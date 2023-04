První dubnový víkend nabídne celou řadu zajímavých akcí. Nechte se inspirovat v naší pravidelné nabídce tipů z Libereckého kraje.

Stezka Sochy ve skalách v Brništi. | Foto: Vít Černý

ČESKOLIPSKO

Vernisáž: Fenomén Lhotský

Kdy: pátek 31. března v 17.00 (do 11. června)

Kde: Sklářské muzeum Nový Bor

Proč přijít: Zdeněk Lhotský je jednou z největších současných osobností českého skla. Je to člověk mnoha talentů. Je vynikajícím výtvarníkem, zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví. Je světově proslulým sklářem, odvážným technologickým inovátorem i podnikatelem. Je originálním hudebníkem, členem Malého tanečního orchestru divadla Sklep. Již bezmála 30 let je majitelem a uměleckým ředitelem studia skleněné tavené plastiky Lhotský s.r.o. v Pelechově u Železného Brodu, kde realizuje nejen své vlastní autorské práce, ale také řadu zakázek pro umělce z celého světa. V roce 2020 zde dokončili také realizaci unikátního skleněného sarkofágu pro dánskou královnu Margrethe II. podle návrhu sochaře Bjørna Nørgaarda. Pro výstavu ve Sklářském muzeu Nový Bor byla vybrána díla v podstatě monochromatická. Omezení barevné škály však neubírá nic z barevnosti struktur a dekorů. Do instalace je zakomponován také autentický regál z umělcovy galerie na Chlístově. Přibližuje nám skutečné prostředí, kde tyto osobité a unikátní věci vznikají a evokují také prostředí vídeňských uměleckých dílen Wiener Werkstätte z prvních tří dekád 20. století, kterým Zdeněk Lhotský touto částí své tvorby vzdává hold.

Jarní otevírání stezek

Kdy: sobota 1. dubna v 11.00

Kde: start Ekocentrum Včelín, Brniště

Proč přijít: Otvírání stezek spojené s blížícími se Velikonocemi přinese tvoření i procházení v přírodě. Kromě oblíbené stezky Sochy ve skalách si projdete zbrusu novou stezku nazvanou Skleněná stezka, která na ni na ni navazuje. Jako první návštěvníci budete moci projít první její první úsek (stezka by měla být kompletně dokončena letos v říjnu). V terénu budou pro vás a vaše děti připravené tvořivé i vědomostní úkoly. Trasa bude dlouhá něco přes dva kilometry, připraveno je na ní čtrnáct zastavení s otázkami a herními a tvořivými aktivitami. V Ekocentru Včelín se pak budete moci zapojit do jarních tvořivých dílen, vyzkoušíte si práci se sklem a odnesete si domů vlastnoručně vytvořené jarní a velikonoční dekorace. Na Skleněné stezce uvidíte novotou zářící Skleněný strom, který pro tuto akci vytvořila firma Pačinek Glass. Dále na nově otevřeném úseku Skleněné stezky uvidíte původní podobu kostela Sv. Mikuláše z počátku 19.století a v kapli u kostela si budete moci prohlédnout lustr s názvem Jiří od Bořka Šipka, který nám zapůjčili správci díla, tohoto věhlasného designera a architekta. Skleněná stezka povede od parkoviště na okraji obce přes náves ke Schröterově kapli, stojící na vrchu nad obcí, odkud je krásný výhled na Lužické hory a okolní krajinu.

Velikonoční výstava

Kdy: sobota 1. dubna (do 16. dubna)

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, loretánský dvůr, Česká Lípa

Proč přijít: Na tradiční výstavě se můžete těšit na velikonoční kraslici v nadživotní velikosti s motivy kulturních a historických památek Českolipska, slaměné postavy, například chlapce s pomlázkou a řehtačkou, dívku s proutěnou nůší, selku s ošatkou plnou kraslic, zajíce, slepice, beránky, ovečky a další. Velikonočně nazdobený prostor bude zároveň možno využít jako fotokoutek pro krásnou velikonoční fotografii.

Velikonoční dílna

Kdy: sobota 1. dubna v 10.0

Kde: KD U Jezera Stráž pod Ralskem

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Výroba ozdob a dárečků, vše na téma Velikonoce, pro malé i velké návštěvníky. Součástí dílny je i prodejní tržnice rukodělných výrobků.

Máchovo jezero – rybník mnoha jmen

Kdy: sobota 1. dubna ( do 18. června)

Kde: Muzeum K. H. Máchy, Doksy

Proč přijít: Máchovo jezero bylo založeno v roce 1366 jako rybník a dostalo velice nepoetický název Velký rybník. Svou malebnou polohou v krajině lesů, tajuplných roklí a romantických hradů se brzy dostalo do hledáčku romantiků, později lékařů, a nakonec turistů a rekreantů. Podle toho se pak měnilo i pojmenování Velkého rybníka. O cestě Velkého rybníka k Máchovu jezeru a o jeho proměnách od lázeňského místa přes české moře až k rekreační oblasti Máchovo jezero vypráví výstava „Máchovo jezero – rybník mnoha jmen“.

PODÍVEJTE SE: Nejlepším sportovcem Českolipska se stal Kryštof Bogár

Andrew „Bullet“ Lauer – My bass souls

Kdy: sobota 1. dubna ve 21.00

Kde: klub U bílýho černocha, Česká Lípa

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Andrew patří mezi významné světové baskytaristy. Pochází z Kalifornie, dnes žije v Německu. Poznáte ho podle mohutného těla a ještě mohutnější hry na baskytaru. Jeho pódiový projev je nezapomenutelný, a když ho jednou uslyšíte naživo, jeho sound se vám už navždy vryje do srdce. Když spatříte jeho muzikální hru, budete jenom těžko věřit, že se své lásce věnuje pouhých deset let. V minulosti hrál v kapelách Tower of Power a Dream Theatre.

Velikonoce na Vísecké rychtě

Kdy: sobota 1. dubna v 10.00

Kde: Vísecká rychta, Kravaře

Za kolik: 25 - 100 korun

Proč přijít: Týden před svátky dostanou návštěvníci již tradiční příležitost užít si malebné prostředí rychty v jarním kabátě prostřednictvím workshopů a jarmarku. Stánky s řemeslným zbožím i muzejní dílny nabídnou, a to nejen dětem, možnost vyzkoušet si pletení pomlázky, malování kraslic, zdobení perníčků, ale i např. výrobu dekorací metodou tzv. suchého plstění. Inspiraci pro jarní dekorace najdou kreativci nejen v tvůrčích dílnách, ale i ve výzdobě rychty, která bude věnována udržitelnosti. Prostor dostane i historie tradic na Českolipsku a připraven bude hravý kvíz, na kterém si budou moci všichni ověřit své znalosti lidových obyčejů. Se zahájením sezóny na rychtě bude také zahájena výstava Chalupy herců, muzikantů a zpěváků na Českolipsku, která se do Kravař, rozšířena o chalupy Hany Zagorové a Zdeňka Větrovce, stěhuje z České Lípy. Nebudou chybět stánky s občerstvením a celodenní zábavný program s divadlem a tradičním vynášením smrtky proběhne pod taktovkou umělecké skupiny Merlet.

Velikonoce v Křišťálovém údolí

Kdy: sobota 1. a neděle 2. dubna

Kde: Kamenický Šenov, Nový Bor, Prácheň, Kunratice, Česká Lípa a další

Proč přijít: Zahajte velikonoční svátky v Křišťálovém údolí. Dva dny otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech a muzeích. Nejen krásné velikonoční ozdoby, ale i výrobu šperků, bižuterie a skleněných výrobků zažijete ve velikonoční atmosféře přímo v místech vzniku. Velikonoční program si připravila i některá muzea. Navštivte naše skláře, šperkaře, muzea a tvořivé dílny. Můžete se zapojit i do soutěže o krásné ceny. Všechna místa navíc navštívíte jen o tomto víkendu zdarma. Seznam míst zapojených do celé akce najdete na www.kamenicky-senov.cz nebo na www.crystalvalley.cz.

Velikonoce na zámku

Kdy: sobota 1. dubna v 9.00 (do 16. dubna)

Kde: Státní zámek Zákupy, Zákupy

Proč přijít: Prohlídka velikonočně vyzdobených interiérů zimního okruhu.

S čerty nejsou žádné žerty

Kdy: neděle 2. dubna v 15.00

Kde: KD Crystal, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Čertovská pohádka vypráví o mladém mlynáři Petrovi, kterého zlá chamtivá macecha Dorota připraví o mlýn a všechen majetek po mamince a tatínkovi. Petr se proto vydává hledat své štěstí do světa. Cestou narazí v lese na dcery knížete - protivnou a sobeckou Angelinu a hodnou a skromnou Adélku. Mezitím se Petrova macecha spikne s místním vychytralým správcem, který se stará jen o to, jak naplnit vlastní měšec na úkor knížecí pokladny. Společně proti Petrovi kují pikle. Podaří se jim ho dostat do vězení a poté i na vojnu. Petrovi se však povede utéct, a když už neví, kudy kam, nabídne mu svoji pomoc samotné Peklo. To pečlivě sleduje špatné skutky, protože nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

LIBERECKO

Liberecké Velikonoce 2023

Kdy: pátek 31. března (do 9. března)

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční velikonoční trhy s programem před libereckou radnicí. 10 dní plné dobrého jídla, tradičních výrobků a kulturního programu. Během celých svátků vás čeká několik vystoupení místních mateřských a základních škol, chybět nebudou několikery velikonoční dílny, kde si děti i jejich doprovod mohou vyrobit velikonoční dekorace na výzdobu svých domovů. Populární je zdobení velikonoční břízy, které proběhne v sobotu 1. dubna, a na kterou si každý příchozí může připevnit svou pentličku. Čekají vás koncerty, divadelní představení, program s folklórní tematikou a po celou dobu také trh, kde si budete moct nakoupit nejen dekorace, ale také se najíst a napít. Podrobný program den po dni naleznete v kalendáři akcí na www.visitliberec.eu.

Princezna Hyacinta

Kdy: pátek 31. března a neděle 2. dubna v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 150 - 350 korun

Proč přijít: Humorný pohádkový příběh z prostředí Českého ráje je další letošní premiérou v libereckém divadle. Princezna Hyacinta je celovečerní balet Oskara Nedbala. Premiéra se odehrála v roce 1911 v Národním divadle v Praze, choreografii a režii zajistil Achille Viscusi. Děj baletu je umístěn na hrad Trosky, jehož tajemství láká dodnes. Vesnický kovář touží získat bájný poklad a dostává se tak na hrad. Potkává krásnou princeznu Hyacintu, kterou unese černokněžník Aratron. Při pokusu o její vysvobození se dostává až do bájné říše Hyacint. Pohádkovému příběhu nechybí humor, dramatické momenty, dokonce ani láskyplný závěr. Plakát k premiéře Princezny Hyacinty vytvořil výjimečný Alfons Mucha, zaplnil ho řadou skrytých významů a symbolů. Je zřejmé, že šlo o dílo (jako Mozartova Kouzelná flétna) s přesahy do jiných „nedivadelních“ souvislostí. Nádherná secesní Princezna Hyacinta Alfonse Muchy se stala nedílnou součástí našeho výtvarného bohatství – a byla by škoda, kdyby stejnojmenný kouzelný Nedbalův balet – upadl v zapomnění.

Lorraine Leckie a Pavel Cingl

Kdy: pátek 31. března v 19.30

Kde: café Jazzová osvěžovna, Frýdlant

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Lorraine Leckie se narodila na koňské farmě v severním Ontariu, kde vyrůstala pod všudypřítomným vlivem Neila Younga. V raném mládí konvertovala k punk rocku, vzala si Steva Leckie z Viletones a začala svou kariéru jako maskérka v módním průmyslu. Po několika letech strávených mezi celebritami (jejími klienty byli např. Paul McCartney nebo Heidi Klum) seznala, že je čas na změnu. Usadila se v New Yorku, vzala kytaru a začala hrát, kde se dalo, aby se za nějaký čas propracovala až na pódia respektovaných klubů jako jsou Bowery Ballroom, Webster Hall nebo Mercury Lounge, kde pravidelně hrává se svou kapelou Lorraine Leckie & Her Demons. Pavel Cingl je doposud známý především jako rockový houslista, dlouholetý člen kapely Ivana Hlase. Narodil se v Teplicích, dětství prožil v Pardubicích. Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor housle. Spolu s Lorraine Leckie vystupují jak v Americe, tak i na českých podiích.

Velikonoční trhy

Kdy: sobota 1. a neděle 2. dubna v 9.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Tradiční velikonoční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tematického zboží a programem pro děti i dospělé. Sychrovské trhy jsou letitou vítanou kulturní akcí, neboť v areálu zámku najdou návštěvníci více jak sto stánků s řemeslnými výrobky, regionálními i specifickými potravinami, občerstvením určeným ke konzumaci přímo na místě (klobásky, teplé sýry, buchty, koláče, bramboráky) a samozřejmě s výrobky vztažnými ke svátkům jara – věnce, pomlázky, kraslice, jarní dekorace, ale také svíčky s jarním motivem, mýdla a další, v nabídce nechybí také kvalitní oblečení (obvykle ručně šité/pletené či ručně zdobené), medy, čaje, keramika. Velikonoční trhy jsou obohaceny i kulturním programem. Vystoupí kapela „Pouličníci“ i loutkové divadlo „Teátr“ Pavla Šmída. V sobotu se návštěvníci mohou těšit na folklórní soubor Horal. V tento den bude také zpřístupněn zámecký park, který láká k procházce například s kávou v ruce a teplými kobližkami k ní. Otevřen je samozřejmě také zámek s velikonoční výzdobou.

Velikonoce v Křištálovém údolí

Kdy: sobota 1. dubna v 9.00

Kde: Liberecký kraj

Proč přijít: Zahajte velikonoční svátky v Křišťálovém údolí. Dva dny otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech a muzeích. Nejen krásné velikonoční ozdoby, ale i výrobu šperků, bižuterie a skleněných výrobků zažijete ve velikonoční atmosféře přímo v místech vzniku. Velikonoční program si připravila i některá muzea. Navštivte naše skláře, šperkaře, muzea a tvořivé dílny. Můžete se zapojit i do soutěže o krásné ceny. Všechna místa navíc navštívíte jen o tomto víkendu zdarma, tak vítejte v Křišťálovém údolí - výjimečném sklářském a šperkařském kraji na severu Čech. Seznam míst zapojených do celé akce najdete ZDE.

RETRO: Pamatujete na účesy z devadesátek? Frčely vysoké culíky, melíry a ofiny

Vyšívané Velikonoce

Kdy: sobota 1. dubna v 10.00

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně

Proč přijít: Pro milovníky Velikonoc připravilo muzejní lektorské oddělení výtvarnou dílnu plnou kreativity a zábavy. Společně oslavíte jaro, zapátráte v historii a navrátíte se ke kořenům našich předků. Povíte si zajímavosti o zvycích a tradičním velikonočním zdobení v Čechách i na Moravě.

Jizerské hory očima malířky a fotografa

Kdy: sobota 1. dubna (do 23. dubna)

Kde: Klášter Hejnice, Hejnice

Proč přijít: Výstava obrazů Dany Živorové a fotografií Petra Mayera. K vidění bude vždy od pondělí do neděle od 9 do 18 hodin

Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 1. dubna ve 13.00

Kde: náměstí, vestibul radnice, Frýdlant

Proč přijít: Čeká vás příjemné odpoledne v duchu velikonočních svátků. Na náměstí vás čeká kulturní program, tradiční jarmark s tématem Velikonoc a také občerstvení. V budově radnice bude pro děti připraveno velikonoční dobrodružství a výtvarné dílny pro velké i malé.

Sto zvířat

Kdy: sobota 1. dubna v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Populární kapela míří do Liberce. V posledních letech nastoupilo do kapely několik výrazných mladých muzikantů, kteří přinesli novou energii. Kapela se nachází v tuto chvíli zřejmě ve své vrcholné formě, o čemž svědčí nejen reakce fanoušků, ale i odborné kritiky.

Nedělní pohádka: Princezna Čokoláda

Kdy: neděle 2. dubna v 17.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Půvabná výchovná pohádky o jedné princezně, která má ráda jen sladkosti, bonbony a hlavně čokoládu. Bolí jí z toho břicho, zuby a je bledá. Naštěstí je tu jeden moudrý čaroděj, který si se vším ví rady. Naučí princeznu jíst zdravě a díky tomu bude krásnější, než kdykoli jindy. Kromě návštěvy pohádky si nenechte ujít návštěvu knihkupectví. Každý, kdo si v den pohádkového představení koupí titul z nových knih, nemusí na pohádku platit vstupné a ještě si udělá k Velikonocům radost novou knihou.

Velikonoce v muzeu

Kdy: neděle 2. dubna ve 13.00

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Proč přijít: Tradiční akce (nejen) pro rodiče s dětmi. Čeká vás smaltování kovových přívěšků, prodej staročeského velikonočního pečiva, velikonoční zvyky a pranostiky.

JABLONECKO

Kšanda

Kdy: pátek 31. března v 19.00

Kde: Kulturní dům Velké Hamry

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Přijďte se pobavit a zasmát. Čeká vás skvělá komedie Jaroslava Sypala ze současnosti. Hrají herci pražských divadel.

Jan Spálený a ASPM

Kdy: pátek 31. března ve 20.00

Kde: Klub Na rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 375 korun

Proč přijít: Původně folk-bluesové trio léty dospělo a koncem minulého tisíciletí vyzrálo do podoby crossoverového kvintetu. ASPM (Amatérské sdružení profesionálních muzikantů) se pohybuje virtuózně na pomezí žánrů blues, jazz, gumbo, folk a jejich vzájemným dotýkáním si vytváří vlastní nezaměnitelné výrazivo. Hřídelí ASPM je Jan Spálený – muzikant – vypravěč, který je autorem většiny písní, zpěvákem i hráčem na kornet a piano. Každý další člen ASPM je svébytnou osobností, jejíž význam přesahuje nejen ASPM, ale i příslušný hudební klokot v této zemi. Hudební režisér, dramaturg, noční vypravěč rozhlasových pohádek – otec českého blues Jan Spálený hrál v běhu let dixieland, rock and roll, rhythm and blues, s bratrem Petrem měli kapely Hipps a Apollobeat, hostoval v popových kapelách a hudbě, které se převážně říká vážná. Od roku 1984 žije ASPM a pro ASPM. Celý život skládá, píše texty, aranžuje.

Velikonoční jarmark na Bělišti

Kdy: pátek 31. března – neděle 2. dubna v 10.00

Kde: Městské muzeum v Železném Brodě, národopisná expozice Běliště, Železný Brod

Proč přijít: Přijďte se jarně naladit a nasát velikonoční atmosféru do roubeného stavení na Bělišti, kde od pátku do neděle probíhá dvacátý ročník Velikonočního jarmarku. Radost si můžete udělat koupí keramiky, dřevěných hraček, kraslic, řehtaček, pomlázek, jarních dekorací a dalších řemeslných výrobků převážně od lokálních výrobců. Svým nákupem můžete podpořit i činnost Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska, Střediska volného času Mozaika a rodinného centra Andílek. V pátek předvede paní Stanislava Mlejnková pletení pomlázek z vrbového proutí, v sobotu paní Alena Matějková zdobení technikou decoupage a v sobotu i v neděli můžete obdivovat zručnost paní Evy Krejčové, která se zabývá tvorbou lidových kraslic. Děti se mohou po celou dobu konání jarmarku zapojit do výtvarné dílny, kterou povede SVČ Mozaika a pokud příjdou v neděli, čeká na ně před domem Králíková dílna rodinného centra Andílek. To připraví bohatý venkovní program s pletením pomlázek, barvením vajíček, výrobou dekorací, soutěžemi, hrami, focením a dováděním. Od Malého náměstí povede na Běliště samooblužná Velikonoční stezka. V sobotu se nejen rodiny s dětmi mohou těšit na zbrusu novou hudební pohádku „Jak kouzlo do houslí vklouzlo“ inspirovanou stejnojmenou knihou spisovatelky Daniely Krolupperové. Pohádku odvypráví a hudebně doprovodí smyčcové duo Yellow, tvořené houslistkou Pavlou Mazancovou a violoncellistkou Michaelou Krejčovou Vitákovou. Pohádka začíná ve 14 hodin v půdním prostoru. Ani letos nebude chybět vystoupení žesťového kvintetu naší Základní umělecké školy pod vedením Rudy Müllera. Začátek je v sobotu v 11 hodin před domem. Občerstvit se, posedět a popovídat se známými můžete v patře domu, kde se pro Vás chystá občerstvení v podobě mazanců, jidášů, koláčů, preclíků, Bělišťáku, teplého moštu a dalších dobrot.

Mig 21

Kdy: pátek 31. března od 20.30

Kde: Klub Woko Jablonec nad Nisou

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Oblíbená kapela vyráží na své jarní turné, v rámci kterého zavítá už tento pátek také do Jablonce nad Nisou.

OBRAZEM: Když mraky plují oblohou aneb Fascinující nebeské divadlo

Velikonoce na Krásné

Kdy: sobota 1. dubna od 10.00

Kde: Kittelův dům, Krásná

Proč přijít: Předvelikonoční akce o velikonocích. zážitek z koncertu skupiny Musica Rustika s pašijovými písněmi v kostele sv. Josefa či ze starobylé pesachové večeře v Kittelově domě. Pestrá akce pro celý den a pro celou rodinu.

11:00 Písně jara - zpívání dětí z MŠ Pěnčín

13:00 Pašijové písně - Musica Rustika kostel

14:00 Poté bude zpívat a hrát Musica Ruskica v Kittelově domě

15:00 Velikonoce všemi smysly - nejen povídání, ale i praktické zažití velikonoc -pohled do minulosti, pokrmy, tradice šoldra, jidáše, beránek či mazanec) Jan Sedlák, Kittelovo muzeum

16:00 Pesachová večeře, svátek nekvašených chlebů – Oldřich Bezděčík - macesy charostet,bejca, marmor, karpas atd…nutná rezervace, počet míst u stolu je omezen.

Dílny: malování vajíček a odlévání vosku s Květou, malířské dílny.Výstava: Kraslice, reliéfní kresba voskem na barvená vejce - Jana Menšíková

Občerstvení ve velikonočním duchu, kávovarná kamínka

Vítání jara

Kdy: sobota 1. dubna od 14.00

Kde: Kulturní dům Rádlo

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Odpoledne plné zábavy a tvoření pro celou rodinu. Pletení pomlázek, výroba jarních dekorací, čtení pohádek od Rádelských babiček, vystoupení dětí z mateřské školy. Občerstvení zajištěno.

Vasilův rubáš

Kdy: sobota 1. dubna ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Folk-reggae-punkové duo ve složení Filip „Vasilděda“ Novák (kytara, akordeon, zpěv) a Petr „Ruby“ Rubáš (perkuse, zpěv) je novým objevem hudební scény. Stylovou nezařaditelností a zároveň otevřeností a dravostí dokáže Vasilův Rubáš zaujmout jak folkové publikum (1. cena v rámci Mezinárodní Porty 2012), tak i festivalové diváky na punkovém festivalu. Vasilův Rubáš je hudební skupina, která vystupuje od roku 2003 původně na pražské scéně a do širšího povědomí vešla jako vítěz Mezinárodní interpretační soutěže Porta v Ústí nad Labem v roce 2012. Přestože jde o folkovou soutěž, kapela inklinuje k široké škále stylů, např. reggae, ska, punk.

Velikonoce v muzeu (v rámci Velikonoc v křišťálovém údolí)

Kdy: sobota 1. a neděle 2. dubna

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Velikonoce začínají v muzeu o týden dřív, a to Víkendem Křišťálového údolí. Návštěvníci mohou oslavit jarní dny tradičními tvořivými dílničkami a ukázkou foukání skleněných figurek. V sobotu 1. dubna bude v ateliéru probíhat velikonoční dílna pro rodiny s dětmi. Vyrobí si vajíčko z rokajlových perliček zdobené kuřátky, či umělými květy nebo zápich do květináče s jarním motivem. V neděli 2. dubna se představí Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje Karel Sobotka s ukázkou foukání skleněných figurek. Sklář umí vdechnout formu a tvar křehké kráse českého foukaného skla. V dnešním přetechnizovaném světě vyniká svou originální ruční výrobou skleněných figurek. Návštěvníci budou mít sami možnost vyzkoušet si obtížnost jeho profese.