Mezinárodní sklářské sympozium IGS a Sklářská pouť

KDY: Čtvrtek 30. září - neděle 3. října

KDE: Nový Bor a okolí

ZA KOLIK: vstup zdarma

Nejen na sklo ale i na zábavu bude opět lákat Mezinárodní sklářské sympozium IGS 2021, jehož 14. ročník pořádá město Nový Bor a Sklářské muzeum Nový Bor od čtvrtka 30. září do neděle 3. října ve spolupráci s místními sklářskými firmami a školami. Kromě možnosti vidět přímo při práci proslulé domácí i světové výtvarníky a designéry, sklářské sympozium přinese také bohatý doprovodný program. Zážitkový maraton odstartuje Glass Circus ve sklárně Novotný Glass v pátek 1. října, večer se pak mohou všichni pobavit na akci Kolektiv by Night Vol. 4, která IGS programově provází již od roku 2012.

V sobotu 2. října budou už od rána otevřené hutě, ateliéry, galerie, muzea, sklářské školy i firemní prodejny v Novém Boru a okolí, které leží na Skleněné cestě. Za nevšední podívanou po sklářských provozech v Lindavě, Kunraticích u Cvikova, na Polevsku, ve Skalici u České Lípy či Kamenickém Šenově se mohou lidé vydat jak po vlastní ose, tak využít speciální autobusy IGS. Ty budou vyjíždět ze zastávky ve Smetanově ulici. Plánek Skleněné cesty, který zahrnuje všechny otevřené subjekty spojené se sklářskou výrobou, řemeslem a uměním, si mohou zájemci vyzvednout v novoborském Sklářském muzeu. Ke stažení je pak na webových stránkách sympozia (www.igsympozium.cz) a města (www.novy-bor.cz).

Centrem zábavy bude od dopoledních hodin až do noci náměstí Míru, které obsadí Sklářské slavnosti. Nabídnou pohádkové a hudební představení pro děti, vystoupení dixielandu Ajeto Band nebo Cigan Tour Báry Hrzánové. Jejich součástí bude řemeslný sklářských trh, probíhat budou i ukázky sklářských technik. Na slavnosti od 19 hodin naváže slavnostní závěrečné setkání pořadatelů, účastníků a partnerů IGS. Lidé se mohou těšit na koncert Monkey Business, Anety Langerové, na ohňovou show v divadelním představení Pták Ohnivák v podání Teatro Comico. Večer pak uzavře ojedinělý audiovizuální projekt Purgatio v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Tečkou za 14. ročníkem IGS bude slavnostní vernisáž výstavy výsledků tvorby umělců v průběhu sympozia, která proběhne v novoborském Sklářském muzeu v neděli 3. října. Prestižní výstavu skleněných exponátů si budou moci zájemci prohlédnout až do jara 2022.

Dobrodružství s Geoparkem

KDY: Pátek 1. října od 14 hodin

KDE: Zámek Doksy

ZA KOLIK: vstup zdarma



Národní geopark Ralsko zve všechny příznivce zážitků v přírodě na zámek v Doksech, kde proběhne slavnostní premiéra image filmu Zážitky v geoparcích, spuštění virtuální stezky a vernisáž fotografické výstavy. Bude připravena tvořivá dílna hledání zkamenělin "Za časů dinosaurů", vyzkoušet si můžete rýžování českých granátů "Po stopách prospektorů" a nebo se ponořit do virtuální reality a podívat se do historie na těžbu železné rudy v našem regionu.

Výstava Zdeňka Pokorného: Milovaná

KDY: Pátek 1. října od 16 hodin (do 17. prosince)

KDE: Galerie v KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

V pátek vás čeká vernisáž výstavy fotografií a doprovodných esejí vztahujících se k naší zemi. Výstavu pak budete moci navštívit každý všední den mezi 7 a 15 hodinou.

Putování pohádkovou knihovnou a Oslavy 100 let české knihovny

KDY: Pátek 1. října od 19 hodin a Sobota 2. října od 9:30 hodin

KDE: Městská knihovna a Společenské centrum Jablonné v Podještědí



Knihovna v Jablonném slaví 100 let fungování a na víkend připravila hned několk akcí. V pátek to bude putování za pohádkou třemi patry knihovny se spoustou pohádkových bytostí. Oslavy budou pokračovat v sobotu: Stánky, dílničky pro děti, scénické čtení, divadlo, křest knihy pověstí malé občerstvení a bohatý kulturní program pro malé i velké před i ve společenském centru. Od 16 hodin vás čeká úsměvné čtení a povídání s dámami Danielou a Nikolou Zbytovských a Bárou Seidlovou – Čtení ke kafi.

Zpřístupnění středověké věže

KDY: Pátek 1. - neděle 3. října od 9 hodin

KDE: zámek Lemberk

ZA KOLIK: 60 Kč

Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk.

S Adélou Českolipskem

KDY: Sobota 2. října od 6:30 hodin

KDE: Vila Adéla Česká Lípa



Vydejte se českolipským Klubem českých turistů na tradiční pochod S Adélou Českolipskem. Start i cíl jsou u vily Adéla v České Lípě, připraveny jsou trasy pro pěší i cyklisty.

Otevřená sobota v Libertinu

KDY: Sobota 2. října od 9 do 12 hodin

KDE: DDM Libertin Česká Lípa

ZA KOLIK: 20 Kč

Tradiční Otevřená sobota je zpět. Navštivte zvířátka v Zookoutku a nebo si přijďte pohrát do JOJO Klubu. Součástí Otevřené soboty je i keramická dílna, která je vám k dispozici. Vyrobit si můžete hrníček, talířek nebo cokoliv, co vás napadne.

Víkend Křišťálového údolí

KDY: Sobota 2. a neděle 3. října

KDE: Liberecký kraj

ZA KOLIK: vstup zdarma



Sklářské sympozium v Novém Boru je součástí Víkendu v Křišťálovém údolí, v rámci kterého proběhnou dva dny otevřených dveří ve více než 40 sklárnách, ateliérech, muzeích a školách. Liberecký kraj je celosvětově výjimečný šíří a různorodostí sklářské, bižuterní a šperkařské výroby. V kraji se sklo a šperky vyrábějí už po několik staletí. Živá současnost téhle tradice je ale nejen v nádherných výrobcích, obdivovat můžete i samotný proces výroby, která se mnohde příliš neliší od té před sto lety. Je to strhující a jedinečný zážitek. Detailní program a otevírací doby jsou na webu crystalvalley.cz, ale nejpraktičtější bude použití mobilní aplikace Smartguide, která umožní i navigaci do jednotlivých míst.

Historické slavnosti

KDY: Sobota 2. října od 13 hodin

KDE: náměstí Svobody Zákupy

ZA KOLIK:

Zákupy slaví 480. výročí od roku, kdy se staly městem. Čeká vás bohatý historický program a jarmark, kde si připomenete stará řemesla, ale také středověká jídla a nápoje. Ve 14 hodin vychází z nádvoří zákupského zámku historický průvod směrem na náměstí, kde dojde k předání městských práv a prestižní ceny města Zákupy. V 16 hodin vystoupí skupina Acoustic Art Duo a od 17 hodin proběhne na radnici beseda s kronikářem města.

Beseda o rodinných financích

KDY: Sobota 2. října od 15 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava



Povídání o tom, jak se lze připravit na budoucnost nebo jak naučit děti hospodařit s penězi. Před i po besedě je možné si prohlédnout zámek a pro děti je připraven doprovodný program.

Pavel Jurkovič: Ukolébavky

KDY: Sobota 2. října v 19 hodin

KDE: kostesl sv, Petra a Pavla, Prysk

ZA KOLIK: 250 Kč

Poznejte barevný svět ukolébavek Pavla Jurkoviče – zpěváka, hudebníka a učitele, kterému několik generací skvělých mladých hudebníků v čele se sopranistkou Hanou Blažíkovou vděčí za láskyplné uvedení do kouzelného světa hudby. Neodolatelné kouzlo a něhu jejího hlasu doplní celá řada vynikajících muzikantů pod vedením éterické flétnistky Jany Semerádové. Koncert je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica.

Oldies party

KDY: Sobota 2. října ve 20 hodin

KDE: Dům kultury Ralsko, Mimoň



Hudbu přelomu století vám naservíruje DJ Martin Dejdar.

Festival ptactva

KDY: Neděle 3. října od 9 hodin

KDE: před budovou Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

ZA KOLIK: vstup zdarma

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Severočeská pobočka ČSO, pořádají podzimní ornitologickou vycházku s názvem „Festival ptactva“. Tato vzdělávací akce je určena široké veřejnosti, především pak rodinám s dětmi. I letošní ornitologická vycházka bude ukončena odborným stanovištěm na Mnišské louce. U stanoviště proběhne ukázka odchytu ptáků, jejich kroužkování, určování druhů a evidence. V průběhu vycházky se účastníci učí poznávat, jak nejlépe rozpoznat konkrétní ptačí druh a jakým způsobem chránit ptáky v naší přírodě. Trasa je nenáročná, vede okrajovou částí České Lípy podél řeky Ploučnice. Pro účastníky budou připraveny informační materiály.

Drakiáda

KDY: Neděle 3. října od 14 hodin

KDE: louka na pláži, Doksy

ZA KOLIK: vstup zdarma



Tradiční dokská akce proběhne tentokrát na pláži. Bude se hodnotit nejhezčí drak, nejlepší krotitel draků a další tradiční disciplíny. Občerstvení pro nejmenší a zábava pro celou rodinku zdarma.

Výstava Vendulky Böhmové "Příroda a svět kolem nás"

KDY: Neděle 3. října od 15 hodin

KDE: Městské muzeum Mimoň

Výstava obrazů autorky i jejích žáků.

O pivovaru v České Lípě

KDY: Neděle 3. října v 15 hodin

KDE: Centrum textilního tisku



Přednáška historika Jaroslava Panáčka o měšťanském pivovaru v České Lípě u příležitosti 120. výročí pivovaru.