane součástí Vánočního turné Jany Fabianové a Jazz Appeal. Kromě skvělých muzikantů Martina Fečo na bicí a Václava Kupky na kontrabas se představí také žák Karla Velebného a přední český vibrafonista Radek Krampl. A tuhle výjimečnou sestavu ozdobí Jana Fabiánová svým kouzlem a sametovým altem. Jana alias Yanna Fabian úspěšně působila více než deset let v USA a je držitelkou ocenění Akademia Music Awards.

Čertovské nádraží

KDY: Neděle 4. prosince od 14 hodin

KDE: nádraží Kamenický Šenov

Tradiční mikulášská linka Česká Kamenice – Kamenický Šenov (jízdní řád na www.kamenicky-senov.cz). Nebeští andělé v čele se svatým Petrem na vás budou čekat v České Kamenici, a to na zahrádce restaurace U nádraží. Mikulášskou linkou se potom přesunete do pekla, čerty se to bude hemžit na peróně nádraží v Kamenickém Šenově!

Mikulášská nadílka a Krampus čerti

KDY: Neděle 4. prosince od 16 hodin

KDE: zámek Zákupy



Každé hodné dítko čeká sladká odměna od Mikuláše a od 18 hodin vystoupí skupina krampus čertů Zaligus, aby děti trochu vystrašila.

Adventní plavba

KDY: Neděle 4. prosince v 16 hodin

KDE: přístaviště lodě Máj, Máchovo jezero Doksy

ZA KOLIK: 240 Kč/dospělá osoba, 90 Kč/dítě 4-15 let, děti do 4 let mají plavbu zdarma

Společnost Regata Máchovo jezero opět připravila sérii adventních plaveb, při kterých na vás na palubě lodě Máj dýchne ta správná vánoční atmosféra. Čaj a svařené víno nebo grog jsou samozřejmostí a jsou v ceně lodního lístku.

Rosu dejte nebesa

KDY: Neděle 4. prosince v 17 hodin

KDE: kostel Mistra Jana Husa Česká Lípa



Druhou adventní neděli v kostele Mistra Jana Husa zazní Česká mariánská muzika Adama Michny z Otradovic, výběr z kantáty J. S. Bacha, Liturgické zpěvy Petra Ebena a další skladby v podání Martina Prokeše, Marka Šulce a Jaroslava Tůmy.