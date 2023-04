Prodloužený velikonoční víkend nabízí v celém Libereckém kraji řadu zajímavých akcí. Nechte se inspirovat v našem pravidelném přehledu.

Pašije na českolipském hradě Lipý v podání ochotnického spolku OSLI a příležitostného orchestru ZUŠ Česká Lípa. | Foto: Deník/Vít Černý

ČESKOLIPSKO

Velikonoční výstava

Kdy: probíhá do 16. dubna

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, loretánský dvůr, Česká Lípa

Proč přijít: Na tradiční výstavě se můžete těšit na velikonoční kraslici v nadživotní velikosti s motivy kulturních a historických památek Českolipska, slaměné postavy, například chlapce s pomlázkou a řehtačkou, dívku s proutěnou nůší, selku s ošatkou plnou kraslic, zajíce, slepice, beránky, ovečky a další. Velikonočně nazdobený prostor bude zároveň možno využít jako fotokoutek pro krásnou velikonoční fotografii.

Velikonoce na zámku

Kdy: probíhá do 10. dubna

Kde: Státní zámek Lemberk, Lvová u Jablonného v Podjěštědí

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: Speciální prohlídky velikonočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple s průvodcem. Ukázka velikonočního slavení a zvyků šlechty zaměřená na 20. – 30. léta 20. století. Kromě těchto prohlídek bude zpřístupněna také středověká věž, z níž je krásný výhled do okolí. Otevřená bude vždy od 9 do 15 hodin.

Pašije

Kdy: pátek 7. dubna ve 13.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Hra o posledních dnech a ukřižování Ježíše Krista patří už neodmyslitelně k velikonočním tradicím v České Lípě. I letos bude k vidění na Velký pátek od 15 hodin v prostorách Vodního hradu Lipý a to v podání Ochotnického spolku Lípa – OSLI z.s. a Příležitostného orchestru ZUŠ Česká Lípa pod vedením Pavla Hrice. O hudbu se postará Marek Kučera.

Již ve 13 hodin začne na nádvoří hradu doprovodný program, jehož součástí bude vystoupení historické hudební skupiny Řemdih. Návštěvníci si také budou moci vychutnat speciality dobové kuchyně.

Českolipský komorní cyklus – Passio Domini

Kdy: pátek 7. dubna v 19.00

Kde: kostel Mistra Jana Husa, Česká Lípa

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Osu koncertu tvoří pašije podle evangelisty Lukáše, které budou přednášeny v nejstarší formě, jakou křesťanská bohoslužba poznala, v gregoriánském chorálu. Text pašijí je rozdělen do tří hudebně odlišených „rolí“. Jeden z lektorů přebírá funkci vypravěče, druhý přednáší v basové poloze přímou řeč Krista a třetí zpěvák či skupina zpěváků ztvárňují přímé řeči Petra, Piláta a ostatních osob, které v pašijích vystupují.

Cti Hang

Kdy: Pátek 7. dubna v 18.00

Kde: Rytířský sál Zámku Doksy, Doksy

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Jedinečný koncert na nejmladší nástroj připomínající želví krunýř. Melodický perkusní nástroj, který nabírá na popularitě, představí na svém koncertu Cti Hang (Ctirad Macháně) jako jeden z předních českých hráčů na hang / handpan.

Velikonoce na zámku

Kdy: sobota 8. dubna ve 13.00

Kde: Zámek Horní Libchava, Horní Libchava

Za kolik:110 korun

Proč přijít: Celé odpoledne je pro vás přichystán zajímavý program nejen pro děti. Kromě akční a interaktivní pohádky O kouzelné pomlázce, která se bude hrát v 15.15, můžete navštívit pohádkovou prohlídkovou trasu zámku, minizoo, naučnou stezku v lesoparku a dětskou dílnu a hernu. Aktivity budou samozřejmě v duchu právě probíhajících velikonočních svátků – děti budou hledat vajíčka, učit se plést pomlázky či zdobit papírové kraslice.

Velikonoční stezka

Kdy: sobota 8. dubna ve 21.00

Kde: parkoviště u Liščí stezky, Kravaře

Proč přijít: Na trase dlouhé zhruba tři kilometry se děti formou plnění devíti úkolů dozví spoustu zajímavostí o velikonočním čase.

Velikonoce na zámku

Kdy: sobota 8. dubna ve 14.00

Kde: Zámek Doksy, Doksy

Proč přijít: V zámeckém parku bude připravena Velikonoční stezka s úkoly, můžete se také realizovat ve velikonoční dílně, setkáte se s živým Pinďou ze Čtyřlístku a samozřejmě budou i sladké odměny. Navštívit můžete i Muzeum Čtyřlístek, které bude tento den otevřeno od 13 do 17 hodin. V muzeu na vás čeká také spousta zábavy. Kromě velikonočního tvoření můžete také zhlédnout filmovou pohádku Velké dobrodružství Čtyřlístku, vyluštit křížovku, půjčit si deskové hry se Čtyřlístkem a mnoho dalšího.

Velikonoce na Vodním hradě

Kdy: neděle 9. dubna v 11.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Na velikonoční neděli ožijí hradní prostory jarním veselím v duchu lidového folklóru. Těšit se můžete na rej velikonočních masek, pletení pomlázek, malování kraslic a vynášení Morany, ale i kejklíře a sokolníka. K poslechu zahraje skupina Krless, pro dětské diváky je připravena pohádka Madam Bicykloutka. Chybět nebude samozřejmě ani něco dobrého k jídlu a pití. Děti do 12 let mají vstup zdarma. Podrobný program, který potrvá až do 17 hodin najdete na webu www.cl-kultura.cz.

Velikonoce u muzea

Kdy: neděle 9. dubna od 13.00 do 17.00

Kde: Městské muzeum Mimoň

Proč přijít: Tradiční velikonoční akce u Městského muzea v Mimoni. Lidová hudba, tvoření a zábava. Vystoupí folklorní soubor Šafrán z Jablonce nad Nisou, můžete navštívit Boží hrob a chybět nebudou velikonoční dílničky, ukázky ručních prací, malování na obličej a vyhlášení soutěže o nejhezčí velikonoční vajíčko. Přijďte přivítat jaro.

LIBERECKO

Liberecké Velikonoce 2023

Kdy: probíhá do 9. dubna

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční velikonoční trhy s programem před libereckou radnicí. Svátky plné dobrého jídla, tradičních výrobků a kulturního programu. Během celých svátků vás čeká několik vystoupení místních mateřských a základních škol, chybět nebudou velikonoční dílny, kde si děti i jejich doprovod mohou vyrobit velikonoční dekorace na výzdobu svých domovů. Čekají vás koncerty, divadelní představení, program s folklórní tematikou a po celou dobu také trh, kde si budete moct nakoupit nejen dekorace, ale také se dobře najíst a napít. Podrobný program den po dni naleznete v kalendáři akcí na www.visitliberec.eu.

Putování za pomlázkou

Kdy: probíhá do 11. dubna

Kde: start a cíl u sokolovny, Proseč pod Ještědem

Proč přijít: Tradiční a oblíbená stezka velikonočního zajíčka, na které vás čeká plnění deseti úkolů.

Babylonské Velikonoce

Kdy: pátek 7. dubna (do 9. dubna)

Kde: Centrum Babylon, Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bohatý program je připraven pro děti i jejich doprovod. V pátek se můžete těšit na kouzelníka Hopsíka a jeho komediální program nazvaný Velikonoce s Hopsíkem. V sobotu ve 14 hodin si nenechte ujít pohádkové divadelní představení Mrkvomen a pohádku Václav a slimák. Nedělní odpoledne se ponese v duchu písniček a soutěží s DanceMission.cz. Po celou dobu konání akce nebude chybět malování vajíček, pletení pomlázek a výtvarné tvůrčí velikonoční dílny.

Teď!

Kdy: sobota 8. dubna v 15.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Čas, jeho rozmanité fáze i neustálé plynutí. A také odlišné vnímání času z pohledu dětí i dospělých. To jsou témata hudební inscenace Naivního divadla – či spíše divadelního koncertu pro nejmenší děti. Autorem textů písní i básní je jeden z nejuznávanějších současných autorů pro děti, Radek Malý. K jeho tvorbě se Naivní divadlo inscenací Teď! vrací po několika letech, které uplynuly od premiéry cenami ověnčené inscenace Čechy leží u moře, atmosférické koláže z veršů obsažených v jeho knize Moře slané vody. Tentokrát v divadle čerpají z celého jeho díla a především Radka Malého požádali o písňové texty přímo na míru zamýšlené inscenace. Ta vyvrcholí v tom kratičkém okamžiku, kdy se starý rok potkává s novým.

Velikonoce na Grabštejnu

Kdy: sobota 8. - pondělí 10. dubna v 10.00

Kde: hrad Grabštejn, Hrádek nad Nisou

Za kolik: běžné vstupné na prohlídku

Proč přijít: Nenechte si ujít letošní sváteční prohlídky s průvodcem napříč historií hradu obohacená o jarní a velikonoční výzdobu a tradice. Mimořádně se do okruhu zařadí i kaple sv. Barbory, jejíž klenba je zdobena pašijovým příběhem. Na konci prohlídky využijte možnost výstupu do věže. Kromě prohlídky velikonočně vyzdobeného hradu proběhnou výtvarné dílny, kde si nejen děti mohou malovat vajíčka, perníčky nebo vyrobit domů krásné jarní a velikonoční dekorace.

Velikonoční neděle na Javorníku

Kdy: neděle 9. dubna ve 14.00

Kde: Všesportovní areál Obří Sud Javorník

Proč přijít: Užijte si horské Velikonoce a vydejte se lanovkou zdarma na kopec Javorník. V lese za horní stanicí lanové dráhy kolem cesty do restaurace Obří sud hledejte penízek Obří sud a doneste ho do restaurace Obří sud. Každé jedno dítě, které přinese jeden nalezený penízek, dostane překvapení. Lanovka jezdí od 10 do 16 hodin každých 30 minut.

JABLONECKO

Velikonoční slavnosti 2023

Kdy: do pátku 7. dubna

Kde: Mírové náměstí, Ekocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: zdarma

Program ve folklórním duchu plný hudby, tance a divadla, občerstvení, stylový stánkový prodej, výstupy na radniční věž, velikonoční dílny…

Velikonoce na Zubačce

Kdy: čtvrtek 6. dubna - neděle 9. dubna

Kde: Muzeum ozubnicové dráhy i Výtopna v Kořenově

Proč přijít: Během Velikonočních prázdnin (kromě pondělí) bude otevřené Muzeum ozubnicové dráhy i Výtopna v Kořenově. Přijďte na návštěvu. Muzeum je otevřeno od 6. do 9. 4. 2023 od 10 - 17 hodin.

Paulie Garand & Acoustic band

Kdy: pátek 7. dubna ve 21.00

Kde: klub Na rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 270- 375 korun

Proč přijít: Paulie Garand se v rámci koncertů představuje nově i v akustické podobě a v komornějších prostorech, protože si nová forma koncertu s živými nástroji zaslouží intimnější atmosféru. Beaty zastoupí čtveřice nástrojů - bicí, kytara, klávesy a basa. Jedno pódium budou sdílet Petr Hrnčiřík (bicí), Štěpán Urban (kytara, zpěv), Martin Krópa (klávesy) Samuel Barcík (basa) a samozřejmě Paulie Garand. Oproti běžným koncertům uslyšíte speciální akustickou podobu Paulieho repertoáru, jehož inspirací jsou krom rapu především jazz, soul, folk, nebo indie rock.

Velikonoční prázdniny v muzeu

Kdy: pátek 7. - neděle 9. dubna v 10.00

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Po Víkendu v Křišťálovém údolí, kterým jste se mohli naladit na letošní Velikonoce přichází muzeum s další akcí určenou především dětem, aby se zabavily během velikonočních prázdnin. Pro vás a vaše děti je připravena tradiční a tematicky oblíbená dílna s malováním a zdobením skleněných vajec anebo s výrobou vlastní dekorace s jarními motivy, kterou si ozdobíte své domovy. Velikonoční tvoření probíhá po celý den do 16 hodin a děti na něj mají vstup zdarma.

Pašijové hry na Valdštejnu

Kdy: pátek 7. dubna ve 14.00

Kde: hrad Valdštejn

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Velký pátek bude na Valdštejnu zpestřen divadelní hrou s názvem "O nejslavnějším zmrtvýchvstání" v podání souboru Zkus Malá Skála. Představení proběhne na prvním hradním nádvoří. Akce se koná pouze za příznivého počasí.