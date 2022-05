Pásmo poezie, divadelních dialogů a monologů v podání HRK při Gymnáziu Česká Lípa a Divadelního klubu mladých.

Tour de Bordeax

KDY: Pátek 13. května v 18:30 hodin

KDE: Kulturní centrum Sever Cvikov

ZA KOLIK: 650 Kč



Zážitková degustace francouzských vín a specialit. Zváni jsou všichni milovníci francouzských vín, ale také tamní gastronomie, o které se toho během večera spoustu dozvíte. Degustační menu najdete na www.cvikov.cz, stejně jako způsob rezervace na akci.

Jarní Sosnění

KDY: Sobota 14. května od 8 hodin

KDE: autodrom Sosnová

ZA KOLIK: vstup zdarma

U příležitosti 45 let Autodromu Sosnová a oficiálního otevření, prodlouženého okruhu se uskuteční přehlídka historických závodních automobilů od roku 1924 až do počátku osmdesátých let. Část programu vyplní závodní jízdy Jarního Sosnění ve čtyřech kategoriích -klasické sportovní automobily (např. MG, Triumph, Mini…), automobily Škoda, závodní automobily a formule. O polední přestávce (12-13 hodin) je na programu jízda pravidelnosti Jarní Rallye. Na pět desítek posádek by mělo do areálu v Sosnové dorazit v 11 hodin. V seznamu přihlášených najdeme mnoho zajímavých automobilů, jako například Chrysler 58 (1925), Ford A (1928), McLaughlin (1931), Buick (1934) nebo Bristol 400 (1950). Odpolední program je věnován exhibičním jízdám zajímavých závodních historických automobilů v kategoriích Grand Prix, Tatra, Le Mans, Škoda, MTX, Škoda 1100 OHC. Účast přislíbili majitelé mnoha unikátů, z nichž některé budou k vidění za burácení motoru vůbec poprvé. Diváci mají vstup do areálu zdarma, připraveno je občerstvení a na závěr dne vystoupí od 17 hodin hudební skupina Čechomor.

Hasičské slavnosti

KDY: Sobota 14. května od 10 hodin

KDE: obec Kunratice

ZA KOLIK: vstup zdarma



Hasiči v Kunraticích si připomínají 150 let existence svého sboru, proto přichystali velkolepou oslavu. Chybět nebude přehlídka hasičských vozů a dalšího vybavení, spanilá jízda, koncert Hasičské dechové hudby z Lysé nad Labem ani představení dětských hasičských kroužků. Bohatý program se bude odehrávat také ve Sklárně Pačinek, kde bude celý den probíhat Den otevřených dveří s možností si práci sklářů důkladně prohlédnout. V 18 hodin se představí hudební hvězda večera – Děda Mládek Illegal band.

Víkend pro rodinu

KDY: Sobota 14. a neděle 15. května od 10 hodin

KDE: Zoologická zahrada Liberec

Od roku 1994 se ve světě slaví 15. 5. jako Mezinárodní den rodin. Zoo Liberec se k tomuto tématu připojí hned celým víkendem, kdy bude v celém areálu probíhat řada aktivit a soutěží zaměřených na rodinné týmy. Všechny potřebné informace na www.zooliberec.cz/vikend-pro-rodinu/akce/.

Varhanní improvizace Pavla Hrubeše na podporu záchrany varhan

KDY: Sobota 14. května ve 11 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje Doksy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



První ze série varhanních improvizací na varhany v kostele sv. Bartoloměje v Doksech. Hraje hudební skladatel a vynikající varhaník Pavel Hrubeš a hosté. Výtěžek je určen pro sbírku na záchranu varhan v Doksech.

Šermíři Reliquia

KDY: Sobota 14. a neděle 15. května od 11 hodin

KDE: hrad Bezděz

ZA KOLIK: 60/150 Kč

Skupina se věnuje šermířským, divadelním a tanečním vystoupení. Zaměřeni jsou na období konce 15. století.

Graffiti Jam

KDY: Sobota 14. května od 12 hodin

KDE: parkoviště Na Vršku, Stráž pod Ralskem



Druhý ročník streetartové akce Graffity Jam ve Stráži pod Ralskem u firmy Adient. Akci pořádá spolek Järgen family za podpory města na legální sprejerské stěně, kterou spolek provozuje již třetím rokem. Na celodenní akci se představí desítka nejlepších writerů, kteří ukáží, že graffity může být i umění. Pro diváky bude připravená workshopová stěna, stylové posezení, bohaté občerstvení, čajovna, vodní dýmky a kvalitní muzika.

Koza z Mimoně opět bodovala! A chystá tradiční jarmark

Dějiny českých Židů

KDY: Sobota 14. května od 14 hodin

KDE: Villa Hrdlička Česká Lípa

Jací jsou Židé obecně, jaké jsou jejich dějiny, proč měli v minulosti tak nelehký úděl a jak se vyvíjí současná situace – nejen o tom se dozvíte na přednášce Tomáše Krause, dlouholetého tajemníka České židovské obce.

Maškarní karneval pro děti i dospělé

KDY: Sobota 14. května ve 14 hodin

KDE: osada Kněžice



Soutěžit se bude o nejlepší masku dětí, večer i dospělých, souběžně proběhne malování na obličej v podání Lenky Raniakové. Připraveno je bohaté občerstvení. Těšte se také na opékání buřtů a masa na grilu. Děti čeká odpoledne diskotéka, večer pak proběhne hudební party pro dospělé.

Autorské čtení a křest knihy Jak jsem se nestala úřednicí

KDY: Sobota 14. května v 15 hodin

KDE: Městské muzeum Mimoň

Autorské čtení a křest knihy Jak jsem se nestala úřednicí mimoňské autorky Mea Rei. Knihu pokřtí básník Jiří Žáček, hudební doprovod Duo Piacere.

Komentovaná prohlídka výstavy Konvergence

KDY: Sobota 14. května v 15:30 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa



Komentovaná prohlídka výstavy se zastoupenými výtvarníky, vedené autorem koncepce celého projektu Pavlem Krausem. Jako první se v jejich rámci v ambitu muzea představí fotografka Jasmína a Roman Řezáč, zřejmě nejuniverzálnější osobnost ze všech zúčastněných.

Májová neon party

KDY: Sobota 14. května v 19 hodin

KDE: DK Ralsko Mimoň

ZA KOLIK: 120 Kč

Další oldies party, tentokrát s UV světlem. Hraje DJ Martin Dejdar, součástí programu je i malování na tělo UV barvami, na sebe si oblečte vše, co svítí pod UV světlem.

Vítání ptačího zpěvu

KDY: Neděle 15. května v 9 hodin

KDE: sraz před Vlastivědným muzeem a galerií Česká Lípa

ZA KOLIK: zdarma



Ekoporadna Orsej při Vlastivědném muzeu a galerii pořádá ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a ornitology ze Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a projektu Jeřábí život Vítání ptačího zpěvu. Příští rok oslaví myšlenka vítání jara společně s ptačím zpěvem (Down Chorus Day) čtyřicet let a po celé Evropě se těší velké oblibě. Letos účastníci vyrazí od muzea a za doprovodu Miroslava Honců se vydají směrem k Dubici. Cesta bude věnována městskému ptactvu a jejich rozpoznávání podle hlasů a pobytových stop. V blízkosti ptačího parku, který od roku 2020 buduje na Mnišských loukách Česká společnost ornitologická, pak bude připravena ukázka odchytu, určování druhů a kroužkování ptáků. Pro účastníky budou připraveny informační materiály o nejnápadnějším obyvateli Českolipska - Jeřábu popelavém a ochraně ptáků na jaře i v průběhu celého roku.

Absolventský koncert Jiřího Karáska

KDY: Neděle 15. května v 16 hodin

KDE: Biberova síň Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa

Absolvent Jiří Karásek ze žesťové třídy pana učitele Jakuba Maška vás srdečně se svými hosty zve na svůj absolventský koncert.

Maryša

KDY: Neděle 15. května od 19 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 390 Kč



Nejlepší a nejslavnější české drama, které je zároveň vrcholem tvorby bratří Mrštíků. Starší z nich Alois nalezl námět v moravské vesnici Těšany a chtěl jej zpracovat jako román. Vilém však prý navrhl napsat na motivy původně celkem jednoduchého příběhu skutečné drama. Ukázalo se, že to byl skvělý nápad. Maryša měla premiéru v pražském Národním divadle v květnu 1894 a od té doby prakticky nezmizela z jevišť. Byla adaptována i pro balet, operu a rozhlas. Nejspíš se nenajde nikdo, kdo by o Maryše alespoň neslyšel. Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily obecné konvence, rodinná a společenská autorita, poslušnost, pravidla, jimž se nevzepřela. Každá z jeho postav má svou pravdu a každá z nich by našla sobě podobnou i dnes. Kolik lidí z různých důvodů popírá sebe sama, svoje pocity, své touhy ve jménu cizích omezení a „dobrých úmyslů“, jež mu vládnou, jimž dovolil, aby mu vládly.